台式油豆腐——阿給的由來和做法

秋高氣爽，好想去淡水兜兜風啊！說到淡水小吃，很多人一定都會想到阿給。不過，為什麼阿給要叫作阿給呢？跟著圖文不符一起來了解一下吧！

「阿給」是日語油豆腐的音譯簡稱

「阿給」是台灣淡水老街鼎鼎有名的小吃，是道地的平民美食，得名於它的食材：油豆腐（板豆腐經高溫油炸），日語叫「あぶらあげ」，簡稱「あげ」；國語音譯為「阿布拉阿給」，簡稱「阿給」。

台式油豆腐——阿給的由來

1965年，受日本教育的楊鄭錦文女士，無意間看見日本人用油豆腐包食物來吃的靈感，又不想浪費所剩餘的食物，進而發明這奇特又受歡迎的平民小吃。

楊鄭錦文女士（楊樹根之妻）是淡水著名小吃「阿給」的發明人。據稱，楊鄭錦文與丈夫楊樹根早年在淡水中學大門的海關宿舍旁，以販賣炒飯、炒麵、炒米粉與刨冰等小吃維生。

1965年（民國54年）一個偶然的機會，她為了不想浪費賣剩的食材，而想出將油豆腐由中間切開，填進已調味過的肉燥冬粉，並用混和紅蘿蔔絲的新鮮魚漿封口蒸熟這種特殊的料理方式，最後再淋上楊樹根先生自製的辣醬，就成了現在大家耳熟能詳的阿給。

1994年（民國83年）退休後，阿給事業才交由女兒楊惠珠接掌。

阿給怎麼做呢？

阿給（日語：揚げ）的做法是將油豆腐的中間挖空，然後填充炒過的冬粉（有些店家使用的是沒有炒過的冬粉）、浸泡過滷汁，以魚漿封口加以蒸熟，食用前淋上甜辣醬或其他特殊醬汁。

材料：油豆腐、冬粉、肉燥、魚漿、醬汁

作法：將油豆腐切開，冬粉與肉燥炒到入味，將冬粉填入豆腐包中，以魚漿封口

口感：層次分明、醬汁獨特

你也喜歡阿給嗎？下次逛淡水老街時，別忘記來上一碗吧！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航