《強國爭霸南海夢》：在金門島上，你無法分辨共產主義或資本主義、民主或專制

文：賀斯理（Humphrey Hawksley）

在金門島，銅灰色海水輕拍著黃色沙灘。淺棕色迷彩網蓋著沙灘上一排的坦克車，炮口往外對著海，這是金門島長年來的軍事防禦。鄰近一座古老機槍碉堡的牆上現在貼著罕見鳥類的海報——色彩鮮艷的翠鳥、鸕鶿以及叉尾太陽鳥，均在這個沒有遭到破壞的地方棲息。這是徐韶良的工作成果。這位戰地觀光專家現在在東沙島工作。

在島內，舊的水泥反空降樁從種著高粱、花生和地瓜的田裡冒出來。在一些柱子頂端，三根的尖銳鐵叉指向天空，像是被扭曲的掛衣架，以刺穿降落的中國傘兵。在一條蜿蜒小路外，是一具封存的榴彈炮的場地，只有藍色油漆斑駁的鐵門和一把生鏽的掛鎖戌守。當海風呼嘯吹過這片光禿禿的平坦海岸線，讓人有一種緩慢島嶼步調、與世隔絕及自然荒野的感覺。

由金門，越過狹窄的一段海路，是華東港口城市廈門未來感的天際線，那是上百個人口超逾一百萬人的中國城市之一。廈門意為「大廈門口」，有四百萬人。兼具野心及決心，這座城市本身就是一項意向聲明。飯店與辦公大樓以驚人速度出現。讓人聯想起十九世紀及美國西岸，還有一絲加州風情，棕櫚樹、高速公司和遊艇碼頭。但是同時也像是我們想像的世界——蝙蝠俠電影裡的高譚市，《銀翼殺手》（Blade Runner）裡反烏托邦的洛杉磯，或是《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）雄偉的君臨城（King’s Landing）。這是前所未見的，貪腐、犯罪、殘酷、權力、意識型態、虛弱、不安全、創造力、樂觀主義、勇敢和大膽的殘破歷史，其背後均來自於想要逃離惡劣過去，取得新身分的強烈企圖心。對許多金門人來說，廈門是他們的未來，現在早已是他們購物、醫療保健和房地產投資的第一站。兩邊的家庭試著忽略先人遺留的分隔，共享食物、語言和文化，最重要的是，一齊賺錢。

我搭清晨的客輪從金門去到廈門。太陽從廈門嶄新的客運碼頭上方升起，寬廣的入口廣場，白色拱門，巨大的電視螢幕和亮晶晶的磁磚大廳。友善的中國移民官員在文件上蓋章，旅客則在一排有顏色的按鍵選擇笑臉或苦臉，表達他們是否滿意通關的服務。我按了最滿意的按鍵。

載著我們渡過短短水路的舊客輪坐滿了學生、體育隊伍和免稅店購物者，只要三十分鐘便可抵達對方碼頭，一小時一個航班，來來回回。唯一負面的跡象是毛玻璃，乘客不能看到窗外。乘客也不能上到甲板。他們閒聊，吃湯麵，手機自拍然後上傳到社群媒體。在兩岸政治開始產生影響前，船上大多數人都還沒出生呢。

我們一些人擠在一個髒汙的舷窗前，結果看到的是令人失望的乏味景色，絕對不是雄偉的南極或如畫般的南太平洋。海水的顏色一直灰灰的，直到太陽升起才逐漸變為黃銅色，然後轉為深藍色。遠方的島嶼清晰可見，但很難辨識是哪些島，除了鼓浪嶼之外，因為我在破曉時從飯店房間看過。

鼓浪嶼很容易辨識，因為十七世紀將軍鄭成功像的關係。高踞在山丘上，這個面貌年輕、身穿盔甲的軍閥令人聯想到巴西里約熱內盧的耶穌像：堅實、高大、威風凜凜。人稱國姓爺，他在華東沿海建立起一個小型帝國，並將廈門做為軍事訓練基地。他的士兵打敗企圖登陸的荷蘭商人。他俘虜他們的女眷，充當奴婢和妻妾。國姓爺是中國軍閥的縮影，強大、無情、維持秩序的領導人。

出海約十五分鐘便可看到金門，一塊低平的黑色土地，狀似龍舌。長僅二十英里、寬十五英里，金門不過是全球陸地的一小丁點而已。但如同全球許多小丁點，數十年來它一直占有軍事重要性。一九五○年代習慣稱它為共產主義與資本主義的分界線，現在則是中式專制與美式民主的分水嶺，可是現在，這種意義變得模糊不清。在客輪上，你無法分辨共產主義或資本主義，民主或專制。設計師球鞋和彩色後背包上沒有明確的標誌。中國製造的華為手機跟美國iPhone同樣普遍，而後者是台灣公司在中國大陸工廠生產的。品牌、價格和性能比愛國心及政治更受到重視，至少在目前而言。

半途中，金門看得更清楚了，此時我們已越過看不見的隱形邊境，套句一九五○年代百代電影公司（Pathé）在電影院放映的新聞短片用語，這是「地球上最炙熱的地點」。當時的金門（英語舊稱Quemoy）遭到「紅色」中國炮彈的「炮擊」。以當時的用語來說，金門是「無神共產主義」對上「敬神的自由與資本主義」。這個前線與分隔東西柏林的查理檢查哨（Checkpoint Charlie）同樣危險，同為針鋒相對的價值觀與互相競爭的道德高地的焦點。查理檢查哨的威脅老早消失了，可是台灣海峽的卻沒有，即使生活水平及生活方式的差距已經縮減得差不多了。天際線或許改變，政治底線仍未改變。

客輪抵達後，這兩個可能敵人之間的通關程序輕鬆簡單，跟兩個北約盟國之間通關相比的話，比如說加拿大與美國。儘管我可以在廈門登入谷歌，但搜尋引擎被封鎖。我也可以在當地購買手機SIM卡，一個月上網、通話、簡訊吃到飽，才十美元。但我從未在中國買過，因為需要冗長的註冊程序以及與公安面談，而這可能危及我所訪談的對象。

共產國家與自由民主之間的差異已經縮減到這些小事：網路限制、媒體審查、政治控制。囚禁異議人士是與西方根深柢固的價值觀相違背、無法接受的事。但在許多人心中，這些都不算什麼，當你比較中國的成功與中東的暴力以及非洲、南亞無解的苦痛的話。

數個世代以來，這些貧窮地區信任西方的導引，接收大筆金援，舉行選舉（通常有弊端及貪瀆），獲得往往未經審查的跨國企業投資。中國堅定不移地推動前進，將窮鄉僻壤改建為城市，用公路、鐵路與航空將人們連結起來。中國有著無比的決心，以致於在三年間，由二○一○到一三年，使用的水泥數量多過美國在整個二十世紀所使用的總量。

將基礎設施及貿易置於民主及個人自由之上，中國將西方發展模式拋諸腦後，廈門與金門間的短程客輪便是這種困境的快照。雖然雙方的文化、語言和食物很相似，這個邊境代表著更廣泛、更困惑的事情。現在早已不是柏林圍牆兩邊對立的問題；對世界上數億人而言，問題在於你喜愛中非共和國的民主，在那裡你會感染瘧疾、穿著一雙拖鞋四處走，抑或你喜愛專制中國的壓迫，但在那裡你可以填表格為你的第一棟公寓申請貸款。

我在碼頭和兩位解說員碰面，他們開車載我到眺望廈門的國家公園。

大約七十年前，就在這裡，親美的國民黨軍隊在一九四九年古寧頭戰役擊退毛澤東的部隊，那是冷戰最熾時的亞洲第一場軍事衝突，國民黨的坦克用盡炮彈，最後直接衝向中共士兵，把他們碾死在車輪下。

今日，廈門天際線是這個野心勃勃的亞洲世紀一個小角落的建築縮影，由北京到德里都充滿信心。但在一九五八年，廈門險些被核攻擊摧毀。美國槓上中國與蘇聯，因為中國若在金門戰勝，便可能讓共產主義蔓延到整個亞洲。廈門因此被美國國防部列為攻擊目標。

我的導遊王文成（Isaac Wang）在炮擊停止前的最後幾個月，至一九七九年「一個中國」政策實施的期間，在金門擔任心戰軍官。「共產黨炮打我們，」他說：「準得跟鬧鐘一樣。每個星期一、星期三和星期五晚上七點半。」他噘起嘴巴吹出一個長長的低沉口哨：

如果你聽到很尖銳的咻一聲，這表示沒事了，因為炮彈已越過你頭上。可是，如果你聽到急促的咻—咻—咻，這表示炮彈打過來了，你最好躲起來或逃跑。炮彈在空中爆炸。火藥在彈膛點燃，把傳單灑到島上。炮彈頭朝下插進地面，埋在田裡，有時八或十英尺深。這些不是榴彈，而是炮宣彈。裡頭有傳單，內容荒誕，像是中國有彩色電視機和亮晶晶的腳踏車。他們也把《毛語錄》丟過來。如果有人被發現帶著一本，就會被捉起來。我們當時實施戒嚴法，非常嚴格。炮彈來得很準時，我們自動會去避難。狗狗也會躲到桌子下或地窖裡。然後，在一九七八年十二月三十一日，炮擊突然停止了。

王文成笑了笑：「狗狗也是靠著肌肉記憶，隔天，一到七點半，牠們又去躲了起來。」

「現在呢？」我問：「戰爭的威脅消失了嗎？」

「在這兒，我們自比是一部中古車，而他們是一輛法拉利。法拉利當然不想撞到我們。如果他們攻擊我們，他們只會打到一個國家公園。如果我們炸他們，他們會失去一整座城市。」

熱情洋溢、頭髮灰白、六十二歲的王文成，體現了台灣海峽、中國和美國，以及現今我們許多人賴以平衡生活的全球連結的許多矛盾。他一半的時間擔任舊金山市府的財政官員（他曾參選財政處處長），一半時間經營金門一個教會慈善機構，同時為台灣政府做一些兼差工作。在很多方面，他具體表現出歐美民族主義政客迸出的愛國主義新式說詞，令人懷疑我們是誰？我們屬於哪裡？我們應該對誰忠誠？國家的觀念是什麼？什麼是自由？

一腳在加州，一腳在金門島，王文成的老家其實是在中國四川省山城康定，位在西藏高原上。康定的西邊是藏傳佛教世界：貧窮，混亂，虔誠。東邊則是漢族主導的中國和無神論的共產黨。康定是這兩個世界不安的交會處。數個世紀前，漢族前來建立廣大警戒線以防禦外敵入侵，而吞沒曾是西藏明正土司首府的康定。因此，王文成對於中國如何處理敏感的外域有一種直覺。他的父親是國大代表，遷到首都南京後，接著在一九四九年逃到台灣，當時台灣很艱困，比非洲還窮，全靠美國援助。王文成出生於一九五四年。二十四年後，這名年輕軍官到金門服役。他加入一個精銳部隊，所有成員均通過安全審查，確保效忠國民黨，他的主要任務是阻止中共文宣品落入金門人手中而讓他們變成共產黨。他在一九七八年六月抵達金門，就在尼克森總統歷史性訪問中國之後七年，同時是在美國與台灣斷交、承認中共之前六個月。

王文成帶我參觀山裡頭鑿出來的地下坑道，在炮擊時保護台灣的補給船，有一家紀念品店賣中國炮彈製成的菜刀，再賣回給中國大陸觀光客，還有金門高粱酒廠，對大陸出口的收益多到可以支付學校、運輸、醫療健保和島上其他重要服務。

「台灣人從來不想打仗，」王文成說：「我們不感興趣。」

「大家都這麼說，」我回答：「在波士尼亞，在敘利亞，在黎巴嫩，百姓們說他們從來不想打仗，可是最後還是打仗了。」

王文成伸出食指。「啊，那是列寧說的？不，是托洛斯基說的。好像是：『你或許對戰爭沒興趣。可是戰爭對你有興趣。』」

金門昇恆昌金湖飯店可以代表台灣企業對兩岸未來的信心，但最後可能淪為政治犧牲者；萬一政府出錯，便會粉碎這種想望。飯店像兩只巨型貨櫃相疊在一起，沒有多餘裝飾，暗褐色外觀，上方屋頂寫著飯店名稱和標誌。大廳寬敞，到處都是大理石、大型環狀階梯、雕塑和挑高的屋頂，有點像人民大會堂，有點像過度的紐約第五大道，甚至有川普大樓的味道—只不過王文成帶我過去時，飯店空盪盪的。

與飯店相通的免稅購物中心，全亞洲最大的，連個人影都沒有。我們經過一間又一間的精品店——費拉格慕（Ferragamo）、古馳（Gucci）、歐米茄（Omega）、普拉達（Prada）、蒂芙尼（Tiffany）——衣著完美的年輕店員好像不習慣看到顧客，當我們走進時，他們的眼睛都驚訝地亮了起來。王文成帶我來這兒，因為這個個案投資額達二十五億美元，這不是一筆小數目，而且你不會在可能發生戰爭的地方投入這筆錢。我們搭乘電梯到達頂樓和總統套房——豪華、明亮，眺遠海景。明確的說，它是為了正式會議而設計，兩側各有小型會議室。

王文成說明，除了金門以外，台灣都已畫分行政縣市。金門卻仍屬於福建省，而其省會為福州。這是高招。中國和台灣官員可以在金門會談而不致引發爭議，因為技術上來說，大家都承認他們仍在中國大陸。自從飯店在二○一五年開幕以來，這間套房已舉行無數祕密會議。來訪的中國人被奉為上賓，享受美食，高級白蘭地，滿足他們各種要求。

「台灣給他們面子和尊重，」王文成說：「我從不確定美國知不知道面子對中國有多重要。如果你給面子、尊敬和讚美，在枱面下進行交易，像我們一樣，你就可以做生意。」

「如果不呢？」

「如果你不的話，就會流血收場。」

「台灣知道不能跟中國打，」他說：「即使總統下令軍方從金門發射飛彈，他們也不會發射。金門人需要中國。那是我們的命脈。」

「可是，如果美國支持台灣對抗中國呢？你像中國人、像台灣人，也像美國人。你會怎麼做？」

「當然，我在台灣出生。我熱愛這個地方，所以我希望政客們不會那麼瘋狂。因此，萬一那種情況發生，萬一戰爭找上我，像托洛斯基說的，我毫不猶豫地告訴你，我是美國公民。我效忠美國和美國總統。我會回應國家對我的各種要求。」

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書籍介紹

本文摘錄自《強國爭霸南海夢》，時報文化出版

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作者：賀斯理（Humphrey Hawksley）

譯者：蕭美惠

南海危機四伏！

中國頻頻向外秀肌肉，美國高調重返亞洲

美中終須南海一戰？台灣如何面對強國爭霸？

全球沒有幾個區域，比得上川普總統倡議的「印太戰略」還要競爭激烈。

汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣都宣稱擁有南海部分島嶼主權，中國、越南及印尼，也宣稱擁有貿易航道及部分島嶼控制權。有些國家甚至派遣部隊駐守在這些海島或珊瑚礁，導致摩擦逐年升溫，但其中沒有任何國家能單獨與中國分庭抗禮。

隨著中國在貿易活動及占領軍事前哨取得上風，這些國家只得向美國求助，以致西太平洋被戲稱為「美國湖」，而南海就是這座保護傘的核心。

本書作者賀斯理（Humphrey Hawksley）是資深BBC駐外記者，曾駐派北京、香港，2013年外交部協助他登上東沙島做一系列報導，寫作本書時，他亦到台灣、中國收集資料，書中一章專文討論台灣在此區域的角色。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航