《微信傳奇張小龍》：用戶最好「用完即走」，因為這樣走了還會回來​​​​​​​

文：劉志則

用戶最好用完即走，因為這樣走了還會回來

張小龍在2016年初的微信公開課上，首次提出「用完即走」是微信一個很重要的價值觀，並表示微信正在研發「應用號」。2016年9月，應用號以小程序的名稱放出內部測試的消息，張小龍也再次提出小程序是用完即走的產品。

對於一個產品經理來說，很多產品的考核指標，是用戶停留的時間長度。這時可以有兩個選擇，一個是給用戶自由，另一個是把使用者黏在產品裡。張小龍的選擇是讓用戶用完就走。很多人對張小龍的「用完即走」嗤之以鼻，因為對於網路產品和行銷人員來說，怎麼讓產品得到更多的深度使用者，是他們追求的KPI（Key Performance Indicators，關鍵績效指標）甚至是公司層面的戰略目標。但是，如果我們拋開單純解讀文字層面的意思，深入到產品理念中，也許就會理解什麼是真正的「用完即走」。

張小龍認為，很多產品設計剛開始就採用拉動用戶的手段是不對的，因為產品發布初期，需要檢驗它是否有生命力，這時候如果打動了大量用戶，一個沒有生命力的場景也可能呈現出欣欣向榮的錯覺。所以，在產品初期，應該先放進一小部分客戶，看是否能產生自然的增長，這才是體現產品是否有生命力的一個表徵。

在2018年微信產品公開課上，張小龍談及「用完即走」的產品理念時，他是這樣說的：「去年提到『用完即走』，我發現大家對於這個詞有特別多的誤解。大家都會說，因為大家離不開微信，所以才會說『用完即走』。去年對這點可能沒有解釋得很清楚，我其實只說了上半句話，『用完即走』其實還有下半句話──『走了還會回來』。

「『用完即走』的本質是任何一個工具都在幫助用戶完成一個任務，效率越高越好。當我們完成一個任務以後，我們當然希望用戶能做別的事情，而不是在這裡一直耗著。比方說使用微信，我們當然希望微信能給用戶帶來更多的幫助，但並不意味著我們希望用戶一直低效率的在微信裡處理事情，如果他一天處理資訊要用兩個小時，那我們應該幫助用戶盡可能在兩個小時之內處理完，而不是把兩個小時的任務變成三個小時，讓他在微信裡花費更多的時間，我認為如果那樣就不是一個『用完即走』的概念。

「所以『用完即走』和『還會回來』，其實並不矛盾，相反的只有當用戶在一個工具裡用得很愉悅、用得很有效率，他下一次才會回過頭來使用這個工具。我們現在說的小程序也是這樣的，小程序應該幫助使用者盡可能在短時間裡完成任務，並且離開這個小程序。這樣的話使用者才會有很好的體驗，下一次會繼續回來用小程序。」

張小龍說的「用完即走」，我們可以從兩個層面進行解讀：一是高效率完成任務，即減少用戶完成任務消耗的時間。衡量微信的「用完即走」不能從微信消耗了多少用戶時間來理解，而要透過微信幫助用戶完成了多少任務，對比其他工具，是否節省了用戶的時間。二是完成任務後，不再消耗用戶的時間。比如，微信不會對用戶推薦公眾號、不會向用戶推薦其他朋友、不會推薦用戶參加抽獎活動……微信高效率的幫助用戶完成任務，任務完成後，也不強加任何累贅給用戶。

張小龍的「用完即走」是一種產品設計理念的傳承，即簡單、人性化，符合「如無必要，勿增實體」的奧卡姆剃刀原理（Occam's Razor，意思是簡約之法則，是由14世紀奧卡姆的威廉［William of Occam］提出的解決問題法則：「切勿浪費東西，用較少的東西，同樣可以做好事情」）。

在行動網路時代，對於很多數人來說，微信是一種必備的工具，與日常用品、交通工具一樣重要，離開微信，生活似乎就無法正常運轉了。微信作為社交入口的產品，如果使用者用完了還不走，還在瀏覽各種資訊，那樣會降低使用者的效率，影響用戶的生活品質。

產品經理在開發產品時，總會從專業的角度發想，以完成產品為目標，設計一大堆功能，並設置各種促銷產品方案和營運方案，這樣用戶的體驗變差了，效率也下降了，慢慢的，用戶就少了。而張小龍善於用反向思維來思考，從用戶的角度出發，設計更順暢的用戶體驗。當別的產品經理期望用戶使用產品的時間更長時，張小龍卻讓用戶用完就走，提供高效率的產品方案，盡量不打擾用戶。這樣一來，滿足用戶需求的同時，還能讓用戶留下非常好的印象。

有了「用完即走」的思維和方法，才能設計出可以讓用戶「用完即走」的產品。而唯有這樣，使用者才會經常返回產品，即張小龍說的「走了還會回來」。

反對專業集中，讓每個用戶都是主人

張小龍在首次微信公開課PRO的致辭中說過，微信希望建立一個「去中心化」的系統。張小龍是這麼說的也是這麼做的，微信從來沒有推薦過一個公眾號，也從來沒有建立小程序排行榜，這真的很難得。

一般來說，用戶註冊完微博帳戶，就已經莫名其妙關注了60個帳戶。這樣的營運手段，讓新使用者來了不僅有內容可看，還能為特定公眾帳戶增加粉絲數量。這種營運方式，是中國網路公司的優勢所在。在這樣的環境中，微信簡直是一股清流。

張小龍視去中心化為一個觀念。微信作為平臺屬性的工具，它肯定會有一些類似小程序、訂閱號之類的公眾平臺內容。去中心化是微信對待平臺內容的態度。張小龍說：「我們從很早以前就一直堅持，我們的平臺是一個去中心化的平臺。我覺得去中心化與其說是平臺的策略，還不如說是一個觀念，這個觀念代表著我們去看待這個世界的方式。」

微信是一個用戶眾多的平臺，承載的功能也非常多。如果微信平臺中心化，難免就會厚此薄彼，這對於平臺來說有失公正。因此，張小龍表明了態度：用戶都是獨立的個體，他們有自己的抉擇和判斷。在這樣的原則下，平臺才會是一個無數大腦（用戶）驅動的系統，這樣的系統遠遠好過中心化驅動的系統。微信提供很多服務，而這些服務都是由不同的公司提供的，微信只是一個平臺，不會替這些服務集中流量。

張小龍說：「微信平臺一直想遵循這個原則，就是我們不應該去影響各個服務的存在，我們所做的應該是盡可能讓更有價值的服務，能夠自己浮現出來被用戶找到，而不是我們去左右，這也是我們剛才說的，尊重用戶的具體表現。我們也希望是一個『去中心化』的平臺，我們把選擇的權利交給用戶自己。」

祖克柏在公布2018年的年度目標時，也談到了去中心化，他說的是分權：「在1990年代和21世紀初，大多數人認為技術將是一種分權的力量。但今天，很多人對這個承諾失去了信心。隨著少數大型科技公司的興起，以及政府利用技術來監視公民，許多人相信，技術只是把權力集中起來，而不是分散權力。」祖克柏看中了區塊鏈（blockchain，是藉由密碼學串接並保護內容的串連交易紀錄）技術去中心化的能力，他認為這種能力能保護用戶免於強權的傷害。

1996年，電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation，國際民權組織，旨在維護網際網路上的公民自由）創始人約翰．佩里．巴羅（John Perry Barlow）發表了〈網路獨立宣言〉（A Declaration of the Independence of Cyberspace）：「我們宣布，我們正在建造的全球社會空間，將自然獨立於你們試圖強加給我們的專制。你們沒有道德上的權力來統治我們，你們也沒有任何強制措施，令我們有真正的理由感到恐懼。」這個宣言只是一份烏托邦宣言，但是這種觀念還是被很多網路公司繼承下來，比如Google 就反對將網路的管理權交給聯合國，主張使用者自治。

網路的前身ARPANET（Advanced Research Projects Agency Network，高等研究計畫署網路），就是美國國防部為了應對戰爭而建立的世界第一個分散式網路。分散式網路由不同的節點（電腦）彼此連結而成，不存在中央控制。網路中的任何節點遭到破壞，整個網路的功能並不會受影響。因此可以說，去中心化是網路的核心價值觀。後來ARPANET擴展成為網際網路，1994年網路開始商業化營運後，這個去中心化的網路上，逐漸長出了各種中心化的巨頭。

人們從來沒有停止探索去中心化，不僅曾經風靡全球的部落格熱潮代表媒體的去中心化，如今的比特幣（Bitcoin，是一種基於去中心化，以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣）和區塊鏈也是去中心化P2P（peer-to-peer，對等式網路，無中心伺服器、依靠用戶群［peers］交換資訊的網際網路體系）網路模式的最新實踐。不過迄今為止，這些努力還沒有見到顯著成效。

有些人將去中心化和無政府、反商業畫上等號，其實，烏托邦式的去中心化是不成立的。張小龍和祖克柏所推崇的去中心化，是讓政府或商業機構賦予獨立個體或中小型機構權利，從而使整個體系的價值最大化。

一個產品只能有一個定位

在網路的江湖，很多產品之所以能大紅大紫，完全得益於產品清晰的定位。所謂的產品定位，就是產品為自身打造最鮮明的獨立特徵。根據傳統記憶力法則，人一次只能記住五件事情左右。在產品和資訊爆炸的時代，使用者的有限心智已不堪重負，產品如果沒有自己的獨立特徵，成為特定領域的第一，便只能被用戶遺忘。而對於網路產品的定位，張小龍也有自己獨特的見解。

張小龍認為，產品定位是一種心理訴求，是更底層的心理作用。相較於產品功能是滿足需求，有很多產品經理會混淆功能和定位的概念。他認為，更新產品功能時，盡量不要把技術指標暴露給用戶，更不要把用戶當作技術專家看待，用戶不想了解你的參數、產品特性這些東西，用戶要的是體驗。產品功能是多元的，產品定位卻是單一的。張小龍說：「我們只做一件事情：一個產品只能有一個定位，或者只能有一個主要功能。」很多產品都會替使用者提供兩個功能，在介面上放兩個按鈕，這樣非常不好。一個介面裡盡可能只有一個主要的按鈕，讓使用者不用思考，下意識點擊按鈕就行了。如果一個介面裡面並排著兩個或者更多按鈕，這意味著這個介面會有一個分叉路口，使用者需要思考才知道下一步該做什麼。

對於微信的定位，張小龍說：「微信一直以來就是一個工具。」張小龍要把微信做成一個最好的工具，除了專業能力之外，還有一個標準是：在面臨抉擇時，所遵循的標準是這個事情的對錯，而不是利益最大化。很多人說微信很克制，是一個有情懷的產品。但是張小龍否認了這個說法，他認為要做一件好的事情，是很理性的過程，不能靠情懷和克制。張小龍的態度是：「如果只是從利益的角度出發，可能會讓產品越走越偏，變成利益的堆砌，就會失去產品的本質。」

把微信這個工具做好，張小龍說需要堅持「最本質的一個東西」。而這個最本質的東西，就是尊重用戶。

尊重用戶也有很多種表現：比如，微信稱用戶「你」而不是「您」，這代表微信和用戶是平等的關係，把用戶當朋友看待。而對用戶過於尊敬，就會給人一種感覺，認為對方可能懷著不可告人的目的，好像要騙一些東西似的。尊重用戶還意味著，微信不會看使用者的聊天紀錄。從第一個版本開始，微信系統就是這樣設計的，從當時的技術角度看，使用者有把聊天紀錄儲存在雲端（一種網際網路的運算方式。共用的軟硬體資源，可以按需求提供給電腦等各種終端裝置）的需求，但是從安全角度來看，所有聊天紀錄都沒有保存是最好的。

所以，微信堅持不保留使用者聊天紀錄，儘管也會有人質問微信，為什麼不用雲端技術同步聊天紀錄，這樣換手機時就可以用新手機看過去的聊天紀錄，但從使用者隱私角度的來講，不保留是最安全的。張小龍在2018微信公開課上表示：我們的目標，是做網路上最好的工具。這個目標其實很遠大，也很困難。

我們期待張小龍的目標能夠早日實現，也期待微信能帶給我們更好的使用體驗。

書籍介紹

本文摘錄自《微信傳奇張小龍：一個內向孤獨的理工男，如何讓馬雲如坐針氈，改變10億人生活》，大是文化出版

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作者：劉志則

一個人一生能參與一件革命性產品就足夠幸運，

他卻創造了網路世界的三個傳奇：

200萬用戶的Foxmail，一億用戶的QQ郵件，以及10億用戶的微信。

但你從來沒有聽過他的名字——張小龍。

現在的微信可以叫外賣、訂票、掛號、支付、粉絲團、自媒體、微電商……

這些改變10億人生活方式的事情，都是他創造出來的。

張小龍是騰訊科技進階副總裁，軟體工程師出身的他，

談吐比馬雲更理想性、更文青，語氣比馬化騰更銳利。

但我們在網路上最常見到的是馬雲、馬化騰語錄，

張小龍的作風極其神祕、低調，很少出現在媒體，只在自己的網誌上默默發言。

為了他，馬化騰破例讓他午後上班、廣州另設分部、讓他薪水比自己還高……

一切只為了不讓馬雲挖走他。

本書作者劉志則，是媒體人、暢銷書作家，採訪過上千位社會各行業精英，

他從張小龍的大學生活寫起，描述這個內向孤獨的理工男，如何創造出微信傳奇。

本書更獨家收錄你在其他地方絕對看不到的張小龍語錄，一窺他的思維邏輯：

講戰略，可以忽悠同事，但無法忽悠用戶。

偏執是一種純粹，需要「權力」的輔佐才能進行到底。

人和猴子的區別是，人更感性，猴子更理性。

沒有人喜歡開會，所以做一個取代開會的系統，是有前景的。

先萬念俱灰，再蠢蠢欲動。這個次序不能反。

iPhone和Android之爭，你說任何一方好，總會被另一方攻擊。凡忠必愚。

微信的最早登入介面，圖案是兩個人，但在張小龍的堅持下，換成了一個人。

團隊成員問：「微信不是社交軟體嗎？社交是眾人之事，怎麼是一個人呢？」

張小龍說：「人很孤獨，需要溝通。」這就是他開發產品的思維所在。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九