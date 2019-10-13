《金雀花王朝（下）》：僅為期十週的「好議會」，每天都向14世紀的英國發出巨大衝擊

文：丹・瓊斯（Dan Jones）

好議會

西敏寺的禮堂內人頭攢動，與會者的目標十分明確。這是一三七六年四月二十九日，議會的第二天。此前三週內，英格蘭大多數權貴從全國各個角落奔赴西敏，去參加議會。此外，各郡平民代表、騎士和鄉紳也聚集於此。

前一天，議會全體成員進行了會商。病痛纏身的國王從黑弗靈趕來參加議會開幕式，但這是議員們最後一次見到他。在議會餘下的議程裡，岡特的約翰做為國王的代表，與其他達官貴人們一起端坐在西敏宮的彩室。平民代表坐在修道院的禮堂，這是一座八角形的大型石質建築，僧侶們每天在這裡祈禱、閱讀並討論聖本篤規章制度的一個章節。

這座禮堂是亨利三世在動盪不安的一三五○年代改建西敏寺工程的遺物，當時亨利三世的妹夫西蒙・德・孟福爾正以改革朝綱的名義對金雀花王朝的統治造成極大破壞。地板上的磚塊構成歷代國王與王后的肖像、金雀花王朝的王室紋章，以及一句宣示禮堂之美及其建築者之慷慨大方的銘文：「玫瑰是眾花之菁英，這座建築也是建築中的菁英。亨利國王，基督和聖三位一體的朋友，奉獻了這座廳堂……。」如今，愛德華三世國王的平民議員們踏過磚石砌成的地面，在沿著四牆的石階上各自就座。在他們頭頂上，陽光穿透彩色玻璃窗傾瀉而下，玻璃窗上裝飾著紋章符號，旨在向在座眾人提醒，金雀花王朝的王權是多麼強大。但是，平民議員來此不是為了尊崇王室歷史。

他們是秉承著孟福爾的精神前來的，目的是呼籲國王滌蕩朝綱、掃除積弊。

英格蘭與法蘭西再開戰端之後的歲月裡，英格蘭遭受了一次又一次屈辱。無人可以對這樣的事實視而不見。在軍事上，英格蘭蒙受一系列災難。在戰爭新階段的初期，英格蘭人力圖再續一三五九年的功業。但這一次，敵人更為強大，而英格蘭人缺乏有力的領導，而且一直沒有好運氣。老將和私掠者羅伯特・諾爾斯（Robert Knolles）爵士在一三七○年指揮的掃蕩行動，因缺少軍費而中止，這次預計兩年完成的戰役剛打了六個月，諾爾斯的隊伍就被迫解散。

同一年，岡特的約翰和劍橋伯爵埃德蒙前來援助他們的兄長，疾病纏身的黑太子，幫助他阻擋法蘭西人越過阿基坦邊境的進攻。他們的努力是徒勞。阿基坦民眾對英格蘭的統治沒有好感。

法蘭西大軍抵達的時候，一座座城市主動開門投降。一三七○年九月中旬，利摩日向貝里公爵投降。後來黑太子血腥報復利摩日，將其洗劫一空並縱火焚毀，做為懲罰。傅華薩可能渲染誇大了這件事，把死亡人數誇大了十倍，但他成功地捕捉到這次屠城的恐怖：

黑太子、蘭開斯特公爵、劍橋伯爵、彭布羅克伯爵、吉夏爾・德・安格勒爵士和其他人率領軍隊和大群扈從徒步進城。他們全副武裝，準備大開殺戒……。他（黑太子）經過的時候，市民們匍匐在地，哭喊著：「開恩，高貴的老爺，開恩」！ 這情景令人肝膽俱裂。他暴跳如雷，對他們置之不理。入侵者一路見人就殺，無人理睬市民的求饒……這一天，三千人，包括男女老少，丟了性命……英格蘭軍隊大肆搶劫，直到城市被洗劫一空，陷入火海。這是一幅可悲的景象：黑太子坐著轎子，施行毫無意義、十分惡毒的報復，下令將無辜民眾斬盡殺絕。這場可悲的大屠殺是他對戰爭的最後一次重要貢獻。到一三七一年，愛德華王子身體羸弱，無力繼續作戰，於是返回了英格蘭。

次年，英格蘭人兩次嘗試從海上進攻阿基坦。彭布羅克伯爵指揮的艦隊被敵人俘虜。第二支艦隊由國王親自指揮，從加萊出發，遇上逆風，被迫返回港口。這是國王最後一次御駕親征。失敗之後，他離群索居，頭腦和身體都已經日益衰退。阿基坦公國已經銳減到沿岸的一小片英格蘭領地。

現在，岡特的約翰掌握了作戰和朝政，而他的軍事才幹遠遠比不上自己的父親和長兄。在布列塔尼，親英派公爵約翰・德・孟福爾被逐出自己的家園，逃亡到愛德華三世的宮廷。一三七三年，岡特的約翰指揮了一次軍事掃蕩，但法蘭西人運用費邊的拖延戰術，不肯正面迎戰，而是採行游擊戰，消耗英格蘭軍隊的實力。英吉利海峽內海盜多如牛毛。對很多人，尤其是倫敦的羊毛商人來說，航運路線受到的威脅太大，他們不得不自行組織私人艦隊來自衛。英格蘭國王對法蘭西王位的主張就像一三四○年代以來的任何時刻一樣，只是個法理上的空中樓閣。唯一能做的就是求和。一三七五年在布魯日，雙方達成了為期一年的停戰協定。

坐在禮堂的平民議員和其他國民一樣，對這些失敗非常熟悉。畢竟，朝廷一而再、再而三地向平民徵稅，好去為這些徒勞無功的軍事行動提供資金。《阿諾尼瑪萊編年史》的作者記載道，議會開幕後，大法官約翰・尼維特（John Knyvet）爵士描述道：「英格蘭處於危急之中，瀕臨被敵人消滅的絕境……因此約翰爵士（岡特的約翰）代表國王，請求國民提供支援，以抵抗國王的敵人。」他說，國王希望「向教會徵收十分之一的財產稅，向俗民徵收十五分之一的財產稅」。布魯日的停戰協定在一年後會廢止，因此戰爭必須繼續下去。這已經是老生常談。

但在海外的失敗還不是全部。人們愈來愈清晰地感覺到，愛德華三世強大自信、魅力無窮的統治已經走到了盡頭，取而代之的是一種權力真空。「漸漸地，所有美好愉悅的事物，所有的好運氣和繁榮昌盛，都減少了、扭曲變形了。」編年史家湯瑪斯・沃爾辛厄姆後來寫道。國王及其長子都是病怏怏的，無力主持大政。愛德華三世的內廷不再是騎士精神的中心，而是擠滿了貪婪歹毒的鑽營阿諛之徒，其中最令人鄙視的便是國王的情婦愛麗絲・佩勒斯。前一年，在史密斯菲爾德（Smithfield）的比武大會上，她將自己打扮成「太陽女士」，身穿光采奪目的華麗服飾（全都是年邁的國王買給她的），從倫敦塔出發，騎馬去觀看比武大會，這令公眾議論紛紛。

與此同時在地方上，法律和秩序的危機愈來愈嚴重。一些勢力最大的權貴之間爆發了衝突。主教們也不高興，因為岡特的約翰為了換取教宗調停一三七五年布魯日和談，同意教廷向英格蘭教士徵稅，這是自一三四○年代以來的第一次。腐敗蔓延，人心盡失。為了從義大利商人那裡快速斂財，英格蘭朝廷向商人們出售可不在加萊市場出售羊毛的特許狀（加萊是英格蘭羊毛貿易的指定市場，政府在那裡徵稅）。其他商人要麼以敲詐勒索的高利率向政府貸款，要麼以折扣價收購政府的債權，從中套現。這種做法能夠幫助王室在短期內償還債務，但卻滋長了富人階層的投機心態。在倫敦，商人行會和外國商人之間的派系鬥爭愈演愈烈。中央和地方政府都在瓦解。這是個危機關頭。

因此，平民議員聚集在一起的時候，情緒異常激動。不同的利益集團，諸如商賈、騎士和鄉紳達成了共識，即他們有責任向國王及其政府進諫，以糾正流弊。他們知道自己有權這麼做，因為如果他們不批准徵稅，戰爭就打不下去。他們在禮堂內宣誓互相支持，然後將自己的申訴寫成一份篇幅很長的請願書，呈送上去。隨後，他們選舉產生了自己的發言人，彼得・德・拉梅爾（Peter de la Mare）爵士，即馬奇伯爵的總管。在長達十週的議會期間（這是有史以來時間最長的一次議會），他們提出一系列引人注目的改革和司法程序，旨在改革王國政府，並遏制那些他們認為正在敗壞朝政的人。這次議會後來被稱為「好議會」，於一三七六年四月二十八日開幕，七月十日散會，幾乎每一天都向全國發出巨大的衝擊。

拉梅爾爵士是赫特福德郡騎士階層的一位重要成員，曾擔任該郡的郡長，在一三七三年愛爾蘭戰役期間還為馬奇伯爵招兵買馬。他能言善辯，勇敢無畏，政治上精明強幹，而且跟議會的貴族議員有著良好關係。五月初，拉梅爾爵士向以岡特的約翰為首的貴族呈送了平民的長篇請願書，並請求組建一個十二名貴族的委員會，與平民代表協商如何重整朝綱。

在好議會期間，拉梅爾爵士討價還價所用的條件是歷史上屢見不鮮的。他多次告知岡特的約翰及貴族委員會，若不改革，他們就不批准徵稅。但拉梅爾爵士和平民議員此次要求直接參與改革具體事務，在政府中占據的地位比以往更加接近核心。上一次嚴重的政治危機發生在一三四一年，當時的爭吵發生在貴族和國王之間，而平民只在背景中扮演了非常小的角色。一三七六年，他們已經處於鬥爭的最前沿。

王室急需資金，以便在《布魯日條約》到期之前做好戰備，因此岡特的約翰別無選擇，只能傾聽。平民議員們七嘴八舌地抱怨王室政策，口誅筆伐的主要對象是愈來愈年老昏聵的國王身邊親信的腐敗。在耗時甚久的商討之後，議員們在議會上向三個人提出了正式指控：拉蒂默勳爵，一名老將，目前擔任國王內廷的宮務大臣；理查・萊昂斯（Richard Lyons），富商和王室謀臣，他向王室預支了一大筆錢；以及國王的情婦愛麗絲・佩勒斯，她攫取曾屬於菲利帕王后的地產、監護權和珠寶，而且她狐媚蠱惑國王到了令人髮指的地步，湯瑪斯・沃爾辛厄姆寫

道，她「在那些日子裡，權力如此之大，氣焰如此囂張，以至無人敢指控她」。拉蒂默勳爵和萊昂斯遭指控貪汙腐化和逃避加萊市場。平民議員們要求將愛麗絲・佩勒斯逐出內廷。到五月底，又有更多人受到指控，包括王室內廷總管內維爾勳爵以及三名商人。

面對如此氣勢洶洶的指控，岡特的約翰除了拖延時間之外別無他法。他下令議會暫時休會，然後通知父親，如今國內出現了嚴重問題，而且王室內廷的許多人會遭到逮捕。據《阿諾尼瑪萊編年史》記載：「公爵派遣一些領主去向愛德華三世宣布平民議員們的建議，以及貴族對這些建議的認可，並勸誡國王驅逐身邊那些無益之徒……國王和藹地告訴領主們，他完全願意做任何對國家有利的事情……而且他非常樂意遵照他們的建議和良言行動。」國王的回應如此怯懦，的確出人意料。一三四一年的怒吼雄獅現在已經是一隻好聲好氣的老鼠了。

一三七六年六月，所有遭到平民議員指控的人都在議會受審。有人詢問彼得・拉梅爾，是誰提出這些指控，他答道，他們是「共同地」提出指控。議會彈劾的程序就這樣誕生了。拉蒂默被指控在布列塔尼犯下了諸多罪行，包括勒索國王的錢財和荒廢公國的防務。他的罪名還有侵吞大量軍費等。他罪名成立，被投入監獄。內維爾勳爵被免職，萊昂斯的財產和土地被沒收，愛麗絲・佩勒斯則被勒令離開宮廷，否則將遭流放（儘管沒過幾個月，她就得到赦免，回到愛德華三世身邊）。議會還指定九人的御前會議來輔佐國王。

這是一次對政府的清掃和整頓，用意良好，但後來卻產生當時無法預見的長期後果。一三七六年六月八日的聖三一主日，議會正進行彈劾程序的時候，黑太子去世了，離他的四十六歲生日還有一週。甚至在他臥病在床的時候，好議會互相爭鬥的各派系都在爭取他的支持。理查・萊昂斯爵士給他送去了一大桶黃金，希望得到他的支持去對抗平民議員。黑太子拒絕了這賄賂，於是萊昂斯把黃金送給了國王，國王坦然笑納，並說：「他送的東西原本也是屬於我的。」

湯瑪斯・沃爾辛厄姆對黑太子之死的評論是：「英格蘭人的希望破滅了。」一三七六年，很多人感覺到愛德華王子的死奪走了英格蘭最後一位偉大的英雄。在很多英格蘭人心目中，祖國曾贏得的最偉大勝利都是黑太子的功績：克雷西戰役、普瓦捷戰役、納赫拉戰役和血洗利摩日。他得到一場盛大豪華的軍事葬禮。他的遺願是長眠在坎特伯里，在湯瑪斯・貝克特身邊，而不是被安葬在西敏。他生前非常具體和細緻地指示自己的葬儀：

我的遺體被運送經過坎特伯里鎮、前往小隱修院的時候，應當有兩匹飾有我的紋章的駿馬和兩名佩戴我的紋章、戴著我的頭盔的武士走在靈柩前。其中一人應佩戴我的全副戰時紋章，紋章分為四等分；另一人佩戴我的和平紋章，飾有鴕鳥羽毛。應有一套四面旗幟，每一名旗手都應戴著飾有我紋章的帽子。佩戴戰時紋章的人身邊應有一名武裝軍人，舉著帶鴕鳥羽毛的黑色燕尾旗。

這是一位軍人的葬禮。他的陵寢裝飾著聖三位一體的象徵圖案（他對此抱有極大尊崇）、他的甲冑（他的赫赫武德的象徵）以及他的箴言Ich dien（我效勞）。在辭世前的幾年中，黑太子因飽受疾病摧殘，心理變得有些病態。他的武士精神竟然不能克服脆弱的肉體，這讓他非常憂鬱。他的遺囑要求在他的陵墓（坎特伯里大教堂內）周圍雕刻一首法文詩，以警世人：

我曾像你一樣，享受生命之樂， 終有一日，你也會如我一般。 我還在人世之時， 何曾想過死亡的時刻。 如今我是個可憐的俘虜， 深埋地下，長眠於此。 我的雄偉壯美，已經消逝， 我的肉體業已化作枯骨。

黑太子的去世對愛德華三世的統治是一個毀滅性的打擊。黑太子死後，金雀花王朝的末代君主，一個叫做波爾多的理查（Richard of Bordeaux）的九歲男童被推到了英格蘭政治舞台的中心。

相關書摘 ▶《金雀花王朝（下）》：愛德華一世眷戀亞瑟王神話，把征服威爾斯當作使命

書籍介紹

本文摘錄自《金雀花王朝：開創英格蘭的武士國王與王后們》，馬可孛羅出版

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作者：丹・瓊斯（Dan Jones）

譯者：陸大鵬

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金雀花（Plantagenet）出自法國安茹伯爵若弗魯瓦，他的後人在西元十二至十五世紀，建立了一個橫跨英倫海峽兩岸，包括今日法國西北部與西南部、英格蘭、威爾斯幾乎全境、蘇格蘭南部和愛爾蘭部分地區的大型帝國。後人因此稱之為「安茹帝國」，或更為知名的「金雀花帝國」。

在金雀花王朝這三百多年間，奠定了日後英格蘭的政治、文化與社會基礎。政治上出現議會政治的雛形，大憲章就是這時國王與貴族間妥協的產物；文化上盛行哥德式建築，西敏寺和約克大教堂在金雀花時代重建定型；社會上講法語的上層金雀花王公貴族，逐漸融入下層講英語的盎格魯撒克遜平民，英格蘭自外於法蘭西的民族意識也日漸形成。

同時，金雀花也是擁有諸多英雄男女的時代，獅心王理查是王朝的第二任國王，他率領第三次十字軍東征，與當時伊斯蘭世界最偉大的君王薩拉丁決一死戰。而理查的母親埃利諾王后也是一位奇女子，她周旋於兩位歐洲君王，亨利二世與路易七世之間，晚年甚至鼓吹兒子向老爸亨利二世造反，留下一段「老鷹被小鷹啄食的故事」。最後是懷抱遠大野心的愛德華三世，他企圖成為「英格蘭與法蘭西之王」，而發動了長達戰禍綿延百年的「英法百年戰爭」。

金雀花這三百年不只塑造了後世的英格蘭，也深深影響往後歐洲歷史的發展。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航