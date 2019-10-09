日本「足利事件」：有DNA鑑定和自白，為什麼還是冤案？

1979年至1996年，五名平均不滿六歲的女童消失在日本北關東方圓10公里中。她們不是以悽慘的死狀被發現，就是至今仍下落不明。

1990年5月12日日本栃木縣足利市一名四歲女童松田真實，和爸爸到柏青哥店後就此失蹤。隔日，警方在附近的河床的沙洲上，發現真實小妹妹的屍體，她被發現時全身赤裸，她的衣物被捲成一團扔進河裡。在這些衣物中沾有精液和毛髮，警方因而查出了該名兇手應該是B型。

經過一年半的調查，警方鎖定了當時擔任名幼稚園的娃娃車司機的菅家利和。菅家被帶至偵訊室受到嚴厲的訊問，但菅家先生否認犯罪，但刑警針對先前從菅家先生家取得的垃圾發現的精液，進行DNA型別鑑定，發現與凶手一致。再經過13小時的訊問，菅家先生終於承認了是他殺害了松田真實。這就是日本相當有名的冤案「足利事件」的開端。

有DNA鑑定和自白，為什麼還是冤案？

DNA鑑定與自白這樣迷人的證據組合，幾乎可以確定獲得有罪判決。而事實上即便菅家後來審判中推翻證詞否認犯罪，日本當時的司法審判仍然判處無期徒刑，原因在於當時法院認為DNA鑑定是絕對的。

但當時警方只是以「MCT118法」進行DNA鑑定，結果認定「犯人留下的DNA與嫌疑人菅家利和在MCT118基因座（型別）一致」。而且在多年後重新鑑定結果發現，其實菅家的型別與檢體不同，另外還發現當時DNA的檢體是女童的檢體。

殺人犯還在外面，追訴期會因為冤案停止計算嗎？

其實《連續殺人犯還在外面》的作者清水潔已經掌握了犯人是誰，但依當時日本得法律，足利事件的追訴時效，在2005年5月就已經期滿了，菅家在2010年3月才獲得平反。

雖然日本於2010年修法，犯相當於死刑的重罪時，無時效規定，但也僅限於修法時未超過時效的案件。本案的特殊之處「冤案」，是因為有人被誤抓，所以才停止偵查，而日本與我國相同都有「追訴時效因起訴而停止」的規定，若以此條法律規定來看，足利事件因為菅家被起訴而發生時效停止的效力，所以清水潔認為，足利事件是可以再進行追訴的。

若依我國法來看，我國法雖然有「追訴時效因起訴而停止」，但我國也有針對停止原因消滅的規定：「當審判程序依法律之規定，不能開始或繼續」已達法定時效的四分之一者，停止原因視為消滅。但用足利事件的原因事實以我國法進行適用，時效仍是在2005年消滅。

（案發時間為1990年，當時我國殺人罪的消滅時效為20年，20年的四分之一為五年，菅家先生審判結束為2000年，所以時效會在2005年結束。）

針對追訴時效的批評不斷，「明明有罪，卻無法追訴」的窘境，也讓我國於2019年修法，讓殺人罪變成無追訴期的限制。

《連續殺人犯還在外面》這本書，記錄了身為記者的清水潔，如何透過自己微小的報導力量改變日本、如何幫助菅家先生獲得再審的機會，以及如何透過實地採訪調查發現真凶另有其人。要開啟一個冤案的再審，絕對不是拿私自作出的菅家先生DNA就可以了。該書中有很大的比例介紹了菅家先生獲得平反的歷程，但作者也強調，他做的一切只是希望可以找到真兇。

只要菅家先生繼續服刑，警方就不可能重新展開對真正兇手的調查，他必須先把菅家先生從嫌疑名單中排除。而清水潔是怎麼幫助菅官取得清白？清水潔鎖定的是否為真的犯人？最後犯人有無接受法律的制裁？就讓大家自己去《連續殺人犯還在外面》中一探究竟吧！

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航