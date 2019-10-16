「去中心化」的好，犯罪集團也知道：如何防止比特幣交易成為反洗錢漏洞？

文：廖世偉（台灣大學資訊工程系教授、台大金融科技區塊鏈召集人）

日前（2018年11月）我國法務部為了避免虛擬貨幣成為洗錢防制漏洞，建議行政院納管相關單位，同時，金融監督管理委員會也要求銀行公會與平台業者，在鬆綁虛擬貨幣的現金交易方式前，必須共同研擬自律規範，讓民眾既可以到超商限額購買數位貨幣，建立更多元的交易方式，也能有效防制詐騙或洗錢手法。 究竟比特幣的價值與好處在哪裡？虛擬貨幣的發展又會對社會產生什麼影響呢？新興科技媒體中心邀請到廖世偉老師，來深入淺出地解釋相關知識脈絡。

在現今行動支付以及數位貨幣盛行的時代，人們將金錢交付給支付公司換取數位貨幣，接著再利用此貨幣與店家換取商品與服務，這種方式可以讓我們省下了攜帶大量實體貨幣的麻煩，同時也可以加快交易的速度，為我們的生活帶來了許多方便。

然而，種種好處的背後卻也帶來了許多隱藏的危機，我們擁有的數位貨幣，其實就是在支付公司裡資料庫裡存放的資料，對於支付公司內如何保存資料以及支付的演算法，我們其實一無所知，在公司內部若是有管理員惡意竄改資料，或是在外部遭受駭客攻擊造成資料遺失時，最終都將對我們造成財產上的損失，使得我們無法對此支付方式取得絕對的信任。

為了解決這個難題，在2008年下旬中本聰（Satoshi Makamoto）發明了比特幣（Bitcoin），基於區塊鏈（Blockchain）的特性，徹底解決了以上由大公司保管資料所帶來的痛點。以下是比特幣的簡介。

比特幣（Bitcoin）源起自中本聰於2008年10月所著，未曾發表於任何學術期刊，卻影響深遠的一篇論文：〈Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System〉。此論文提出了一種純然點對點（peer-to-peer）的電子現金交易系統，雙方線上交易支付程序，可避免第三方金融機構介入。

比特幣系統底層架構採用區塊鏈（Blockchain）技術，區塊鏈的核心特質即為去中心化與不可竄改性，所有區塊鏈成員的交易紀錄都將被儲存於眾多節點內，一旦歷史交易紀錄遭竄改時，區塊鏈所採用的共識決機制可更正此一錯誤。此論文公布後不久，比特幣網路亦於2009年1月上線運作。自此之後，一種去中心化、無須依賴任何第三方，且交易紀錄不可竄改的革命性電子現金交易系統於是產生。

當使用者擁有比特幣時，他在區塊鏈中保存的資料是絕對不會被竄改的，也就是說它無須去擔心是否會有意外，使得比特幣的數量被竄改。另外一個好處是，交易比特幣不像一般我們在創立行動支付帳戶時，被要求綁定個人身份以及信用卡帳戶，只需要使用比特幣地址以及特定產生的密碼即可。確保了交易人的身份以及交易紀錄不會被發現，賦予使用者使用此貨幣所帶來的絕對匿名性。

基於以上比特幣所帶來的好處，比特幣越來越被世人所接受，許多商店願意接受比特幣，同時犯罪集團也因其去中心化，且無須第三方介入、不易追查的特性，要求受害者支付比特幣。

以2017年肆虐全球電腦的WannaCry勒索軟體（ransomware）為例，它加密受害者電腦檔案後，要求受害者支付價值600美金的比特幣至WannaCry所擁有的地址（如圖一），而WannaCry所提供的贖款地址內的贖款，被發現於2017年8月3日被領走當時價值約$14萬的比特幣（以現今匯率比較相當於280億台幣）。經歷此事件之後，我們開始擔憂比特幣等區塊鏈數位貨幣，是否將成為新一代洗錢的管道。

圖：廖世偉提供 被WannaCry入侵電腦之後，他會加密電腦中所有的檔案，並在桌面跳出此視窗，要求受害者支付相當於600美元的比特幣至以下帳戶。（圖：廖世偉提供）

我國政府現在亦擔心比特幣交易成為反洗錢漏洞，正積極整合相關單位研商，全面盤點法規，研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範。相關的法規完善之前，我們必須事先具備自主的比特幣分析技術。

其實國外已有公司提供相關分析技術（例如Elliptic與Chainalysis），但我國必須具備自主比特幣分析系統的原因，在於保護國人隱私。試想屆時我國如有分析需求，而將部分可疑比特幣資料提供上述外國公司進行分析，無疑是暴露我國民眾的比特幣交易相關資訊。因此我國此方面雖然起步較慢，但千里之行始於足下，建議依然抱持建立自主分析系統的信念，逐步開展工作。

目前相關的研究計畫稱之為「比特幣追蹤算法與洗錢防制措施」，首先我們將比特幣中的交易紀錄搜集起來，接著藉由這些洗錢的常見手法以及特性，來尋找某些帳戶的異常行為，將可疑帳戶找出，追蹤他們的交易紀錄，透過曾經與實名化之帳戶（使用者公開之比特幣地址）交易的資料，或許能夠從外部線索（使用者與匿名身份之聯絡紀錄）中找出惡意帳戶的真實身份，將其逮捕歸案。

在未來若此技術成熟，我們便能夠享受比特幣所帶來的安全性以及匿名性，同時無須害怕非法之徒利用比特幣作歹，至此，便能更相信數位貨幣，讓它來改變我們的生活。

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【蘋果日報】鬆綁虛擬貨幣可用現金交易 銀行憂反成詐騙新管道（2018/12/09）

【中央社】虛擬貨幣業納管 政院9日研商（2018/08/06）

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責任編輯：朱家儀

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