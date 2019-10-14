《暴君：莎士比亞論政治》：社會對理查三世身體畸形的反應，乃是他病態心理的根本原因

文：史蒂芬・葛林布萊（Stephen Greenblatt）

莎士比亞的《理查三世》精采地發展了《亨利六世》三部曲已經勾勒過的有志為暴君者的人格特徵：無邊的自大，違法亂紀，樂於製造痛苦，有著宰制他人的衝動性欲望。這種人病態自戀和無比狂妄。他有一種肥大的權力意識，從不懷疑自己有權做自己想做的事。他喜歡大聲發號司令，看著底下的人慌慌忙忙執行命令。他要求別人對他絕對忠誠，但他自己卻缺乏感激的能力。他視別人如無物。他沒有天生的寬厚，不具有共通的人性，不知基本道德為何物。

他不只對法律漠不關心，還痛恨法律，以違法亂紀為樂。他痛恨法律是因為法律會擋他的路，也是因為法律代表的公共利益觀念為他所鄙視。他把世人區分為贏家和輸家兩種人。贏家會得到他的尊重，前提是他們能為他所用；輸家只會引起他的不屑。只有輸家愛談公共利益，他自己愛談的是勝利。

他生來就萬貫家財，又揮金似土。雖然他以花錢為樂，但這還不是最讓他過癮的。最讓他過癮的是壓迫別人的樂趣。他是個惡霸。他輕易就會勃然大怒，痛擊擋在他路上的任何人。他樂於看見別人因為痛楚而蜷縮、顫抖。他有看出別人弱點的天份，擅長於挖苦和侮辱。這些技能吸引到喜歡享受同一種殘忍快樂的人的追隨，哪怕他們瞠乎其後。雖然追隨者明明知道他是危險人物，仍然幫助他實現目標：奪取最高權力。

他擁有的權力包括宰制女人，不過，他鄙夷女人要遠多於渴望女人。性征服讓他覺得刺激，但只是因為那證明了他可以得到任何他想要的東西。他知道那些被他佔有的女人恨他。因此，不管在政治或性方面，一旦成功控制了對他極具吸引力的事物，他知道幾乎每個人都恨他。起初這種知識讓他活力十足，讓他熱烈對對手和陰謀提高警覺。但不多久，它就會耗損他，讓他筋疲力竭。

或遲或早，他都會被打倒。他會在無人關愛和無人哀悼的情況中死去。他留下的只是一片狼藉。理查三世如果從未出生會對世界更好。

莎士比亞塑造理查三世根據的主要素材是湯瑪斯・摩爾（Thomas More）和後來都鐸時代編年史家所寫的高度有偏見性的記載。但理查的病態心理是從何而來？在莎士比亞看來，這位暴君一直受到自己的醜陋外表折磨：他的身體是那麼的畸形，乃至在出生的那一刻就讓人感到噁心或恐怖。「當時接生婆一驚，女人們都叫喊：『耶穌保佑我們啊，這孩子生下來就滿嘴牙齒！」（《亨利六世》下篇 5.6.74-75）他自忖說：「我確實是嘴裡長牙，這顯然表示，我生下來就應該像一條狗那樣亂吠亂咬。」

理查生來便有的牙齒充滿象徵意義，被他用來解釋自己的人生，也被別人添油加醋。他的小姪子約克隨口說：「據說我叔叔長得好快，才生下兩小時就能啃麵包皮。」（《理查三世》2.4.27-28）約克的祖母（也是理查的母親）約克公爵夫人問道：「你是聽誰說的？」小孩回答：「他的奶媽。」公爵夫人不解地說：「奶媽？不可能，你還沒有出生她就死了。」（2.4.33）「如果不是她，我就不知道是誰告訴我的了。」（2.4.34）理查的童年往事已經成為傳奇。

理查提到了接生婆和一群侍女的反應，不過我們很容易就會猜想，有關他不吉利的誕生情形，主要是由他媽媽傳開。約克公爵夫人明顯喜歡給兒子和任何其他人講他有多難生，以及他身體有哪些讓人反感的特徵。她反覆提到的一點是生他讓她「疼痛難當，飽受煎熬。」（《理查三世》四開本 4.4.156）這一點也成為了那些不忌諱說出心中想法的人指責理查的理由。倒楣的亨利六世在被理查抓住之後這樣提醒他：「你媽生你時比一般產婦吃了更大的苦，可是生下的孩子卻比任何孩子更使做娘的失望。你生來奇形怪狀，簡直不像好人家的兒女。」（《亨利六世》下篇 5.7.49-51）當這位被俘虜的國王進而談到牙齒的事時（「你一下地就滿口是牙，可見你生來就要吃人。」），理查受夠了，高聲喊道：「我不要聽了！」然後一刀把亨利刺死。（5.7.53-57）

就像他四周的人慢慢看出的那樣，理查的心靈出了嚴重問題。即使他自己也承認（哪怕只是對自己承認），他飽受內在騷亂折磨。為了解釋他的道德和心理畸形，他的同時代人訴諸他的身體畸形：他們稱之為駝背的脊椎扭曲（現在會稱為「脊柱後凸」）。在他們看來，這種體徵就像是老天用來標示他的內在毛病的外在符號。理查本人表示同意：「老天爺既然把我的身體造得這樣醜陋，就請閻王爺索性把我的心思也變成邪惡，那才內外一致。」（5.6.78-79）感受不到一般人會有的感情（他說：「我既沒有憐憫之心，也沒有愛或恐懼。」），他積極扭曲自己的思想去配合自己扭曲的身體。

莎士比亞並沒有反駁當時人認為身體畸形標示著道德畸形的想法。他容許觀眾相信有一種更高力量——不管是造化還是上帝——會讓壞蛋的壞心眼有一個外顯的標誌。理查的身體畸形是他邪惡心思的一個超自然徵兆或象徵。不過，有違自己時代的主流看法，莎士比亞堅持主張，把上述說法反過來一樣為真。也就是說，理查的畸形——更正確的說法是社會對他畸形的反應——乃是他的病態心理的根本原因。這種病態心理完全不是自然而然：並不是所有脊椎扭曲的人都會變成狡猾的劊子手。莎士比亞倒是認為，一個不被母親所愛、受到同儕取笑和被逼著把自己視為怪物的小孩，一定會發展出某些心理補償策略，而這些策略的其中一些兼具摧毀性和自毀性。

理查看著哥哥愛德華把一個有吸引力的女人把到手。這明顯是他以前目睹過（愛德華出了名的有女人緣），也讓他忿忿不平。他沉思說：

還在娘胎的時候，愛神就已經把我拋棄。為了使我不能在風流陣中一顯身手，她買通造化（Nature），把我一條手臂皺縮得像根枯枝，在我的背上堆起一座可厭的山峰，畸形醜態在那裡高踞著，取笑我的身體。我的兩條腿一長一短，身上每個部分都不勻稱。（《亨利六世》下篇 3.2.153-60）

他相信，他能夠取得愛情的成功乃是不可想像：沒有一個女人會愛他的畸形身體。不管他人生中能夠奪得什麼樣的歡樂，都不可能讓他「在一個女士的大腿間享受天堂。」（3.2.148）不過有一個方法可以補償他這種痛苦的損失：霸凌擁有他所缺乏的那些自然天賦的人。

作為約克公爵最小的兒子和當朝國王愛德華四世的弟弟，理查身處社會階層的近頂端。他知道別人都在他聽不見的時候取笑他，稱他為「蟾蜍」和「豬公」。但是他也知道，高貴的出身讓他對身分比自己低下的人擁有近乎無限的權威。當他下命令的時候，他希望別人馬上遵從。有一次，遇到被殺國王的出殯隊伍時，理查下令抬棺的紳士和他們的武裝侍從馬上停下腳步，把棺木放在地上。見他們拒絕，他怒不可遏，痛罵他們是「壞蛋」、「無禮的狗東西」和「奴才」，威脅要殺死他們。（《理查三世》1.3.36-42）他崇高的社會地位和充滿自信的態度讓出殯隊伍為之顫抖，最終服從他的命令。

任意擺佈他人有助於支撐理查受傷的自我形象，抵擋被拒絕的傷痛，讓他可以抬頭挺胸。在他看來，他的身體除了受到別人取笑，還老是受到自我取笑。他把自己的身體比作「一團混亂」。（《亨利六世》下篇 3.2.161）運用權力——特別是運用會讓別人方寸大亂的權力——可以減少他的混亂感。至少他是這樣希望。重點不在於逼別人就範（雖然這也很快意）：特別有樂趣的是別人誠惶誠恐的樣子。

就像莎士比亞所刻畫的，理查清楚知道他的身體畸形、心理畸形和終極政治野心的關係：

我在世界上既然找不到歡樂，而我又想凌駕容貌勝於我的人之上，就不能不把幸福寄託在我所夢想的王冠上面。（3.2.165-68）

以讓人厭惡的方式，他對自己的理解異常清晰。他知道自己是什麼感覺、缺乏什麼和需要得到什麼才能夠感受歡樂。絕對權力——擺佈所有人的權力——是這種快樂的極端形式。事實上，也只有這種天堂般的滋味能夠滿足他的需要。他宣布：「在這我一生中，直到我把燦爛的王冠戴到我這醜陋軀體上端的頭顱上以前，我把這個世界看得如同地獄一般。」（3.2.169-71）

相關書摘 ▶《暴君：莎士比亞論政治》：被心理和情緒不穩定牽引，李爾王也邁向暴君行為

書籍介紹

本文摘錄自《暴君：莎士比亞論政治》，立緒文化出版

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作者：史蒂芬・葛林布萊（Stephen Greenblatt）

譯者：梁永安

莎士比亞撿到槍！？

一場歷史故事與當代時事的高明對話

世界知名的莎士比亞學者葛林布萊

探討劇作家如何用劇本來譴責獨裁者的權力濫用

借鏡莎翁名劇《馬克白》《李爾王》《理查三世》巧妙評論自己的時代

莎士比亞作為藝術家，從不忽視被迫在暴政下保持沉默的人民，畢竟如同《科利奧蘭納斯》中的經典台詞：「沒有了人民，何來城市？」

終其一生，莎士比亞都在思考社會是以哪些方式解體。他認為，一個被政黨政治激烈分化的社會，特別容易被冒牌民粹主義傷害。

莎士比亞身處英國伊麗莎白一世統治時期，君權神聖不可侵犯，沒有我們所熟悉的言論自由——此時公開稱呼君主為暴君（tyrant）被視作犯罪。才華洋溢的劇作家莎士比亞只能把他對政治的探討投射到他劇中的人物，如理查三世、馬克白、李爾王、科利奧蘭納斯等，藉此探討暴政的社會原因、心理根源和扭曲的後果。

莎士比亞對暴君的著迷源自於一個問題：人民通常都知道這些野心家滿口謊言、衝動、善於煽動情緒，但為什麼人民還是甘於讓他們爬上高位成為暴君？作為善於採取斜角進路的大師，莎士比亞審慎地將想像力投射到遙遠的歷史角落，其作品總是反覆描寫暴君一旦成功奪權後所帶來的混亂。他相信，唯有透過虛構或採取歷史距離，最能夠不加扭曲地佔有真理。

Photo Credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航