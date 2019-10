《法國漫畫散步》：法國安古蘭國際漫畫節，一場從成年人讀漫畫出發的嘉年華

文:江家華|攝影:61Chi

法國安古蘭國際漫畫節

一場從成年人讀漫畫出發的嘉年華

在台灣,漫畫博覽會算得上是最大型的漫畫活動,舉目所見皆是年輕人,偶有愛子心切、幫忙排隊的父母,也會顯得分外格格不入,「看漫畫」似乎只是年輕人的專利。但在安古蘭漫畫節,放眼望去,超過八成以上的讀者都是成年人,這是個以成年人讀者為主的漫畫嘉年華,早在漫畫節草創之初便已定案。

出生於夏特朗省市鎮聖提里耶(Saint-Yrieix-sur-Charente,也屬安古蘭區)的法國人法蘭西斯.格魯(Francis Groux),在收到妻子致贈的生日禮物:一本《丁丁歷險記:法老的雪茄》( LesCigares du Pharaon)漫畫書,讓他重燃對這項「結合文字與繪畫」藝術的熱情,也「重新以成人的視角看待漫畫」,自此成為樂於推廣漫畫的狂熱分子。

1969年,他選擇直接在安古蘭(同樣隸屬夏特朗省),首次策劃「漫畫週」,吸引大批成年讀者,讓他意識到漫畫不再只是孩子愛看的「囝仔書」。1972年,他當選市議員的隔年,在副市長尚.馬迪基安(Jean Mardikian)的大力支持下,又在當地策畫了一場名為「Angoulême Art Vivant」一系列漫畫活動,當中,一檔介紹美國黃金時代的展覽《千萬張圖片》(10 Dix millions d'images),意外地成了獲得各界好評的重頭戲,也奠定了後來漫畫節與展覽緊密連結的基礎,該活動也被視為是安古蘭國際漫畫節的最早雛形。

另一位漫畫家克勞德. 莫里特尼(Claude Moliterni)也在該項活動中扮演重要的協助者角色,他同時也是義大利盧卡漫畫展(Lucca Comics and Games)協辦人之一。他邀請了格魯與馬迪基安一同參與盧卡漫畫節,在這之後,三人討論出應該重新策動一個具國際指標的漫畫活動,在爭取到了盧卡漫畫節的正式同意後,法國的漫畫節正式誕生。

1974年1月,安古蘭正式迎來第一屆國際漫畫展,格魯、馬迪基安及莫里特尼三人也被視為漫畫節的創辦始祖。

「三天之內,活動迎來了超過一萬名參觀者。」格魯在一封公開信中,鉅細靡遺地寫下漫畫節開幕的盛況。當時,他們也會組織書店、商店舉辦沙龍活動,由於受到民眾熱烈喜愛和支持,才讓每年一月舉辦的慣例被固定了下來。仔細端倪格魯信中羅列出席的漫畫家名單,包括著名漫畫家雨果.帕特(Hugo Pratt)、美國卡通漫畫家伯恩・霍加斯(Burne Hogart)、比利時漫畫家莫里斯.提里爾(Maurice Tillieux)、安德烈. 弗朗坎(André Franquin)等到場,頭次展覽果然早就有了「國際化」的雛形。

這些風格獨樹一幟的漫畫家們,都曾受到1968年法國學生運動影響,及美國地下╱獨立漫畫撼動,主張表達自我的創作風格,漫畫側重藝術性、叛逆性與先鋒性的發展,因此,也替這個漫畫節形塑出強烈的風格。

給大人看的漫畫雜誌也在此時崛起

1968年的法國學運徹底改變了法國文化,無論哪個領域。當時年輕人為了抗議不合時宜的教育體制和僵化的社會體系,不僅高度宣揚個人自由、性和婦女權利解放,他們更崇尚非主流文化,漫畫成了解放的創作形式之一。

年輕漫畫家也想跳出傳統框框,毫無拘束地創作。1972年,第一本定位「給成年人看」的漫畫雜誌《莽原回聲》(L'Echo des Savanes)誕生,第一次在漫畫裡出現了觸及性、毒品、搖滾樂、社會、政治批判等題材。《莽原回聲》的出現,起了帶動作用,而後成人取向的漫畫雜誌,如雨後春筍般地竄出,也讓法國漫畫多元了起來。

像是1975年創刊、為後世推崇的《狂嘯金屬》雜誌(Métal Hurlant), 由漫畫家墨必斯(Jean Giraud,筆名Moebius)和漫畫家Philippe Druillet領軍創刊,是一本集結暴力色情、科幻奇幻等元素於一身的成人雜誌,封面經常以裸女和機械為主,更有種宣告漫畫成為成人藝術的時代來臨了。這本帶來豐富感官刺激的漫畫雜誌,不僅影響法國漫畫,更於1977年進軍美國後,成了培育新漫畫家的搖籃,像是美國漫畫家理查德・柯爾本(Richard Corben)、賽門. 畢斯力(Simon Bisley)、伯尼.萊特森(Bernie Wrightson)等。就連現年84歲的格魯,也曾於1966年創辦了漫畫雜誌《Phénix》,莫里特尼更是當時雜誌的總編輯,兩人從此時合作便非常緊密。雜誌內容也經歷過變化,從原來收錄法國第一個漫畫俱樂部評論漫畫的深度文章,到後來引薦美國地下漫畫專題報導,曾引起公眾對漫畫看法的重大變化。

Photo Credit: 大辣出版 雜誌封面提供 ©Métal Hurlant|Les Humanoïdes Associés

漫畫雜誌促使法國漫畫發展達到頂峰,不僅是漫畫家之間需要固定平台機制交流,及洽談版權的集會,就連出版商也迫切渴望,安古蘭國際漫畫節的誕生,正好彌補了空隙,並在藝術交流與商業利益的雙重驅動下,更順理成章地成了「讓漫畫產業上下游齊聚一堂」的嘉年華。

政府國家的資源大量投入

相較於鄰近聞名的酒鄉干邑,安古蘭算不上是法國的明星城市。每回在巴黎疾駛至安古蘭的長程火車上,我總禁不住地想,「法國人難道從未想過將漫畫節搬離安古蘭嗎?」

在有限的資料中翻找,才發現安古蘭的優勢來自它的過去。自14世紀以來,由於當地優異的河川水質,安古蘭一直是製紙和印刷中心,吸引許多文學作家造訪,法國著名的小說家大仲馬、巴爾札克作品都以此為人物登場的重要場景。在巴爾札克的代表作《幻滅》中,他曾這樣描述過安古蘭——

「安古蘭是個古城……在巴黎到波爾多的大路經過的地方……地形像個海角……城牆、城門、以及佇立在炎炎高處的堡壘,證明安古蘭在宗教戰爭時代形式重要。」 「人人知道安古蘭的紙廠名氣很大,紙廠三百年來不能不設在夏朗德河幾條支流上有瀑布的地方。皮革業、洗衣,一切與水源有關的商業,當然都跟夏朗德河相去不遠。」

安古蘭同時也是很幸運的一座城市,後來雖然這裡的造紙工業式微,廠房也逐漸不再運轉,但在這裡開辦的漫畫節活動,獲得了新政府的大力支持,挹注資源,漫畫遂成了帶動安古蘭發展的領頭羊。

1981年,密特朗當選法國總統,任命賈克朗(Jack Lang)為文化部長,社會黨偏左的思維,希望能彌平「主流藝術」(arts majeurs)與「次要藝術」(arts mineurs)的差距,更希望能夠將資源平均分配到其他城市,因此長期被忽略的流行音樂、漫畫大眾文化開始獲得重視。適逢安古蘭地方官員也努力想籌備漫畫博物館,獲得了大力支持。1982年,賈克朗更宣布資助漫畫出版者及藝術家,成為這些創作者背後強大的後盾。

除了大型建設,賈克朗提出的兩項政策也曾間接地保護了法國當地的漫畫產業。包括他曾大力提倡「抗美國化」,因此讓法國非主流、不被重視的漫畫有了發展的空間。另外,則是為了保護小規模書商的生存,推動立法保障單一書價,也讓獨立出版市場避免被主流市場壟斷。

政府的支持達到巔峰,莫過於1984年頒布的文化建設計畫——確定要在安古蘭設立「國家漫畫與影像中心」(Centre national de la bande dessinée et de l'image ,簡稱CNBDI),修復安古蘭廢棄工業廠房,轉向文化和交流用途,並於1990年成立。

2008年1月, 為了推廣漫畫,「國家漫畫與影像中心」及當地的「作者之家」( La Maison des auteurs )共同集會決議以「公營文化機構」的形式設立「國際漫畫與影像城」,這個漫畫與影像城必須兼具發展產業與商業營利,由安古蘭市政府、省政府、區議會及文化與傳播部共同資助與管理,也就是現在看到的漫畫博物館區及「墨必斯旗艦區」(le vaisseau Moebius,為了紀念2012年3月去世的墨必斯而命名)。

國際漫畫與影像城、漫畫博物館、漫畫藝廊、紙博物館等一連串的硬體建設,再加上1982年後設立的藝術學院漫畫組、動畫學校培養人才,整個小鎮的大街小巷充滿著漫畫的氣息,這也使得安古蘭一躍成為歐洲文化創意重鎮和漫畫重鎮。

在1986年做的研究統計也顯示,文化政策奏效,16萬法國青少年閱讀人口中,超過53%以上的人認為,漫畫(BD)是他們最愛的文學閱讀來源。

Photo Credit: 大辣出版

安古蘭「國際化」的關鍵:大獎得主

安古蘭漫畫節還有個傳統,從第一屆便開始,至今未變。

那就是,為了鼓勵獨立漫畫的創作及藝術性,安古蘭國際漫畫節每年會評選出大獎得主,許多漫畫家因為得獎脫穎而出,更鞏固安古蘭為世界各地獨立創作者朝聖地的地位。

我永遠都忘不了曾經目睹猶太裔美國漫畫家史匹格曼(Art Spiegelman)如同「搖滾巨星」的迷人風采。2012年,正好是宣布他獲得大獎的隔年,按照慣例,他本人會受邀成為漫畫節評審團主席,並返回安古蘭舉辦大型個展。安古蘭當地報紙《Sud Quest》甚至以「超級巨星」來形容他,因為走到哪只要看到這位漫畫家,隨時隨地總是被媒體簇擁。漫畫節開幕晚會的開場,甚至也有向他致敬的致辭、影片橋段,而史匹格曼始終頭戴牛仔帽、一身勁裝,嘴裡叼著一根煙,帥氣十足。

「漫畫家,絕對還是漫畫節最大的亮點。」這標準放在2017年重返安古蘭的硬派漫畫家艾爾曼(Hermann)也是一樣。每位大獎得主沐浴在光環之下,享受眾人的注目焦點,這恐怕也是當初在幕後辛苦繪製漫畫之際,完全沒料想到的事情吧。大獎頒布的對象,也被視為漫畫節鼓勵何種創作的風向球,因而當回溯歷史,便能看出安古蘭何時曾一度趨於保守,何時又選擇對外開放。

像是1970年代,漫畫節設定為「國際型」活動,大獎得主經常頒發給極有聲望的非法國漫畫家,像是美國漫畫家威爾.艾斯納(Will Eisner)、比利時漫畫家安德烈.弗朗坎(André Franquin)等,而到了1980年代,大獎便轉向多數頒發給法國漫畫家,只有義大利漫畫家雨果.帕特獲得過一次大獎,那還是在1988年一個額外頒發的獎項,安古蘭漫畫節顯然變得封閉許多。

大獎的轉向,帶來的後果就是安古蘭漫畫節被設限只鼓勵法國本土漫畫,安古蘭漫畫節因此在那段時期一直難以真正獲得全球聲望。再加上這座城市本來就「少」有亮點,因而影響力的擴散,在這段期間幾乎難以大躍進。

1985年,一切似乎有了轉機,法國總統對外宣布參觀漫畫節,漫畫節迅速被拉高到「國家級盛事」,從那時起,媒體逐漸將安古蘭漫畫節列為重要報導對象。

1990年代之後,新媒體的出現為漫畫閱讀市場帶來衝擊,也直接衝擊到漫畫節。網路逐漸取代紙本閱讀,這對出版行業無疑是巨大的衝擊,一向以展出原稿為主的漫畫節要如何因應,也成了漫畫節發展的重點,為了趕上時代的腳步,必須從只有紙本跳脫到與影像產業結合,也因此,1990年代中後期,漫畫開始與電視、動畫產業,甚至是遊戲產業都能串成產業一條龍,這樣的跨界合作受到重視,版權交易也成了漫畫節很重要的一條商業渠道。於此同時, 大獎的得主再度向外擴散, 包括了1999年獲得大獎的美國漫畫家羅伯.克朗布(Robert Crumb)、2011年的史匹格曼、2014年的美國卡通畫家比爾.華特森(Bill Watterson)、甚至是2015年日本的大友克洋、2019年的高橋留美子。

而這也與持開放態度的總監Jean-Marc Thevenet有點關聯,他自1998年上任後,為了擴大漫畫節在全世界的影響力,因此到處演講去推廣漫畫節,也讓這個原來只在歐陸本土發光發熱的漫畫節,逐漸延展到美國、最後逐步進軍亞洲。

Photo Credit: 大辣出版

發現亞洲漫畫成了近年主流

2015年,大友克洋成為第一個獲獎的日本漫畫家,也是安古蘭大獎首位亞洲得主,打破漫畫節自創始以來的紀錄。

隔年,他帥氣地以一身紅皮衣夾克在安古蘭登場,大會也特別為他舉辦一場名為「向日本漫畫家大友克洋(Katsuhiro Otomo)致敬」展覽,由來自世界各地的42位漫畫家創作向這位聞名世界的大師致敬的作品,台灣漫畫家敖幼祥當時也獲邀參與漫畫音樂節,在舞台上以漫畫和音樂向大友克洋致敬。

大友克洋並非第一個踏上安古蘭的日本漫畫家。在1998年,手塚治虫也曾遠赴漫畫節,即使他在日本已被奉為動漫大師,可惜當時法國人對他的漫畫並不熟悉,因此沒有引起太大的迴響。伴隨著在法國逐年增加的日本漫畫出版,影響力才逐漸在此地打開,也才有了後來的松本零士、浦澤直樹、山崎麻里等漫畫家受邀造訪安古蘭國際漫畫節。

除了日漫,韓國漫畫也從2003年開始向安古蘭漫畫節進攻,當時,韓國搭建了專屬的展覽棚,展現他們的創作實力。從傳統故事到搭配他們豐沛3C實力的平板及手機,將動漫及漫畫一一呈現。10年後,韓國漫畫又以大陣仗的方式回歸安古蘭漫畫節,由三位韓國最重量級的漫畫家領軍10位年輕漫畫家抵達安古蘭,包括重量級的金童話,從少女漫畫展到給大人看的漫畫。

這10年間,香港、台灣也都有漫畫家陸續以「亞洲主題館」規劃造訪,從法國漫迷的反應發現,法國當地對亞洲漫畫發展的掌握度,也越來越能與亞洲同步了。這顯示安古蘭國際漫畫節依舊穩健發展中,說明了安古蘭漫畫節為了拯救逐漸疲軟的漫畫節,策劃人員如何費盡心思,甚至不惜地向亞洲漫畫靠攏。

根據2016年的一項官方統計,安古蘭國際漫畫節一共吸引了來自23個不同國家的2000位漫畫家、6600位漫畫專業人員、879位記者採訪,過了40多年,安古蘭國際漫畫節依舊穩定成長中。

這40多年的亮眼成績單,背後仰賴的,絕對還是對漫畫抱有熱切情懷的法國人,對這項藝術的支持,就像當年一路扶植安古蘭漫畫節成長的文化部長賈克朗,卸任後仍數度返回安古蘭參與這場盛會,當他2016年再度回到安古蘭,環視今日發展,有感而發地向記者說道:「我們當時的想法,在年少時的夢想,最後終於成真!」(What we had thought at the time, in a juvenile momentum, is become a reality.)

Photo Credit: 大辣出版

