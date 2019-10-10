《沼澤王的女兒》小說選摘：今天以後，一切都有可能，因為我爸逃獄了

文：凱倫・狄昂尼（Karen Dionne）

我將車猛然開回公路，車輪揚起許多碎石子。現在就算有警察，我也不在乎超速了。我得回家，得盯緊兩個女兒，確保她們跟我在一起，安然無恙。依照新聞快報的說法，我爸去的不是我家，而是野生動物保護區，但我不信。我認識的那個雅各．霍布魯克不會這麼好捉摸。多少錢我都敢跟你對賭，搜索隊不出三公里就會跟丟，我爸能像幽靈似的穿越沼澤，不留線索，除非故意。既然他讓那些找他的人認為他在野生動物保護區，他就絕對不在那裡，而在沼澤。

我緊握方向盤，腦中浮現艾莉絲下校車時我爸埋伏林間的樣子，油門踩得更深了。我彷彿看見校車一走他就跳出來抓她，跟從前我上完廁所他跳出來嚇我一樣。其實我沒道理擔心艾莉絲出事，新聞快報說，我爸是在四點到四點十五分之間逃獄的，現在才四點四十五分，他不可能徒步在半小時內走五十公里。只是這絲毫無法消減我的恐懼。

我有十五年沒跟爸爸說話了。我受不了人家只關注我的過去，所以在十八歲那年改了姓氏；他的爸媽八年前過世，把房子留給我；我用繼承來的錢將他生長的地方夷為平地，放上雙併式活動房屋；我跟丈夫及兩個女兒住在這裡；我有女兒，他有兩個外孫女；這些事，他可能都不知道。

但也有可能他知道。今天以後，一切都有可能。因為他今天逃獄了。

我遲了一分鐘，絕對沒超過兩分鐘。我載著仍在尖叫的瑪莉，緊跟在艾莉絲的校車後面，超不過去。瑪莉越鬧越凶，但可能早就忘了最初為什麼鬧。校車伸出停車指示牌，還閃紅燈，所以就算公路上沒別的車，而且接送的是我女兒，我還是不能繞過校車開進自家車道，好像我會不小心撞到自家的孩子似的。

艾莉絲下車了。看她無精打采走路的樣子，一定是以為我又忘了回家等她。「瑪莉妳看，」我指指窗外，「到家了，姊姊在那邊。噓。馬上就到了。」

瑪莉順著我手指看過去，一看見姊姊，立刻停止哭鬧，打個嗝，笑了。「艾莉絲！」她喊艾莉絲的名字特別清楚，既不會說成「阿利斯」，也不會說成「艾莉詩」，會非常準確地說出「艾莉絲」。真神奇。

終於，校車司機認為艾莉絲走得離公路夠遠了，關掉警示燈，關上車門。校車一動，我立刻轉進我們家的車道，艾莉絲肩膀挺了起來，揮手，笑顏逐開。媽咪回來了，她的世界重回正軌。要是我的世界也能重回正軌，該有多好。

我關掉引擎，繞到乘客座那邊幫瑪莉穿涼鞋。她兩腳一落地，就朝家門跑去。

「媽咪！」艾莉絲跑過來抱住我的腿。「我還以為妳不在家。」她不是要怪我，只是陳述事實。這不是我第一次讓女兒失望。真希望能保證這是最後一次。

「沒關係。」我捏捏她肩膀，拍拍她的頭。史蒂芬總嫌我給孩子的擁抱太少，但身體接觸對我來說是難事。我和媽媽重返社會之後，法院為我指派一位心理醫生，她說我有信任問題，要我做信任練習，像是閉上眼睛交叉雙臂往後倒，後面沒有任何東西可以靠，唯一能靠的是她的承諾，她說她會接住我。我不肯照做，她說我在鬧脾氣。事實上我沒有信任問題，只是覺得那個練習很蠢。

艾莉絲放開我，跟在妹妹後面跑進家門。我們家不鎖門，從來不鎖。有些本州南部的人在湖邊峭壁上建夏日別墅，他們會鎖門封窗，其他人不會。小偷若要在四下無人、位置偏僻又放滿昂貴電器的大豪宅，和公路邊上的活動房屋之間選一處下手，誰都知道要選哪一間。

但現在我鎖上大門，去旁邊院子確認藍波有足夠的食物和水。我們給牠在兩棵短葉松之間拉了條繩子，藍波看見我就沿著繩邊跑過來搖尾巴。牠沒叫，因為我教會牠不叫。藍波是普羅特獵犬，毛色黑棕相間，垂耳，尾巴像鞭子。我從前常帶藍波跟兩三個帶狗的獵人一起去獵熊，年年秋天都去，可是兩年前有隻熊跑進我們後院，藍波決定跟牠單挑，二十公斤的狗根本不是兩百公斤黑熊的對手，無論那隻狗想法如何，都無濟於事。大多數的人一眼看不出藍波只有三條腿，可是我不會讓瘸了一腿的牠在野地行走。自從去年冬天他開始跑出去追鹿，我們就只好綁住牠。在這一帶，騷擾鹿群的狗會聲名狼藉，被人當場射死。

艾莉絲在廚房喊：「有沒有餅乾？」她妹妹滿地找餅乾屑的時候，她挺直背交疊雙手耐心地等。艾莉絲的老師一定很愛她，等將來遇上瑪莉就頭痛了。我常覺得神奇，同一對父母怎麼會生出這麼不一樣的小孩。如果瑪莉是火，艾莉絲就是水。艾莉絲是跟隨者而不是領導者，是個文靜甚至過於敏感的小孩，愛讀書不愛跑跳，跟我一樣鍾愛自己幻想出來的朋友。即便是再小的責備，她都會認真。剛才讓她驚慌，我很懊惱。這件事心胸寬大的艾莉絲肯定早已原諒並且遺忘，我卻沒有，我從不遺忘。

我去儲藏室，從頂端架子拿下一包餅乾，我那個小維京強盜總有一天會想辦法往上爬，而順從者艾莉絲連想都不會想。我在盤子裡放上四片餅乾，再倒兩杯牛奶，讓她們自己吃。我去浴室，打開水龍頭，捧水洗臉。鏡中人的表情太糟了，我不能慌。史蒂芬一回來，我就要坦白一切，可是現在不能讓女兒察覺任何不對勁。

她們吃完牛奶餅乾就被我送進房間。我要看新聞，不想讓她們在旁邊聽。瑪莉還小，聽不懂「逃獄」、「追捕」、和「持有武器」這些關鍵字，但艾莉絲有可能懂。

CNN正在播直升機飛過樹林上方的畫面，我們離搜索區好近，走出大門站在前廊就能看見電視裡那架直升機。螢幕下方有跑馬燈，是州警發布的警報，叫大家別出門。電視上還有遇害警衛的照片、空蕩蕩的囚車，以及喪家的訪談。還有我爸的近照，看得出獄中生活確實不易。我媽的照片也出現了，有小時候的，也有後來那個雙頰凹陷的婦人。然後是我們老家小木屋的照片，我十二歲時的照片。赫蓮娜．佩勒提爾還沒出現，時間問題。

走廊響起艾莉絲和瑪莉啪嗒啪嗒的腳步聲，我關掉電視機。

艾莉絲說：「我們想在外面玩。」

「面，」瑪莉胡亂重述姊姊的話，「外。」

我想了想。沒道理把她們關在家裡，遊戲區有兩公尺高的鐵鍊圍欄，而且我從廚房窗戶能看見整塊區域。那個圍欄是黑熊事件之後史蒂芬裝的，他裝好的時候說：「小孩在裡面，動物在外面。」滿意地在褲子上拍掉手上的灰，好像那些木樁是他豎的，好像保護孩子就這麼簡單。

「好，」我說，「可是只能玩幾分鐘。」

我打開後門，放她們出去，然後從餐櫃拿出一盒起司通心粉，又從冰箱拿出一顆生菜和一條黃瓜。史蒂芬一小時前傳簡訊說會晚點回來，在路上隨便吃，所以今晚小孩吃起司通心粉，我吃沙拉。我實在不愛做飯。別人可能會覺得奇怪，不愛做飯的人怎麼會賣自製果醬？因為，人只能善加運用手邊可用的東西，我們這片山脊就長藍莓和草莓，所以我會做果凍和果醬，如此而已。需要冰釣或剝水狸皮之類能力的工作太少了。我對做飯的感覺說是恨都不為過，就像此刻我仍然可以聽見爸爸柔聲斥責：「赫蓮娜，『恨』這個字很重。」

我燒開一鍋鹽水，把通心粉倒進鍋裡，走到窗邊看孩子。遊樂區裡大量的芭比娃娃、彩虹小馬和迪士尼公主讓我想吐。艾莉絲和瑪莉想要什麼史蒂芬都給，怎麼能指望她們發展出耐心和自制力？我小時候，連球都沒有，玩具統統自己做。把馬尾草拆散再組回去就是我的益智遊戲，跟其他幼兒的拼圖玩具一樣有教育意義。還有，每次吃完香蒲嫩穗，盤子裡都會剩下一堆東西，我媽覺得像織毛衣的塑膠棒針，我卻覺得像劍。我會把它們插在後門外面，當堡壘的柵欄，讓松果戰士英勇作戰。

書籍介紹

本文摘錄自《沼澤王的女兒》，時報出版

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作者：凱倫・狄昂尼（Karen Dionne）

譯者：王欣欣

獵殺父親，為了生存

「我的母親是被綁架的，接下來的事你們都知道了。」

我的父親是母親一生最恐懼的人。

直到我成為母親之後，我才明白她內心真正的恐懼。

人要經過多少年才能放下心中最黑暗的祕密？

赫蓮娜・佩勒提爾有個疼愛她的丈夫和兩個漂亮的女兒，還有自己的生意。她也有個祕密：她是性奴隸生下的女兒。她母親在十四歲時遭到她父親綁架並囚禁在密西根州上半島一帶沼澤區偏僻的小木屋裡，沒有電力也沒有自來水，兩年後生下赫蓮娜。不知情的赫蓮娜小時候很愛自己的家，特別崇拜父親，他們在沼澤地玩過無數次追蹤遊戲，父親教會她各種野外求生技能。

廿多年經過，赫蓮娜低調地生活，連丈夫都不知道她這段過去。沒想到，被判處無期徒刑的父親竟然逃獄了！並殺害兩名警察，躲進沼澤地。警方立刻出動搜捕，但赫蓮娜知道他們毫無勝算，世上沒有人能在那片沼澤地追蹤到神出鬼沒的沼澤王，除非是他唯一的門徒，當年害他入獄的女兒。

曾經深愛過也見識過父親的殘暴本性，赫蓮娜決定一個人回到沼澤，在父親上門尋仇之前，面對面終結長久以來對父親愛恨難息的天人交戰。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航