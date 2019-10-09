《如幽女怨懟之物》小說選摘：紅牌花魁不一定是美女，賺得少的也未必就是醜八怪

文：三津田信三（Mitsuda Shinzo）

三月Ｘ日

今天要拍我的花魁照，好陳列在金瓶梅樓的店頭。

我先在化妝房間裡，讓姊姊們平時請的梳頭師傅替我梳髮。然後遣手姨媽替我化妝，換上豔麗的和服，被帶到遊廓町裡的相館。

遊廓町裡什麼店家都有。雜貨店、魚店、外送飯館、酒行、藥鋪、布莊、家具行、人力車行，連診所都有。不必踏出去半步，就可以滿足日常生活所需，令人稱奇。

當然，這是我第一次照相。以前的人好像以為照相會攝去魂魄，避之唯恐不及，其實我也懷有相同的不安。但我覺得說出來會惹來恥笑，因此暗自忍耐，結果相館的叔叔說我表情太死板。我費了一番功夫擠出笑容，這回又被搖頭說臉太僵硬了。

「淡淡微笑的程度剛剛好。」

姨媽從旁插口，但這實在太強人所難了。臉皮表面好像凝固似地，無法移動半點。

「真拿這孩子沒辦法。」

「不不不，這樣的表情或許反而顯得清純。」

姨媽臉都垮下來了，但相館的叔叔以熟練的口吻安撫我，就這樣開始照相。

拍完的時候，我整個人累壞了。只是一動也不動地盯著相機看而已，卻好像做了一整天的農活似的，疲倦萬分。

「接下來我會照往常那樣洗好。」

在相館叔叔目送下返回金瓶梅樓的路上，我告訴自己，我又往花魁接近了一步。

如果是初來乍到那時候，我一定會開心得跳起來。現在也並非不感到高興，然而卻也有股壓過喜悅的不安。

在這本日記裡，我還完全沒有具體描寫到最重要的花魁。金瓶梅樓的主角是花魁，然而我卻只籠統地提到來到這裡第一天遇到的姊姊們，幾乎沒有個別描述她們。我連小仲和紅圍裙的工作都交代了，卻不去觸碰遊廓重心的花魁。

因為我害怕……

對於花魁，起初我只有羨慕與嚮往。然而隨著在樓裡的日子一長，我漸漸覺得花魁充滿了神祕。儘管這樣的神祕極富魅力，同時卻也令我不安。很快地，這股不安愈來愈強烈，不知不覺間，竟甚至令我對花魁萌生出恐懼來。

由於開始寫這份日記，我似乎再次認清到自己這樣的心理變化。從這個意義來看，這或許是件好事。但即使了解到這樣的心路歷程，也毫無幫助。我只能靜靜地等待自己成為花魁的那天。

不，如此一想，更教人害怕了。總之，現在我就介紹一下讓我印象深刻的五名花魁，好多少排遣一下煩憂吧。另外，接下來的內容並非我一個人的觀察，也參考了本人及遣手姨媽、紅圍裙雪江等人有時告訴我的話。

說是花魁，也是三六九等，天差地別，但絕對不是依據外貌、個性、才藝等優劣來區分。她們最重要的，是一個晚上能賺進多少錢，僅此而已。在金瓶梅樓這種隨時都有十幾名花魁的遊廓，其間差別歷然可見。有趣的是，金雞母的紅牌花魁，並不一定就是樓裡數一數二的美女，因此也不能說賺得少的就一定是醜八怪。

從我來到金瓶梅樓以前，獨占鰲頭的就是十九歲的通小町姊，因此她一直住在別館三樓的房間。能住在這裡的花魁，整個金瓶梅樓裡也只有一個人，是所謂的特別室，客人也必須掏出不小的一筆買花錢。

小町姊──每個人都簡稱通小町為小町──有一張白皙的瓜子臉，在金瓶梅樓裡確實也是排名前三的美女，然而她對客人的態度卻是愛理不理。她永遠冷若冰霜，難得露出笑容，總是用一種鄙夷的眼神看人──即便對方是客人。

小町姊在故鄉的家，原本似乎是當地的大富豪，然而一場原因不明的大火，不僅房屋付之一炬，連村裡要上繳政府的米都燒光了，家運一口氣衰敗下去。小町姊身為長女，主動賣身到遊廓來。當然，事實上如何我並不清楚。因為這裡的默契，是不會探究花魁的過去的。

只是，姊姊原本是故家千金，因此即使成了遊廓的花魁，對客人也絕不屈意奉承，這樣的流言傳得煞有介事。

「只有那孩子，我怎麼樣就是拿她沒轍。」

遣手姨媽現在仍會發牢騷。

「才藝她學得比誰都快，就是對客人的態度，說得我嘴巴都痠了，她就是打死不聽……我也頭痛極了。」

儘管如此，客人對小町姊卻是讚不絕口，她在樓裡向來是賺得最多的頭號紅牌，其他花魁望塵莫及，這讓我不可思議到了極點。

「她啊，高傲到教人生氣，可是那種不肯諂媚討好的態度，就是教人難以招架。」

這樣說的客人多得驚人，更讓我不懂了。他們是花大錢來享樂子的，為什麼要特地指名不苟言笑的花魁呢？這樣有什麼好玩的？實在教人無法理解。

「體察這種矛盾的男人心，也是花魁的修行。只要能掌握客人的願望，想讓他們從荷包裡掏出多少錢都不是問題。」

姨媽用一種洞悉一切的表情對我訓示。但小町姊應該不是刻意這麼做，反倒是不經思考地表現出真實的自我而已吧？不只是對客人，對所有的人皆是如此。我強烈地這麼認為。

對一切都漠不關心……

看著通小町姊，我這麼感覺。我甚至懷疑，她是不是甚至連對賺錢這件事都無所謂？

我來到金瓶梅樓，第一次去化妝房間打招呼時，沒有表露任何感情，瞥了我一眼便扭開頭去的花魁，就是小町姊。

然後，有兩個與通小町完全相反的花魁，那就是紅千鳥和浮牡丹。紅姊二十三歲，牡丹姊二十一歲，兩人都在金瓶梅樓做了很久了。她們是經驗豐富的花魁──這話要是被紅姊聽到，肯定會被她擰大腿──兩人都很擅長應付客人，不過對客人的態度卻是截然不同。

紅姊的個性開朗熱鬧，從來不曾有過絲毫陰沉或悲苦的模樣，總是活潑到近乎煩人。也許是因為這樣，花魁的衣飾和妝容，在她身上顯得比任何人都要光采動人。豔麗這種形容，或許正適合用在她身上。

「想要好好瘋它一場，驅散平日的煩憂，找紅千鳥就對了。」

有許多客人這樣說著上門。當然，玩得愈瘋，花的錢也就愈多，卻沒有什麼客人抱怨這點，這也足見紅姊的手段之高。讓客人多掏腰包的本事，眾花魁裡無人能出其右。

「那孩子的本事啊，真正了不起。」

就連必須在與客人的交涉中盡可能拿到更多買花錢的遣手姨媽，都如此坦然讚佩紅姊。

然而紅姊在姊妹之間卻不受喜愛。她受到排擠。從這個意義來說，小町姊也是一樣的，但小町姊是因為身為第一紅牌，其他花魁對她有不少的嫉妒。對客人冷漠，居然反而讓她更搶手，這也是讓姊妹們不平的原因之一。這一定讓她們覺得自己陪笑的努力顯得可笑吧。

話雖如此，小町姊的漠不關心，不僅僅是對客人而已，對樓裡的人也是一樣，姊妹亦不例外。因此起初她似乎因為高傲的態度受到欺凌，但漸漸地再也沒有人要理她了。因為大家當她是無害的人。小町姊金瓶梅樓第一紅牌的地位也是，儘管不甘，也不得不承認是實至名歸。眾人似乎漸漸轉為這樣的心態。

然而紅姊卻不同。姊妹有哪些客人、風評如何、一晚賺多少、欠債多少、不可刺探的出身與過去、甚至是每天的身體狀況，什麼事她都要插一腳。這若是出於關心也就罷了，但其實卻是為了與自己做比較，確定自己高人一等，藉此安心。若是姊妹更勝於自己，紅姊有時甚至會登時變臉，破口大罵，也難怪會惹來眾人反感。

「如果她那種愛打探的性子往好的方向發展，就能做花魁的大姊頭了。」

我好幾次聽到姨媽如此遺憾地喃喃自語。姨媽是想說，紅姊對姊妹的強烈好奇心，若是能夠發揮在熱心助人上就好了吧。

而擔任金瓶梅樓的花魁頭這個艱難的角色的，就是浮牡丹姊。她總是雍容閒雅，從來沒有人看過她吵鬧、生氣或哭泣的模樣。我也完全無法想像牡丹姊那種樣子。因為我就是覺得，她是那種泰山崩於前也能面不改色的人。

傳聞說，牡丹姊的出身比通小町姊更高。

「她好像是沒落華族家的千金小姐呢。」

紅圍裙雪江這樣告訴我，但不知道事實真假。不過牡丹姊散發出來的高貴氣質，若非是那樣的出身，或許難以解釋。從這個意義來說，她和故鄉的綾小姐十分相似。

說到相似，牡丹姊好像和綾小姐一樣，也是耶穌教的信徒。她不會向人傳教，但似乎信仰極虔誠。一開始我覺得，信教的人卻得做花魁，一定很苦，現在卻覺得，也許是這樣的信仰成了牡丹姊的內心支柱。因為綾小姐完全就是從信仰得到力量。

牡丹姊對任何人都同等親切，因此不只是客人，花魁等每一個在樓裡工作的人都很喜歡她。所以為什麼牡丹姊居然不是樓裡的第一紅牌，讓我感到匪夷所思。

「很多客人都是來向浮牡丹尋求撫慰的。」

姨媽也完全認同牡丹姊的受歡迎。

「在工作上累積了滿腹苦水的男人，即使回到家，也沒法從老婆身上找到安慰，所以到這兒來，聽花魁溫言軟語，開心了以後，往後又會再來。」

姨媽儘管如此肯定，但又接著說：

「可是啊，這兒是遊廓，是供男人玩樂的地方。只是得到溫柔的撫慰，漸漸地就會不滿足了。會想要盡情玩鬧，發洩煩憂。對我們來說，浮牡丹是很寶貴的花魁，但要是每個花魁都像她那樣，遊廓也開不下去了。」

聽到這話，我心想男人真是麻煩，也覺得似乎能稍微理解姊姊的辛苦了。

「做為花魁頭，浮牡丹也太溫和了。由她來統整意見，是不會有什麼人埋怨，但她沒有率領眾人的力量，所以花魁永遠是一盤散沙。不過花魁這行，本來就是各憑本事。」

從姨媽的話來看，結果每個姊姊都是金瓶梅樓不可或缺的角色。簡而言之，就是其他妓樓找不到，只有我們金瓶梅樓獨有的特別的花魁。也許不論好壞，有特色的花魁，才能長長久久受到客人喜愛。

不過，有時這樣的特色卻是適得其反。月影姊就是如此。

「月影也真傷腦筋，一年到頭哭哭啼啼的。雖然有些客人就喜歡她的溫順，但大部分的客人都只會厭煩，說陰沉成那樣，看了都晦氣起來了。」

月影姊從剛來到樓裡的時候，就一直在哭。被老闆娘罵、被姨媽管教、被花魁欺侮、被妓夫太郎開玩笑、被客人戲弄，好像不管遇到什麼事都要哭。

「她和通小町同歲，進來當新造的時間也差不多，可是小町對什麼事都不在乎，月影卻像驚弓之鳥，動不動就哭。」

就像姨媽說的，對月影姊來說，遊廓裡的生活全是難過的。聽到她就連吃著以前的生活絕對吃不到的白米飯，都會想念起從前的窮日子而垂淚，我真是目瞪口呆。雖然可以理解她的心情，但也覺得未免太愛哭了。

書籍介紹

本文摘錄自《如幽女怨懟之物》，獨步文化出版

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作者：三津田信三（Mitsuda Shinzo）

譯者：王華懋

名為遊廓的人間煉獄，遊女的冤魂為何不散──

那些貫穿戰前、戰中、戰後，不可思議的遊女墜樓之謎，

究竟是人為，還是真有詭異力量作祟？

名偵探刀城言耶能否抽絲剝繭，找出埋藏在黑暗過往中的真相？

【故事大綱】

年僅十三歲的少女，為了家計被賣入遊廓。

不知人事的她一直以為遊廓是人間天堂，

等到冠上花名緋櫻之後才知這裡其實是活生生的無間地獄。

在這男人視女人為玩物的地獄裡，女人互相怨恨、為難，

直到死亡將她們分離……

戰前・金瓶梅樓

親眼目睹妓樓第一紅牌通小町跳樓後，

緋櫻也不知為何竟然差點追隨跳樓的姊妹而去。

死裡逃生的緋櫻表示樓裡有一股莫名的力量吸引她回到姊妹身亡的現場，

令她不由自主地想往下跳。

當眾人陷入無法擺脫的恐懼顫慄之際，另一名花魁月影居然也跳樓了……

戰中・梅遊記樓

金瓶梅樓因為換了新老闆娘，也改名為梅遊記樓。

戰爭的景氣令妓樓生意大好，然而詭異的氣氛仍舊纏繞著整座妓樓。

先是新進花魁二代緋櫻目睹了名為「幽女」，不應存在世間之物，

接著又是連續三起無法解釋的墜樓事件──

戰後・梅園樓

年輕作家佐古莊介從經營咖啡廳的姑姑那裡聽聞了戰前即有的「幽女」傳聞，

喜愛怪奇事件的莊介決定嘗試調查幽女的真偽。

而自戰前開始便在金瓶梅樓工作的數名遊女，

因緣際會地聚集到已經改名為「梅園樓」的咖啡廳工作，

甚至還出現了自願擔任三代緋櫻的前遊女。

莊介決定從她們嘴裡打探「幽女」的真相。

卻沒想到輪迴再起，又發生墜樓死亡事件……

在這棟充斥著各種邪惡淫邪意念的妓樓裡，

莫非真有「幽女」橫行其中，

造成這一連串橫跨將近二十年，不可解的詭譎事件嗎？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航