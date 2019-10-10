《紅樓心機》：「鳳辣子」王熙鳳，何以能呼風喚雨，喊水會結凍呢？

文：蔡詩萍

王熙鳳，何以能呼風喚雨，喊水會結凍呢？

世之有「佞臣」必先有愛聽諂媚的大老闆！（上）

我年輕時，曾經有一位歷史學者，想要翻歷史公案的盤，他斷定岳飛是個「軍閥」，他之所以被十二道金牌，急急如律令地被召回而喪命，關鍵則在宋朝以文立國，重文抑武，對「將在外，君令有所不受」，是極為敏感的。

但因為他翻盤的年代，剛好還是台灣戒嚴體制，岳飛被視為是「還我河山」的樣板英雄，因之，這議題便在一片撻伐聲中，不了而了之！

歷史的黑白論當中，秦檜自然成了大黑臉，岳飛成了大英雄。

但，秦檜不過是個宰相，他豈能一手遮天，「莫須有」地，硬把岳飛召回杭州，下獄處死呢？

換句話講，當時的天子宋高宗呢？他在幹嘛？

有昏君，自有忠臣，這不在話下，昏君對忠臣，常屬悲劇。

但，有昏君，豈不必有奸臣，或佞臣呢？昏君環繞著佞臣、奸臣，常常是鬧劇，或荒謬劇一場。

在齊家治國平天下的邏輯裡，隱藏著一種「不言而喻」的道理：忠孝合一，家國一體。忠君，就是孝順的延長。治國，也無非是齊家的延伸。道理都是一致，而相通的。古代帝王，不論自己多麼荒淫無度，一旦板起臉來，他還是要宣揚孝道，宣揚齊家治國的大道理。

多少荒謬，多少悲劇，其實是隱藏於這一套齊家治國的「吃人禮教」之下的！

大家看清宮戲，乾隆身旁的大佞臣和珅，能貪贓枉法到「動搖國本」地步，是誰縱容？

和珅侍候乾隆，簡直到了可以二十四孝的境界，他換來的，若不是榮華富貴，不是呼風喚雨，那他何苦來哉呢？

所以，讀《紅樓夢》，看到「鳳辣子」王熙鳳的不可一世，讀者多半不會陌生，畢竟，在中華文化的大染缸裡，有「太多的王熙鳳」了！

不同的王熙鳳，在不同年代，變身為秦檜，脫胎為和珅，他們背後，一定有類似宋高宗、清乾隆這樣的主子！一點不誤。

曹雪芹既然出身世家，在龐大的家族網絡裡，他看盡人物百態，對「王熙鳳」這樣的人物，必然感情複雜。

在家父長制的古老體系裡，「賈母」是統領家族的實際領袖。她恩威並施，既慈祥和藹，且嚴厲刻薄。

我印象很特別的一段是，她老人家對丫鬟襲人疼愛有加，久經觀察後，特別把襲人「許給」賈府第一公子，當偏房，當首席姨娘，當終身照顧賈寶玉起居生活的愛妾。對丫鬟出身的襲人來說，這已經是「天上掉下來的禮物」了，是丫鬟最好的出路選擇！

但，當襲人的母親過世，襲人請假離開大觀園一段時日。喪禮結束後，恰逢賈府的宗祠家祭大典。之後，自然是請戲班子唱戲，闔府家宴，好不熱鬧！

就在熱鬧當中，賈母突然注意到，怎麼賈寶玉身旁陪伴的丫鬟裡獨缺襲人？

賈母隨口便說：「襲人怎麼不見她？如今也有些拿大了。單支使小女孩子出來。」顯然相當不悅。這段文字，其實提醒了我們，即便襲人是許給寶玉的貼身首席丫鬟，是未來的姨娘首席，但在賈母眼裡，仍不過是個丫鬟！是不許她拿大的！

寶玉的母親王夫人一向挺襲人，這時，趕忙解釋：「（襲人）她媽前日沒了，因有熱孝，不便前頭來。」

賈母真是「見過世面的厲害」，只見她，不急不徐，「聽了點頭又笑道，跟主子卻講不起這孝與不孝。若是她還跟我，難道這會子也不在這裡不成？皆因我們太寬了。有人使不查，這些竟成了例了！」

面帶微笑，口氣卻嚴峻，真真是擺出了賈府的最高權威嘴臉。

這時，機靈的王熙鳳再次出手。

王熙鳳解釋因為全都出來看戲了，園子裡沒人照管，萬一有燈燭花炮之類的風險，實擔不起。且寶玉一旦看完戲，回去睡覺，襲人也可以立即照應。所以王熙鳳說是她做主，讓襲人別來了。

由於辣鳳子每項理由都充分有理，更搬出賈母的命根子賈寶玉當擋箭牌。這時，賈母才略微和顏悅色，接受襲人的缺席，並話鋒一轉，提及襲人母親過世她想要多賞些銀兩的體己話等等。

這段文字，刻劃出賈母是個恩威並施的「老人政治」高手。對等級差別，自有一番定見。誰都不可以逾越所謂的規矩！在這規矩的範圍內，主子慈祥和藹，奴才盡心盡力，上下關係可以和諧。然而，一旦溢出了，主子的嘴臉，必然色變！

在「老人政治」的體制下，主子與奴才的涇渭分明，勢必給了能打通這雙邊關係，連結這區隔落差的「中介角色」：佞臣的出現，變得合情合理。

王熙鳳的厲害，在於她「夠勢利眼」，在勢利眼裡，她懂得判斷誰需要爭取，誰需要拉攏，並據此建立人際關係的聯盟。但，整體的盤算，仍在「一切以討賈母歡心」為核心前提。而這一點，她無疑是做到極為徹底的。她知道寶玉是賈母心肝寶貝。她知道襲人被欽定為首席姨娘。她知道黛玉寶釵，原先賈母都愛，她維持等距的親善。她畏懼探春三分，便提醒她的心腹平兒別去招惹。她拉攏賈母最寵信的丫鬟鴛鴦。

然而，對於其他看不上眼的人物，她完全是鼻孔朝天的，鄙夷狀！

只要，她抓得住賈母，她便什麼都不怕！

通篇《紅樓夢》裡，王熙鳳在賈母面前說學逗唱的畫面極多，不能不佩服的是，王熙鳳總能抓住機會，觀察賈母好惡，貼切地，捧得賈母眉開眼笑，心情大好。

就像歷來宮廷政治裡的戲碼一樣，贏得君王青睞的寵幸之臣，多半有機會擁有權勢。但他們之所以能「弄權」「弄錢」，又何嘗不是「狐假虎威」下，狐狸後面那隻大老虎的縱容！以及，森林裡其他動物看到老虎影子的自我矮化所致呢！

賈母對王熙鳳的「厚愛」，大觀園裡人盡皆知。

王熙鳳生日，是賈母為她別出心裁，想出要大夥合資「湊分子」，給她辦生日趴。逼得家族成員有錢沒錢都得想方設法表個態，真真苦不堪言。而，王熙鳳貪鄙成性，連湊分子這種算來不是什麼大錢的家族派對，她竟然也能上下其手，硬是「省掉」自己在賈母面前做好人承諾要「代出」的一份！

也難怪，《紅樓夢》裡，最能凸顯王熙鳳，敢貪能貪，毫無懸念之貪婪的，關於鐵檻寺弄權的那一回，她就是憑空賺了三千兩，硬生生，拆散、害死一對真情相愛的情侶！

以深受佛家報應觀影響的曹雪芹而言，不讓王熙鳳受到報應，如何自圓其說？

然而，王熙鳳這隻張牙舞爪的狐狸，她身後的老虎，又何嘗沒得到報應呢？

每每，讀到這一回，不知怎的，我老想到乾隆皇帝寵幸和珅的歷史！誰說，家國，家國，不是一體呢？

王熙鳳，何以能呼風喚雨，喊水會結凍呢？

世之有「佞臣」必先有愛聽諂媚的大老闆！（下）

賈母在大觀園裡的地位，完全是傳統儒家被政治化之後的產物。

「重男輕女」是傳統文化的普遍現象。

《紅樓夢》之所以是奇書，乃因顛覆了這重男的價值典範，而代之以「重女」的價值昂揚。

女人如水，乾淨流暢。男人似泥，鬚眉汙濁。

大觀園裡，女人個個有稜有角。《紅樓夢》之所以是奇書，乃因女人眾生相，在這裡得到全面的揮灑。賈母是一型，相對地，劉姥姥也是一型。襲人乖巧柔順，反之，晴雯則潑辣剛強。王熙鳳弄權貪鄙，當然，就有探春這樣的剛直不阿。

但，畢竟曹雪芹寫《紅樓夢》的年代，他也僅能在他置身的時代裡，以個人遭遇與獨特的視野，去穿透層層迷霧，編譜出一部「一把心酸淚」的大著。換言之，時代仍舊是一副枷鎖，套住他的家族，鎖住他所見所聞的每一個人物，「被重男」的男人們尚且如此了，又何況是「被輕女」的女士們呢！

賈母在大觀園裡，位高權重，是「妻以夫貴」「家有一老如有一寶」的綜合產物。

賈母的老公與他兄弟，以軍功取得功名，兩兄弟相繼過世後，賈母成為位階最高的一輩。她的兒子、侄兒，繼承功名，在以孝治天下，以家族鞏固國族的年代裡，賈母代表了雙重的意義：她是國族以孝治天下的家族指標，她是家族輩分最老的倫理指標。

賈母的兒子，即便官做再大，在她面前，亦必須向「孝道」二字低頭！因為，她不只是「母親」，她還是皇朝統治孝治天下的象徵！

於是，既然賈母是子孫盡孝的最高指標，她當然也是傳遞孝悌的價值鏈上，極為重要的樞紐。

在《紅樓夢》裡，寶玉不願意像一般官宦世家的子弟，被設定為取功名、顯父母、耀家族的工具角色，而是想要做自己，有自我的個性與自由。

他的紅顏知己林黛玉，恰恰也是最有個性，最想做自己的女人，兩人心心相印，惺惺相惜。最能對比寶玉黛玉的，當然是與寶玉「有分無緣」的寶釵了。

當寶釵察知黛玉偷看才子佳人的「閒書」後，遂登門「教訓」黛玉，恩威並用，迫使黛玉直呼姐姐，徹底敞開自己的心胸，並自我解剖，過去對寶釵的種種防備，都不免「以小人之心度君子之腹」！

不能不承認，寶釵在這一次交手上，完勝，把黛玉整個爭取過來！

然而，寶釵也徹底暴露了，她是個「宜家宜室」的好女人，卻非在「靈魂深處」得以與寶玉靈犀，與黛玉交心的知己！

她太接受主流社會的成敗觀了！她太以官宦世家的子弟前程當必然了！

結果，自然是與寶玉漸行漸遠，心靈愈拉愈開。

在大觀園裡，寶玉是看才子佳人閒書的。不但看了，還偷偷借給黛玉看。他們倆不但偷偷看，且不時在對話之間，你來我往地借才子之言，佳人之語，眉來眼去。雖然，常常窘得黛玉啐他一口，可是，就像小倆口的家家酒遊戲一樣，妳願打他願捱，感情默契反而在這樣的小口角中暗暗滋生。

因而，當《紅樓夢》在「戲彩班衣」那一節，當兩位說書的女先生，說出她們要講的橋段，是「鳳求鸞」，亦即，典型的「才子佳人」故事時，賈母霎時板起臉來，訓斥了一大段她對才子佳人的不屑。

在賈母的邏輯裡，佳人既然都是官宦家庭出身，自然知書達禮，進退得宜，何來一見到外頭來的「清俊男人」便「那樣壞」地「想起終身大事來了」！

賈母接著罵，這樣的女兒，把「父母也忘了，書禮也忘了，鬼不成鬼賊不成賊，哪一點是佳人！便是滿腹文章，做出這些事來，也算不得是佳人了！」

愈罵肝火愈旺，賈母就真的露出「官宦世家」的階級心態了。

她罵寫「才子佳人」閒書的作者，根本不了解仕宦書香大家，這些家庭的「小姐都知禮讀書，連夫人都知書識禮，便是告老還鄉，這樣大家子的人口，自然不少奶母丫鬟，服侍小姐的人也不少，怎麼這些書上凡有這樣的事，就只小姐和緊跟的一個丫鬟？你們白想想，那些人都是管什麼的？」一旁眾人聽了，都點頭稱是。

愈說愈起勁的賈母，於是痛斥寫才子佳人的作者了。「編這樣書的，有一等人妒人家富貴或有求不遂心，所以編出來汙穢人家。再一等他自己看了這些書，看魔了，他也想一個佳人，所以編了出來取樂，何嘗他知道那仕宦讀書大家的道理？……所以，我們從不許說這些書，丫頭們也不懂這些話……」

賈母一席話，只能讓現場一陣尷尬與附和。曹雪芹完全沒描述寶玉黛玉聽到這些話的心情。但可想而知，偷看過這些書的兩人，心思顯然不比一般人。而，曾經藉機教訓黛玉的寶釵，則想必會很認同賈母的高論吧！

曹雪芹在這裡，又暗示了，賈母日後對黛玉對寶釵的分野。

而恰恰又是王熙鳳，在賈母一陣撻伐才子佳人論的尷尬氣氛中，再度出手，只見她為賈母斟酒，笑說：「罷罷酒冷了，老祖宗喝一口，潤潤嗓子再辨謊。這一回就叫作辨謊記，就出在本朝本地本年本月本日本時，老祖宗一張口，難說兩家話，花開兩朵，各表一枝，是真是謊且不表，再整那觀燈看戲的人。老祖宗且讓這兩位親戚吃一杯酒，看兩齣戲之後，再從昨朝話言辨起如何？」話一說完，滿堂大笑，連老祖宗賈母都讚歎，是王熙鳳這一席話，讓她「笑得心裡痛快了」！

這就是王熙鳳。她沒有太多自己的中心思想。唯有的是，緊跟著賈母的心思情緒，哄得賈母開心痛快。可她也確實是小有「治世之能臣，亂世之奸臣」的本事，在大觀園鼎盛之際，她一手遮天。靠的，仍是賈母喜歡她，疼她，給她狐假虎威的操作空間。

世之有佞臣，毫無疑問，必然是先有昏君，先有愛聽諂媚之言的大老闆，不是嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》，有鹿文化出版

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作者：蔡詩萍

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Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰