《金雀花王朝（下）》：愛德華一世眷戀亞瑟王神話，把征服威爾斯當作使命

在十三世紀的歐洲,亞瑟王的傳說風靡一時,令不少人心醉神迷。亞瑟王傳奇在當時的藝術、文學和旅遊業中得到體現,有著強大的神奇魔力,讓從西西里到蘇格蘭的男男女女為之瘋狂,給他們帶來靈感和娛樂。很少有人比英格蘭新國王愛德華一世,更癡迷於亞瑟王的故事和所謂的遺物。

亞瑟王是一位想像創造出來的虛構人物,並非史實。關於他的傳奇自九世紀初就成為歐洲文學傳統的一部分。那時就流傳著這樣的故事:一名不列顛人崛起成為國王,對抗羅馬和盎格魯撒克遜入侵者。幾百年來,他的傳奇不斷得到改寫和翻譯,以適應對其感興趣的不同文化背景人們的口味。一一三○年代,作家蒙茅斯的傑弗里(Geoffrey of Monmouth)在他極受歡迎的《不列顛諸王史》(The History of the Kings of Britain)一書中,插入了記述亞瑟王生平和統治的故事,扣人心弦而極富戲劇性。

傑弗里筆下的亞瑟王是一位虔誠的基督教國王,勇敢地討伐異教徒(不管是撒克遜人還是羅馬人),將侵略者逐出不列顛群島,統一了不列顛王國,征服了愛爾蘭、冰島、日耳曼的一部分和奧克尼群島,並打敗了挪威、阿基坦、高盧和巴爾幹半島上的達西亞(Dacia)王國。他是一位充滿英雄氣概而慷慨大方的國王,他統治下的不列顛王國令全世界豔羨不已。傑弗里記述道,在亞瑟王的時代,「不列顛達到了光輝燦爛的顛峰,財富取之不盡、用之不竭,飾物奢華無比,人民高雅文明,遠遠勝過任何其他王國。不列顛的騎士以豐功偉績而聞名遐邇,他們的衣服和武器顏色相同,風格無二;女人們則以機智享譽四方,也穿著相同的服裝;除了在南征北戰中證明了自己勇氣的猛士,沒有人配得上她們的愛。

因此,男人的勇敢鼓勵了女人的守貞,而女人的愛情振奮了戰士的大無畏。」在這個騎士的天堂,盡是浪漫情懷、騎士風度和美豔無雙。聽到這些傳奇的中世紀晚期的貴族、騎士和貴婦人們為之心神蕩漾,自然不足為奇。

在亞瑟王傳奇被其他作家傳播、改寫和美化的同時,蒙茅斯的傑弗里的故事被視為不列顛群島的真實歷史,開始被人們信以為真。到愛德華一世呱呱墜地的時候,圍繞亞瑟王的虛構傳奇,已經出現了一個繁榮的行業。一一八四年,格拉斯頓伯里修道院毀於火災,亨利二世鼓勵僧侶們散播這樣的說法:他們在修道院廢墟之下,「發現」了亞瑟王和他的王后格溫娜維爾(Guinevere)的墓穴。亞瑟王原本是威爾斯人,因此威爾斯人都堅信,他終有一日會重返人間,將他們從英格蘭人的桎梏下解救出來;現在,亞瑟王卻被宣傳為英格蘭人,而且格拉斯頓伯里修道院的僧侶們鼓勵到訪的遊客查看他們發現的所謂亞瑟王骨骸。

在十二世紀,亞瑟王傳奇已經成為英格蘭貴族文化的一個重要部分。英格蘭貴族舉辦所謂的圓桌比武大會,以褒獎英勇精神和技藝高超的騎槍技藝。愛德華一世是個具有傳統貴族趣味的青年,自幼便和其他貴族一樣對亞瑟王神往不已;他迎娶卡斯提亞的埃莉諾的時候,便在蜜月中帶她去參觀格拉斯頓伯里的亞瑟王墓穴,這是不足為怪的。

但對愛德華一世而言,英格蘭化的亞瑟王絕非僅僅是娛樂或者宮廷消遣的談資。這是他整個為王之道的思想範本。正如亨利三世癡迷懺悔者愛德華,視其為自己的導師、靈感之源和拯救者一樣,愛德華一世也是透過亞瑟王傳奇的稜鏡來觀察世界的(不過他信仰的亞瑟王傳奇是他自己的特殊版本)。他眷戀亞瑟王的神話,就像他的父親癡迷於懺悔者愛德華那樣,對他本人的處境很適宜,因為他所面對的問題跟亞瑟王的問題如同鏡像一般。簡單地說,亞瑟王是一位威爾斯國王,他的使命是打敗英格蘭人。而一二七七年的愛德華一世的任務則恰恰相反。

一二七七年夏季,愛德華一世集結起了他的第一支大軍。超過一萬五千名精兵強將,配備著戰馬、給養和精良武器,從切斯特出發,沿著濱海道路,開進了威爾斯北部。在他們頭頂上迎風招展的是五花八門的大小旌旗,標示了這支封建時代大軍的不同組成部分。他們聲勢浩大地開赴格溫內斯,目標是擊敗和剷除威爾斯的末代君主―「叛賊和擾亂和平者」羅埃林。

這是一支英格蘭民族的軍隊,愛德華一世、他的權貴們和各郡騎士的代表在一次議會上對集結這支軍隊達成了共識。愛德華一世從登基一直到駕崩,幾乎每個復活節和米迦勒節都要召開議會(一年兩次)。一一七六年十一月十二日或者在這個日子前後,英格蘭人向羅埃林宣戰,決心徹底剷除這位惹是生非的威爾斯王公,確保王國的安全和穩定。愛德華一世在遠赴「海外」的時候只能召集到他麾下的少量騎士,但現在有了議會中的諸侯和騎士的支持,他可以調動英格蘭舉國之力去討伐威爾斯人。

對金雀花王朝歷代君王而言,威爾斯始終是個棘手的難題。自諾曼征服以來的每一位英格蘭國王都會發現,要遏制,或者哪怕僅僅是安撫威爾斯,都需要極其龐大的資源、耐心和意志。約翰國王曾短暫地主宰過不列顛,打壓了威爾斯人的勢頭,但在那之後,英格蘭在英威邊境之外的勢力就日漸式微。羅埃林大王在一二四○年去世之前,一直以威爾斯西北部的格溫內斯省為基地,實際上是威爾斯的唯一統治者。後來,在諸侯戰爭期間,他的孫子格魯菲茲之子羅埃林(後來被稱為「末代羅埃林」)與孟福爾聯手,進一步利用英格蘭王室的軟弱。一二六七年,亨利三世安撫全國時簽訂的《蒙哥馬利條約》更是鞏固了威爾斯人的收穫。事實上,從羅埃林的角度看,《蒙哥馬利條約》是威爾斯歷史上最偉大的條約之一,條約中羅埃林被承認是獨立自主的威爾斯君主,直接控制格溫內斯,並對威爾斯的其他所有領主擁有封建宗主權。

《蒙哥馬利條約》讓愛德華一世不爽,有很多原因。從他個人的角度來講,這項條約迫使他放棄了在威爾斯境內的領地。而在王權的背景下審視,它還代表著王室權益的巨大損失。

僅僅這些就足夠做為發動征服戰爭的理由了,而在一二七○年代初,羅埃林更是發出了愈演愈烈的挑釁。他侵犯了什羅普郡(Shropshire)和英威邊境的幾個英格蘭伯爵領地,讓一些重要的邊境領主(包括羅傑・莫蒂默和赫里福德伯爵韓弗里・德・博漢)火冒三丈。一二七○年,羅埃林入侵了格拉摩根,與他先前的盟友,格洛斯特伯爵吉伯特撕破了臉。在威爾斯國內,羅埃林跟他的兩個兄弟發生爭鬥,囚禁了其中一個兄弟歐文,另一個兄弟大衛則流亡到英格蘭宮廷。儘管英格蘭朝廷屢次要求羅埃林覲見愛德華一世,但他始終拒不聽命。他也不肯遵守《蒙哥馬利條約》的規定,向英格蘭王室繳納其應得的一萬五千馬克貢金。

一二七五年,羅埃林最後一次致命的放肆給了愛德華一世無可爭議的開戰理由。羅埃林已經五十歲了,還沒有繼承人,於是開始談判,要將埃莉諾・德・孟福爾帶到威爾斯。埃莉諾是已故的西蒙・德・孟福爾的女兒,她象徵著威爾斯人在諸侯戰爭期間跟孟福爾結盟,從而給英格蘭王室帶來巨大傷害的事實。她曾在一二六七年被許配給羅埃林,但一直在法蘭西流亡。一二七五年,她跟這位威爾斯王公結婚(羅埃林並不在婚禮現場,而是有人代表他),當年年底從歐洲大陸動身,與丈夫團聚。這一系列挑釁行為讓英格蘭忍無可忍,愛德華一世覺得自己必須做出回應。他命人在布里斯托海峽俘獲了埃莉諾乘坐的船隻,將人囚禁在溫莎。但僅僅阻止威爾斯王公和孟福爾的女兒聯姻還不夠。愛德華一世需要狠狠教訓羅埃林一頓。

愛德華一世於一二七七年入侵威爾斯,他的軍隊在夏季從切斯特沿著濱海道路前行。在騎士、士兵和補給大車沿著海岸前進的同時,還有一支艦隊緊隨其後,負責阻止威爾斯人逃跑或者從愛爾蘭獲得補給,同時為正在西進的龐大英格蘭軍隊提供良好的給養。

整個戰役的組織工作非常完善。愛德華一世的將領們管理著後勤。他的得力幹將包括羅傑・柯利弗德、奧托・德・格朗松(Otto de Grandison)和約翰・德・韋希(John de Vescy),這些曾參加過十字軍東征的猛士,也有瓦立克(Warwick)伯爵威廉・德・比徹姆(William de Beauchamp)這樣的內戰老將。英格蘭軍隊在伍斯特設立基地,然後開始集結令人魂飛魄散的攻城武器,準備狠狠痛揍羅埃林一番,迫使他俯首稱臣。愛德華一世相信他久經考驗的盟友們能夠勝任這工作,於是允許他們自行組織戰爭動員,自己去遊覽了東盎格利亞的各個聖地,在亨利三世最喜愛的聖物前禱告,給人留下愛好和平的印象。看來他父親的秉性還是有一些遺傳給了他。

但在伍斯特的英格蘭軍隊可不是在為和平做準備。他們從格洛斯特郡訂購了數十萬支弩箭;在法蘭西的專門市場上收購戰馬;愛爾蘭的首席政法官徵收了小麥和燕麥。朝廷在英格蘭全境徵用車輛。王室鑄幣廠製造了大量銀便士,用以發餉給為了英格蘭的安全和金雀花王族的榮耀而戰的數千名士兵。愛德華一世的王家步兵部隊中包括威爾斯僱傭兵,這足以說明羅埃林的統治並不是鐵板一塊。

比步兵更重要的是逢山開路、遇水搭橋的大隊工兵,他們的任務是開闢橫穿威爾斯北部的道路,好讓愛德華一世的大軍順利通行。來自英格蘭內地的成群工兵在弩手和騎士的保護下,修建了一條規模龐大的道路,好讓入侵的大軍順利前進。工兵們砍伐了格溫內斯心臟地帶,斯諾多尼亞(Snowdonia)山區的茂盛而靜謐的森林,肅清了道路兩側,形成了一條開闊、通透的道路,有的地方有數百英尺寬,剷除了威爾斯人發動游擊戰所依賴的樹林(威爾斯人的慣用策略是突然間從樹叢中衝出,砍殺毫無防備的敵人,然後消失在茫茫林海中)。在弗林特(亨利二世當年在這裡遭受威爾斯人伏擊,險些喪命),英格蘭軍隊開始建造一座巨大的木造要塞,做為前進基地。

整個行動是軍事動員、籌劃和工程上的卓越成就。僅從數字上看,愛德華一世的這支軍隊不如亨利二世麾下進攻土魯斯的那支軍隊強大,也比不上理查一世為第三次十字軍東征而集結的軍隊。但此次戰役在後勤組織上極其得力,有效地消解了羅埃林的唯一一種戰鬥力。這位威爾斯王公沒有辦法運用游擊戰術來襲擾行進中的英格蘭軍隊,因為愛德華一世的工兵砍伐了道路兩側的樹木,除去了游擊戰依賴的掩護。

英格蘭軍隊深入了羅埃林的領地。八月,他們從弗林特前進到里茲蘭(Rhuddlan),然後進逼康維(Conwy)。他們穩步深入格溫內斯的時候,逐漸切斷了敵人的補給線和交通線,包圍威爾斯人,用飢餓迫使他們屈服。英格蘭軍隊每逢主要據點都要停下,工兵們會挖掘地基,以備將來修建永久性的城堡。

羅埃林退縮到山區。愛德華一世推進到康維河,然後在迪甘韋(Deganwy)安營紮寨。這裡地處敵境腹地,亨利三世曾在這裡建造一座城堡,如今只剩殘垣斷壁,佐證了威爾斯人對金雀花王朝統治的敵意。

很快地,勢力較小的威爾斯王公們開始背棄羅埃林。致命的打擊發生在九月初,英格蘭海軍在安格爾西島(Anglesey)登陸,將其占領,盡數收割那裡的莊稼,還奪走了威爾斯最富饒的農田,同時將格溫內斯的糧倉一掃而空。這足以讓羅埃林認識到,這位英格蘭國王是個不可小覷的敵手。幾天之後,羅埃林舉手投降,並於十一月九日在里茲蘭簽署停戰協定。他被允許保有格溫內斯,但除此之外的所有領地都被奪走了。羅埃林同意繳納五萬鎊罰金,並放棄對與格溫內斯交界的四個小郡,以及愛德華一世西征過程中占領的所有領土的權利主張。他跟兄弟歐文和大衛的爭端將得到解決;羅埃林承認英格蘭國王對威爾斯王公的宗主權,同意不僅在邊境地帶的里茲蘭,還要在西敏(英格蘭政府和權威的所在地)向愛德華一世宣誓效忠。

羅埃林輸得很慘。在愛德華一世看來,《里茲蘭和約》是結束此次遠征的令人滿意的途徑。為了鞏固英格蘭的地位,愛德華一世計畫在阿伯里斯特威斯(Aberystwyth)、比爾斯、弗林特和里茲蘭建造城堡。現在,英格蘭人在威爾斯領土的周邊控制了大量軍事據點。這次遠征取得世人矚目的成功。但羅埃林並不知道,這還僅僅只是開始而已。

