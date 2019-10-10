《養富》：「現在的年輕人啊」、「我對那個沒興趣」，代表你真的是老人公害

文：岡崎太郎

不被成功經驗困住

培養精力，讓自己能全力接受新事物，對新事物起反應

距今大約4年前，我第一次聽到史蒂夫．青木（Steve Aoki，國際級音樂家及音樂製作人，曾兩度獲得葛來美獎提名。向觀眾丟蛋糕是其現場表演的招牌特色）的作品。當時是因為某個人說「現在很流行EDM（電子舞曲）喔」，我才勉為其難聽聽看。（注：接觸新事物時一定要帶著好感！）

就算別人告訴我「這首曲子是史蒂夫．青木的代表作」，坦白說我也沒什麼感覺。不只如此，我也不懂這首曲子到底哪裡好聽。只是覺得「好吵喔，真討厭」，身體產生抗拒感，差點就忍不住批評：「青木的作品不好聽耶。」

不過，幸好，我在脫口而出之前把話吞了回去。因為我發現，自己會覺得「不好聽」，說不定是因為自己老了、是身體裡的感應器老舊故障了。

冷靜地想一想後，我認為的確不是青木的作品不好，而是我的感應器有問題。「真遺憾，我聽不懂這種音樂！」 要承認這件事既困難又令人難堪。

於是，我大聲激勵自己：「不能就這樣放棄！」

我反向思考，決定先全力接受看看。

總之我先下載史蒂夫．青木的所有相關作品，然後開始過著整天「沉迷青木」的日子。我一首接著一首不停地聽著，到了第三天終於產生了變化。

「史蒂夫很不錯嘛！」我的內心發生了化學反應！

幾年前某重建航空公司的經營者，在訪談中批評「最近流行的歌詞都沒有靈魂」。

當時我覺得，這句話等於是在表明「我就是老人公害啦」，然而當事人卻毫無自覺，我甚至忍不住感到可悲。

這個經驗讓我牢牢記住一件事：要是自己講出「現在的年輕人啊……」之類的話就要當心了。

如果你會很自然地說出這句話，就代表你真的是老人公害。

其他像「最近的電視節目都不有趣」、「我不看電影很久了」、「都沒有自己想要的商品」、「我對那個沒興趣」之類的話也是一樣。另外，也別當個會在居酒屋裡，趁著醉意搬出「我年輕的時候……」、「我都做得到了，為什麼你做不到……」之類的話對下屬說教的上司。

這類句子全都代表你真的是老人公害。

很遺憾，不是這些東西不好，你只是對新事物沒反應罷了。

每個人都會在不知不覺間，被過去大大小小的成功經驗困住。越是困在自己的成功經驗裡，思考越不自由，並且失去接受新資訊的空間。正因如此，許多人士與書籍才會大聲疾呼：「別讓成功經驗綁住自己！」

主動製造變化，磨練「接受力」

不過，正所謂「說易行難」。主動接受與改變，是一件非常困難的事。

因此，首先要做的就是，不要排斥新事物與新資訊。

主動切換心態，抱著肯定、正面的興趣，接受這個「新事物」。

坦白說，沒有人會親切好心地告訴49歲的我：「太郎，那種行為就是所謂的老人公害啦。」很遺憾，這種事只能自己察覺。當自己無法順利適應新事物時，我都會先懷疑自己是不是老人公害。要防範老人公害於未然，就必須主動定期舉行「創造新變化」的活動，例如強迫自己規劃國外旅遊，或是親身體驗新的餐廳、新的飯店、新的電器產品、新的音樂、新的文化。

假如你的日常生活全是枯燥乏味的例行公事，不妨拋開這種單調的生活，用全新的心情投入不曾接觸過的領域，讓自己不斷升級吧！離開舒適的安全區，躍入充滿緊張感的最前線。學習新事物讓自己產生變化，當然是一件需要精力的事。不過千萬別忘了，這股精力正是幫助你過「的人生」的手段。

我的職業是郵購顧問，因此有幸見到許多經營者與成功人士。

根據我的觀察，一個人獲得的成功越大，似乎越無法拋開當時的「成功方程式」。這樣的人往往深信「自己是對的，別人是錯的」，因此要當心。這種事也許跟年齡無關，但年過40後，人的彈性似乎真的會越來越差，我自己也深有同感。

請大家好好反省一下，自己是否成了「赤裸裸的老人公害」。

我觀察人時的其中一項標準，就是「接受新事物的能力」。我會觀察這個人的態度，看看他能否帶著好感接收新資訊。因為我可沒有時間能浪費在，只會找藉口的「無藥可救的歐吉桑」身上。

如果想分辨這個人是不是沒救了，各位或許可以問他：「你喜歡史蒂夫．青木嗎？ 要不要聽聽看他的作品？」

跟著這樣做！ 就算是不為自己所知的事物，也要試著坦然接受。

保持精力製造變化，以避免成為「無藥可救的老人公害」。

書籍介紹

《養富：學有錢人的習慣，儲蓄未來20年的自由人生》，台灣東販出版

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作者：岡崎太郎

譯者：王美娟

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Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航