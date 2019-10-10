《你不是胖，是壓力大》：傍晚5－7點總是異常疲倦？你可能是過勞腎虛體質

文：林蓁

釋放壓力、多走動，解除腎上線疲勞

我經常觀察上班人潮，或是從患者身上觀察他們的神情體態，看到現代人多半有腎上腺疲勞的困擾，也就是中醫所講的「腎虛、氣虛、陰虛」的體質。從體型來看，有腎上腺疲勞表徵的女孩子，面部、四肢瘦瘦的，腹部總是肥胖，甚至出現鮪魚肚。她們經常人手一杯咖啡，並抱怨著白天總是昏昏欲睡、心情焦慮慌亂，到了夜深人靜該睡覺的時候，反而精神變好；飲食上喜歡重口味，尤其是在下班後，愛吃燒肉、洋芋片，以及喝一點小酒。

晚間5點至7點的時段，是腎經絡當令的時間，若在這個下班時刻，出現異常的疲倦、腰痠、潮熱，就是屬於過勞腎虛的體質，意味著身體傳達腎上腺過度耗竭的訊息，不適合進行運動或到居酒屋喝酒。此時，如果不改變生活習慣，未自我覺察壓力來源、並釋放壓力的話，會使減重之路更加困難重重。

像是許多上班族下班後，求好心切地進行超量運動，那減掉的公斤數僅是水分而已，還會讓氣血愈來愈虛、脂肪愈來愈難減。如影隨形的壓力，會引發身體一連串的內分泌變化。慢性壓力將導致腎上腺皮質醇上升，造成細胞對胰島素的敏感度下降，此時胰島素必須要分泌更多，才能處理身體的糖分，讓身體陷入糖尿病、脂肪堆積的困境。

因此，若要提高胰島素的敏感度，可以攝取鉻、硒的營養補充品；若要降低皮質醇，則要多曬太陽，多補充維生素D；若要保持身體處在有氧環境，必須起身走動或做做「八段錦」（古人的一種健身方式，共有八個結合肢體運動與呼吸調息的動作），讓粒線體正常運作、提升脂肪代謝。

飲食觀念正確，皮膚自然美、婦科沒煩惱

我的中醫原始臨床主治為乾癬、異性皮膚炎及過敏等各式的皮膚難症，堪稱現代西醫的瓶頸。針對這類皮膚狀況，西藥只能達到症狀控制，無法調整體質而根治，因此患者會求助於中醫，想要尋求另一種帶給他們希望的醫學治療法。我發現皮膚難症跟肥胖有很多因果的關係，像出現乾癬的患者通常也有肥胖的狀況。

因此，當患者開始進行飲食管理、排掉身體的毒素後，比較容易啟動治療皮膚病的作用。這時細胞的分裂開始正常，皮膚28天代謝一次，只要好好配合排毒、修復、調節免疫，一旦瘦下來，皮膚疾病也會跟著好轉。

對於婦科疾病而言，肥胖是大忌，也是提醒荷爾蒙代謝異常、造成脂肪堆積的一個警訊。堆積在體內的脂肪會釋放毒素，再度干擾身體代謝，如此一再地惡性循環，將會造成女性不孕、痛經、陰道感染等困擾。所以，當飲食觀念正確、減重成功時，很多女性的不孕問題將會迎刃而解，得到意外的驚喜。

顛覆舊觀念，不再任意發胖

多數人以為減重就是少吃多動，而且要計算食物的熱量。但殊不知過度運動反而耗元氣，會讓代謝率或燃燒脂肪的效率減低，所以使用這類減重方法的人，體重在短時間內會下降，但一不注意，體重馬上又會上升，而且上升的都是脂肪量，反而更不容易減重。

我在減重門診中，診療的女性肥胖問題多屬虛症，也就是吸空氣、喝水也會肥胖的體質。這些人吃得少、動得也少，新陳代謝率低下，肌肉鬆軟、下半身水腫、面色偏白、手腳冰冷，即使吃得很少，仍舊照樣發胖。再者，因為腸胃蠕動無力，所以也容易產生便秘問題。

虛症肥胖往往因身體的馬達無力，導致體內的廢物代謝不掉、臟腑機能不平衡，因而造成發胖。我不建議虛症肥胖者從事大量運動，因為過度運動會耗氣，反而為身體帶來更大的負擔，應該先好好休息、調理身體。首要之道在於健脾胃，讓身體的代謝馬達恢復活力，然後再來削減脂肪。瘦身不宜過急，先把目標訂在三個月減少現有體重的10％為標準。雖然這樣的步調看似緩慢，但在這段期間可以透過中藥及食膳來改善體質，讓身體各方面的協調逐漸適應新的體重後，能有助打造不易復胖的體質。

身體脂肪的貯存與燃燒，是透過一連串荷爾蒙的運作，或是大腦中樞感知到飢餓訊息，下達燃燒脂肪的指令。如果為了計算熱量而少吃，大腦將一直接收身體到處在飢餓、逃難的訊息，身體反而會因應本能去大量貯存熱量。正確的減重觀念應要讓自己處在愉快、睡飽、吃飽的狀態下，讓身體內分泌正常，如此才能正確代謝廢物，不再任意發胖。

書籍介紹

《你不是胖 是壓力大：林蓁醫師與朋友的享瘦生活》，天下生活出版

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作者：林蓁

不用秤重、不必計算卡路里，跟著「享瘦生活」的天然飲食建議，每週量一次體重（減少0.5公斤）與體脂（降低0.3%）。吃得開心、飽足、沒壓力，享瘦輕盈健康新生活。

本書特色：

*專業醫師群——整形外科醫師 林蓁、中醫師 余雅雯、小兒科醫師 那明珠、耳鼻喉科醫師 尤亮惠、物理治療師 陳德生等，親身實證與指導，不動刀、不用藥、不挨餓，吃得健康滿足、不復胖。

Photo Credit：天下生活

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航