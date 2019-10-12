《邱吉爾與歐威爾》余杰推薦序：一生躍過兩道深淵，與法西斯和共產主義正面對決

文：余杰（作家及歷史學者）

【推薦序：一生必須躍過兩道深淵】

反對共產極權主義是更偉大和更艱難的事業

在希特勒尚未露出猙獰面目之際，反對納粹德國需要力排眾議；而在蘇俄異見作家索忍尼辛的《古拉格群島》尚未出版和中國的文革慘劇尚未傳到西方之際，反對共產極權主義是千夫所指的「政治不正確」。邱吉爾與歐威爾一生「反左」，名滿天下，亦誹滿天下。

經過自己人殺自己人比弗朗哥（Francisco Franco）叛軍殺共和軍還要血腥的西班牙內戰之後，歐威爾對左派的幻想徹底破滅，轉而以批判共產集團和烏托邦思想為志業。即便自己的作品在出版的過程中屢屢受阻（破壞其出版的居然是英國的情報部門），他也毫不畏懼地諷刺那些為獨裁者辯護的左派文士說：「他們一嗅到『進步』的味道就立刻蜂擁而來，彷彿蒼蠅聞見死貓一般。」如果何謂「進步」必須由某一群人士做出唯一的定義，那麼獨裁和暴政就近在咫尺。

邱吉爾反共，只是受到左派的惡毒咒罵；歐威爾反共，則面對蘇聯及其傀儡政黨實實在在的死亡威脅。《動物農莊》上市不久後，歐威爾從朋友那裡買了一支手槍，說他怕共產黨想殺他。兩位歐威爾專家約翰・羅登（John Rodden）和約翰・羅西（John Rossi）寫道，歐威爾的恐懼可能比他知道的程度還要真實——冷戰結束後，曝光的蘇聯祕密檔案顯示，當初歐威爾要是被捕獲的話，他必死無疑，他確實列在西班牙共產黨的處決名單上。

西方左派文人對異見者的圍剿鋪天蓋地且數十年不停息。邱吉爾和歐威爾共同的論敵、英國左派作家蕭伯納（George Bernard Shaw）曾去莫斯科拜訪史達林，從此成為蘇聯的辯護士，任何對蘇聯有所不敬的人物，都受到他的攻擊。而十四歲就加入英國共產黨的史學家霍布斯邦，根本不願翻開邱吉爾、歐威爾以及索忍尼辛的著作。霍氏晚年接受加拿大作家伊格納提艾夫（Michael Ignatieff）和英國BBC電台訪問時，都被問到史達林在蘇聯推行共產主義，造成將近二千萬無辜人民的死亡，是否值得？他的答覆是：「如果能創造一個真正的共產主義社會，不僅值得，也是正當的（justified）」。一九八九年東歐和蘇聯的共產黨政權開始崩潰後，霍氏居然痛心到說那是「整個人類的失敗」（the defeat of humanity）。這種說法，不是「離邪惡有多遠」的問題，而是根本就構成了邪惡的一部分。

然而，晚近一百年來，邱吉爾、歐威爾、索忍尼辛、奈波爾（V.S. Naipaul）等「右派」並不代表西方知識界和輿論界的主流，蕭伯納、沙特、霍布斯邦、杭士基（Avram Noam Chomsky）等「左派」才是「西方不敗」——他們不講事實、不講邏輯，聲稱堅持無產階級的立場，卻過著資產階級的生活。直到一九八九年天安門大屠殺三十年後的今天，還有那麼多西方的「擁抱熊貓派」為共產黨中國塗脂抹粉、溜須拍馬——他們甚至不知羞恥地泡製出一封「百人聯署信」，勸說川普政府「不要將中國當作敵人」，聲稱「此舉不符合美國的國家利益」。他們究竟是自以為聰明地與虎謀皮，還是愚不可及地引狼入室？中國對西方文明和秩序已經構成嚴重威脅，危險程度超過了昔日的納粹德國和蘇俄。所以，雖然納粹德國和共產主義的蘇俄都已灰飛煙滅，但邱吉爾和歐威爾的逆耳忠言並不過時——「如自由真有什麼意義，那應該就是指把人們不想聽的說給他們聽。」

有些人只反法西斯主義而不反共產主義，有些人則只反共產主義而不反法西斯主義。邱吉爾和歐威爾的一生躍過了兩道深淵，與法西斯主義和共產主義兩大惡魔正面對決。

用「美好的英語」捍衛自由

相對於邱吉爾生前即享有「立功、立言、立德」的成功人生，歐威爾的名聲大都是在身後獲得的。歐威爾死後七十年，他工作過的BBC才同意讓這位昔日名不見經傳的雇員的塑像坐落在公司大廳。BBC時政節目主持人安德魯・馬爾（Andrew Marr）指出：「歐威爾對真理的信念直截了當、堅不可摧、令人膽顫。他始終在自我批評，也始終在要求讀者認真辨別真偽。在假新聞盛行的時代，現在真令人油然而升歐威爾時代之感。我認為他在敦促我們更勤力地去揭示，同時對批評持更開放的態度。」可惜的是，BBC的中文網是中國大外宣戰略的重災區，上面充滿了用歐威爾最為厭惡的「新語」寫成的諂媚中國的報導，幾乎淪為中共宣傳部的「英國分部」，歐威爾若看到此種情形，該怎樣痛心疾首？

歐威爾不像邱吉爾那樣長壽，更沒有榮獲諾貝爾文學獎，但他在短暫的一生中實現了其理想：「我最大的願望就是把政治寫作變成一種藝術。」《動物農莊》和《一九八四》這兩本「小長篇」，可以驕傲地與索忍尼辛比磚頭還要厚的《古拉格群島》相媲美，也使歐威爾得以躋身於二十世紀最偉大的作家行列。歐威爾對蘇俄的批判達到了普世性的高度，比如，以下這段簡潔的文字一語道盡了歐威爾那個時代的簡史，也是歐威爾展現過人文筆的巔峰之作：

轟炸不設防的村莊，把居民趕到荒郊野外，以機關槍掃射牛隻，用燃燒彈焚毀田舍：這就是所謂的「平定」。無數農民的家園遭到劫掠，他們被迫帶著隨身行李長途跋涉：這就是所謂的「人口遷移」或「邊境整頓」。人民無故入獄多年，或從後腦杓將他們槍決，或是把他們送到北極的勞改營，讓他們染上壞血病而過世，這就是所謂的「消除不可靠的因素」。

這段話不僅適用於納粹德國、史達林的蘇聯，也適用於金氏家族的北韓、波布（Pol Pot）的紅色高棉、查維斯（Hugo Rafael Chávez Frías）的委內瑞拉、卡斯楚的古巴以及毛澤東和習近平的中國——用暴力和謊言維持的獨裁國家都具有驚人的相似性。尤其是今天的中國，用「再教育營」來掩飾「集中營」，用「自主知識產權」來掩飾「肆無忌憚的偷竊」，用「中華民族偉大復興」來掩飾「只此一家的天下朝貢體系」。中國這個擁有超過四億個攝像頭，人臉識別系統和步態識別系統舉世無雙的國度，比歐威爾筆下的《一九八四》更像天羅地網的世界——更加恐怖的是，生活在其中的大部分人並不覺得有什麼不自由。

邱吉爾和歐威爾不僅批判極權主義，更捍衛「英語民族」的自由傳統和英語本身的純淨與清晰。邱吉爾將說英語的人當作同一個民族或同一國家的同胞，並寫下了蕩氣迴腸的多卷本《英語民族史》，連同《第一次世界大戰史》和《第二次世界大戰史》，邱吉爾成為極少數以非虛構寫作榮獲諾貝爾文學獎的作家。邱吉爾的《英語民族史》只寫到一九○○年，意猶未盡。英國歷史學家安德魯・羅伯茲（Andrew Roberts）為之寫了續集《一九○○年以來的英語民族史》，他在此書中指出，源於英國的以市場經濟、憲政民主、法治以及新教倫理為特徵的盎格魯－薩克遜模式具有普世價值；相比其他模式，這種模式更適合現代世界。英美兩個英語國家相繼主導世界進程長達三、四百年之久，這種局勢至今仍沒有改變之跡象。二十世紀的英美文明乃至整個人類經歷了一戰、二戰、冷戰及與伊斯蘭極端勢力之間的反恐戰爭等四次生死存亡的考驗，這四場戰爭又是「英語民族」、「盎格魯－薩克遜文化」和「美英特殊關係」等身分認同得以形成的最大推動力。

而今日以英美為核心的自由世界與中國之間的「文明衝突」，則是其正在經歷的第五場挑戰與考驗。這不僅是軍事實力、經濟實力、工業實力、文化和科技實力的決戰，更是要自由、還是要奴役的思想與精神的抉擇。在這場戰鬥中，邱吉爾和歐威爾的遺產將是克敵制勝的法寶。

美國作家湯瑪斯・瑞克斯（Thomas E. Ricks）將邱吉爾和歐威爾合在一起作傳，使得生前未曾謀面兩人彼此互補與對照，共同構成一部二十世紀人類尋求自由的精彩歷史。勇士的勇氣疊加起來，可以填海，可以移山，可以驚天地，可以泣鬼神。《邱吉爾與歐威爾》一書，比任何一本邱吉爾與歐威爾的單一的傳記都更扣人心弦。

相關書摘 ►《邱吉爾與歐威爾》：「後九一一」時代，促成歐威爾死後第三次的聲譽崛起

書籍介紹

本文摘錄自《邱吉爾與歐威爾：對抗極權主義，永不屈服！政治與文壇雙巨擘，影響後世革命深遠的不朽傳奇》，麥田出版

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作者：湯瑪斯．瑞克斯（Thomas E. Ricks）

譯者：洪慧芳

Winston Churchill, 1874-1965｜George Orwell, 1903-1950

這兩人究竟是什麼樣的人物？

他們是以什麼論述，為個人在現代生活中保留空間？

他們是如何得出那些觀點的？

時代的締造者，也是「最令人意想不到的盟友」

邱吉爾比歐威爾早二十八年出生，也比他多活了十五年。貴族出身的邱吉爾是精明的戰爭分析家、卓越的演說家，政治生涯雖曾遭逢低谷，但一直都是眾所矚目的焦點；來自中下階層的歐威爾，以社會觀察者的身分寫作，一生大部分時間其實默默無聞，直到生命後期才成為聞名遐邇的「歐威爾」。兩人的人生軌跡大相逕庭，但在交疊的關鍵歲月裡，他們都為同樣的重大問題而奮鬥──對抗極權主義、阻止國家謀殺的浪潮繼續高漲，並且把捍衛人類自由視為首要之務。

不僅為了理解他們的時代，也藉此了解我們自己的時代

一九三○年代末期，「民主」在許多圈子裡深受懷疑，甚至遭到揚棄，隨處可見威權統治者崛起。有些人雖不至於把希特勒和墨索里尼視為救世主，卻覺得是「可以打交道的對象」。相反地，邱吉爾和歐威爾深謀遠慮，一眼就看穿剝奪人民基本自由的政府是一股極權威脅，應當抵制。

儘管邱吉爾和歐威爾並未獲得大家的充分理解，被多數當代人所抨擊，但他們面臨歷史的關鍵時刻之際，秉持著先尋找事情的真相，然後才根據信念行事，最終都證明了他們是那個年代的必要人物。在普立茲獎得主湯瑪斯．瑞克斯（Thomas E. Ricks）的這本精彩的雙雄傳記中，他們的人生成了道德信念堅不可摧，以及堅持信念需要過人勇氣的最佳明證。

邱吉爾：

「我能盡心奉獻的別無他物，只有熱血、辛勞、眼淚和汗水。」

「如果這個島國的悠久歷史終究要結束，那只能結束在我們每個人都浴血搏鬥之後。」

「永不屈服，永不屈服，永遠永遠永遠不要屈服。除了對榮譽和理智的信念以外，永遠不要向任何事情屈服，不分事情的大小輕重，都不要屈服。絕不向蠻力屈服，絕不向敵人的壓倒性勢力屈服。」

歐威爾：

「自由若有意義的話，那是指你有權利告訴對方他不想聽的話。」

「邱吉爾升任首相……帶來了深遠的改變，這個國家終於醒過來、開始運作了。」

「政治語言……都是為了以假亂真，讓謀殺顯得合理，使空話聽來煞有介事。」

「轟炸不設防的村莊，把居民趕到荒郊野外，以機關槍掃射牛隻，用燃燒彈焚毀田舍：這就是所謂的『平定』。無數農民的家園遭到劫掠，他們被迫帶著隨身行李長途跋涉：這就是所謂的『人口遷移」或『邊境整頓」。人民無故入獄多年，或從後腦杓將他們槍決，或是把他們送到北極的勞改營，讓他們染上壞血病而過世，這就是所謂的『消除不可靠的因素』。」

透過認識兩人的人生歷程，

我們或許會對現下這個忽略個體價值更變本加厲的時代，做好更完善的準備，

就像他們靈活因應世界那樣。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰