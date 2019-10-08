《終結失業，還是窮忙一場？》：參與「零工經濟」的勞工當中，窮人數量高得不成比例

文：莎拉．柯斯勒（Sarah Kessler）

故事的另一面

隨著零工經濟愈來愈成熟，大家也看得愈來愈清楚，零工經濟不只有獨立、彈性、自由這三個特徵，還有另外一個：不是每個人的零工經濟經驗都是美好的。

《華盛頓郵報》記者莉迪雅．迪皮里斯（Lydia Depillis）二〇一四年九月側寫了獨立清潔工安東尼．沃克（Anthony Walker）的故事，這是最叫人震驚的報導之一。報導中，沃克把四歲女兒送到托兒所，然後拖著一個有輪子、裝滿清潔用品的大袋子，坐上華盛頓特區的市公車，搭兩個多小時的公車到他奉派打掃的家。這份工作是零工經濟公司Homejoy指派給他的，工資五十一美元，也就是說，如果把五個小時的通勤時間算進去，沃克每個小時賺十美元左右，這筆錢還要先預扣稅，而且沒有職災賠償、失業救濟金、休假、退休金等福利。這份工作或許好過什麼都沒有，但是不太像矽谷所描繪的零工經濟故事。

整個二〇一四到二〇一五年，類似沃克的故事令人愈來愈懷疑：在好工作愈來愈難尋的經濟環境下，零工經濟真的可以提供高品質的隨需工作？司機被優步停權， 沒有任何解釋；Homejoy旗下的清潔工賺的錢不夠付房租；Postmates和Deliveroo之類的零工經濟快遞公司，旗下送貨員的薪資連基本工資都不到……諸如此類的報導不斷傳出。

Deliveroo一位快遞員告訴《衛報》（The Guardian）：「我覺得Deliveroo想製造我們都是年輕、中產階級男性的形象，身上穿著潮服，做這份工作是為了賺點外快， 但是其實很多送貨員是移民，是當地藍領階級，而且絕大多數人做這份工作是因為需要這筆薪水過日子。」（Deliveroo告訴《衛報》，該公司旗下百分之八十五的快遞員是為了賺外快。）

參與零工經濟的勞工當中，窮人數量高得不成比例。跟美國全體人口相比，年薪少於三萬美元的零工經濟勞工多了一倍左右，根據麻省理工學院（MIT）的計算，三萬年薪低於美國一個四口之家維生所需的工資。在紐約市，四口之家維生所需的薪資一年是四萬六，而有個聲稱代表五萬名叫車司機的團體告訴《紐約時報》，他們有超過五分之一的會員一年收入不到三萬美元（扣除開支前）。零工經濟領袖早期在鼓吹他們的願景時，並沒有把具備比較稀罕技能的勞工（自由接案的圖像設計師、記者、電影製作人員、程式設計師等等），跟技能比較不稀罕的勞工（家庭清潔人員、司機、MTurk工作者）分開來討論。

整體來看，獨立承包人員的收入確實比做同樣工作的全職雇員還要多，那是因為其中有很多是有專業技能的自由工作者，譬如柯棣斯這種（那位住在紐約市的程式設計師），年薪有六位數，甚至更多，可是對低薪勞工來說，這種脫離雇主的職業趨勢一向有害無益。有一份研究發現，同樣是清潔工和警衛，承包者比全職者分別少賺百分之十五和百分之十七；另一份研究顯示，這種「因外包而短少的工資」，以工友來說少了百分之四到百分之七，警衛則是少了百分之八到百分之二十四，而且不像其他全職受僱於所服務公司的同儕一樣享有公司福利。

根據美國政府責任署（US Government and Accountability Office）二〇一五公布的一份報告，把所有暫時性員工都納入來看（不只包括自由工作者，還有派遣工、轉包工等等），他們的時薪比「一般全職勞工」少百分之十．六，而且有大約三分之二不太可能獲得工作所提供的退休儲蓄計畫。那份報告的作者寫道：「這些暫時性員工所面臨的工作不穩定也高於一般全職勞工，對福利、僱傭條件的滿意度也低於一般全職勞工。由於暫時性工作有可能不穩定，提供的勞工保障也比較少（全視個別勞工的僱傭條件而定），因此跟一般全職工作相比往往收入較低、福利較少、對公共福利的依賴程度更高。」

經濟學家大衛．懷爾（David Weil）在他的著作《龜裂的職場》（The Fissured Workplace）認為，比起做包商或臨時工仲介所旗下的承包人員，在大公司做正職員工的薪資和福利比較好，這背後的原因有好幾個。他寫道：

大公司會聘僱形形色色的員工——從技術專精的工程師、專業經理人，到不太需要技術的生產線員工，再到工友、管理員，各種員工都有——這正是二十世紀中葉的職場典型。把各種技能、各種職業的人放在同一個屋簷下工作，會產生一個很重要的結果：公司會把從市場賺來的錢分享給全體員工。分享的方式是透過薪資制度，不管有沒有工會都是如此。雖然有些公司分享獲利是出於企業善行，不過有更多是因為洞悉這麼做其實對自己有利。由於「是不是公平」的感受會影響員工士氣，因此人資部門擬定政策時（包括決定薪資），公平是很重要的考量，說得更具體一點，該給一個員工多少薪資，有一部分是取決於其他人拿多少薪資。如果一家大公司的員工有高階經理人、祕書、工程師、技師、工友，它就必須考慮到同在這把企業大傘下的員工對公司薪資結構的觀感，因此，工友的薪資會連帶被工廠員工的薪資拉高。

懷爾寫道：如果公司考慮把工友的工作外包出去，這時思考的問題就不再是「這樣公平嗎？」，而是「哪家包商的價錢最便宜？」同時，讓獨立承包人員同享公司健保就成了由法律裁決的責任（因為讓承包人員享有公司健保的話，可能被拿來作為勞工被錯誤分類的證據），而不是法律規定的義務。

在Facebook之類的富裕科技公司園區，可以看到員工和非員工涇渭分明，高薪的知識型員工有免費的額外補貼，但是承包的清潔工、巴士司機、保全警衛並沒有。Facebook的清潔工瑪莉雅．岡薩雷斯（Maria Gonzalez）二〇一七年告訴《衛報》：「他們有免費洗衣、剪髮，隨時有免費食物可吃，還有免費健身房，所有你得付錢才能享有的東西，他們都可以免費獲得，但是清潔工可沒有，我們拿到的只有薪水。」

Facebook至少給承包人員不錯的薪水，時薪有達到十五美元的基本工資，但是其他公司對非全職雇員可是極盡虧待之能事。

臨時工受傷的風險高於傳統全職雇員，發生意外的機率比非臨時工高百分之三十六到百分之七十二。有個比較極端的例子證明，大公司會規避其對非正職員工應負的安全和公平對待責任：《今日美國》（USA Today）二〇一七年有個調查，揭發洛杉磯的貨櫃車司機一週每天工作二十小時下來，卻常常反倒欠雇主錢。公司拿員工的薪資來抵扣員工買卡車的車款，但是只要員工惹老闆不高興（有個例子是，員工只不過缺勤一天），就沒收他們的卡車，卻又沒退還任何薪資。

洛杉磯貨櫃車司機屬於運送系統的一環，負責把商品運到大型零售連鎖店，沒有直接聘僱但是靠這些司機送貨的各家零售業者，對於虧待司機的種種指控，回應千篇一律，無一例外。《今日美國》記者去問Target發言人有關其供應鏈當中的貨車公司違反勞權一事，Target發言人寫道：「Target不做任何評論。」；JCPenny的發言人則告訴記者：JCPenny「期待第三方運送業者遵守所有相關法令和規定」； LG電子（LG Electronics）則表示：「我們並不是要切割，不過坦白說，這件事很遙遠，真的跟LG電子完全無關。」

同樣地，美國就業法專案（National Employment Law Project，簡稱NELP）代表勞工控告紐約曼哈頓的超市（其中有個勞工每週工作七天，每天上班十到十二小時， 週薪卻只有九十美元左右），NELP 向美國參議院一個委員會報告：「那些超市說這些勞工不是它們的雇員，而勞工仲介業者又說這些送貨員是獨立承包人員。」

零工經濟鼓吹者喜歡搬出數據證明勞工喜歡彈性，但是那些數據並沒有調查如果把薪資、工作穩定度、福利、安全等因素納入考慮，還會有多少勞工喜歡這種彈性。全國經濟研究局（National Bureau of Economic Research）設計了一份研究，想了解勞工對彈性的重視程度為何，而不只是了解他們「是否」重視彈性。普林斯頓大學（Princeton University）經濟學家亞歷山卓．馬斯（Alexandre Mas）和哈佛經濟學家亞曼達．帕雷（Amanda Pallais）招募電話客服人員，並且請三千多位求職者在兩份工作之間做選擇，一個是一般的朝九晚五工作，另一個也是同樣的工作，只是工作時間表有彈性。兩位學者隨機給這兩種工作配上不同的薪資，有時兩份工作的薪水相同，有時彈性工作薪水較高或是高很多，有時傳統工作薪水較好。

馬斯和帕雷發現，勞工在這兩種工作當中做選擇時——一是工作安排很彈性，一是朝九晚五進辦公室上班的傳統工作——一面倒地對彈性並不是那麼看重。舉個例子，如果傳統工作和彈性工作的薪資相同，只有比半數多一點的求職者——百分之六十——選擇自己安排上班時間。平均來說，他們願意接受時薪減少○．四八美元來換取自由安排工作時間表，但是如果要他們減薪換取自由設定上班時數，他們可是一毛錢都不願減。換句話說，他們的確對彈性有一定程度的重視，但是並不是看得那麼重要。

馬斯接受我採訪時表示：「如果你問：你喜歡彈性工作嗎？每個人當然都會說喜歡，但是如果你的問題是這樣：『你有個彈性工作可選，但是薪水會少一點，你願意接受嗎？』那可就完全不同了，這樣問才能問出真正的真相，而且不願意的人占大多數，至少根據我們的發現是如此。」

書籍介紹

本文摘錄自《終結失業，還是窮忙一場？：擺脫了打卡人生，我們為何仍感焦慮，還得承擔更多風險》，寶鼎出版

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作者：莎拉．柯斯勒（Sarah Kessler）

譯者：林錦慧

繪者：莊謹銘

打破如《寄生上流》般的貧窮循環 vs. 製造富者恆富的灰色地帶

終結失業、自由選擇工作與分配時間、消除對未來的不安感⋯⋯

全職工作逐漸消失，兼職工作將成為新的美國夢，

還是會製造更多勞工剝削與階級對立？

所謂的經濟自由，是否只是一場騙局？

「莎拉・柯斯勒一邊生動講述有關個人困境的動人故事，一邊提供豐富觀點，讓我們了解『零工經濟』只是長久以來不同階級爭奪權力、安全感、風險所呈現的最新面貌。」——張夏準／劍橋大學教授

職業和工作的變革來自科技：網路接案平台、派遣公司、人工智慧、機器人⋯⋯，不僅打破了傳統行業的穩固性與疆界，更大幅降低做生意的成本，職場不再侷限於單一地點與固定時間。零工經濟因而成為創投寵兒、新的熱門議題、大範圍經濟問題的現成解方，然而零工經濟雖確實可以替某些人創造機會，但也會把原本就有的問題放大：缺乏法律保障、做白工的風險增加、接案穩定性不足、損害勞工權利。這個新興經濟迫切需要展開對話，討論如何在科技顛覆工作的同時保護這些自由工作者。

從2011年「零工經濟」一詞還未出現時就密切關注此生態的科技線記者莎拉．柯斯勒，花費長達六年時間，長期追蹤採訪五位目的迥異卻皆選擇投身於此的工作者：

渴望財務自由而成為優步司機的窮小子；

被朝九晚五工作綁架，決定辭職改用Gigster接案的程式設計師；

欠缺職場經驗找不到工作，利用MTurk貼補家用的家庭主婦；

欲改善家鄉貧困現況，消弭因膚色導致就業困難的非裔教師；

從自身煩惱出發，試圖打造清潔界優步的創業家——

她深入探尋這種新型經濟型態對不同職業的人所產生的影響，以觀察入微又發人深省的筆調娓娓道出統計數據背後的真實人生，希望透過揭露零工經濟帶來的美好背後，其實仍有種種問題與挑戰待解，進而促使這個「安全網」能夠真正發揮其力量，拉近我們與自由的距離。

本書特色

人物故事和研究資料安排流暢，觀察細膩且生動，達到情理互補的效果之外，更能使人感同身受。 資料豐富，包含脈絡和統計數據，忠實呈現新創公司的創業歷程和工作者的工作細節，可完整了解零工經濟效果不如預期的原因，論點具說服力。 內容淺顯易懂，不會覺得主題枯燥或艱澀。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九