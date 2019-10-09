李屏瑤《台北家族，違章女生》：父親的死訊我是看LINE才知道的

文：李屏瑤

父錄

在讀幼稚園的期間，我曾經以為消失的父親是跟唐三藏去取經了。因為所有人提起他，包括外公外婆，都說他是「豬八戒」，不可直稱其名諱。

關於童年場景，我最早的記憶是客廳裡的水晶吊燈，握起來有冰涼的觸感。我也還記得主臥房裡的巨型吧檯，懸掛式酒架上有各式洋酒，回想起來，應該是威士忌的顏色形狀。談起這些，母親總是疑惑，她不認為孩子的記憶可以追溯至那麼早。也許再快轉一些，兩歲或者三歲，我還記得擁有過一組折疊盪鞦韆。對，我在家裡有自己的盪鞦韆，金屬支架，座椅包著軟軟的泡棉，上頭有一些卡通圖樣，就擺在客廳中央，坐上去有個安全扣環，總有誰會一邊看電視一邊維持鞦韆的推動。以上是視覺與觸覺的。

語言我就不確定了，母親說比別人都早。兩歲的我已能說出十分完整的句子，印象最深的在高速公路上，父親不知為何又發怒，將車速飆至極快。當時還沒有安全座椅的規定，母親跟我坐在後座，可能連安全帶都沒有繫，後背緊貼椅背，生命掌握在他人翻來覆去的手，只能等待父親的怒意消退。如同被揀選的一刻，這片段的每個細節清晰的被母親所記憶。兩歲的我伸出手，握住母親的手，我對她說：「不要怕，我保護妳。」

我不知道這句話在她心中起過多大的波瀾，在我成長的經歷中，曾經反覆聽母親提起後座的片段。我只知道，如果一個兩歲孩子的鼓勵，能對二十四歲的年輕女性起這麼大的作用，那麼，這個人的生活勢必過得很慘。

再過兩年，她終於決定離婚了。那個年代，離婚是少見的大事，母親帶著我，在阿姨家裡客廳打了一陣子地舖。母親先去朋友的洗車場工作，我從幼稚園小班放學，就直接去洗車場等她下班。雖然有電動洗車機，但進口車仍舊依靠手工洗車與打蠟，是勞力吃重的工作，下班後的母親通常是力氣耗盡的。我跟場內幾個年紀相近的孩子最喜歡搶空氣噴槍，輕輕一按就能把車燈縫隙處的水珠逼出來，是最適合小孩身高做的事。清潔完一台車的孩子，可以得到五塊的酬勞，剛好跑去附近的雜貨店買一瓶養樂多。

似乎受到外公的勸說影響，母親離開洗車場，去離家較遠的公司當行政助理，並不是走路可以到的地方。母親教我認清公車頂端的數字，用力舉高招手的角度，上車投錢，看到某個地標，便拉鈴下車，到辦公室等她晚點下班一起回家。第一次練習坐公車的那天，母親騎著摩托車跟在公車的黑煙後頭，我太害怕了，頻頻回頭張望，母親全程緊緊跟著。我順利到站，她稱讚我做得好。上小學就好多了，能夠自己在家，我學會站在板凳上炒飯，只是蛋始終打得很爛。後來母親跟阿姨在菜市場合開服飾店，從小學的側門就可以走到的距離，然後是國中，高中，大學，接下來的事就順利多了。

父親的死訊我是看LINE才知道的。

那是研究所的第二年，我跟同學在咖啡館準備某堂課的上台報告。母親傳了訊息來，說父親走了，早上的事。我盯著手機螢幕好幾秒，推開店家的玻璃門，跟母親通了短短的電話。當時父親已經在醫院躺了好幾個月，沒有知覺的幾個月。母親說這樣也好。我說是啊，這樣滿好的。我回到店裡，沒有跟朋友說發生的事。等到晚餐時間，我說我想吃好一點的，我們找間餐廳吃了，各自回家。路上下起斷斷續續的雨，我突然想到，我是沒有爸爸的人了。

死去的父親比活著的父親更有存在感。那陣子剛好學校網站更新，需要填學生資料，我差一點要填下那個名字，接著意識到，只需要在「歿」上面打勾就可以了。原來死者是不需要名字的。

告別式那天我抵達現場，發現訃聞上頭沒有我，姑姑在現場大發雷霆。葬儀社人員像被罰寫一樣，在幾百份訃聞的空白處補上我的名字。我跟年齡小我一段，完全不熟悉的孝子孝女們並肩站立，下跪，叩拜，鞠躬，答禮，現場的低聲討論聲幾乎要壓過誦經聲。儀式結束，我將外衣上的結解開，摺好放置，沒有跟任何人告別，我也沒有去見父親的最後一面。姑姑衝出場地，對著我的背影大喊，我沒有回頭，在烈日下走了非常久的路。

其實已經見過最後一面了，當時的他看起來已經像另一個人。我懷疑自己走錯病房，反覆看著床頭的名牌，反覆看著病人的臉。他躺在那裡，身邊沒有任何人，沒有家人，也沒有看護，我就站在病床旁，仔細研究那個先進的電動灌食器，還有不斷冒蒸氣的呼吸器材，周邊空氣溫暖而潮濕，他乾癟枯黃。我不知道自己站了多久，看護帶著晚餐回來，第一件事是打開電視，電視裡的名嘴正在尖聲吵架。看護終於把注意力轉回此刻，問：「妳是他親戚還是？」我答：「嗯，我是他親戚。」看護打開便當，配著電視吃了起來。

我沒有跟他或看護說再見，我跟父親應該有十年沒有講話了，我想要維持住這個紀錄。上一次最長的對話，是我們談到他每一次的謊話連篇，他在電話裡怒吼：「幹你娘！」他講完就掛斷電話。我立刻回撥，他一改剛剛的語氣，黏膩地喊：「寶貝女兒，怎麼了嗎？」我用更大的聲量，講完「幹你娘」就立刻掛掉。雖然心裡對奶奶感到有點抱歉。之後他怎麼回撥，我再也沒接過電話。

在那之前，應該有過其他的記憶吧？我卻連他清醒時候的聲音都想不起來。我不記得沒喝酒的父親是什麼樣子。可能要快轉到更久之前，也許僅有一次。

場景是洗車場，我想必還在讀幼稚園，我爬到客人的吉普車支架上方，踮腳想看隧道洗車機裡面的構造，頭卻卡在頂刷的軌道上。大人們都在冷氣房休息，我一個人半懸吊在隧道裡，父親不知道從哪裡出現，把我拔下來。當時的他應該三十出頭，還沒養成中午開始喝酒的習慣。那天凌晨家裡的電話響起，父親母親講了非常久的電話，我知道母親在哭，但她才是沒做錯任何事的人。

在婚姻走到盡頭前，我知道母親是給過他機會的，不止一次兩次，是難以計量的次數。有一次我在場並參與到的經典片段，是懷胎八月的母親，騎著摩托車一路追著父親的轎車，車上有別人，父親不願意停，拚命加速。他們飛車追逐如何收尾，我並不確知，可能是母親終究追不上父親的轎車，也有可能她受夠這個開快車的男人，於是轉動破舊摩托車的龍頭，回家待產，沒有繼續計較細節。

而聽過最有創意的一次，是母親約他去看《致命的吸引力》，已婚男子出軌，第三者糾纏不休的恐怖警世電影。我查證過電影上映時間，當時我大約三歲，距離他們的婚姻結束還有一年。我後來見過父親的再婚對象，臉上是熊貓樣的黑眼圈。

有些婚姻狀態，不是為了建立家庭，可能更像是抓交替。

我想起吊燈上我緊握不放的水晶顆粒，那是必須被懷抱著才能觸摸的高度，客廳必然發生了什麼事，才會讓奶奶急著把我抱離現場，但沒有人提，我也不問。

父親過世後幾年，我跟母親相約出門，母親已經學會開車許多年，放假的時候常常載著我到處走。她早已不是坐在後座發抖的年輕女生，卻喜歡去年輕女生熱愛的下午茶名店。高架橋上略微塞車的時段，車陣龜速移動，前方是一台年代久遠快要解體的轎車，後保險桿處貼著一張褪色的長形貼紙，來自父親曾經開設的汽車修理廠。工廠多年前早已關閉。我看見貼紙，我知道母親也是。廠名的其中一個字，取自父親的名字。於是她先打破沉默，她說廠名是她想的，是不是很好聽。我說是。

我記得父親貼貼紙的樣子，他也曾經讓我試著貼過。他傳授給我的訣竅，並非將貼紙貼得多整齊方正，而是絕對要蓋住別的工廠的貼紙。那張褪色的貼紙，也像是我生命中一直沒撕乾淨的殘膠。我們自然而然討論起剛剛去的咖啡店，她覺得我把她的照片拍胖了。車繼續走，我們遇上下一個交流道，跟前車轉往不同的道路。

某個夜裡我想起此事，拿出身分證，父親現在只存在身分證的雙親欄，不多不少，其實就跟從前一樣。我在網路查詢父親的名字，出現幾個同名之人，接著我查公司營業登記、公司負責人，找到顯示為歇業的工廠名稱，母親想出來的工廠名稱。工廠的設立日期，差不多在飛車追逐戰落幕後不久，是我出生前一個月。我猜想，彼時的浪蕩青年，已經準備好要當一個父親了。

書籍介紹

本文摘錄自《台北家族，違章女生》，麥田出版

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作者：李屏瑤

女生要順利長大是非常不容易的。

獻給所有「非典型」、與這世道扞格不入的你；

動搖陽剛與陰柔的對立，我們只需要成為自己。

「如果沒有柔軟的內裡，人其實看不見旁人蒙遭的對待哪裡出了錯，越在細微處污損的正義，越需要幽深的受痛點，才偵測得出來。⋯⋯

李屏瑤是什麼樣的女生？是非常柔軟的女生。柔軟，所以強韌。」——江鵝

本書特色

台北文學年金入圍、台北文學獎劇本獎得主李屏瑤新作，Okapi破萬點閱率專欄「台北家族，違章女生」結集，新增多篇文章。

作者第一部深度自剖成長散文，撕下禁錮台灣女生的性別標籤，書寫當代「非典型」年輕人身陷的難題與處境。

與父親訣別、向媽媽出櫃，透過反覆磕碰挫傷的成長痛，在疾速社會移徙下重新定義並構築自我。

李屏瑤在失眠中晃蕩，與貓為伴，本書以其成長切面、生活感思及各種閱讀軌跡，從家族和校園順著生理男運轉的烏托邦，自便當、躲避球等細微物事，直擊性別被標籤禁錮的現場。那些上不了主桌、沒有菜色選擇權且時時負罪的女孩與女人，從文字泛出成為你我周遭一張張寫實臉孔。作者以「大家族中的違章建築」定義自己、質問社會並勇於衝撞出答案，那每一回的微小堅持，是那麼費力，又如此真心。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰