張錫銘20次假釋申請遭駁回，公開信盼2024行使公民權——被「褫奪公權」還能投票嗎？

張錫銘曾犯下殺人、擄人勒贖案，被判3個無期徒刑，已服刑17年，陸續提出20次假釋都遭駁回，張錫銘今（16）日透過友人在臉書上發出公開信，表示尊重司法裁定，盼大眾看見他改變自新的心，也已在準備第4次爭取權益的訴訟，並強調自己是「台灣公民」，2024希望可以行使公民權義務，在總統大選投票。被褫奪公權的受刑人，到底有沒有投票權呢？事實上在修法後，他們是有投票權的，而在台灣卻從沒讓受刑人投票的原因是投票方式的限制。

張錫銘：尊重法院裁定，盼改變自新的心被看見

張錫銘在公開信中署名自己是台灣公民，信件中指出，雖然20次假釋申請遭「法律千萬條、要用自己喬」駁回，大法官釋憲給予司法救濟、法院尊重行政裁量範疇，但大法官也打臉自己駁回釋憲聲請，但他仍尊重法院裁定，會努力學習，盼大眾看到他改變自新的心，「讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光」。

張錫銘也表示，他也在準備第4次爭取權益訴訟，堅信台灣是文明法治的進步國家，「法治好運總發生在權貴身上終有落日」，強調自己是驕傲、堅韌、有勇氣的台灣人，更呼籲執政當局，2024他要行使公民權義務投票。

監所關注小組指出，張這次假釋是在2月提報的第20次假釋，並在2月21日得知不予許可，目前張已向矯正署提出復審聲請。

監所關注小組說，一級受刑人依照監獄行刑法規定，每4個月應報假釋，張錫銘假釋提報在每年的2、6、10月，張和小組持續透過比申請假釋更耗時的訴訟程序，就是希望能夠釐清，「究竟要如何才能夠符合假釋要求，又假釋評量時到底是如何考慮。」

針對張錫銘提到希望2024年能投下總統票，這是監所關注小組在去年1126針對修憲複決公投爭取受刑人投票權的一項行動，該小組1個月內收到來自全台51個監所31個監所（包括明陽中學）共2526份請求書，並遞交給中選會啟動後續行動，張錫銘就是發出號召後第1位簽下請求書的在監受刑人。

被「褫奪公權」的人，還可以投票嗎？

根據司改會和監所關注小組的說明，我國監所裡的受刑人，除非是受到褫奪公權宣告，否則公民參政權並不受到影響；至於受褫奪公權的受刑人，依《刑法》規定，所剝奪的參政權有「為公務員之資格」、「公職候選人之資格」。在2006年修法後已不包括「行使選舉、罷免、創制、複決四權之資格」，撤銷了褫奪公權不得投票的規定。

也就是說，目前全台監所5萬多的受刑人，只要未受監護宣告、滿足年齡和居住6個月以上的規則，就可以而且會被計入投票權人裡，都會拿到投票通知書。換句話說，沒有任何法律限制任何受刑人行使選舉權的資格，更不要說那些尚未被宣判定罪的羈押被告。然而在過去的16年來，在監所中的受刑人，卻不能投票。

而這背後的原因是，現行《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》定有「在籍投票」的限制。依該規定，投票必須在選舉人的戶籍地投票所進行。而依現行《矯正機關受刑人戶籍管理要點》，在2014年修正規定後，受刑人已不強制遷入戶籍至矯正機關，也就是原則上受刑人的戶籍仍在自己家中，部分無地址遷出等特別情形，戶籍才設於矯正機關。

而當投票通知寄回原戶籍地，目前礙於「在籍投票」的規定，受刑人並無法實質出監行使投票權。司改會日前曾經發文詢問中選會，獲得的答案是，即使是戶籍在監所，中選會也認為「基於社會安全及信任」，應該跟「不在籍投票」的修法一起規劃，而無法在監所裡面就讓受刑人投票。

受刑人提起行政救濟、聲請釋憲都遭駁回

司改會曾在2019年發函給中選會，請求設置受刑人投票措施，遭到中選會拒。2020年罷免高雄市長韓國瑜的選舉時，民間團體也曾協助2位受刑人向中選會及高雄選委會請求設置適當投票措施，同樣遭拒，此2位受刑人之案件其後提起行政救濟，暫時處分案件已窮盡救濟，並聲請釋憲，然而大法官已於2021年3月決議「不受理」；高雄高等行政法院駁回後，目前則仍上訴最高行政法院中。

除了罷免投票，還有蕭仁俊、廖家麟等2名死囚與許男等5名在監受刑人，因無法參與去年11月26日舉行的18歲公民權修憲複決公投，向中選會要求在監所設置投開票所，或透過戒護投票，被否決後，蕭等7人聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院則表示，中選會只負責指揮監督、非義務機關，7人不能以中選會為相對人，聲請定暫時狀態假處分，裁定駁回。

但值得注意的是，法官當時引用司法院院長許宗力在釋字第755號解釋所提協同意見書內容，認為受刑人的人身自由雖被限制在監獄中，但不因此就被《憲法》放逐，成為不受基本權保障的「棄民」或「化外之民」，因為受刑人只是「穿囚服的國民」、不是「非國民」。

法官肯定受刑人的選舉投票權益，仍受《憲法》基本權保障，只能在合乎比例原則的情況下加以限制，不過選舉投開票所的設置、管理，依法屬於各地方的選委會權責，中選會僅有指揮監督之責，而不能決定是否在監所內設置投開票所。因此法官認為，7名受刑人告錯對象，應該要求監獄所在地的選委會，考慮在監所內設置投開票所或讓聲請人戒護外出投票，中選會非義務機關，駁回7人的聲請。

監所關注小組表示，今年將持續推動全國性投票應在監所內設置「特別投開票所」來進行投票。讓受刑人能履行政治權利，有權利就有義務，對於社會連結和理解公民任務對回歸社會將更有幫助。基於這樣的想法，張錫銘提出希望能在2024年投下總統票，也盼希望中選會能聽到。當然也期待張錫銘能在今年獲得假釋，明年在外面的投開票所投下20年來的第一張選票，履行他的國民義務和權利。

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核稿編輯：翁世航