科幻戲劇與科學事實的距離：《金色麥田》與基改作物爭議

文：陳璽尹（新興科技媒體中心博士後研究員）

2002年，英國廣播公司（British Broadcasting Corporation，BBC）製作了科幻類電視電影《金色麥田》（Fields of Gold），分成上下集共播放三小時。故事講述兩位記者在研究專題時，發現自己捲入了政府、大公司與生物科技的醜聞中。

這齣劇裡的兩位記者發現一小村莊的醫院有不明死亡案例，並在深入挖掘「真相」的過程中，漸漸發現死者與基因改造作物（Genetically modified organism，GMO）有高度關聯，而政府與大公司竟聯手掩蓋真相。這齣戲劇雖沒有獲得太高的評價，卻一連幾個禮拜在媒體上掀起不小的漣漪。

圖片來源：IMDb 《金色麥田》劇照

事情是這樣的，本劇作者是小說家羅南．貝內特（Ronan Bennett），以及時任《衛報》（The Guardian）編輯，而後帶領《衛報》成功數位轉型的傳奇總編輯艾倫．拉斯布里吉（Alan Rusbridger）。2002年6月8日，本劇於BBC 1首播。但在未正式播出之前，媒體上就開始出現不同的聲音，且爭議愈見壯大。

首先發難的，就是剛成立不久的英國科學媒體中心（Science Media Centre，SMC）。首播前一星期，2002年5月31日，英國SMC發布了專家意見[1]，當中普遍認為BBC未盡媒體職責，因為這部戲劇傳遞了太多錯誤的科學事實。其他科幻作品如經典的《X檔案》（X-files），劇中的設定完全基於創作與想像，但這部即將上映的戲劇所談述的，是正在發展的科技。BBC尤其有責任，在嚴肅且複雜的議題上，提供大眾正確的知識。

關於基因改造作物，劍橋大學（University of Cambridge）的植物科學學者馬克．泰斯特（Mark Tester）說，「重要的是平衡且知情的辯論，但這卻不是BBC最新這部戲劇所鼓勵的，劇中太多荒謬的錯誤，強化了不知情且反對基改作物的歇斯底里。」在SMC的專家回應中，這位學者特別於職稱處介紹，他是本齣戲劇的「前」科學顧問。

兩天後（2002年6月2日），《衛報》發出新聞[2]，指稱英國科學媒體中心背後有大藥廠與化學公司撐腰，因其收受國際各大生物科技公司的捐款，是基改作物的關說團體。並且，強勢引導了這齣「基改驚悚劇」的評價。劇作家之一的貝內特更在新聞中說，「他們策劃了一個小團體來抹黑劇作者，而此舉更代表他們證實了大眾一直以來的懷疑，就是這些新科技到底是怎麼被發展出來的。」

再過5天（6月7日）、戲劇首播的前一天，《衛報》編輯、劇作者之一的拉斯布里吉，寫了長文回應。他表示，基改作物支持與反對的兩種極端意見，是最具張力的劇作題材。「而且，一直以來某些生物醫學現象的確有些啟人疑竇，例如說抵抗抗生素的基因移植到作物上……又或是抗藥性疾病的存在，難道醫學界社群對於可能出現的超級細菌，不擔心嗎？」

而拉斯布里吉更以本文回應「前科學顧問」泰斯特的專家意見，「科學家難道不同意，基因遺傳物質可能從作物移轉到土壤，再移轉到動物和人類身上嗎？」就連泰斯特也指出「有些基因會、有些基因不會。」是，「這樣的事實，用戲劇化的方式以尋求最多數觀眾的同感，才能引起公眾熱烈的辯論。」

同一日，《電訊報》（The Telegraph）的新聞[3]就討論了戲劇的虛構性與事實之間的拿捏，「因為傳統的紀錄片已經吸引不了觀眾，當電視執行製作要找到既能負些媒體責任、又能吸引觀眾興趣的題目，那麼使用加油添醋的事實來做節目，正好可以緩和電視執行製作的焦慮。」且這篇新聞更直白提問，還有多少電視製作人，可以用「幽默比真相還要真實」這種說詞，來為自己輕忽事實的態度找藉口？

基因改造作物，也許正是一個事實過於複雜，而必須謹慎以對的題目。度過了連續播出上下集的週末，週一上午（6月10日），英國國家農夫工會（Britain’s National Farmers’ Union）的主席班．吉爾（Ben Gill）接受媒體訪問指出[4]，他認為BBC不負責任，「在基因改造作物的議題上，有很多嚴肅的問題待討論。這是為什麼此議題的辯論必須平衡且由嚴謹的科學研究充份告知（informed）。」而談到這齣戲劇節目，他說，「《金色麥田》捨棄了客觀性和嚴謹科學，只為了能製作這種聳人聽聞的科幻戲劇。」

英國《獨立報》（The Independent）在6月18日，刊出了英國科學媒體中心主任費歐娜．福克斯（Fiona Fox）的文章[5]，文中陳述了泰斯特在這部戲劇中扮演的角色。透過《衛報》的介紹，BBC的節目製作人一開始便詢問了英國科學媒體中心，是否可推薦專家給這部節目，以提供基因改造作物的專業建議。但最後成品卻讓泰斯特認為，為了要符合故事線發展與劇情設定，這齣節目完全忽視了他的建議。

福克斯納轉述泰斯特的解釋，「如同所有的好科學家，我不會排除任何理論上的可能性。」但他也多次建議劇作者更改在科學上不符事實的橋段，只是未獲正面回應。福克斯說，中心拿到試播帶時，邀請了科學家一同觀賞並且於映後討論，因為擔憂大眾會誤信劇中非科學事實的內容，認為有必要發布專家意見，積極澄清。

當福克斯回憶這段往事，她於2013年接受《自然》（Nature）期刊的訪問說，這積極澄清的舉動無疑是「一坨狗屎扔向了電風扇」[6]。2002年，當劇作家一邊以戲劇效果來辯稱，呈現片段事實以致謬誤並無不可，更佐以對科學媒體中心的不實指控，再加上劇中演員多次於媒體專訪中表示，「透過演出，我更了解了基因改造食品。我認為這個節目很勇敢。觀眾可能會認為，因為它是戲劇節目所以聳動，但我認為，它和真正的狀況相距不遠。」

科學家在意的是，若不挑戰這樣的社會輿論，那麼另一波基改謠言又將襲來，很可能犧牲了辯論的空間。更可能的，是公眾不再有餘裕理解原本就複雜的基因改造作物議題，也不再有機會接受正確的資訊。

英國科學媒體中心自此之後，便積極在各項科學爭議上，提供科學訊息、科學家意見，更相信大眾媒體所呈現的「科學事實」，若不及時謹慎處理、釋疑，可能累積成棘手的社會爭議。

在英國科學媒體中心首先對科幻劇《金色麥田》發難的2002年5月31日，正是英國政府宣布將於隔年舉辦基改公開辯論會的日子。科學家無不表示歡迎，也認為這項提議雖然來得晚，不過是時候與大眾溝通現有的知識與資訊，也同時期望理解雙方立場有無可能尋得交集。

2003年的辯論會結束，科學家於會後的回應也語重心長，擔心兩極化的社會意見，將抹去討論真正重要議題的空間。基因改造作物從技術端到實作端，從實驗室到田間，從創新作物的發明到農人耕作的習慣，無不是遙遠而漫長的距離。更遑論，基因改造作物影響的範圍不僅是食用安全，還有環境與生態的影響，以及基因改造作物、人類行為與環境生態長時間交互作用的各種結果。

這系列的前一篇文章花了許多篇幅解釋吉爾烈—艾希．席哈理倪（Gilles-Eric Séralini）的研究有重大瑕疵，意即，那份研究無法證實基因改造作物會誘發大鼠癌症。但除此之外，我們還對基因改造作物有哪些印象？目前的科學研究證據又能提供何種建議？

自1980年代起，基因改造作物成功商業化、進入美國與國際市場，直至今日，其實已有許多場域可供研究，實際上也累積了驚人的論文量，就基因改造作物的各種面向與尺度，提供不同時期、不同作物、不同環境施作的研究證據。美國國家科學院（National Academy of Sciences）於2016年5月發表的重量級整合性評估報告《基因工程作物：經驗與展望》（Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects）[7]，整理了這30年來的研究成果，也納入了公眾對於基因改造作物的疑慮，其中可藉由現今研究成果釋疑的，以及現今研究還無法得知的，都在其中分門別類逐一報告。

這30年來，其中一種廣泛種植的抗除草劑基因改造農作物，因為具有抗除草劑基因，農夫施用的除草劑將不會直接影響作物，而雜草因為不具有抗除草劑基因，可被除草劑消滅。抗除草劑農作物的發明，原是希望能協助農夫的農作流程；農人耕作時一來更為便利，二來也能減少農作物的損耗，增加產量。

但是，科學實驗室裡的發明，即使越過種種風險評估的難關進入田野，仍然可能因為人為與環境的交互作用，產生未預期的結果；例如說，在僅施用同一種除草劑（如嘉磷賽）、種植單一作物且未使用雜草管理策略（weed-management strategies）[8]的田地，發現雜草的多樣性提升，且不為除草劑所影響，極難根除。至今，即使已積極發展雜草管理策略，但因為不同區域、地形環境的生態不盡相同，還未能提供有效一致的控制方式[9]。

另一常見的基因改造作物為抗蟲害農作物，在農作物中植入一蘇力菌的蛋白質片段（通常稱為 Bt toxin或Cry基因），而使害蟲吃下作物時受到病原感染而死亡。這一發明，已知正確使用時，農人可減少殺蟲劑使用量，產量也會增加。並且因為減少殺蟲劑施作，田間計算到的生物多樣性，與使用慣行農法的田地相比，有增加的趨勢。這份報告梳理這些研究時，也不斷提醒，每一份研究都有其地理生態環境與研究方法差異，目前已知關於生物多樣性的研究成果，皆未能作為最後結論[10]。

這些研究與這份報告，並不能解決所有提問，也不一定能符合各國研究的進程與發展。現階段所理解的安全性與益處，不是沒有挑戰的空間；現階段面臨到的難題，也不是沒有解決的機會。自基因改造作物商業化以來，各國無論同不同意大規模施作基因改造作物，又或是否進口，都累積了30年的經驗，這包括了科學研究持續進展、啟動社會溝通機制、推進各類政策制定等等。而利害關係人包括科學家、政府、民眾、農人、消費者與反基改團體，各方從必然的對立，或多或少逐漸找到可能的交集之處。

但也許很多人心中最基礎的問題，是人類為什麼需要基因改造作物？僅是企業能因此獲利？還是，因應全球氣候變遷而大幅影響作物生長的時代，發展基因工程作物，是積極應對未來風險的一種選項？又或是，若有更方便的農耕技術，有可能降低城市與農村的發展差距？

這些可能性與風險，我們知道多少？而科學家又以何種方式面對社會擔憂？專家領域間、政府部門間的橫向溝通，與政府、專家和民眾的縱向資訊管道，可有能互相理解的機會？當新興科技進入社會，需要政策的協助，讓各方利害關係人都能藉由完善的制度政策而受益。

新興科技要進入社會，媒體是民眾理解該科技的重要媒介，如何確保資訊的正確與多元，如何確保資訊是否有效傳遞，如何能充分討論各方疑慮，若說這些是政府在民主社會中，制定政策的必備過程，毋寧也是每位公民意識到自己是否被充分告知，才可能繞過速食資訊的餵養，掌握公民主權的必備能力。

註釋

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航