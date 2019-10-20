香港騷亂的幾個問題（四）：殖民地體制從未遠

前文討論到香港騷亂中的「警暴」問題中分析到，其直接的來源有兩個。第一，源於殖民地時代對被統治者苛刻，對執法者寬鬆的緊急法和公安條例；第二，源於殖民地時代的警隊和政府結構，讓警察實際上沒有制衡。這些都是在英國殖民地時代遺留下來的，不是新東西。

有人認爲，英國人的法治精神在於「有權不用盡」，因此即便訂立法律苛刻，統治者知道如何「不苛刻地使用」。

對此的反駁是，首先，邏輯上，如果殖民地政府不打算運用，爲何一開始就立上這麽苛刻的法律呢？其次，事實上，港英政府不但數次運用這些法理，還真的是「有權用盡」。以緊急法爲例，單是在戰後，政府就在1956年雙十暴動，1967年六七暴動，以及1973年石油危機時動用過。除了1973年那次之外，另外兩次都相當「違反人權」（以現代的標準衡量）。比如在六七暴動時，港督陸續根據緊急法頒佈多項規例，當時學生派個傳單就要被抓去關押。後來（回歸後）的民政事務司司長曾德成就因此被定「煽動罪」，監禁兩年。

因此，合理的解釋是，香港在六七暴動之後二十多年的經濟起飛、社會轉型、以及轉變管治風格，讓港英政府不再需要大規模動用這種「惡法」，以致港英時代的「惡的基因」在以後的歲月中被「洗白」了。

英國在大英帝國時代對各殖民地基本採用同一種管治術，歸結起來有三條。

第一，英國派駐的總督擁有很大的權力，有時（比如在香港）這種權力是至高無上的。相當數量的英國人掌管殖民地的高級職務，構成英國的基本統治力量，這些海外文武官員在各個殖民地之間輪換，情況又如英式的公務員系統，政務官在各個部門輪換一樣。

第二，吸納當地人的上層社會，擴大自己的統治基礎，充分利用當地人的上層社會去管理當地人。

第三，英國人不把殖民地人民當作本土人，也不想把他們歸化為英國人。

二戰之後，大英帝國解體，英國大部分殖民地匆匆解殖獨立。解殖過程一般是幾乎同時給予殖民地民主和自治以令他們走向獨立。應該說，英國的思路是正確的，但在不少操作中時間太快，過程太短，而不免充滿遺憾。這點不必多談。

香港是罕見的「沒有解殖」的特例。在二戰後，英國重新（從日本手中）占領香港，繼續二戰前的殖民統治。中間雖有「楊慕琦計劃」的解殖設想，但無疾而終。簡單地説，1950年代港督楊慕琦（他在二戰中被日本人俘虜過，思想有大轉變）在香港推行民主，但這個計劃被中共反對。中共甚至威脅，如果英國在香港推行民主，中國將不得不提前「收回」香港。當然公正地說，楊慕琦計劃在香港英國人甚至華人中也沒有太大的好評。

Photo Credit: Clithering @Wikimedia Commons Public Domain 楊慕琦爵士（穿西裝者）在1946年5月1日復任港督，當日最高法院外舉行了大型的歡迎儀式

雖然1970年代，英國通過「行政吸納政治」（即建立各式各樣的諮詢委員會吸納社會華人精英）以及逐步在市政局層次推廣選舉，擴大了華人的政治參與，但從制度上說，前者沒有强制性（即港府對諮詢結果可以「光聽不做」），後者只局限在管理衛生文娛等瑣碎事項。它們都不是真正的民主。

總之，英國在戰後到1985年之前，都沒有真正在香港推行民主，基本上維持了戰前的殖民地體制。

嚴格而言，殖民地解殖分爲兩個相關但不等同的過程，一個是解決自治（home rule）的問題，一個是解決民主的問題「誰管治」（who rules at home）。理論上説，一個地區可以自治（或者獨立）而沒有民主，也可以有民主但沒有自治。但前者很常見，後者很罕見。從政治邏輯來説，你給了當地人民主，人民的意志得到尊重，就很難拒絕當地人要求自治。

楊慕琦計劃的時候，中共一直反對給香港民主，原因是中國也知道，一旦給了港人民主，就很難避免香港自治，再走向獨立。雖然在中共的論述上，往往把民主和自治混爲一談，爲人詬病；但結合各地解殖的現實，中共反對給香港民主的邏輯并非全無道理。

英國在香港推行政制改革要引入民主，是在《中英聯合聲明》簽訂，香港注定要回歸中國之後。中國對英國再度在香港推行民主依然心存疑惑，但在八十年代，有四個因素令中國沒有在原則上反對。

第一，香港已經確定了回歸，不必擔心香港人搞獨立。

第二，英國的民主化計劃是「遲來的春天」，事實上已經遠遠落後於西方社會，英國説服了中國不可能讓香港在「過渡期」繼續一成不變。

第三，英國提出的推行民主計劃也是保守的，「循序漸進」的，中國并非不可接受。

第四，當時中國自己也在進行政治改革，整個政治氛圍有利於接受英國的民主改革計劃。

香港被推遲的解殖化為香港以後的困局帶來嚴重的後果。在最關鍵的文件1984年的《中英聯合聲明》有兩個關鍵字：一個是「港人治港」；一個是「不變」、「基本不變」，予以保留……。

第一個關鍵字「港人治港」解決了自治的問題「home rule」，但在解殖的另一個方面，民主化，即只有很膚淺的表述。即便當時有「民主回歸」的呼聲，但基本沒有反映在《中英聯合聲明》上。甚至可以斷言，當時的民主回歸只是一個方向，有關「如何民主」根本沒有深入探討。

相反，第二個關鍵字，「不變」、「基本不變」、「予以保留」等，都體現了當時雙方的設想就是「換支旗」，然後「馬照跑，舞照跳」，照搬香港「現有的」體制（即當時的體制）。

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而在制定《基本法》的過程中，很遺憾地存在很多不足，相當多的條文幾乎照搬《中英聯合聲明》中的字眼，造成後來很大的問題（比如何爲香港人）。這裏主要討論政治制度上的不足。

就以政治體制而論，《中英聯合聲明》——《基本法》體系主要有兩個不足：第一，以80年代的香港嚴重滯後的民主進程為基點，大大地限制了以後香港民主的發展。第二，制定基本法時爭論焦點在如何產生特首和立法會上，卻缺乏在香港的政治權力結構的層面深入探討。最後，沿用了港英時期的「行政主導」體制。

行政主導體制沿用殖民地時期的結構。港督的權力一直在回歸前都是一人獨大。於是到了回歸之後，特首的權力也是獨大。香港民主派常常認爲，香港是三權分立，而事實上，香港的三權是嚴重不平衡的不等邊三角形。行政權極大，立法權很小，司法權居中。立法會的權力遠遠無法制衡特首。

現在香港的困局在於此，立法會只是「半民選」，「保皇黨」建制派永遠佔多數，而即使是民選的，即便民主派占了多數，根據現有的權力結構，也不能制衡特首。

比如特首運用緊急法，立法會就無法阻止。立法會也無法廢除緊急法，因爲提出修改（即廢除）該等法案的權力在特首手中。

特首權力過大的問題，還影響到中港關係以及香港的民主政制發展。中央爲什麽堅持特首的選舉必須「篩選」呢？就是因爲特首的權力太大，如果落在「反中央」的人的手中，就會帶來很大的危機。

從對比政治的角度，留在英國的海外殖民地都有一個解殖化的過程。解殖化不但是民主和自治，還必須對管治結構中的權力分配再劃分。它們多半採用雙首長的體制，民選的首長代表當地人民的利益，母國委任的總督代表母國的利益。兩人分割了以前基本屬於總督的權力。以直布羅陀爲例，英國委任的總督擁有警察權，掌管警隊。這就在權力分配上避免了民選首長權力過大的潛在威脅。

而在香港，根據《基本法》，特首是雙重角色，即代表香港人民的利益，又代表中央的利益。這種「兩個老闆」是紙面上的，可想而知（也是現實），最後不得不淪爲只有中央「一個老闆」的尷尬。

可見，香港的問題根植於歷史，它從未真正地解殖化，沒有真正地在重構自身的政治結構以及與母國的關係。這才是香港的深層次問題。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航