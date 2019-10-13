科幻戲劇與科學事實的距離：《金色麥田》與基改作物爭議
我們想讓你知道的是
英國國家農夫工會的主席班．吉爾接受媒體訪問，談到這齣戲劇節目，他說：「《金色麥田》捨棄了客觀性和嚴謹科學，只為了能製作這種聳人聽聞的科幻戲劇。」
文：陳璽尹（新興科技媒體中心博士後研究員）
2002年，英國廣播公司（British Broadcasting Corporation，BBC）製作了科幻類電視電影《金色麥田》（Fields of Gold），分成上下集共播放三小時。故事講述兩位記者在研究專題時，發現自己捲入了政府、大公司與生物科技的醜聞中。
這齣劇裡的兩位記者發現一小村莊的醫院有不明死亡案例，並在深入挖掘「真相」的過程中，漸漸發現死者與基因改造作物（Genetically modified organism，GMO）有高度關聯，而政府與大公司竟聯手掩蓋真相。這齣戲劇雖沒有獲得太高的評價，卻一連幾個禮拜在媒體上掀起不小的漣漪。
事情是這樣的，本劇作者是小說家羅南．貝內特（Ronan Bennett），以及時任《衛報》（The Guardian）編輯，而後帶領《衛報》成功數位轉型的傳奇總編輯艾倫．拉斯布里吉（Alan Rusbridger）。2002年6月8日，本劇於BBC 1首播。但在未正式播出之前，媒體上就開始出現不同的聲音，且爭議愈見壯大。
首先發難的，就是剛成立不久的英國科學媒體中心（Science Media Centre，SMC）。首播前一星期，2002年5月31日，英國SMC發布了專家意見[1]，當中普遍認為BBC未盡媒體職責，因為這部戲劇傳遞了太多錯誤的科學事實。其他科幻作品如經典的《X檔案》（X-files），劇中的設定完全基於創作與想像，但這部即將上映的戲劇所談述的，是正在發展的科技。BBC尤其有責任，在嚴肅且複雜的議題上，提供大眾正確的知識。
關於基因改造作物，劍橋大學（University of Cambridge）的植物科學學者馬克．泰斯特（Mark Tester）說，「重要的是平衡且知情的辯論，但這卻不是BBC最新這部戲劇所鼓勵的，劇中太多荒謬的錯誤，強化了不知情且反對基改作物的歇斯底里。」在SMC的專家回應中，這位學者特別於職稱處介紹，他是本齣戲劇的「前」科學顧問。
兩天後（2002年6月2日），《衛報》發出新聞[2]，指稱英國科學媒體中心背後有大藥廠與化學公司撐腰，因其收受國際各大生物科技公司的捐款，是基改作物的關說團體。並且，強勢引導了這齣「基改驚悚劇」的評價。劇作家之一的貝內特更在新聞中說，「他們策劃了一個小團體來抹黑劇作者，而此舉更代表他們證實了大眾一直以來的懷疑，就是這些新科技到底是怎麼被發展出來的。」
再過5天（6月7日）、戲劇首播的前一天，《衛報》編輯、劇作者之一的拉斯布里吉，寫了長文回應。他表示，基改作物支持與反對的兩種極端意見，是最具張力的劇作題材。「而且，一直以來某些生物醫學現象的確有些啟人疑竇，例如說抵抗抗生素的基因移植到作物上……又或是抗藥性疾病的存在，難道醫學界社群對於可能出現的超級細菌，不擔心嗎？」
而拉斯布里吉更以本文回應「前科學顧問」泰斯特的專家意見，「科學家難道不同意，基因遺傳物質可能從作物移轉到土壤，再移轉到動物和人類身上嗎？」就連泰斯特也指出「有些基因會、有些基因不會。」是，「這樣的事實，用戲劇化的方式以尋求最多數觀眾的同感，才能引起公眾熱烈的辯論。」
同一日，《電訊報》（The Telegraph）的新聞[3]就討論了戲劇的虛構性與事實之間的拿捏，「因為傳統的紀錄片已經吸引不了觀眾，當電視執行製作要找到既能負些媒體責任、又能吸引觀眾興趣的題目，那麼使用加油添醋的事實來做節目，正好可以緩和電視執行製作的焦慮。」且這篇新聞更直白提問，還有多少電視製作人，可以用「幽默比真相還要真實」這種說詞，來為自己輕忽事實的態度找藉口？
基因改造作物，也許正是一個事實過於複雜，而必須謹慎以對的題目。度過了連續播出上下集的週末，週一上午（6月10日），英國國家農夫工會（Britain’s National Farmers’ Union）的主席班．吉爾（Ben Gill）接受媒體訪問指出[4]，他認為BBC不負責任，「在基因改造作物的議題上，有很多嚴肅的問題待討論。這是為什麼此議題的辯論必須平衡且由嚴謹的科學研究充份告知（informed）。」而談到這齣戲劇節目，他說，「《金色麥田》捨棄了客觀性和嚴謹科學，只為了能製作這種聳人聽聞的科幻戲劇。」
英國《獨立報》（The Independent）在6月18日，刊出了英國科學媒體中心主任費歐娜．福克斯（Fiona Fox）的文章[5]，文中陳述了泰斯特在這部戲劇中扮演的角色。透過《衛報》的介紹，BBC的節目製作人一開始便詢問了英國科學媒體中心，是否可推薦專家給這部節目，以提供基因改造作物的專業建議。但最後成品卻讓泰斯特認為，為了要符合故事線發展與劇情設定，這齣節目完全忽視了他的建議。
福克斯納轉述泰斯特的解釋，「如同所有的好科學家，我不會排除任何理論上的可能性。」但他也多次建議劇作者更改在科學上不符事實的橋段，只是未獲正面回應。福克斯說，中心拿到試播帶時，邀請了科學家一同觀賞並且於映後討論，因為擔憂大眾會誤信劇中非科學事實的內容，認為有必要發布專家意見，積極澄清。
當福克斯回憶這段往事，她於2013年接受《自然》（Nature）期刊的訪問說，這積極澄清的舉動無疑是「一坨狗屎扔向了電風扇」[6]。2002年，當劇作家一邊以戲劇效果來辯稱，呈現片段事實以致謬誤並無不可，更佐以對科學媒體中心的不實指控，再加上劇中演員多次於媒體專訪中表示，「透過演出，我更了解了基因改造食品。我認為這個節目很勇敢。觀眾可能會認為，因為它是戲劇節目所以聳動，但我認為，它和真正的狀況相距不遠。」
科學家在意的是，若不挑戰這樣的社會輿論，那麼另一波基改謠言又將襲來，很可能犧牲了辯論的空間。更可能的，是公眾不再有餘裕理解原本就複雜的基因改造作物議題，也不再有機會接受正確的資訊。
英國科學媒體中心自此之後，便積極在各項科學爭議上，提供科學訊息、科學家意見，更相信大眾媒體所呈現的「科學事實」，若不及時謹慎處理、釋疑，可能累積成棘手的社會爭議。
在英國科學媒體中心首先對科幻劇《金色麥田》發難的2002年5月31日，正是英國政府宣布將於隔年舉辦基改公開辯論會的日子。科學家無不表示歡迎，也認為這項提議雖然來得晚，不過是時候與大眾溝通現有的知識與資訊，也同時期望理解雙方立場有無可能尋得交集。
2003年的辯論會結束，科學家於會後的回應也語重心長，擔心兩極化的社會意見，將抹去討論真正重要議題的空間。基因改造作物從技術端到實作端，從實驗室到田間，從創新作物的發明到農人耕作的習慣，無不是遙遠而漫長的距離。更遑論，基因改造作物影響的範圍不僅是食用安全，還有環境與生態的影響，以及基因改造作物、人類行為與環境生態長時間交互作用的各種結果。
這系列的前一篇文章花了許多篇幅解釋吉爾烈—艾希．席哈理倪（Gilles-Eric Séralini）的研究有重大瑕疵，意即，那份研究無法證實基因改造作物會誘發大鼠癌症。但除此之外，我們還對基因改造作物有哪些印象？目前的科學研究證據又能提供何種建議？
自1980年代起，基因改造作物成功商業化、進入美國與國際市場，直至今日，其實已有許多場域可供研究，實際上也累積了驚人的論文量，就基因改造作物的各種面向與尺度，提供不同時期、不同作物、不同環境施作的研究證據。美國國家科學院（National Academy of Sciences）於2016年5月發表的重量級整合性評估報告《基因工程作物：經驗與展望》（Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects）[7]，整理了這30年來的研究成果，也納入了公眾對於基因改造作物的疑慮，其中可藉由現今研究成果釋疑的，以及現今研究還無法得知的，都在其中分門別類逐一報告。
這30年來，其中一種廣泛種植的抗除草劑基因改造農作物，因為具有抗除草劑基因，農夫施用的除草劑將不會直接影響作物，而雜草因為不具有抗除草劑基因，可被除草劑消滅。抗除草劑農作物的發明，原是希望能協助農夫的農作流程；農人耕作時一來更為便利，二來也能減少農作物的損耗，增加產量。
但是，科學實驗室裡的發明，即使越過種種風險評估的難關進入田野，仍然可能因為人為與環境的交互作用，產生未預期的結果；例如說，在僅施用同一種除草劑（如嘉磷賽）、種植單一作物且未使用雜草管理策略（weed-management strategies）[8]的田地，發現雜草的多樣性提升，且不為除草劑所影響，極難根除。至今，即使已積極發展雜草管理策略，但因為不同區域、地形環境的生態不盡相同，還未能提供有效一致的控制方式[9]。
另一常見的基因改造作物為抗蟲害農作物，在農作物中植入一蘇力菌的蛋白質片段（通常稱為 Bt toxin或Cry基因），而使害蟲吃下作物時受到病原感染而死亡。這一發明，已知正確使用時，農人可減少殺蟲劑使用量，產量也會增加。並且因為減少殺蟲劑施作，田間計算到的生物多樣性，與使用慣行農法的田地相比，有增加的趨勢。這份報告梳理這些研究時，也不斷提醒，每一份研究都有其地理生態環境與研究方法差異，目前已知關於生物多樣性的研究成果，皆未能作為最後結論[10]。
這些研究與這份報告，並不能解決所有提問，也不一定能符合各國研究的進程與發展。現階段所理解的安全性與益處，不是沒有挑戰的空間；現階段面臨到的難題，也不是沒有解決的機會。自基因改造作物商業化以來，各國無論同不同意大規模施作基因改造作物，又或是否進口，都累積了30年的經驗，這包括了科學研究持續進展、啟動社會溝通機制、推進各類政策制定等等。而利害關係人包括科學家、政府、民眾、農人、消費者與反基改團體，各方從必然的對立，或多或少逐漸找到可能的交集之處。
但也許很多人心中最基礎的問題，是人類為什麼需要基因改造作物？僅是企業能因此獲利？還是，因應全球氣候變遷而大幅影響作物生長的時代，發展基因工程作物，是積極應對未來風險的一種選項？又或是，若有更方便的農耕技術，有可能降低城市與農村的發展差距？
這些可能性與風險，我們知道多少？而科學家又以何種方式面對社會擔憂？專家領域間、政府部門間的橫向溝通，與政府、專家和民眾的縱向資訊管道，可有能互相理解的機會？當新興科技進入社會，需要政策的協助，讓各方利害關係人都能藉由完善的制度政策而受益。
新興科技要進入社會，媒體是民眾理解該科技的重要媒介，如何確保資訊的正確與多元，如何確保資訊是否有效傳遞，如何能充分討論各方疑慮，若說這些是政府在民主社會中，制定政策的必備過程，毋寧也是每位公民意識到自己是否被充分告知，才可能繞過速食資訊的餵養，掌握公民主權的必備能力。
註釋
- SMC (2002). “Scientists Comment on BBC GM Drama.”2019/09/30檢閱。
- Robin McKie (2002). “Lobby group ‘led GM thriller critics’.” 2019/09/30檢閱。
- Born, M. and Leonard, T. (2002). “Why you won’t find the facts spoiling a good docu-drama.” 2019/09/30檢閱。
- Breaking New.ie (2002). “Farmers attack ‘irresponsible’ BBC drama.” 2019/09/30檢閱。
- Fiona Fox (2002). “‘Fields of Gold’: Science fiction.” 2019/09/30 檢索。
- Ewen Callaway (2013). “Science media: Centre of attention.” 2019/09/30 檢索。
- National Academies of Sciences Engineering and Medicine, Committee on Genetically Engineered Crops, Board on Agriculture and Natural Resources, National Division on Earth and Life Sciences, Academies of Sciences, Engineering, and M. (2016). Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects. Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects. Washington, DC: The National Academies Press.
- 雜草管理策略（weed-management strategies），即使用多樣方式來控制雜草生長，包括使用化學除草劑、生物防治、預防措施等。
- 同前引註[7]。
- 同前引註[7]。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航