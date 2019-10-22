【專題導論】跨世代的生命經驗，開展同志遊行的多元觀點

你應該伸出雙手 用力擁抱彩虹

相信你的選擇不會有錯

你其實容易感動 別再保持沉默

只有自己才能證明自己曾為愛而活 我們都在這裡 我們都在守候

唱著同一首歌 溫柔的戰鬥

我們站在這裡 陽光下牽起雙手

讓愛自由 讓愛自由 ——阿超〈讓愛自由〉

開展同志遊行的多元觀點

一年一度的同志遊行即將在10月26日下午登場，台北也因此再度吸引到各國遊客以及國際目光，因為這是亞洲最具規模、參與人數最多的同志盛會。由於台灣在今年五月底讓同性婚姻合法化，使得今年的同志遊行更有紀念意義。但即使不談同性婚姻，同志遊行作為同志運動的一環，對內有凝聚彼此、對外則肩負社會教育與倡議的功能，也反映出台灣的民主與自由。

正如同民主與自由是這座島嶼的人民勇於反抗與爭取才有所得，同志平權亦如此。

在同志遊行年復一年舉辦的此刻，這次的專題定調為「跨世代眼中的同志遊行」，用意正在於透過不同世代遊行參與者的生命經驗，帶領讀者感受過往台灣社會是如何看待同志族群、這些參與者又是因爲何種生命機緣，願意挺身而出揚起彩虹旗。如同「同志」一詞所涵蓋的非異性戀認同多樣且複雜，我們力求涵蓋不同的世代與性傾向的參與者，讓他們的經驗為我們開展出同志遊行的多元觀點。

唯有回首來時路，才能感受如今所爭取來的種種性別平權有多麽不易，值得我們珍惜且用心守護。以下我們將介紹此次專題的系列文章，將為我們呈現出何種樣貌的同志生命經驗，以及他們眼中的同志遊行。

在〈同志遊行面面觀〉一文中，我們先從台灣地理位置出發，檢視同志遊行在亞洲地區的概況，接著再聚焦在台灣，看看同志遊行曾創下什麼紀錄、哪些縣市也舉辦同志遊行，最後分析台灣民眾對同志態度在1995、2006和2012年的變化。

接下來的三篇文章，我們邀請了五、七和八年級的同志，分享他們所身處的世代以及成長環境，是如何看待同志族群。他們又是因為什麼原因加入同志遊行的隊伍行列，以及他們眼中同志遊行的重要性又是什麼。

五年級的阿平出生在同志是禁忌的年代，報章媒體所見同志相關新聞皆是社會事件，自小意識到喜歡同性的她也因此選擇與同志議題「保持距離」直至三十歲。三十歲之後的她即使訂閱了女同志雜誌，也得在閱讀完後將雜誌銷毀，避免遭他人猜疑。

得力於當時的女朋友以及網路網路，Tong進到女同志社群結交朋友，也因著女朋友的關係認識了比她早投入同志運動的前輩。在她的眼裡，正是因為這些前人為同志權益奔走，才使得她從一開始的「有空就過來幫忙」，到現在成為同志倡議組織的義工。

七年級前段班的木川，回顧了自己的成長經驗正好夾在傳統教育與現代思潮之間。彼時祁家威已開始他「一個人的社運」、邱妙津出版了往後被視為經典的《鱷魚手記》，但同性戀仍是充滿禁忌的詞彙。大學生活為木川開啟了女性主義的視野，也趕上了同志運動在校園發跡的時間點。

促使木川進入同志社群且走上街的動機，來自於意識到在異性戀的男女關係文本中，終將無法尋得舒適自在的位置。因此她加入非營利組織認識同伴、帶著曾經喜歡過的人一起參與遊行，後續並參與了四屆同志遊行的籌備，明白了街頭上的倡議與國會殿堂的修法相輔相成，平權才有落實的一天。

八年級的冠緯成長之路已是穿梭在虛實之間。用「虛擬」來形容網路社群並不恰當，因為對他們來說「網路跟人群同樣是現實的一部分，而且網路更加安全」。透過小說與線上遊戲，他們能夠跨越生理性別的侷限，也更有機會放下男性被賦予的社會角色。彼時，同志社群早已在網路上開枝散葉，他以「巨大的輔導機構」形容，亦有幾分貼切之處。

那麼，對八年級生而言，走上街頭的動機又是什麼？

答案是：一種「現身」的表態，告訴網路同溫層之外的人說：「這裡有一群人過著和你不一樣的生活，而且我們很快樂。」將詮釋同性戀的話語權奪了回來，並告訴大眾我們就在此。同時，也有機會看見各種異質的性少數族群。

反思同志遊行如何成為一道道的修煉

這一刻你是一個最天真的人

你手裡沒有魔笛，只有一支破舊的大旗

你像丑兒揮舞它，你不怕髒地玩遊戲

你看起來累壞了但你沒有停 ——張懸〈玫瑰色的你〉

最後，不論我們是同志遊行的參與者或是觀賞者，都不能忘記年年茁壯的這場盛會，背後有著無數義工們的付出與辛勞。這群「看起來累壞了卻沒有停」的義工們，我們專訪台灣同志遊行聯盟的總召，呈現籌備遊行的背後有著哪些不為人知的辛酸與困境。他們是如何在人力與物資相對有限，每年情況都有著變數的情境下，讓遊行能夠順利登場。

同時對總召來說，如何管理核心成員超過50人、遊行當天義工人數好幾百人，成了一場修煉。如何讓籌備經驗得以傳承、如何凝聚義工間的關係、如何降低義工的流動率，到遊行的論述如何產生，每一道關卡都是一道修煉，也考驗著義工們間的關係。

作為亞洲最具規模的同志盛會，總召一樣也希望讓這個盛會成為「促成社會討論同志議題」的平台。然而，在滿心歡喜迎接遊行到來的此時，我們仍需了解同志遊行每年是如何從無到有，了解它所面臨的困境與挑戰，一起思考遊行如何延續，為此時以及未來的世代繼續爭取性別平權。

核稿編輯：翁世航