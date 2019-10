《微信傳奇張小龍》：用戶最好「用完即走」，因為這樣走了還會回來​​​​​​​

文:劉志則

用戶最好用完即走,因為這樣走了還會回來

張小龍在2016年初的微信公開課上,首次提出「用完即走」是微信一個很重要的價值觀,並表示微信正在研發「應用號」。2016年9月,應用號以小程序的名稱放出內部測試的消息,張小龍也再次提出小程序是用完即走的產品。

對於一個產品經理來說,很多產品的考核指標,是用戶停留的時間長度。這時可以有兩個選擇,一個是給用戶自由,另一個是把使用者黏在產品裡。張小龍的選擇是讓用戶用完就走。很多人對張小龍的「用完即走」嗤之以鼻,因為對於網路產品和行銷人員來說,怎麼讓產品得到更多的深度使用者,是他們追求的KPI(Key Performance Indicators,關鍵績效指標)甚至是公司層面的戰略目標。但是,如果我們拋開單純解讀文字層面的意思,深入到產品理念中,也許就會理解什麼是真正的「用完即走」。

張小龍認為,很多產品設計剛開始就採用拉動用戶的手段是不對的,因為產品發布初期,需要檢驗它是否有生命力,這時候如果打動了大量用戶,一個沒有生命力的場景也可能呈現出欣欣向榮的錯覺。所以,在產品初期,應該先放進一小部分客戶,看是否能產生自然的增長,這才是體現產品是否有生命力的一個表徵。

在2018年微信產品公開課上,張小龍談及「用完即走」的產品理念時,他是這樣說的:「去年提到『用完即走』,我發現大家對於這個詞有特別多的誤解。大家都會說,因為大家離不開微信,所以才會說『用完即走』。去年對這點可能沒有解釋得很清楚,我其實只說了上半句話,『用完即走』其實還有下半句話──『走了還會回來』。

「『用完即走』的本質是任何一個工具都在幫助用戶完成一個任務,效率越高越好。當我們完成一個任務以後,我們當然希望用戶能做別的事情,而不是在這裡一直耗著。比方說使用微信,我們當然希望微信能給用戶帶來更多的幫助,但並不意味著我們希望用戶一直低效率的在微信裡處理事情,如果他一天處理資訊要用兩個小時,那我們應該幫助用戶盡可能在兩個小時之內處理完,而不是把兩個小時的任務變成三個小時,讓他在微信裡花費更多的時間,我認為如果那樣就不是一個『用完即走』的概念。

「所以『用完即走』和『還會回來』,其實並不矛盾,相反的只有當用戶在一個工具裡用得很愉悅、用得很有效率,他下一次才會回過頭來使用這個工具。我們現在說的小程序也是這樣的,小程序應該幫助使用者盡可能在短時間裡完成任務,並且離開這個小程序。這樣的話使用者才會有很好的體驗,下一次會繼續回來用小程序。」

張小龍說的「用完即走」,我們可以從兩個層面進行解讀:一是高效率完成任務,即減少用戶完成任務消耗的時間。衡量微信的「用完即走」不能從微信消耗了多少用戶時間來理解,而要透過微信幫助用戶完成了多少任務,對比其他工具,是否節省了用戶的時間。二是完成任務後,不再消耗用戶的時間。比如,微信不會對用戶推薦公眾號、不會向用戶推薦其他朋友、不會推薦用戶參加抽獎活動……微信高效率的幫助用戶完成任務,任務完成後,也不強加任何累贅給用戶。

張小龍的「用完即走」是一種產品設計理念的傳承,即簡單、人性化,符合「如無必要,勿增實體」的奧卡姆剃刀原理(Occam's Razor,意思是簡約之法則,是由14世紀奧卡姆的威廉[William of Occam]提出的解決問題法則:「切勿浪費東西,用較少的東西,同樣可以做好事情」)。

在行動網路時代,對於很多數人來說,微信是一種必備的工具,與日常用品、交通工具一樣重要,離開微信,生活似乎就無法正常運轉了。微信作為社交入口的產品,如果使用者用完了還不走,還在瀏覽各種資訊,那樣會降低使用者的效率,影響用戶的生活品質。

產品經理在開發產品時,總會從專業的角度發想,以完成產品為目標,設計一大堆功能,並設置各種促銷產品方案和營運方案,這樣用戶的體驗變差了,效率也下降了,慢慢的,用戶就少了。而張小龍善於用反向思維來思考,從用戶的角度出發,設計更順暢的用戶體驗。當別的產品經理期望用戶使用產品的時間更長時,張小龍卻讓用戶用完就走,提供高效率的產品方案,盡量不打擾用戶。這樣一來,滿足用戶需求的同時,還能讓用戶留下非常好的印象。

有了「用完即走」的思維和方法,才能設計出可以讓用戶「用完即走」的產品。而唯有這樣,使用者才會經常返回產品,即張小龍說的「走了還會回來」。

反對專業集中,讓每個用戶都是主人

張小龍在首次微信公開課PRO的致辭中說過,微信希望建立一個「去中心化」的系統。張小龍是這麼說的也是這麼做的,微信從來沒有推薦過一個公眾號,也從來沒有建立小程序排行榜,這真的很難得。

一般來說,用戶註冊完微博帳戶,就已經莫名其妙關注了60個帳戶。這樣的營運手段,讓新使用者來了不僅有內容可看,還能為特定公眾帳戶增加粉絲數量。這種營運方式,是中國網路公司的優勢所在。在這樣的環境中,微信簡直是一股清流。

張小龍視去中心化為一個觀念。微信作為平臺屬性的工具,它肯定會有一些類似小程序、訂閱號之類的公眾平臺內容。去中心化是微信對待平臺內容的態度。張小龍說:「我們從很早以前就一直堅持,我們的平臺是一個去中心化的平臺。我覺得去中心化與其說是平臺的策略,還不如說是一個觀念,這個觀念代表著我們去看待這個世界的方式。」

微信是一個用戶眾多的平臺,承載的功能也非常多。如果微信平臺中心化,難免就會厚此薄彼,這對於平臺來說有失公正。因此,張小龍表明了態度:用戶都是獨立的個體,他們有自己的抉擇和判斷。在這樣的原則下,平臺才會是一個無數大腦(用戶)驅動的系統,這樣的系統遠遠好過中心化驅動的系統。微信提供很多服務,而這些服務都是由不同的公司提供的,微信只是一個平臺,不會替這些服務集中流量。

張小龍說:「微信平臺一直想遵循這個原則,就是我們不應該去影響各個服務的存在,我們所做的應該是盡可能讓更有價值的服務,能夠自己浮現出來被用戶找到,而不是我們去左右,這也是我們剛才說的,尊重用戶的具體表現。我們也希望是一個『去中心化』的平臺,我們把選擇的權利交給用戶自己。」

祖克柏在公布2018年的年度目標時,也談到了去中心化,他說的是分權:「在1990年代和21世紀初,大多數人認為技術將是一種分權的力量。但今天,很多人對這個承諾失去了信心。隨著少數大型科技公司的興起,以及政府利用技術來監視公民,許多人相信,技術只是把權力集中起來,而不是分散權力。」祖克柏看中了區塊鏈(blockchain,是藉由密碼學串接並保護內容的串連交易紀錄)技術去中心化的能力,他認為這種能力能保護用戶免於強權的傷害。

1996年,電子前哨基金會(Electronic Frontier Foundation,國際民權組織,旨在維護網際網路上的公民自由)創始人約翰.佩里.巴羅(John Perry Barlow)發表了〈網路獨立宣言〉(A Declaration of the Independence of Cyberspace):「我們宣布,我們正在建造的全球社會空間,將自然獨立於你們試圖強加給我們的專制。你們沒有道德上的權力來統治我們,你們也沒有任何強制措施,令我們有真正的理由感到恐懼。」這個宣言只是一份烏托邦宣言,但是這種觀念還是被很多網路公司繼承下來,比如Google 就反對將網路的管理權交給聯合國,主張使用者自治。

網路的前身ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network,高等研究計畫署網路),就是美國國防部為了應對戰爭而建立的世界第一個分散式網路。分散式網路由不同的節點(電腦)彼此連結而成,不存在中央控制。網路中的任何節點遭到破壞,整個網路的功能並不會受影響。因此可以說,去中心化是網路的核心價值觀。後來ARPANET擴展成為網際網路,1994年網路開始商業化營運後,這個去中心化的網路上,逐漸長出了各種中心化的巨頭。

人們從來沒有停止探索去中心化,不僅曾經風靡全球的部落格熱潮代表媒體的去中心化,如今的比特幣(Bitcoin,是一種基於去中心化,以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣)和區塊鏈也是去中心化P2P(peer-to-peer,對等式網路,無中心伺服器、依靠用戶群[peers]交換資訊的網際網路體系)網路模式的最新實踐。不過迄今為止,這些努力還沒有見到顯著成效。

有些人將去中心化和無政府、反商業畫上等號,其實,烏托邦式的去中心化是不成立的。張小龍和祖克柏所推崇的去中心化,是讓政府或商業機構賦予獨立個體或中小型機構權利,從而使整個體系的價值最大化。

一個產品只能有一個定位

在網路的江湖,很多產品之所以能大紅大紫,完全得益於產品清晰的定位。所謂的產品定位,就是產品為自身打造最鮮明的獨立特徵。根據傳統記憶力法則,人一次只能記住五件事情左右。在產品和資訊爆炸的時代,使用者的有限心智已不堪重負,產品如果沒有自己的獨立特徵,成為特定領域的第一,便只能被用戶遺忘。而對於網路產品的定位,張小龍也有自己獨特的見解。

張小龍認為,產品定位是一種心理訴求,是更底層的心理作用。相較於產品功能是滿足需求,有很多產品經理會混淆功能和定位的概念。他認為,更新產品功能時,盡量不要把技術指標暴露給用戶,更不要把用戶當作技術專家看待,用戶不想了解你的參數、產品特性這些東西,用戶要的是體驗。產品功能是多元的,產品定位卻是單一的。張小龍說:「我們只做一件事情:一個產品只能有一個定位,或者只能有一個主要功能。」很多產品都會替使用者提供兩個功能,在介面上放兩個按鈕,這樣非常不好。一個介面裡盡可能只有一個主要的按鈕,讓使用者不用思考,下意識點擊按鈕就行了。如果一個介面裡面並排著兩個或者更多按鈕,這意味著這個介面會有一個分叉路口,使用者需要思考才知道下一步該做什麼。

對於微信的定位,張小龍說:「微信一直以來就是一個工具。」張小龍要把微信做成一個最好的工具,除了專業能力之外,還有一個標準是:在面臨抉擇時,所遵循的標準是這個事情的對錯,而不是利益最大化。很多人說微信很克制,是一個有情懷的產品。但是張小龍否認了這個說法,他認為要做一件好的事情,是很理性的過程,不能靠情懷和克制。張小龍的態度是:「如果只是從利益的角度出發,可能會讓產品越走越偏,變成利益的堆砌,就會失去產品的本質。」

把微信這個工具做好,張小龍說需要堅持「最本質的一個東西」。而這個最本質的東西,就是尊重用戶。

尊重用戶也有很多種表現:比如,微信稱用戶「你」而不是「您」,這代表微信和用戶是平等的關係,把用戶當朋友看待。而對用戶過於尊敬,就會給人一種感覺,認為對方可能懷著不可告人的目的,好像要騙一些東西似的。尊重用戶還意味著,微信不會看使用者的聊天紀錄。從第一個版本開始,微信系統就是這樣設計的,從當時的技術角度看,使用者有把聊天紀錄儲存在雲端(一種網際網路的運算方式。共用的軟硬體資源,可以按需求提供給電腦等各種終端裝置)的需求,但是從安全角度來看,所有聊天紀錄都沒有保存是最好的。

所以,微信堅持不保留使用者聊天紀錄,儘管也會有人質問微信,為什麼不用雲端技術同步聊天紀錄,這樣換手機時就可以用新手機看過去的聊天紀錄,但從使用者隱私角度的來講,不保留是最安全的。張小龍在2018微信公開課上表示:我們的目標,是做網路上最好的工具。這個目標其實很遠大,也很困難。

我們期待張小龍的目標能夠早日實現,也期待微信能帶給我們更好的使用體驗。

