《永遠吃不膩的台式媽媽味》：用簡單的料理方法，燉出專屬的家常滋味

文：超喜歡台灣編輯部

海邊的家庭，純粹的媽媽味

潘媽媽住家在距離臺北西南邊約3個小時車程的台中市大甲，附近有著白色的風車的城鎮。提到大甲的話，一定會聯想到祭祀守護海的女神的媽祖廟，在農曆3月23日媽祖誕辰的日子，那裡會舉辦一年一度盛大的祭典，在台灣是很有名的聖地。在那段期間，台灣有很多人會聚集在大甲。但是，在這個海邊的家，絲毫感受不到那種熱鬧的氣氛，反而充滿靜謐的感覺。

迎著海邊的風，慢慢地轉動的風車，舉目望去的綠色地平線，沒有任何遮蔽的天空。空氣很涼爽，「即使是夏天，也不需要開冷氣」可以感受到主人這一番話的涵義。住家是氣派的兩層樓獨棟房屋，這裡就是潘媽媽一家居住的地方。

潘媽媽出生於鄰接台中北邊的城市苗栗，上面有4個哥哥，排行老么。因為要幫忙務農的雙親，從小就跟母親學習做菜。嫁給潘爸爸之後，搬到大甲，現在3個小孩都已經長大成人。22歲的小兒子在新竹唸大學，25歲的女兒在高雄工作，27歲的大兒子則在大甲當地工作，平常都是夫婦和大兒子一起生活。但是，週末一到，全家人都會聚集在一起，圍坐在餐桌上一起吃飯。

溫暖的笑容和淺紫色的polo衫，身上的小熊圖案圍裙，處處充滿療癒氣息的潘媽媽。從工作25年的銀行退休之後，現在每天的生活很悠閒。因為喜歡做菜，經常會看食譜或是烹飪節目。

因為大甲是潘爸爸的老家，在海邊出生的他很喜歡吃魚，「沒有肉沒關係，只要有魚的話！」

喜好的程度可以這麼形容，因此，餐桌上很頻繁出現魚類料理。

從家中可以看到的地方就有魚市場，那裡販賣著漁夫捕到的魚，天氣好的時候，潘爸爸會慢慢地散步，有時候也會騎單車去買魚，也會一次買多一點，放進冰箱冷凍保存。對於潘媽媽夫婦來說，魚類是不可或缺的食材。從潘媽媽和潘爸爸的互動，經常可以看出他們之間的夫妻情深。

取材之後，潘爸爸泡茶招待我們，潘媽媽則快手準備水果給我們吃，放在藍色的玻璃盤子上，滿滿的荔枝和香瓜，以及兩個人不需要裝飾的笑容。自然而然的神態，食材選擇也是以設想家人的喜好為標準，我們擅自這麼想像著。

喝茶是在和家裡鄰接像土間（註）一樣的屋外空間。從開放的門可以看見菜園裡欣欣向榮的農作物，那裡確實是菜園，潘爸爸潘媽媽栽種的蔬菜和水果。菜園裡有苦瓜、絲瓜，還有香瓜，還有莧菜，上面還有百香果，生長旺盛的農作物，實際上，卻在細心照料下成長的蔬菜，在雨水的滋養下，長成水潤的狀態。

註釋：傳統的日式房屋會在室內空間建造一個和室外相似的小空地。

這麼說起來的話，招待我們吃的香瓜也是潘家自己栽種的，果肉非常美味。在這個自家菜園栽種的蔬菜，也是潘媽媽做菜時的必備食材。每天早上採摘的新鮮蔬菜，只需要稍微料理一下，就是極致的美味。蔬菜或是魚類的新鮮度都令人吃驚。正因為如此，簡單的料理方法就足夠了。品嚐食材的原味，從生活型態詮釋的家常滋味，成為總是保持笑容、家庭和樂的要素。

Photo Credit: 幸福出版 家裡有夫婦自己栽種的菜園，屬於很正規的菜園！旁邊就有風車轉動，風車所在的地方，就是海邊。

Photo Credit: 幸福出版 排排站的瓜類。擺在庭院裡的瓜類， 整齊地排列著。

Photo Credit: 幸福出版 回家的孩子們也一起圍坐在餐桌上。拍照過程有點緊張，但是感覺氣氛很棒。

滋味樸實的丸子湯：大黃瓜魚丸湯

Photo Credit: 幸福出版

潘媽媽的住家鄰近大海，旁邊就是販賣新鮮的魚和加工食材的魚市場，魚類當然成為餐桌上的主角。其中，魚丸是具有份量感，又有鮮味的食材，適合煮成湯品。這道湯品，使用的是鯊魚肉製作的魚丸，脆脆的口感和煮軟的櫛瓜很搭配。在豬骨高湯裡加入少許的鹽，可以品嚐到活用食材的樸實滋味。

材料（5人份）

櫛瓜―約2條

豬骨（帶骨豬肉）―100～150g

水―900～1000ml

鹽― 小匙

魚丸―適量

芹菜―少許

作法

將豬骨和水倒入鍋裡，煮成高湯。浮出雜質之後，撈除，煮至豬肉熟透為止。 燉煮高湯，豬肉軟化之後，放入切成一口大小的櫛瓜，轉大火。 沸騰煮約2分鐘之後，轉中火，蓋上鍋蓋，繼續煮。 煮至櫛瓜軟化之後，加鹽。 轉大小，放入魚丸，煮至魚丸確實熟透為止。 魚丸煮熟即完成。食用之前，撒上一些切成末的芹菜。

讓料理更加美味！小筆記 正確來說是要使用大黃瓜，或是用櫛瓜等瓜類的蔬菜取代，再者，使用冬瓜等瓜類也可以。潘媽媽使用的是鯊魚肉的魚丸，也可以用沙丁魚的魚丸取代。

書籍介紹

《永遠吃不膩的台式媽媽味：6位台灣媽媽的家常菜 傳遞最強的人情味》，幸福出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：超喜歡台灣編輯部

讓心靈跟肚子得到滿足，果然是要媽媽的味道，一家人圍在餐桌上吃飯，就是台灣最美好的風景。媽媽們做菜都是憑感覺，卻滿懷著滿滿的愛。

不管是客家料理的家常菜，還是素食料理的家常菜，或是各種我們耳熟能詳的家常菜單，全部收錄在這本書裡，每一位媽媽的料理訣竅或是獨門秘招也都不藏私，而料理背後的故事，更能讓你在每一道美味的料理中，感受到台灣人的溫暖人情味。

Photo Credit: 幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航