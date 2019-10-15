官員認「賊」作父，「中國特色的共產黨資本家」羞辱了誰？

最近，山東淄博的新任市委書記的一句「企業家是我們的衣食父母」，引發輿論關注。據當地媒體報導，該市召開企業家大會，會前有個大合影。按慣例，市領導要站在前排。然而，淄博市委書記江敦濤現場建議：「企業家們很辛苦。毫不誇張地說，企業家就是我們的『衣食父母』，企業家要站前排，領導站後臺，當後盾。」

同時該市還規定，今後召開經濟方面會議，凡有企業家參加的，要坐會場中間，即站C位；優秀企業家在當地享有若干「超國民禮遇」：乘火車走貴賓通道，就醫享綠色通道，子女就讀公辦校，旅遊景點免門票，每年一次免費高標準體檢等。

這句話在如今的時空背景下，總是有點石破天驚。去（2018）年一篇叫做〈中國私營經濟已完成協助公有經濟發展的任務，應逐漸離場〉的文章，在中國引發的關於「國進民退」的疑慮至今依然沒有消除。最近，中國政府又在利用社會信用體系和吹哨人制度來加強對企業的監管，杭州市政府派政府事務代表入駐企業，引發了人們對新時期公私合營的聯想。山東政府的跪舔企業家顯然和目前的大形勢格格不入，不知這葫蘆裡到底賣的什麼藥？

無事獻通勤，非奸即盜

中共建立後，對待商人的態度以及後來商人的命運可謂起起伏伏。根據馬克思主義的基本原理，資本家通過剩餘價值來剝削無產階級，資本主義的基本矛盾決定了它要被共產主義取代，資本家不過是一個階段性的產物，遲早也會消失。這樣的政黨屬性決定了中共不太可能將商人當作志同道合的戰友，早期為了發展壯大的需要，他們將城市的小資產階級劃為可以團結利用的對象。成功奪取政權後，開始了從新民主義社會向社會主義社會的改造，這一改造的目的是讓公有經濟占國民經濟的主導地位。於是從1955年開始利全國範圍內的公私合營，剛開始還象徵性給點定息，後來直接變成了公有。再後來的三反五反、文革等系列政治運動，資本家被打壓、迫害到趕盡殺絕。

消滅了私有制的中國，雖然沒有了資本家的剝削，但是吃大鍋飯的弊端卻逐漸顯現。在計劃經濟體制下，小到一盒火柴的產量都要由計委領導拍腦袋決定，生產出來的產品也是統購統銷，完全沒有商品的概念。由於國家掌握資源的分配權，投入到民用產品的生產很有限，人民的物質生活匱乏是普遍現象。

計劃經濟體制下的國有企業沒有競爭意識和創新精神，主管都是由上級政府任命，管理方式也充滿了官僚化。由於不是自己的財產，國有企業的主管並不在乎盈虧，長期以往，債務如滾雪球般越來越大。就算到了破產邊緣，政府也不能讓其破產，只能無奈為其輸血。上世紀八十年代，中國政府為了摔掉半死不活的國有企業包袱，悄悄進行了國有企業改制，不少原來全民所有制的企業一夜之間變更到了私人名下。這一段時間，中國處於從計劃經濟過渡到市場經濟的雙軌制，各種倒買倒賣，侵吞國有資產的現象屢見不鮮，最終釀成了1989年的六四天安門運動。

1992年鄧小平南巡時提出了要建立社會主義市場經濟體制，隨後中共十四大也提出了這目標。此後的中國通過改革開放來實現經濟發展，設立經濟特區，吸引外商投資，對內鼓勵全民下海創業，在「黑貓白貓論」的影響下，全民向錢看，商人、資本家這兩個曾經被徹底掃進歷史垃圾桶的職業又重新迎來了春天。

進入千禧年後，借著加入WTO的東風，中國經濟靠著出口突飛猛進。在中央「發展才是硬道理」的思想指導下，對地方官員的考核也是以GDP和財政收入論英雄。招商引資成了地方官員的頭等要務，為了吸引客商落戶，各地出臺各種優惠政策，一些平時高高在上的官員在接待客商時也要放低姿態。但是，當客商落戶以後，地方官員又換了一副嘴臉，前者平時不盡點人事，會遇到各種麻煩，這也被生動地形容為「開門招商，關門打狗。」

在一些經濟類型比較單一或經濟欠發達的地區，幾家企業可能就主導了當地政府的稅收收入，地方政府籠絡這些企業家似乎也在情理之中。筆者的家鄉有三十多個鄉鎮，其中一個鄉鎮的財政收入占了全市的三分之一，它的支柱產業是不銹鋼，其中有一家龍頭企業貢獻了當地大部分財政收入，這位企業家也獲得了各種榮譽，市政府公文的抬頭也經常能看到這家企業的名字，可以說風光無限。

今天，中國的民營經濟在國民經濟中發揮著越來越重要的作用，數據顯示：民營企業對中國GDP貢獻率高達60％以上，提供了80％的城鎮就業崗位，吸納了70％以上的農村轉移勞動力，新增就業90％在民營企業，來自民營企業的稅收占比超過50％。中共對於這樣一個越來越龐大也越來越難控制的經濟形態並非沒有忌憚之心，近些年，中共要求民營企業和外企成立黨支部，施加黨的影響力。為了解決民企的流動性困難，中共還鼓勵國企入股民企，被外界形容為「國進民退」。

當年宋太祖趙匡胤通過陳橋兵變黃袍加身，做了皇帝的他並非高枕無憂，因為手握兵權的禁軍將領同樣可以發動兵變來使皇帝輪流做，後來趙匡胤邀請高級將領飲酒，吐露自己的心事，眾將領誠惶誠恐地交出兵權。在經濟基礎決定上層建築的政治邏輯裡，今天中共的一些地方官員高調地去讚揚企業家的貢獻，難免不讓人聞出一股「杯酒釋兵權」的味道，一些掌握強大經濟話語權的企業家早已開始對政治蠢蠢欲動。



習近平上臺後，各種政治勢力的較量可謂暗潮洶湧，其中一方面就是通過經濟手段。2015年中國股市大跌，一度讓習近平顏面掃地，外界普遍認為這是資本大鱷在操盤搞經濟政變。隨後，習近平開始收拾這些資本大鱷，先是號稱「超級白手套」的資本大鱷肖建華在香港莫名其妙失蹤，再到安邦保險董事長吳小暉被抓，去年連阿里巴巴集團董事局主席也主動宣佈退休。

一些資本大鱷的被整肅固然是因為牽涉進了波譎雲湧的政治鬥爭，但是也顯然在企業界產生了寒蟬效應。中國的企業家千方百計向外轉移資產，擔心自己會成為下一個待宰的羔羊，中國的外匯儲備也一度大縮水，中國政府對此一方面穩定企業家的信心，就像這次山東的市委書記給企業家「戴高帽」，另一面也通過收緊銀根等行政手段將其綁在國內，企業家目前和將來都會是中共不能放手的好牌。

中國經過三十多年的改革開放，確實取得了非凡的經濟成就，縱向比較，人民的生活水準也有了很大的提高。但是中國的貧富差距和社會不公問題也成為了中國社會不穩定的根源，如果因此產生了劇烈的社會動盪，誰也不能保證企業家不會出來背這個鍋。

今天中共對企業家的無事獻殷情，企業家看了估計也會五味雜陳。

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邏輯錯亂地認父母羞辱了誰？

「商人重利輕別離，前月浮梁買茶去。」這句詩是唐代詩人白居易在《琵琶行》中對當時商人的生動描述，從中我們不難發現當時的工商業已經很發達，商人薄情寡義、重利輕義的形象也躍然紙上。

自古以來，商人的屬性和中國傳統文化追求的仁義道德格格不入，儘管商人有時可以富甲一方、甚至富可敵國，但是他們的社會地位卻尷尬地處於四民之末，不僅沒有資格通過科舉實現政治抱負，有些朝代還限制他們進行高消費，規定了他們不能穿名貴的衣服。不難發現，中國的商人再怎麼厲害，都很難享受到「衣食父母」的尊稱。而一些在地方上有所作為，受到百姓尊敬的官員，有時會獲得「父母官」的尊榮。到了近代，雖然出現胡雪巖、盛宣懷這樣亦官亦商的紅頂商人，但是他們更像是今天被政府任命的管理國有企業的官僚，「衣食父母」這樣的稱呼恐怕會讓他們誠惶誠恐。

今天中共建立的、同時也寫進憲法的是「工人階級領導的以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」，自然也沒有把企業家當作「衣食父母」的道理，山東淄博的新任市委書記這句話無疑羞辱了很多人。

首先，它羞辱了以習近平為核心的黨中央

2019年5月13日， 中共中央政治局召開會議，決定從2019年6月開始，在全黨自上而下分兩批開展「不忘初心、牢記使命」主題教育活動。中共的初心和使命習近平在多個場合也明確說明，最近在習近平參觀河南的紅色革命基地還提到「要牢記紅色政權是從哪裡來的。」眾所周知，中共的紅色政權是通過「打土豪、分田地」，團結廣大工人和農民推翻「封建主義、資本主義、帝國主義三座大山」得來的。這位地方官員顯然沒有認真領會中央的精神，如此高調給企業家戴高帽，說明了他要不是陽奉陰違搞高級黑，要不是陰謀陽謀玩引蛇出洞。這樣的兩面派在今天的習近平眼裡底下活奔亂跳？

其次，它羞辱了今天中共標榜的法治社會

招商引資、服務企業本應該屬於政府事務，但是黨的書記也出來指點江山，就賦予了它更多的政治內涵，用中共官場通俗的講法，這變成了一項「政治任務」。政治任務可以說是政府裡的頭等大事，下級各部門必須無條件保質保量去完成，就算有不合法的情節，也要圓潤地讓其順利過關。在服務企業方面，一些地方政府會默許企業在沒有取得土地、環評等許可的情況下開工生產，美其名曰「先上車，後買票。」地方政府還會給予企業家及其家屬在公共服務方面各種優待，媒體也經常爆出一些企業家的家人違法後，依然氣焰囂張的新聞，因為法律制裁對他們來說有時是無力的。

再者，它羞辱了中共標榜的「群眾基礎」

這裡我們需要釐清一下「企業家是我們的衣食父母」中的「我們」具體是指誰，如果是指官僚權貴集團的話，也許還有一定道理。因為中國從上到下的官僚權貴集團早已和企業家同流合污，形成了中國特色的共產黨資本家，他們之間休戚與共。如果這裡的我們指的是中共標榜的「群眾基礎」，那麼這句話顯然是邏輯錯亂地認父母，如果企業家是人民群眾的衣食父母，那麼企業家的衣食父母又是誰？它提供的產品和服務最後是誰在消費？企業家繳納的稅金又是誰在分擔？如果這些產品和服務出口到了美國供美國人消費，那麼美國人是不是又成了衣食父母？

中國自古以農立國，農業稅是歷朝歷代最主要的稅收來源，所以不少勤政為民的皇帝將百姓當作自己的「衣食父母」。中共建政後，依然延續了收農業稅的傳統，直到2006年才取消，在世界上其他國家早就取消農業稅、大力補貼農民的背景下，當時還被當作一項德政拿來宣傳。

河南省委領導到洛陽等地貧困山區調研，曾經有村民感歎說「過去俺農民種糧交稅還能為國家做點貢獻，現在啥稅也不交了，國家還給這補貼那補貼，俺現在一點貢獻也沒有……說實話，俺心裡很慚愧。」

此言一出，有人感歎中國農民的善良，也有人對農民的愚昧無知搖頭。根據學者王鋒所作的《中國農村稅費改革分析研究》，新中國成立最初幾年，農業收入一度占國家財政收人的40％。僅就農業稅而言，從1949年到2003年，全國累計徵收農業稅達3945.66億元。其中僅1949－1984年徵收的農業稅額就超過1000億，按照當時的最低價格兌換成黃金至少11.42億兩（相當於現在10兆人民幣）。除了農業稅，農民稱其為「頭稅」，此外還有上交集體的「三提五統」（指公積金、公益金、管理費、農村教育統籌、計劃生育統籌、優撫對象統籌、民兵訓練費和鄉村道路建設統籌費），農民稱為「二稅」，達標集資（指行政事業性收費、政府性基金、集資、攤派、罰款等）則稱為「三稅」。

據王鋒博士統計，從1950年到1978年，國家通過統購統銷從農業取得了5100億元收入，按照當時的最低價格兌換成黃金相當於至少58億兩。

免除農民的農業稅，並不代表不交稅，農民實際上還承擔著很多稅種，比如購買農資的增值稅、購買生活消費品的增值稅、附加費、屠宰稅等，它們的總額數倍於農業稅。

不知道中國廣大的農民群眾，聽到地方官員將企業家認作衣食父母，會作何感想？

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認可企業家才能就是對企業家最大的尊重

在現代經濟學裡，從事社會生產需要生產要素，它包括勞動力、土地、資本、企業家，隨著科技的發展和知識產權制度的建立，技術、資訊也作為相對獨立的要素投入生產。

勞動者提供精力、技術和資訊，獲得勞動報酬，企業家提供土地、資本和管理經驗，獲得利潤，他們都憑藉付出努力的大小獲得了回報。後來隨著社會分工，還出現了專門提供管理才能的職業經理人。勞動者將獲得的收入去購買產品和服務，企業家因此獲得源源不斷利潤，然後再投入生產，不少西方國家正是通過這樣一個良性的循壞，實現了社會的進步和國家的強大。

如果我們再從生產力的角度看這一問題，馬克思主義者認為：決定生產力高低的要素有三個，分別是生產者、生產資料、生產對象。生產者指具有一定的生產能力、勞動技能和生產經驗、參與社會生產過程的人，既包括體力勞動者，也包括以各種方式參與物質生產過程的勞動者。生產資料是生產者用以作用於生產對象的物或物的綜合體，其中以生產工具為主，也包括人們在生產過程中所必要的其他物質條件，如土地、生產建築物、動力、交通運輸等。

馬克思雖然反對由資本家佔有土地、資本的生產要素，並將企業家獲得的合理利潤視作剝削勞動者的剩餘價值，但是他依然沒有否定作為腦力勞動者的企業家提供的管理經驗，只不過他將企業家理想化為無私奉獻的領袖人物，就像共產黨的各級官員一樣大公無地「為人民服務」。

這樣的理想化想法顯然是不切實際的，社會主義國家國有企業的失敗，最後被迫私有化都說明了這一點。今天中國的改革開放，釋放市場活力，其實也是在一步步承認包括企業家才能在內的生產要素的作用。

中國企業家最需要的是什麼？如果去做一個問卷調查，筆者相信獲得超國民待遇一定不是他們的主要訴求，他們最需要的可能是一個自由、平等、公正、法治的營商環境。在中國如今這樣一個仇富、仇商的情緒不斷累積的社會裡，給予企業家的任何優待無疑都是對他們的捧殺，他們其實也並不在乎這些虛名，中共承認企業家的才能，給予他們合理的回報，就是對他們最大的尊重。根據木桶原理，一隻木桶盛水的多少，並不取決於桶壁上最高的那塊木塊，而恰恰取決於桶壁上最短的那塊，中共目前最需要關注的是那些社會的短板。

9月22日，中國國新辦發布表《為人民謀幸福：新中國人權事業發展70年》白皮書，稱「人民幸福生活是最大的人權，要堅持把人權的普遍性原則與自身實際相結合，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權。」

這樣一個中國特色的人權觀不過老調重彈，毫無新意。生存權和發展權確實是人權的組成部分，但是生存權是最低要求的人權，在不少國家它已經像空氣和陽光一樣習以為常，很少還放在嘴上說，而今天的中國真的保障了個人和企業的生存權了嗎？

發展權是由自由權、財產權等基本人權衍生出來的更高層次權利，今天的中國連基本的人權都沒有辦法保障的情況下，還能奢望它去實現更高層次的人權嗎？美其名曰的發展權最後恐怕也是「宰相合肥，天下瘦」、「司農常熟，天下饑。」

最後，筆者想用東北人常掛在嘴邊的一句口頭禪結尾：「別盡整那些沒用的，來點實際的。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航