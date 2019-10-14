《騎過風與星辰之路》：西班牙朝聖之旅路上，巧遇九百年歷史節慶

文：安新民

布爾戈斯，令人驚喜的邂逅

日期：2014/06/01

天氣：晨陰雨，午後放晴

目的地：布爾戈斯

路徑：聖多明哥德拉卡薩達（Santo Domingo de la Calzada）→貝洛拉多（Belorado）→蒙特斯德奧卡自由鎮（Villafranca Montes de Oca）→布爾戈斯（Burgos）

距離：74公里

天氣一如昨日的溼冷陰沉，還間歇地飄著些小雨。聰明的浩苓把旅館提供的浴帽套在單車頭盔上，防止雨水淋溼頭髮。出城前騎著單車繞了舊城一圈當作最後的巡禮。N120是條繁忙的公路，來往的車輛甚多，吵雜的汽車呼嘯聲一路伴隨。

天氣真的冷颼颼，然而當我們跨過拉里奧哈區與卡斯提亞．萊昂區（Castilla y León）兩區交會之處，卻又令人熱血沸騰，距離我們的目的地——聖地牙哥德孔波斯特拉更加接近了。

Photo Credit: 創意市集提供 左為卡斯提亞・萊昂區的界碑；右為從拉里奧哈區正要跨入卡斯提亞・萊昂區，更接近聖地牙哥。難掩興奮之情，我和亞瑟兩人用食指尖作出第三類接觸的手勢，以示兩區「接壤」之地。

在貝洛拉多的意外收穫

來到貝洛拉多的時候，心想已經騎了近兩個鐘頭，該是補充能量的時候了。我在一個靠近城門、視野開闊的路口停了下來，招呼陸續抵達的伙伴，向他們示意休息一下。接著，詢問路人哪裡有咖啡吧，路人指了指小公園旁邊的城門，說城門內就有好幾家。順著手指的方向，我才進到城門口就像發現新大陸一般，立刻回身呼喚伙伴過來。

廣場的入口處擺設了好多攤子，有起士、香腸、臘肉及各式農產品，我原先以為正好趕上某個市集，但更深入裡頭，發現這裡可不是普通的市集。前方迎面走來一對身穿中世紀服飾的年輕男女，笑盈盈的，好似歡迎我們的到來。

時空錯亂，讓我一時看傻了眼，連一句「Hola !」都忘了回應。緊接著，又看到兩位美麗少女好整以暇地坐在堆得高高的麥草堆上，也是笑嘻嘻地看著我。環顧四周，整個廣場布置得像是準備就緒的舞台，只待觀眾就座。還沒弄清楚狀況之前，一位好客的「中世紀婆婆」拉著我們到她的攤位，在那吃著免費招待的熱麵包沾巧克力醬、喝著熱巧克力。

這時，突然傳來熱鬧的擊鼓聲。只見一隊穿著「古裝」的鼓手緩緩地走出來，熱鬧激昂的鼓聲吸引了所有人的目光，我放下手中的麵包和巧克力，趕緊提著相機靠了過去。哇哈哈！一群混裝、環肥燕瘦的組合，再仔細看，有的打扮成村婦、有人是僧侶、士紳、農夫、牧羊女……全都是庶民打扮，從他們打鼓的架勢和技巧看得出這是一群臨時成軍的隊伍。原來，我們糊裡糊塗地闖進正在舉行慶典的村子。

隨著擊鼓隊環繞廣場數圈之後，我實在想弄明白這到底是什麼節慶，於是直奔遊客中心。兩位服務人員的英文都不太流利，受限於語言的障礙，我不是聽得很明白，只能抄下了幾個關鍵字，知道慶典名稱是「La Feria Alfonsina」（阿方索博覽會），回台灣後查了資料，才拼湊出一點輪廓。

這個慶典不但有近九百年的歷史，而且貝洛拉多還是西班牙境內第一個擁有自己節慶的城市。它是個兩天的節日，落在每年六月的第一個週末。

談到La Feria Alfonsina，就必須介紹阿方索一世（Alfonso I，一○七三～一一三四年），他是亞拉崗及納巴拉國王，是西班牙收復失地運動的代表性人物，在對穆斯林的作戰中，屢次贏得重大勝利，最後在一場戰役中身受重傷而死，史稱Batallador（身經百戰的戰土）。

當時，在貝洛拉多住著許多猶太人及法蘭克人，他們都是高明的工匠，所以此地的手工業相當興盛。阿方索一世有意將這個城市轉變成該區的工業櫥窗，於是在一一一六年頒布法令，讓貝洛拉多擁有每年舉行慶典的權力。藉此激勵當地的工商發展，讓農夫、牧人、鐵匠、木匠、石匠們能歡慶一年的辛勞與收穫，並在廣場上擺攤，對鄰近鄉鎮的百姓展售產品；若按現代人的說法，這個城市就是擁有開設「商業博覽會」的特權。誰會料到一個人口只有二千出頭的小村子，居然有著歷史長達九百年的慶典，我們能遇上它，真是意外的收穫。

朝聖路上的偶遇

跨上鐵馬，繼續西行，又騎了近十五公里來到蒙特斯德奧卡自由鎮（Villafranca Montes de Oca）。看看時間，該是吃中飯的時候了。公路旁有片空地，邊上就有家小餐館——新黎明餐廳（Nuevo Mesón Alba），可能不久前才下過雨，黃泥巴的空地上還留有幾灘積水。餐館前擺放了好幾輛越野摩托車，空地的周邊也胡亂停了幾輛大卡車。

推開門，魚貫而入，店裡頭熱呼呼的，和外頭的天氣有著天壤之別。店裡空間不大，幾張小桌都有人坐，我們只好分散與陌生人共桌。成串的大蒜球、火腿、臘腸粗獷地掛滿餐廳的牆面，只有一位年輕小姐跑堂兼掌櫃，是個溫馨小店。人雖多但也只聽到嗡嗡低沉的交談聲與刀盤的碰撞聲。

待我適應了新環境，便開始注意身邊的食客。中央併桌而坐的那群年輕人，顯然就是越野摩托車的主人，各個身材高大、金髮褐眼、皮膚白皙，身上穿著黑色厚重的摩托車護甲，像極了穿著盔甲的中古騎士。他們圍著一位漂亮的女士邊吃邊聊，從聊天的內容得知他們來自東歐，也正在朝聖的路上。

跑堂小姐終於過來問我們要吃什麼？但這家餐廳不給菜單，一時之間不知該如何應對，我只好站起來朝各方桌上的餐盤張望，然後指著東歐騎士的餐盤說：「The same」，接著她問：「All of you?」底下跟我一掛的大叔們都跟著我一起點頭。當餐點端上來後才暗自叫苦，這幾位東歐騎士的食量怎麼這麼大：滿滿一盤的火腿、臘腸，再加兩顆荷包蛋，還有一杯家釀酒。

那幾位東歐騎士吃飽離開後，餐廳頓時輕鬆下來，不再那麼擁擠。我突然注意到艾瑞克和亞瑟，不知何時已經悄悄地把自己的餐盤和酒杯，都挪移到那位漂亮女士的身旁。這位女士十分健談，知道我們今晚會住在布爾戈斯，便推薦曾經吃過的某家餐廳；她用誇大的聲調和表情，述說那家餐廳的烤羔羊是如何的味美。

藉著這美味的烤羔羊迅速地拉近了雙方的距離，艾瑞克探聽出她是美籍義大利裔的天主教徒，向公司請了假來走朝聖路，但假期有限，並未打算走全程。亞瑟則套出了她的來歷，原來她曾到上海學中文，如今是《紐約時報》的記者。我問她來朝聖的動機，她毫不隱諱地說：「已經有好長的一段時日，不論是她的生活、工作和與親人之間的關係，都出現了嚴重的問題，她希望在人生不如意的時候，獨自一人以徒步的方式，好好整理自己並思考人生的下一步。」

在朝聖路上，遇到初識的朝聖者，總離不開詢問對方的動機：「為什麼要來走朝聖之路？」答案不外乎與宗教、心靈、文化、個人健康這四大類有關。不過我亦發現，朝聖之路原始的宗教意涵，加上長途跋涉的苦行意象，對於在現實生活中感到困頓的現代人，產生了莫大的吸引力。這些苦悶的人逐漸成為朝聖路上主要的族類，他們希望在曠野中、在風雨中、在獨處時的思考中找回自己，渴望把複雜紛亂、糾纏不清的現實生活清理出一絲頭緒。

離開餐廳時，望著這位聰慧又帶著迷惘眼神的女士，讓我想到了路上諸多踽踽獨行的背影，除了佩服他們的決心和毅力之外，亦希望他們真的能夠在心靈上獲得賜福和解脫。

聖人的神跡與教堂

今天的路況有點像一整天的際遇，高潮迭起，一波比一波來得高，但我指的是地勢，尤其是從海拔七六○公尺的貝洛拉多到一一五○公尺的卡爾內羅高點（Alto de Carnero），這是一條長緩坡，爬坡的距離約為二十六公里，若照平日的體能，這根本算不了什麼，但今天已是騎車的第六天，身體內累積了太多的乳酸，我已經疲態百出。

來到N120公路的一處分岔點，我和淑芬決定拐進一條鄉道，前去聖約翰．奧爾特加村（San Juan de Ortega），但其他三人對這段來回至少八公里的路程─只為了一座修道院和庇護所，皆表示興趣不大。

這是旅程中我們首次分道而行。幸好，出發前彼此就有共識：只要不給伙伴添麻煩，不要讓自己陷入險境，各自單獨的行動理應受到尊重，讓每個人在自助旅行之中，擁有某個程度的彈性和自由。

我和淑芬要找尋的，是一座已有八百多年歷史的修道院及其旁的庇護所，這兩者的來頭皆不小。聖約翰的本名是Juan Velazquez1（一○八○至一一六三年），是前面提到的聖人聖多明哥的門徒。他一生追隨聖多明哥，也到處修路、搭橋、蓋醫院、蓋庇護所，幫助朝聖者前往聖地雅各，死後亦被封為聖人。

Photo Credit: 創意市集提供 正前方是歷史悠久的修道院及庇護所

在聖多明哥去世之後，他去了一趟耶路撒冷，回程時他的船陷入暴風雨之中，就在船即將沉沒之際，他向巴里（Bari）的聖尼古拉2求助，那時他正把聖尼古拉的聖髑帶在身上，準備攜回西班牙。他禱告，如果聖尼古拉救他，他會盡畢生之力去幫助朝聖者。平安返抵之後，他選擇了地勢險惡、盜匪頻繁，被朝聖者視為畏途的Montes de Oca作為還願的地點。他清除雜草荊棘、排除障礙、修築道路，並在各方資助之下，於一一五○年在此蓋了一座修道院，並把修道院內的教堂獻給聖尼古拉。

當聖多明哥被尊為土木工程界的保護聖人（應該和他致力於築路造橋有關），聖約翰則被奉為小孩及不孕婦女的保護者。

聖約翰會得到這般的崇敬與幾個神跡有關。首先，當他的棺木被打開時，有群白色的蜜蜂飛了出來，圍在棺木四周的人們都聞到一股淡雅的香氣（許多聖徒都有類似的記載）。人們相信這些白蜂都是該投胎而未投胎嬰兒的靈魂，暫由聖約翰守護著，遇到信仰虔誠而不孕的婦女，才會讓白蜂去投胎轉世。

另一則傳說則加強了其可信度：一四七七年，結婚七年卻一直不孕的伊莎貝拉女王（Isabel I de Castilla），來到聖約翰的墓前祈禱，不久就傳出女王懷孕的喜訊，接連生下一男、一女。女王在感激之餘，將這兩個孩子都以聖約翰之名命名，男孩叫Juan，女孩則是Juana，並拿出一大筆錢將聖尼古拉教堂翻新。

聖尼可拉斯教堂內有許多雕刻精美的柱頭，最為精雕細琢的還是聖約翰的陵寢，它和聖多明哥的陵寢相似，都擁有歌德式的華蓋。在殿堂與墓前不知發生了多少難以解釋的神跡：一對朝聖途中不幸喪子的夫妻奉上手中僅有的蘋果，讓懷裡死去的孩子復活並吵著要吃顆蘋果；讓需要拐杖的人丟棄拐杖；讓身有殘疾的人重新站起來。

走出教堂來到廣場旁的庇護所，廣場上已有幾位準備投宿此地的朝聖者，其中有位東方臉孔的老先生，友善地招呼我們與他同桌共享咖啡。他是位日本人，七十餘歲，英文不太靈光卻頗為健談。

老先生告訴我們，這是第三次來到法國之路；第一次是五年前與老婆一起來，從聖讓皮耶德波爾起步，走完全程，從此愛上這條路。由於老婆的膝蓋有問題，後來他只好獨自一人過來，這一次打算走到布爾戈斯。他說：「不管我走得完或走不下去，一切都無所謂；重點是，我能樂在其中。」看得出他一路風塵僕僕，眼神卻炯炯有神，我不禁想，每天和不同的旅人萍水相逢，對不同的人生有了短暫卻深刻的體悟，我很感激，在這條路上，我收穫的遠比預期的更多。

布爾戈斯的雪菜肉絲麵

揮別日本老先生後，我們快馬加鞭直奔布爾戈斯，與其他三人會合。大都市裡繁忙複雜的交通，一向是初訪者的夢魘，所幸我們有浩苓，到旅館的地圖早就已經深刻地印在他的腦袋瓜裡，那怕路途千迴百轉，跟著他走準沒錯。

傍晚，靠著艾瑞克敏銳的鼻子在街角找到一家中國餐廳。進了門才發現店裡頭燈光暗淡，喊了幾聲「有人在嗎？」一位中年的東方婦人才從後面走出來。於是我們大膽地用中文問：「老板娘，你們今晚做不做生意？」對方回：「做、做，真不好意思，我們正在吃飯」。

當我們打開菜單點菜時，發現這餐廳點這個沒有、點那個缺貨。失望之餘正打算站起來走人之際，腦筋一轉，我沒好氣地問：「那你們晚飯都吃些什麼？」她答：「吃麵，我們吃雪菜肉絲麵。」我們幾個立刻眼睛一亮，喜出望外地說：「那也給我們來碗雪菜肉絲麵，要大碗的，五碗！」

對於久未嘗到家鄉味的我們，一碗再簡單不過的雪菜肉絲麵就令人熱淚盈眶。唉！幾個大叔都有個中國胃。吃麵時，和老板娘閒聊，知道他們一家人是由溫州來此落戶，開餐廳營生已經有五、六年了，但生意一直不起色。我心底倒想問老板娘，當初你們為什麼會選擇這個地方落腳呢？要不是來西班牙騎這一趟，我還真的不知道世界上有布爾戈斯這樣一個城市呢！

書籍介紹

本文摘錄自《騎過風與星辰之路：踩向世界盡頭，朝聖路上的800公里人生旅記》，創意市集出版

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作者：安新民

人生沒有極限，只有自我侷限

千年的西班牙朝聖之路，不只是宗教上的意義

更是旅人的想望，自我的挑戰，一生中的願望清單

一群年逾六十的大叔，以單車遠征西班牙朝聖之路，共同踏上自我挑戰的旅程，立志要完成生命中的願望清單。經歷 800 公里的踩踏追尋，就如同上演了一部公路電影，在笑淚之中寫下嶄新的人生篇章。

西班牙朝聖之路，又被稱為聖雅各之路（Camino de Santiago），因為終點就是聖徒雅各的埋葬之所，也是眾多天主教／基督教徒一生必訪的聖地。

這條路的起點並沒有硬性規定，可以從歐洲任一處出發，直到西班牙的聖地牙哥-德孔波斯特拉。其中，法國之路（Camino francés）是眾多聖雅各之路中，最熱門、最精彩的一條朝聖路，也是本書「不老騎士團」的騎行路線。

這是一條由教堂、城堡、修道院、古戰場、要塞所銜接而成的千年古道，伴隨英雄、騎士、精靈等中世紀奇聞軼事，在歷史與傳奇、現實與虛幻之間構築了一個特異的世界。當你踏入第一步之後，就意味著你將展開一段前所未有的冒險。

作者將一路上的感受點滴、故事心情、旅途邂逅，完整地記錄下來；以及沿路行經城鎮的歷史淵源、慶典活動、景觀特色，也都詳細和大家分享，讓大家對於這條路的全程描繪更加了解。

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Photo Credit: 創意市集

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航