《破解四季報，年年找到漲10倍飆股》：成長股、穩定成長股、價值股，該怎麼找？​​​​​​​

文：渡部清二

成長股、穩定成長股、價值股，該怎麼找？

在公司四季報的各頁，以前述的五大區塊為中心，掌握該公司的概要並選定目標後，接著要看該個股屬於哪一種分類，例如「成長股」、「穩定成長股」和「價值股」等。

雖不能一概而論，但知道分類的不同，就能在某種範圍內預測股價今後發展。《彼得林區選股戰略》中也有緩慢成長股、穩定成長股、快速成長股、景氣循環股、轉機股和資產股等六大分類，並說明先查詢個股屬於哪一種分類，就能大致知道今後發展。

成長股和穩定成長股有什麼不同？

首先成長股有漲勢，所以未來有很高的機率成為10倍股。成長可想成是營收的增加率，也就是從營收成長率來看，其營收成長率20％以上的個股就是「成長股」。想簡單確認這一點時，「業績」欄的「營收」數字由上往下看4年，如果成長2倍，即可判斷為成長股。但變動劇烈的個股不能稱為成長股，是否能夠穩健成長也是重點之一。

同樣觀察【業績】欄，從左到右的營收和營業利益可得知利潤殘留力，也就是獲利能力。以「營業利益÷營收×100％」計算，營業利益率如果是10％以上，就是穩定成長股。覺得逐一計算很辛苦時，只要把營收去掉一個零之後，數字小於營業利益的話，營業利益率就會是10％以上。（按：臺灣四季報會計算個股的營業利益率，也會刊載近五年的營收。但只刊載當月營收與去年同期相比的成長率，各年度營收成長率則可自己計算。）

在K線圖的型態上，股價如果一路呈現上揚趨勢，就是成長股；沒有特別出類拔萃，但持續穩定上漲的大都是穩定成長股。

該怎麼分辨週期性股票和V字反彈股？

一方面，股價會因景氣的變動而漲跌的個股，稱為「週期性股票」。換句話說，就是景氣敏感性類股或景氣循環股。週期性股票的英文是「Cyclical Stock」，常會出現「恢復、擴展、衰減、惡化」的循環。化學、鋼鐵、非鐵金屬、玻璃等材料類股、半導體景氣循環所代表的電氣類股、受設備投資循環影響的機械類股等，都是容易受景氣影響的產業。

股價循環通常是「營收減少但淨利增加」時觸底，在「營收和淨利雙雙上漲」時持續成長，然後在「營收增加但淨利下滑」中觸頂，最後在「營收和淨利雙雙下滑」時持續下跌。特別是週期性股票容易出現這種趨勢，所以現在位於哪個時間點是最大重點。其實要分辨時間點非常困難，但希望大家能意識到景氣和股價的變動。

模式類似於週期性股票的有「V字反彈股」。這就像第3章介紹的RIZAP集團和豐田汽車一樣，是指一路下跌的股價，某天突然逆勢反彈。

在營收減少但淨利增加的時間點，想分辨週期性股票和V字反彈股時，可看該個股的領域是否容易受景氣影響，也能從過去的K線圖來確認是否存在週期性循環。

價值股該怎麼找？

要尋找「價值股」時可看兩個重點：①股東權益比率70％以上、②PBR在0.7倍以下。股東權益比率高，代表負債少，業主權益（自有資金）雄厚，所以企業體質健全。而PBR在0.7倍，等於該公司股價只有淨值的七成，代表相較於股價下跌風險，上漲到和淨值同水準的空間較大。

還必須進一步確認③【財務】的有息負債和④【現金流量】的約當現金。例如到府推銷女性服裝和化妝品的CHARLE（9885），在2018年2集春號的四季報報導中，股東權益比率為86.3％，無有息負債，約當現金為124億日圓，扣除負債的淨約當現金為124億日圓。

另一方面，這家企業的總市值約90.4億日圓，所以理論上只要出90.4億日圓就能收購該公司，然後得到124億日圓的現金。這只是理論上，但從中大家應該能感覺到，這檔個股是被低估的價值股吧。（按：臺灣四季報中未刊載有息負債與約當現金、總市值，臺灣讀者可上台灣股市資訊網查詢。可參考第209頁的「投資小知識」，從資產負債表得知。有息負債包括短期借款、長期借款、一年內到期的長期負債、應付債券、長期應付款等。）

當然，營收如果減少，就必須用手頭的資產支付人事費這類成本。但營收如果確實維持並從中獲利，現金就會繼續增加。如果公司的體制改變，或因為某種變化使業績急速恢復時，現金有可能進一步增加，所以和市場評價之間的差距會更加擴大。這類價值股在評論欄還感受不到任何變化時，就是最好的買點。

第4章也提到，股票如果一直處於被低估的狀態會很傷腦筋，會需要某種讓股價上漲的「催化劑」。因為這類可稱為催化劑的巨大變化，有些業態現在甚至變得和幾年前截然不同。

例如，諾日士鋼機（7744）就是一個例子，過去他們的特色是「照片沖印用實驗室機器世界第一」，但因為數位相機和智慧型手機普及，現在不需要沖印照片了，該公司也因為落後於時代，所以股價一直處於被低估狀態。

但在四季報2012年1集新春號的評論欄中寫到「【新領域】……與拓展抗老化協助服務的生技新創合作，主要目標是參與預防醫療領域」，這是一個轉換期，因為一家過時的公司轉而變成先進醫療類股的成長股。現在他們已經放掉工業用照片沖印機事業，轉而在「保健」（分析調查醫療數據等）和「製造」（生產銷售筆頭材料）的領域獲利。

書籍介紹

本文摘錄自《破解四季報，年年找到漲10倍飆股：連續20年，讀超過80本的四季報達人，教你找到漲10倍股票的最速竅門》，大是文化出版

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作者：渡部清二

譯者：林信帆

「我連續20年，讀破80本長達2000頁的四季報，年年找到10倍飆股。」

作者渡部清二，年輕時被證券業前輩斥責：「給我把四季報全部讀完！」

從此每季閱讀四季報。他說，多數人都把四季報當成「查」個股的專用辭典，

他卻把高達兩千多頁的四季報當成長篇小說來「讀」，

從第一頁一直讀到編輯後記，然後從中破解，找出股價飆升10倍的黑馬股。

現在，他要把這項累積20年的破解四季報竅門傳授給你。

我這樣「破解」四季報，吃喝玩樂都能找到賺錢商機！

出門逛街，居然也能從地面上的人孔蓋聯想到上市企業！

為了貪吃而買的股票「東京會館」，居然也創造了7%以上的報酬率！

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四大破解重點，幫你找到10倍股！

想找最具成長性的股票？「營收成長率」每年維持20%以上。

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10倍股還有另一個特徵，就是六成都是5年內上市的企業，為什麼？

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四季報的評價很好，但大盤卻一路跌，此時該怎麼選股？看三點：股價跌幅大於大盤、營業利益率高、注意宣布執行庫藏股的企業。

四季報上的股價圖表怎麼看？重點在於K線和移動平均線！最近陽線多或陰線多？移動平均線往上或往下？平均線是否出現黃金交叉？成交量也是指標之一，股價高且成交量急速增加，反而是到頂的訊號！

成長股、穩定成長股、價值股，藏在四季報哪裡？如何破解？

一般散戶要如何跟基金經理人一樣專業？

很簡單，只要你能破解四季報，讓這個「世界上最愛四季報的男人」告訴你。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九