《卡塔莉娜》：到了最後，卡塔莉娜成了一種失敗的「藥」

文：朱歐・畢尤（João Biehl）、托本・埃斯可拉德（Torben Eskerod）

他們在話題中疏離地顯露出對卡塔莉娜變成「一條受傷的流浪狗」的同情。「我認為她的處境很可憐，」厄巴諾繼續說，「明明有弟弟、有公婆、有小孩，但還是被像動物一樣遺棄了。被人到處踢來踢去，就像沒主人的狗，只能乞求一點食物。這就是她當時的人生；後來一直是如此。」

她的家庭關係怎麼了？

「結束了。他們對任何人都沒有愛。尼爾森全家都那樣。他們有一種邪惡（ruindade）。他們是非常無知的人。」

那弟弟呢？

「他們從沒為她出頭。」

為什麼？

「怕要照顧她吧。她沒有任何收入，完全沒有。所以很難有任何地方願意收容她。」

古希臘時代，每年都會有兩個男人——所謂「真正的人渣兼廢物」——會被選出後逐出城市，並作為塔爾戈里亞節慶的一部分。一開始，這些人是被當作解決城市遭受饑荒或瘟疫的手段，之後成為幫助城市免於禍害的方法。這些被稱為「藥」（pharmakos；複數pharmakoi）的男人不可能再回到城市。歷史學家對於他們如何被挑選為代罪羔羊的方式爭論不休，對於他們究竟是直接遭到殺害還是放任其死亡也沒有定見。

在我完成了這輪與卡塔莉娜的弟弟、前夫、孩子、姻親及朋友的對話後，卡塔莉娜遭受放逐的情節逐漸明確起來。她完全就是現代的「藥」。在人們憑經驗形塑出種種事態的核心，就是她的缺陷身體，而他們也是在跟她經歷了醫療、市政府及法律的體系之時，在那具缺陷身體中看見了自己。

回顧尼爾森最後說的：「我們結婚之後，他們才告訴我這個家族有的問題。我媽媽的親戚說，『可憐的尼爾森，他不知道自己惹上了什麼麻煩。』她早就知道了，但因為身為信徒不想說些什麼。我直到親眼目睹了才真正相信。上帝保佑我不致受苦（Deus me livre）……我開始認識了她的親戚。她有一個阿姨就是死於這種毛病，另外還有一些表親也是……我告訴自己，『啊，原來會這樣……他們等著瞧吧。』」

這是充滿復仇心態的話語——彷彿透過卡塔莉娜，這個男人要給這些人一個教訓。如此回顧起來，卡塔莉娜的意義不在於身為一個人，而是代表了一種集體及其擁有的病變。以此病在醫學上的未知及其身體表現為中心，卡塔莉娜在社會性上的無關緊要逐漸成形，因此容許尼爾森現在能將家庭關係解讀為一種報復性的交換。

那你現在有什麼計畫呢？我問卡塔莉娜的前夫。

「好好過日子。想辦法進步。我現在對我的家庭很滿意。這個女人不會害我得處理之前那樣的麻煩。那個人她得想辦法自助。就像我之前說的，醫生有治療卡塔莉娜，好讓疾病別再復發。只需要吃藥就行了，但她不願好好照顧自己……過去的已經過去了。你得讓一切入土為安。」

卡塔莉娜的身體已遭放逐，她的人生已入土為安。隨著她的故事被揭露開來，醫藥科學已成為「常識」的一種工具，封閉了許多同理及感受的可能性。藥物的商業交易及政治已變得跟各種生活世界密不可分，而正是作為這些過程之具像化的藥物，影響了卡塔莉娜作為「藥」而遭到驅逐的結果。無論是讓卡塔莉娜實際上不可能生存的經驗現實，還是對其進行批判的可能性，都已遭到封鎖。正如卡塔莉娜反覆告訴我的：「他們都不願意對話，而疾病的科學已遭到遺忘。我不想吃藥……科學是我們的良心，有時很沉重，背負著你無法解開的死結。如果我們不去細究，身體裡的疾病會惡化。」

德希達在〈柏拉圖之藥〉一文中沿用了希臘文的「藥」一詞，並將此當作代表柏拉圖哲學的概念。書寫同時具有解藥及毒藥的作用，對言語據稱可以直接理解的事物真相來說，它是一種人造的對應物。根據柏拉圖的概念，德希達推論指出，寫作被視為「一種悼念、一種補償，一種對於顯露病態之言說的解藥」——「寫作是悲慘的子嗣」（Derrida 1981:115, 143）。當「活生生的言說」屈服於法律的同時，書寫是一種遊蕩在生活領域之外的力量，無法引發任何效果或自我再生：「一種活著的死亡，一種受弱化的言說，一種受妨礙的生活，一種還在呼吸的假象……彷彿一切都是鬼魂，都是迷途。」（143）然而對德希達來說，書寫作為「藥」是表意（signification）的獨立秩序。書寫以延異（differance）的狀態運作——「任何原初在場的消失」——且同時是「可能性條件以及真相之不可能性條件」（168）。

柏拉圖使用的「藥」一詞早已受到希臘文化的多重決定，達希達指出：「這一切表意仍出現了……問題是（表意）鏈已遭隱蔽且到了不足取的程度，就算作者本人也無從得知其存在。」（1981:129）而當代哲學家在作為「藥物」的書寫，以及被當作「藥」而遭到政治體排除的人物之間，看到了一種隱蔽的連結。因此，在德希達所揭露的訊息中非常有意思的是，「藥」這個代罪羔羊的角色從柏拉圖的哲學反思中缺席了。「城市的軀體（body proper）因此重新團結一致，封閉眾多內院以保安全，將自己與自己本身在城邦廣場（agora）範圍內產生連結的文字，還回去給自己，使用的方法則是透過暴力，將代表外在威脅或侵略的人事物，從其領土中排除出去。那些具有代表性的人事物代表邪惡的他者性，而這樣的邪惡透過無預警地闖入進而造成影響，或傳染疾病。」（Derrida 1981:133）

「藥」的角色在哲學思維中可說中肯妥切，但藉由他者之死而在家庭及城市治理中所維繫的空間，仍是一個待處理的重要問題。透過將卡塔莉娜當作現代的「藥」來談論，我想要推論出的是，她的人生及故事是當代家庭／醫療／政治結構的典型案例，這些結構皆如同法律一樣運作，而且就在我們每個人身邊。受過藥物治療的她現在已成為一位邪惡的被流放者，無論就主體性或生物性而言皆為如此。到了最後，卡塔莉娜成了一種失敗的「藥」，但仍矛盾地容許某些人的生命、情懷，及價值觀以其他方式存續下去。

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書籍介紹

本文摘錄自《卡塔莉娜：關於生命療養院，以及人們如何被遺棄的故事》，左岸文化出版

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作者：朱歐・畢尤（João Biehl）、托本・埃斯可拉德（Torben Eskerod）

譯者：葉佳怡

審定：陳嘉新

「愛是被棄者的幻覺。」她在他者的身體上尋找愛，最後卻落得支離破碎又欲望過剩的下場。無論在愛、性，還是書寫中，卡塔莉娜都在逼近現實，也就是自己被留在這裡等死的現實。

這裡叫作生命療養院，是活著的人不再被當作人時去的地方。

Vita，拉丁文中「生命」的意思。巴西的阿雷格里港市有一間療養院，名字叫作「vita」。

「生命療養院」創立於1987年，一開始是一間收容毒癮跟酒癮患者的康復中心，然而沒過多久就擴大了守備範圍，有愈來愈多被家人斷絕關係的人──包括精神病患、殘疾者、失業和無家者──被親戚、鄰居、醫院和警方直接「丟」到這裡。任何一個大城市的角落，可能都有一間像這樣的「生命療養院」。被丟進這裡的人無人聞問，沒有人權，也沒有人需要為他們的處境負責。他們本人往往也不清楚、或記得，自己怎麼會來到這個地方。

卡塔莉娜就是其中之一。她是生命療養院的院民，但她跟其他院民有點不同，她總是寫個不停。她說她在寫自己的「字典」，她想把自己的故事記下來。

人類學家畢尤長期研究全球公衛議題，尤其關注社會邊緣人及窮人如何在既有的社會結構及醫療體制中得以存活。1995年3月，他進入生命療養院，開始和裡面的人，包括院民、志工、統籌者一起工作，他想找出城市裡這些許許多多的「Vita」是如何產生，以及那些發生在「卡塔莉娜」們身上的故事。

Photo Credit:左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航