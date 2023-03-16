張錫銘20次假釋申請遭駁回，公開信盼2024行使公民權——被「褫奪公權」還能投票嗎？
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張錫銘表示他是驕傲、堅韌、有勇氣的台灣人，2024他要行使公民權義務投票。目前全台監所5萬多的受刑人，只要未受監護宣告、滿足年齡和居住六個月以上的規則，就都會拿到投票通知書。然而在過去的16年來，他們卻不能投票。
張錫銘曾犯下殺人、擄人勒贖案，被判3個無期徒刑，已服刑17年，陸續提出20次假釋都遭駁回，張錫銘今（16）日透過友人在臉書上發出公開信，表示尊重司法裁定，盼大眾看見他改變自新的心，也已在準備第4次爭取權益的訴訟，並強調自己是「台灣公民」，2024希望可以行使公民權義務，在總統大選投票。被褫奪公權的受刑人，到底有沒有投票權呢？事實上在修法後，他們是有投票權的，而在台灣卻從沒讓受刑人投票的原因是投票方式的限制。
張錫銘：尊重法院裁定，盼改變自新的心被看見
張錫銘在公開信中署名自己是台灣公民，信件中指出，雖然20次假釋申請遭「法律千萬條、要用自己喬」駁回，大法官釋憲給予司法救濟、法院尊重行政裁量範疇，但大法官也打臉自己駁回釋憲聲請，但他仍尊重法院裁定，會努力學習，盼大眾看到他改變自新的心，「讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光」。
張錫銘也表示，他也在準備第4次爭取權益訴訟，堅信台灣是文明法治的進步國家，「法治好運總發生在權貴身上終有落日」，強調自己是驕傲、堅韌、有勇氣的台灣人，更呼籲執政當局，2024他要行使公民權義務投票。
監所關注小組指出，張這次假釋是在2月提報的第20次假釋，並在2月21日得知不予許可，目前張已向矯正署提出復審聲請。
監所關注小組說，一級受刑人依照監獄行刑法規定，每4個月應報假釋，張錫銘假釋提報在每年的2、6、10月，張和小組持續透過比申請假釋更耗時的訴訟程序，就是希望能夠釐清，「究竟要如何才能夠符合假釋要求，又假釋評量時到底是如何考慮。」
針對張錫銘提到希望2024年能投下總統票，這是監所關注小組在去年1126針對修憲複決公投爭取受刑人投票權的一項行動，該小組1個月內收到來自全台51個監所31個監所（包括明陽中學）共2526份請求書，並遞交給中選會啟動後續行動，張錫銘就是發出號召後第1位簽下請求書的在監受刑人。
被「褫奪公權」的人，還可以投票嗎？
根據司改會和監所關注小組的說明，我國監所裡的受刑人，除非是受到褫奪公權宣告，否則公民參政權並不受到影響；至於受褫奪公權的受刑人，依《刑法》規定，所剝奪的參政權有「為公務員之資格」、「公職候選人之資格」。在2006年修法後已不包括「行使選舉、罷免、創制、複決四權之資格」，撤銷了褫奪公權不得投票的規定。
也就是說，目前全台監所5萬多的受刑人，只要未受監護宣告、滿足年齡和居住6個月以上的規則，就可以而且會被計入投票權人裡，都會拿到投票通知書。換句話說，沒有任何法律限制任何受刑人行使選舉權的資格，更不要說那些尚未被宣判定罪的羈押被告。然而在過去的16年來，在監所中的受刑人，卻不能投票。
而這背後的原因是，現行《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》定有「在籍投票」的限制。依該規定，投票必須在選舉人的戶籍地投票所進行。而依現行《矯正機關受刑人戶籍管理要點》，在2014年修正規定後，受刑人已不強制遷入戶籍至矯正機關，也就是原則上受刑人的戶籍仍在自己家中，部分無地址遷出等特別情形，戶籍才設於矯正機關。
而當投票通知寄回原戶籍地，目前礙於「在籍投票」的規定，受刑人並無法實質出監行使投票權。司改會日前曾經發文詢問中選會，獲得的答案是，即使是戶籍在監所，中選會也認為「基於社會安全及信任」，應該跟「不在籍投票」的修法一起規劃，而無法在監所裡面就讓受刑人投票。
受刑人提起行政救濟、聲請釋憲都遭駁回
司改會曾在2019年發函給中選會，請求設置受刑人投票措施，遭到中選會拒。2020年罷免高雄市長韓國瑜的選舉時，民間團體也曾協助2位受刑人向中選會及高雄選委會請求設置適當投票措施，同樣遭拒，此2位受刑人之案件其後提起行政救濟，暫時處分案件已窮盡救濟，並聲請釋憲，然而大法官已於2021年3月決議「不受理」；高雄高等行政法院駁回後，目前則仍上訴最高行政法院中。
除了罷免投票，還有蕭仁俊、廖家麟等2名死囚與許男等5名在監受刑人，因無法參與去年11月26日舉行的18歲公民權修憲複決公投，向中選會要求在監所設置投開票所，或透過戒護投票，被否決後，蕭等7人聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院則表示，中選會只負責指揮監督、非義務機關，7人不能以中選會為相對人，聲請定暫時狀態假處分，裁定駁回。
但值得注意的是，法官當時引用司法院院長許宗力在釋字第755號解釋所提協同意見書內容，認為受刑人的人身自由雖被限制在監獄中，但不因此就被《憲法》放逐，成為不受基本權保障的「棄民」或「化外之民」，因為受刑人只是「穿囚服的國民」、不是「非國民」。
法官肯定受刑人的選舉投票權益，仍受《憲法》基本權保障，只能在合乎比例原則的情況下加以限制，不過選舉投開票所的設置、管理，依法屬於各地方的選委會權責，中選會僅有指揮監督之責，而不能決定是否在監所內設置投開票所。因此法官認為，7名受刑人告錯對象，應該要求監獄所在地的選委會，考慮在監所內設置投開票所或讓聲請人戒護外出投票，中選會非義務機關，駁回7人的聲請。
監所關注小組表示，今年將持續推動全國性投票應在監所內設置「特別投開票所」來進行投票。讓受刑人能履行政治權利，有權利就有義務，對於社會連結和理解公民任務對回歸社會將更有幫助。基於這樣的想法，張錫銘提出希望能在2024年投下總統票，也盼希望中選會能聽到。當然也期待張錫銘能在今年獲得假釋，明年在外面的投開票所投下20年來的第一張選票，履行他的國民義務和權利。
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核稿編輯：翁世航
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
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百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！