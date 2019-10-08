《大霧中人：思覺失調工作錄》：乘載悲傷與幸福的柑仔店

文：余欣蓓

乘載悲傷與幸福的柑仔店

小瑩是美川最初到市立療養院「有何不可」咖啡屋計畫裡就開始協助的第一批病友。

美川談到當初帶小瑩的艱難，想盡辦法卻找不到著力點。小瑩家境不缺錢、工作復健對她來說沒有太大的誘因。「為什麼要工作呢？ 」成為這位青春俏麗卻病情纏身的女孩最大的疑問。

剛開始到咖啡屋工作時，她常常強迫自己跳上計程車，忐忑的心很想半途折回，穩定一點可以搭公車了，想半途回返的心依舊時不時熾熱著，好幾次已經出門了，卻還是中途下車折回家裡。要跨出與社會連結的一步，何其艱難。

小瑩有位愛她至極的媽媽。母親知道小瑩的掙扎，陪著她。喚她起身、帶她去站牌，陪她坐車去咖啡屋。

小瑩不知道為什麼要工作，美川終於想到辦法，教她把錢花出去，她要小瑩捐錢。

第一次捐款拿到收據時，小瑩無比喜悅，錢的分量開始對她產生意義。漸漸地，她開始把錢拿回家裡，奉養父母，也可以為小姪子小姪女買東西了。她找回人的尊嚴，可以自理、得到工作報酬，在家裡與父母、親友平等，成為回到社會的人，而不再是一個病著的、被拒絕懼怕的人。這裡頭有不可遺忘的大功臣，小瑩父母和家人。

在熱鬧的城市之心裡，小瑩家位在最繁華熱鬧地段的安靜小巷弄中。家裡是整潔清爽、窗明几淨的傳統柑仔店。走上二樓，寬敞的客廳、和煦的陽光都使人感到舒服，屋子裡的溫暖空氣，很難想像主人曾經歷過的悲慟。

小瑩生病的當時，社會對於思覺失調症的認知非常少。當時小瑩已經漸漸有了症狀，會出去一個下午也不知道回家，後來晚上也會，問去哪裡了也不知道。父母發現孩子翹課只以為是高中課業壓力大，孩子去散散心，沒有及時意識到子女的心靈險境。母親遺憾說著，如果當初知道發病會這麼嚴重，一定會辦休學，就讓她沒有壓力好好度過、平平安安就好。因為不知道思覺失調是什麼樣的病症，在一開始很多方式都是延誤的。小瑩嚷著要回老家，也曾順著她，讓小瑩回去和親生母親待了一陣子。但小瑩病情卻更加嚴重，回去不到兩週，身為養母的小瑩媽媽又焦急地去接她回來。「她出生才十幾天就抱回來惜命命顧著，看她這樣，像是內心的一塊肉在割。」女兒出事，做母親的實在心痛自責。

門框上有一道鎖痕，是小瑩發病後，夜裡為了怕小瑩跑出去，在門上做的鎖。白日裡母親就盡量在家陪著小瑩，非不得已不在時便請左鄰右舍顧著。

談起陪伴的要領，母親說：「要有愛心，有耐心，要鼓勵、不要責罵。當她生氣的時候，要關心她，她如果繼續生氣，妳就閉嘴。因為她是病人，要把她當病人看，知道她這個病上來，情緒會這樣就好了，不要跟她回嘴。」

在病之前，所有人都束手無策，唯有愛與陪伴可以度過一切。

小瑩母親說這些話時，是這麼可愛的一位老媽媽，她的慈心超越自己、也超越一切概念。在病之前，所有人都無策，唯有愛與陪伴可以度過一切。小瑩媽媽說自己什麼也不懂，只能醫生說什麼就照辦，醫生說要吃藥，那就要想辦法吃藥，一顆都不能少，騙著哄著也要女兒吃下去。在家屬和病人與病奮鬥的路上，一切日常都是如此艱難，行之不易。

滿桌水果吃得心頭甜，苦澀的過往因為奮鬥而明亮。小瑩和母親母女連心的笑容裡，有走過困頓的堅強和甜蜜。

一樓店裡，小瑩的父親在櫃台顧店，見我要走又和藹地聊了幾句。父親說小瑩能夠好，最感謝松德郭醫師還有美川，然後還要感謝有這本書要誕生，這樣大家可以更知道這種病症的情況。父親說到感謝書，大家都笑了，小瑩說：「我爸爸就是這樣會說話。」問起小瑩爸爸一路陪伴，覺得什麼最重要呢？ 父親露出神祕而光彩十足的笑容說著：「三個字，簡單化！ 」把一切複雜的都簡單化，這樣就會好了。

雨後柏油路被洗得晶亮，乘載悲傷與幸福的柑仔店還佇立在街角。小瑩母親說的「無限耐心大絕招」，小瑩父親說的「簡單化」，如同大海上的一道陽光，溫暖了一片汪洋。

書籍介紹

本文摘錄自《大霧中人：思覺失調工作錄》，健行出版

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作者：余欣蓓

台劇《我們與惡的距離》讓思覺失調症再度引發討論與重視。戲劇會迎來結局，但是身受精神疾病所苦的真實人生仍得繼續與疾病奮戰。

你知道嗎？思覺失調症（過去稱為精神分裂症，於二○一四年推動正名）在台灣，每千人約有三個人罹患，這種疾病會導致思考、認知與知覺功能失調。在精神科並不少見。

如果精神病人是身處大霧、無窮迴路的渾沌謎團，那麼，翁美川就是提燈人，在迷宮的前方提著燈，看夢境中的病友打轉，她堅忍地風雨中守著，用耐心和希望等待病友們走出迷霧。

台灣主婦聯盟生活消費合作社的翁美川長達三十多年來，不畏外界質疑和異樣眼光，默默從事協助精神病患落實職業復健的工作，幫助他們努力找回重回世界的鑰匙。而一踏入精神障礙照護領域，就再也沒有回頭。從「有何不可」咖啡屋、「士林好所在」工作站、「生活者工作坊」，到「智立勞動合作社」，精障病友的工作訓練也持續不斷地進行著。

至於為美川開啟精障照護之路的羅春嬌督導持續堅守在線上，所奉獻的醫療工作歲月也是台灣四十年來精神醫療史的小小縮影。在精神病友的世界裡，醫護人員的奉獻如同風雨中的燈塔，保護病友們在淒風苦雨中，尋回上岸的路。

這本書裡的故事訴說愛、寂寞、孤獨與奮鬥，更記錄了精神障礙朋友重回社會的工作復健路。在被遺忘的人間角落，有許多家庭正在進行困獸之鬥，我們能做的，是在人生的路上互相扶持，可以的話互相拉一把，明白在危難的時候，自己終將不會被世界遺棄，如同我們不會遺棄世界一樣。

本書特色

本書版稅將捐贈70%給思覺失調症工作團體

生動刻畫愛、寂寞、孤獨與奮鬥的故事，並忠實記錄精神障礙朋友重回社會的工作復健路

Photo Credit: 健行出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九