八尺門地標「阿根納造船廠」：見證基隆礦業、鐵道運輸與遊艇製造興衰史

基隆八尺門地標阿根納造船廠承載許多基隆人情感與記憶，近年來因船廠遺構獨具美感，吸引《美國隊長》、《復仇者聯盟》英雄系列走紅的好萊塢男星克里斯艾文（Chris Evans）拍攝廣告而聲名大噪。其實，早在民國（以下同）54年好萊塢在台灣拍攝首部影片《聖保羅砲艇》（The Sand Pebbles），即在基隆、台北多處取景（圖1），將阿根納造船廠、倉庫結構融入海報設計，見證獨特的魅力。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：《聖保羅砲艇》在基隆港取景拍攝

阿根納造船廠緊鄰八尺門水道，在大正5年（1916）大稻埕企業家黃東茂向台灣總督府殖產局承租該地為貯炭場，鋪設鐵道，建置裝運碼頭，將深澳坑復振炭礦（即四腳亭炭礦）煤炭集散此處，再輸往各地（註1）。此時，尚未出現大型建築物。昭和11年（1936），水湳洞到八尺門水八鐵道通車後，日本鑛業株式會社將貯炭場改為礦產貯藏倉庫，建置洋式鐵架建築，成為日後建築物濫觴。隨著經營規模愈來愈大，礦產貯藏倉庫改制礦砂裝船場，延伸鐵道至裝船場，加速礦砂裝船作業。

34年11月，台灣光復初期，經濟部與台灣省行政長官公署接收日本鑛業株式會社金瓜石礦區，及八尺門礦砂裝船場等土地。翌年5月，金瓜石礦區由資源委員會接管，成立台灣銅鑛籌備處，修復採礦機具投入生產。37年，台灣金銅鑛物局成立，開採金瓜石銅精砂，惟技術與設備欠佳成效不彰。43年底，台灣金銅鑛物局改組為台灣金屬鑛業股份有限公司（簡稱台金公司），挹注資金，引進技術，肩負金、銀、銅礦探勘、開採與冶煉，與成品設計、加工和銷售作業。

台金公司獲美援技術援助，興建煉銅廠（圖2），礦砂裝船廠亦擴建為兩棟三層樓廠房，將水八鐵道與廠房融為一體，提高礦產運輸時效性。50年6月，美援終止投資，台金公司只能獨力經營。不久後，水八鐵道停止營運與鐵軌拆除，金瓜石礦業開發陷入瓶頸。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：台金公司煉銅廠區外觀一景

在此之後，八尺門反得利基隆造船業興盛，出現新氣象。54年，在全球擁有許多造船廠的美國阿根納遊艇公司，經台灣分區總經理薛國航勘查，以台灣遊艇製造技術不亞於歐美，甚至成品在速度、安全與型式等各方面都超越歐美，決定成立台灣阿根納股份有限公司（簡作阿根納公司），在基隆投資生產遊艇。55年4月，阿根納公司承租台金公司八尺門兩棟三層樓廠房與鄰近土地，據遊艇製造需求改建廠房、增購設備，結合當地製造技術，生產合乎世界標準玻璃纖維遊艇，銷往日本、香港、菲律賓與南美洲，創造地方就業機會、賺取外匯，成為績優的模範廠商。

阿根納公司生產35呎、38呎遊艇受國際好評，但廠房空間的限制，無法製造更大型遊艇，遂請台金公司向基隆市政府申請增建，並依法報繳房屋稅。65年至66年間，雙方發生房地租約糾紛，歷經產權訴訟，經法院三審判定阿根納公司須拆除增建廠房。阿根納公司只好拋棄改建及增建一切建築物所有權利，讓與台金公司，方弭平爭議。68年，阿根納公司與台金公司簽訂承租土地房舍契約，為期15年，至82年底。在此期間，阿根納公司製造35呎、38呎遊艇外，更生產55呎、60呎遊艇，提升台灣遊艇製造技術（圖3）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：阿根納造船廠改建後剖面圖

阿根納造船廠鄰近海濱易受颱風襲擊，66年7月底強颱薇拉侵襲台灣東北部，三棟廠房屋面損壞1/2以上，第一棟廠房屋頂鐵架倒塌達1/5以上，牆面與玻璃窗損壞超過1/3（圖4）。阿根納公司按照合約規定，以廠房遭天然災害破壞，請台金公司修繕整建。73年，基隆市政府為利民眾通行，請台金公司提供八尺門巷道鋪設柏油路面。該巷道原為小火車鐵軌路基，貫穿八尺門土地，台金公司認為若鋪設柏油將分割土地，影響整體價值，且土地已出租阿根納公司不便更動，婉拒請求。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：阿根納廠房遭薇拉颱風破壞草圖

77年2月5日，李登輝總統巡視基隆八尺門，指示儘速改善當地原住民居住環境。基隆市政府屬意阿根納造船廠與附近土地興建國宅，請台金公司終止租賃契約，依據國宅條例將土地轉售市政府，促進地方建設。台金公司為維護阿根納公司權益，多次與基隆市政府協調。80年11月，基隆市政府轉以附近土地闢建海濱國宅，提供原住民申購。

80年，台金公司結束營運走入歷史，八尺門土地房舍轉為台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）所有。83年，基隆市政府為闢建海濱國宅聯外道路工程，研擬拆除阿根納造船廠部分廠房。台糖公司以補償費用過低，向台灣省政府提出訴願，請市政府另設法解決交通問題，方使阿根納造船廠免被拆除。85年，阿根納公司註銷登記，廠房閒置荒廢，吊船架結構拆除，屋頂牆面遭颱風破壞，漸漸裸露今日僅存的三座主體結構。

探究阿根納造船廠可梳理日本統治時期、台灣光復迄今，不同階段基隆八尺門水域歷史變遷，見證百年以降基隆礦業開發、鐵道運輸、遊艇製造繁景。自阿根納造船廠遺構登錄基隆市歷史建築後，引起各方關注。國家發展委員會檔案管理局典藏珍貴的國家檔案，詳實記錄金瓜石礦藏開發（註2），以及阿根納造船廠沿革發展，歡迎利用國家檔案資訊網查詢，發掘更多豐富的事蹟。

註釋

「鑛業用土地使用願許可（黃東茂）」（1916年01月01日），〈大正五年十五年保存第四十三卷〉，《台灣總督府檔案》，國史館台灣文獻館，典藏號：00006243011。 有關台金公司檔案介紹，可參見陳淑美、蔣佳蓉，〈黃金傳奇—從檔案細數台灣金屬礦業股份有限公司發展足跡〉，《檔案季刊》，第14卷第3期（民104年9月）：35-48。陳淑美、岩素芬，〈檔案典藏實務探討—以台灣金屬礦業股份有限公司為例〉，《檔案季刊》，第13卷第3期（民103年9月）：18-31。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航