不要小看保守價值觀的反撲，台灣民主「剛好沒有」有效的防禦機制

不要小看持相對傳統保守價值觀者們的反撲，他們不僅人數沒有變少，反而有逐步緩慢增加的趨勢。不只台灣，其實俗稱「先進文明」的歐美各國也是。尤其是人民們主觀上認為：「經濟很不好，我想發大財」的時候。

這種時候，人們會逐漸對「自由、民主、法治」產生反感，並認為該三者只會「帶來社會混亂及思想墮落」，覺得重返過去、擁抱過去，才會重新帶來「秩序、榮耀」和最重要的：

錢財。

如果想用「民主能當飯吃嗎」或「有飯吃最重要」來反駁我，請省點力氣，我只會叫你多看書，然後丟給你一長串書籍清單。雖然我知道你懶得看那成千上萬本記錄著「沒有自由民主法治，你連飯都沒得吃」的殺人兇器等級厚重程度精裝版歷史書籍。

嗯，因為我也很懶，懶得浪費時間在你們身上。所以上面要修正一下，我應該連丟書籍清單給你都「懶得丟」。但，雖然你們已經無教化可能性，但我身邊還是有不少有教化可能性的讀者朋友。

因此，為了讓我的讀者朋友們的心理陰影面積更加擴大，本人在此懷著一顆誠摯之心，帶著滿滿的惡意，再多浪費一點時間製造一些「危言聳聽」、蓄意「散播恐怖散播仇恨」（笑），好看看會有多少人會因此變得晚上會跟我一樣睡不著覺，只好在這打廢文。

Photo Credit: 中央社 香港歌手何韻詩來台參與遊行活動遭潑漆，兩名嫌犯已 遭聲押禁見，台北市警察局30日下午舉行記者會，警政 署長陳家欽（右3）表示，循線擴大追查後，已再逮捕7 名共犯，也將持續釐清是否和統促黨有關。 中央社記者黃麗芸攝 108年9月30日

專制極權政體之所以恐怖，是因為你永遠不知道什麼時候自己會成為「受害者」。你沒有任何權利，因為極權不容許任何保障自我的權利；你所有的一切，都叫「當權者們暫時給你的賞賜」。

而當權者們「暫時賞賜」給你的，他們也「隨時能夠」用任何理由強制收走，包括你的財產，包括你的性命。你擁有的任何一切，隨時隨地都會消失。

幾乎沒有任何人會站在你那邊，因為大家相信你違法犯罪。為什麼大家相信你違法犯罪？因為你確實違法犯罪。為什麼你確實違法犯罪？因為在專制極權的政體下，所有的法律跟行政命令都可以隨時都可以制定、修改、廢除：入人於罪。

完全無須在乎所謂的民意，也完全不用擔心選舉會選不上，因為沒有選舉。就算有，也是「假選舉」：只有當權者的走狗才能成為參選人，而你們也只能投給他們，沒有其它選擇。嗯，現在正處於這種現況的國家不少，不需要我舉例了吧？

甚至為了你一個人，幫你「量身訂作」一條法規出來專門對付你，也只是輕鬆簡單，因為也沒有「立法程序」這種東西；就算還沒被廢，也只是放在那裡，比擦過大便的衛生紙還廢。

所以沒有任何預警，當然也根本「無處伸冤」。因為依照執行的理由依據……也就是法律（或行政命令）：「你才是違法犯罪者，滅了你，剛好而已。」所以，沒有冤，因為違法犯罪的是你，不是政府。既然「不是冤」，當然也就不存在「伸冤」。

你還沒遭殃，也只是因為你的身份、職業、宗教、種族、和所作所為……等等，都「還沒」被法規的射程範圍給「瞄準或波及到」罷了。

德國著名神學家兼信義宗牧師「馬丁・尼莫拉」的那篇著名懺悔文〈起初他們〉的內容，已經被用到爛掉了；而且距離身在現代鬼島的大家太遙遠，太不真實，毫無任何感覺。我用我們鬼島鄉民最愛的東西來舉例，你們才會稍微有感。

先假設我就是這專制極權政府的實質最高權力首領吧。

大前天我說殺人唯一死刑，你很開心。德政！ 前天我說酒駕者唯一死刑，你很開心。德政！ 昨天我說性侵害唯一死刑，你很開心。德政！ 今天我說：「同性戀唯一死刑。」你覺得反正自己不是同性戀，而且同性戀「超噁心」，既敗壞社會風氣又傳染性病，殺掉超棒。德政！ 接著我說：「使用任何方式或器材避孕唯一死刑。」你覺得反正自己打從一開始就不想生、沒錢生、也「他媽的沒人跟我生」。 我很好心地幫大家設計台詞：「Ｘ，拎北都轉職成魔法師多少年，都成『大法師』了。一天到晚還要被餵狗糧，早就想要那些成天放閃的去死，要做愛就有種別戴套。馬的，死好活該！」德政！ 再來，我說：「合法做愛年齡下修到十二歲，人人都必須無套做愛生小孩，否則唯一死刑。」你可能會覺得爽：「當大法師那麼久，終於有得幹了，而且求我中出她的還可能是幼齒現役女子中學生！這不只是德政，根本天降甘霖！首領真是天縱英明！神仙下凡啊！」 最後，我補充了上一條的內容，說：「滿三十歲而無生育者唯一死刑。」

魔法師、敗犬、性功能障礙者們。也就是你，對，就是說我天縱英明然後正在看著國中生自拍流出的謎片尻尻的你，瞬間慘叫一聲：「X！」然後就被突然破門而入的軍警抓去直接幹掉了。

最諷刺的事情是，你所觸犯的罪名以及被幹掉的理由就是：「你什麼都沒幹」。

Photo Credit: Reuters/達志影像

只要一紙行政命令，甚至單純口頭交代（其實連交代都不用，因為下面的走狗們會很勤勞的為了升官而揣摩上意、努力拚業績，搶著要「多做點什麼」，最高領導人只需要默許就好），而裡面的內容剛好與你的任何事項有關，你就中槍了。

我連嘲笑你、對你說「北七掰掰慢走不送」的時間和機會都沒有，你就「直接人間蒸發」。因為專制極權政體在這方面非常「簡單、乾脆、有效率」：「拎北說了算。」

到時候，你或許會突然想起那「以前被你一天到晚罵恐龍」的司法會還你清白。但在「已經進入極權政體」的前提下，行政權獨大，立法權只會淪為橡皮圖章（或用來當鼓掌音效），司法權更是……講委婉一點好了：純擺飾。

就算司法權沒有淪於純擺飾，還是有在運作好了，那麼各級法院也只會是「當權者以司法之名，藉由法官們的手、作出有罪判決好用來對社會大眾強調你『確實該殺』」的工具。

請別誤會我在賣芒果乾，因為這跟有沒有芒果沒關係。集體暴走的一半人民，再加上集體沉默的另一半人民，本身就可以自己促成這種後果。所以就算沒有芒果也無所謂。

當然，你不會變成屍乾、更不會變芒果乾拿來給我販賣讓我發大財，而是連灰都找不到。現成的處理方式一堆，世界各國黑道都愛用：丟絞碎機、丟熔爐、丟垃圾焚化爐、丟火力發電廠……很多方式跟手段都可以讓你人間蒸發、灰飛煙滅。

以前發生過的事情，以後必定會再發生，只是時間早晚問題而已。而且，是我們自己親手葬送了自己。

因為沒有「防禦機制」的民主制度，會被集體暴走失序（詭異的是，表面上為的是「帶來秩序」）的人們（包含政府與人民）利用其自身制度上的漏洞與缺陷給摧毀，而現行在台灣運作的制度，剛好「沒有」確實有效的防禦機制。

Photo Credit: 中央社 促轉會7日下午以「跨世代見證」為主軸，為第3、4波刑事有罪判決撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式，總統府秘書長陳菊（左2）以政治受難者身分出席，正式宣告撤銷白色恐怖罪名後，並接受總統蔡英文（左3）擁抱致意。中央社記者鄭傑文攝108年7月7日

雖然我們很多法律跟理論抄德國，跟在德國屁股後面「很遙遠的距離」慢慢演進，但在最高位階的《憲法》（包含增修條文）內，並沒有像《德意志聯邦共和國基本法》一樣，吸取過去的教訓而訂下「防止民主自殺的明確條文」。

因為，現在讓台灣持續處於「卡到陰」狀態的，正是憲法；因為，它的全名，叫「中華民國」憲法。人家名字翻譯過來叫基本法，但就是憲法。平平一樣是憲法，有興趣的可以比對一下兩者。

德國基本法內的「基本款」防自殺條文有八條：第「一、二、三、四、九、十八、二十、七十九」條，你可以參考一下，無聊時也可以拿這幾個數字來簽賭。這八條，分開來單獨看都很平凡無奇，毫無任何特別之處，組合串起來同時看，就知道有多重要。

你以為恐怖結束了嗎？並沒有，它一直都在，從來沒離開過。它只是改變外表而已。我們正緩慢地重新被不散的陰魂漸漸壟罩住，在我們不注意的時候。而當我們終於意識到事情已經發生時，事情「已經」發生了。到時，你終於可以不用看到我這些令你厭惡的譙人文章了。因為，你也沒有那個命可以看了。

所以為何我的粉絲專頁和個人帳號的封面照片都是擺刀子？為何我花在健身上面的時間比花在看解題書上面的時間多；為何我不是勤於複習法學而是勤於練習殺人術......啊不對、武術（天啊真是好古老的梗）？相信很多人霧煞煞。

老讀者們知道那是個「暗示」。但對於我們這些一天到晚被人譙「台灣就是被你們給搞壞的」、廣義上的法律人來說，則是個「再也明顯不過的明示」。那是我從很久很久以前就積極準備的理由和原因：

當身為最後一道防線的司法權也宣告淪陷、作為保護自身權利手段的「法理」再也無用的時候，要抵抗專制極權政體有可能對我發動的侵害，到時我若試圖想要保護自己，也只能仰賴「物理」了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航