《認錯》：我可以感覺到陪審團都轉身看我，想著「你這個變態的混帳東西」

文：珍妮佛．湯姆森（Jennifer Thompson）、羅納德．卡頓（Ronald Cotton）、艾琳．托尼歐（Erin Torneo）

在法庭裡，我看到了我媽媽。她上半身越過法庭的圍欄，給我擁抱和親吻，見到她的狀況，我的心幾乎要碎了。她的體重掉了許多，稍晚當她在證人席作證時，她回想事情非常辛苦，很容易被他們的問題搞得混亂，好像她的腦袋正在衰退，我對於可憐的母親必須忍受這一切感覺非常糟。他們不但沒有視她為健康狀況不好的老婦人，還試圖讓她看起來像是為了保護兒子而亂編故事。

她們都坐在檢察官那一側，瑪莉．芮諾斯和珍妮佛．湯姆森坐在不同排的位子上。每當我瞄向珍妮佛．湯姆森的方向，便能感受到她的怒視，彷彿她希望我在地獄裡被火燃燒。瑪莉．芮諾斯反而是急切地想避免眼神接觸。

珍妮佛．湯姆森先站上證人席，她看起來比以前還更堅決，無論菲爾如何嘗試軟化她，她還是非常堅強。她說，她把她的攻擊者看得很清楚，她沒有任何懷疑，再一次，她相當有自信地指出我就是那個強暴犯。

我之前只有在列隊指認的時候見過瑪莉．芮諾斯一次，所以這次我在法庭中仔細觀察她。她比珍妮佛．湯姆森高出許多，可能有一百七十公分，而且是中年人。她在證人席上敘述自己的經歷時，講得非常辛苦，多次停下來摘下眼鏡，擦拭眼淚。

跟珍妮佛．湯姆森一樣，有人侵入她家時，瑪莉．芮諾斯正在睡夢中。她在沙發上醒過來，發現有人正以手電筒照著她，對她上下其手。她開始尖叫，他便從後門走了出去。她走進了臥室，發現東西被丟得到處都是，而且窗戶被打開了。她走過去要把窗戶關起來，他便從窗外抓住她，把她的上衣扯下，她嘗試關起窗戶，但窗戶卡住了。她描述兇嫌是個淡膚色的黑人男性，有著短髮和細長的一抹鬍子，穿著白色條紋的藍色T恤。他從窗外對著她咧嘴笑。是普爾，我心想，她描述的正是普爾，和他總是掛的那抹賊笑。

普爾嘲弄她，我心想，對她的恐懼感到興奮。

她說自己大聲尖叫，跑出臥室到電話旁，試圖打給她父親，但在一聲鈴響後，電話線就斷了。接著普爾闖入了上鎖的前門，拖著她進入另一間臥房，將她甩在床上。當瑪莉嘗試反擊，普爾便用力打她。就在這寬敞開放且明亮的法庭中，我在腦袋裡可以想像，當瑪莉回憶起自己跟攻擊者說她的丈夫快回來了，普爾那大笑的樣子。「妳根本沒有丈夫。」我可以聽見他這麼說，就如同他之前和我說話的方式，當我問他是否跟我入獄的案件有關時，他的那句「不，老兄，不是我。」他用枕頭蓋住她的嘴巴，阻止她繼續說話，他往她的下體移動並性侵了她。最後因為車輛經過時，車燈照進了敞開的大門，普爾便跑走了。

很明顯地，普爾把她蹂躪得很慘。

「你所說的那個人，今天有沒有出現在法庭中？」

「有的，檢察官先生。」瑪莉．芮諾斯一邊啜泣一邊答道。

「他在哪裡？」

她不願與我眼神接觸，只朝我的方向示意，「他坐在那裡——羅納德．卡頓。」

我可以感覺到陪審團轉身看著我，他們每一張白人臉都在想著：「你這個變態的混帳東西。」

我搖了搖頭，我沒辦法相信人們是這樣看我的。我想問問瑪莉．芮諾斯，知道我被關在監牢中，會讓妳好過一些嗎？每天晚上睡覺時，妳真的覺得自己安全嗎？但願妳知道，瑪莉，普爾害了我們兩個。他害了我們所有人。

菲爾對她交互詰問，指出在她先前的證詞中，她告訴羅威警探她的攻擊者身高為一百八十公分，現在說是一百八十到一百八十三公分，不過我的身高足足有一百九十五公分，這有很大的差距。她也告訴過羅威，她沒看清楚兇嫌的長相，這也是為什麼警察從未要她進行嫌犯素描。我想要從辯護席中跳起來，站到她的旁邊，讓她知道我比她認知的身高還要高。但我知道若是我這樣做， 法警就會在一秒鐘內用警棍將我制伏。坐在這裡感覺很奇怪，我從不希望這樣受人注目，但每個人都在談論我，好像他們深知我是怎樣的人。他們站在一定的安全距離之外對我指指點點，好像我是一隻動物園裡的獅子，一逮到機會就會把他們生吞活剝。但我內心感覺像一隻待宰的羔羊。

菲爾深入詢問關於公寓中照明亮度的問題，也開始質疑她當晚究竟是否有將攻擊她的人看清楚。她堅持自己在列隊指認中指出了另一個人，是因為她對於眼前站了七名黑人男子感到害怕，只想要趕快走出那個房間，即使她知道我就是兇嫌。

不過在一九八七年十月三十日前，她從未向任何執法人員提過她有在列隊指認中看到我，也就是她所謂的強暴犯。在列隊指認過後三年，就在我和珍妮佛．湯姆森的性侵案即將再審前，她才跑了出來。真是個騙子，我想，一定是有人去找她，以確保我不會被放出來。

我唯一的希望是，當她們見到巴比．普爾，她們能夠認出他，並發現自己先前認錯了人。但是法官還沒決定關於普爾的證詞是否可以進到法庭裡，於是他召開了一場叫作「證據審查程序」（voir dire）的聽證。菲爾解釋說，「證據審查程序」就是由律師將所有關於普爾的證據在法官面前提出， 而不是在陪審團面前。陪審團會先被請出法庭，由法官決定哪些證據有證據能力，可以被呈現在陪審團面前。我有不祥的預感，畢竟這個法官先前已經裁定，以一個全是白人的陪審團來審判我並沒有問題，同時也讓兩位被害女性全程同時待在法庭中，聽著彼此的證述內容。

「陪審團不入庭，把證人帶進來。」法官說。

接著菲爾說：「我傳喚巴比．里昂．普爾。」

穿著白襯衫和棕色褲子，普爾大步走進法庭，看起來一臉詫異，不明白自己為何出現在這裡。就是他，我心想，他就是你們要找的怪物。

我向後靠在椅子上，瞪著普爾，他將右手按在聖經上發誓證述絕無虛言。一開始，菲爾顯得輕鬆。他問普爾一些基本問題，像是他之前被關在哪裡，以及他因為什麼罪名入獄（他承認了六項一級入室竊盜罪、兩項重罪竊盜罪及強制陰道性交罪、三項二級性侵害罪，和九項輕罪侵入住居罪），希望讓他降低戒心。接著菲爾開始問起他被逮捕時，對高登警探所作的陳述。

「關於布魯克伍德花園公寓發生的一起事件，高登警探有沒有問你相關問題？」

「我就是因為那個被逮捕的。」普爾不甘示弱地回應。

菲爾叫他回想確切的日期——是一九八五年四月二十一日——我在面前的黃色筆記紙上草草記下這個日期，接著法官打斷了菲爾。

「摩斯里先生，請先處理與本案有關的事項。」

我知道菲爾有重要的問題要問——他想要詢問巴比．普爾的血型。

「普爾先生，你知道你的血型是哪一型嗎？」

法官顯得愈來愈不耐煩。「摩斯里先生，請處理與本案更直接相關的問題。」

我的血型是O+型。他們在第二個案發現場找到的血跡是A型，和普爾的血型一致。在我看來，這個問題高度直接相關。至於第一個犯罪現場，沒有找到可以進行檢驗的血跡。

菲爾改變了策略，以具有威脅性的聲調直接問普爾：「我問你，普爾先生，你有沒有在一九八四年七月二十九日凌晨到布魯克伍德花園公寓，非法侵入珍妮佛．湯姆森的公寓？」

「沒有，先生。」

「你有沒有在進入她的公寓之後用你的手摀住——在你進入她的公寓一陣子後，用手摀住她的嘴？」

「沒有，先生。」

「並且和她進行口腔和陰道性交？」

「沒有，先生。」

「你有沒有性侵她？」

「沒有，先生。」他避免和我眼神接觸，只看我的律師。我在桌子底下握緊了拳頭。真是個騙子！

菲爾開始追問有關瑪莉．芮諾斯的性侵，對他連番丟出與剛才類似的問題，普爾全盤否認，他也否認曾經去找肯尼幫忙自己的案件，同樣否認曾向肯尼坦承他犯下那些我之所以入獄的罪行。他不斷地回答：「沒有，先生。」好像非常困惑為什麼大家在詢問他這些事。

書籍介紹

本文摘錄自《認錯：性侵受害人與被冤者的告白》，游擊文化出版

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作者：珍妮佛．湯姆森（Jennifer Thompson）、羅納德．卡頓（Ronald Cotton）、艾琳．托尼歐（Erin Torneo）

譯者：蔡惟方、蔡惟安

監修者：張娟芬、台灣冤獄平反協會

獻給那些不曾被傾聽的聲音──冤案的雙方受害者

「我已經被關八年了，為的是我從未犯下的罪，上帝可以幫我作證。我每天都在承受痛楚，也很難接受自己現在的處境。沒有人理解，似乎也沒人在乎。我已經打這場仗打很久了，我的腦袋和心靈都已被烙下無法抹去的印痕。有許多次我希望自己從未來到這世上，因為我現在過的生活只有純粹的痛苦，我寧可死去、下地獄，也不要在此虛耗我剩餘的人生。」

「就算我用盡我剩下的生命來告訴你我有多抱歉，那也沒辦法表達我真正感覺的萬分之一。你會有原諒我的一天嗎？」

1984年的某個夏夜，年僅22歲的珍妮佛在自家床上熟睡時，遭到一名陌生黑人男子持刀挾持並加以性侵。她努力集中精神，將犯人的特徵烙印在腦海中，並設法成功逃脫。十一天後，在伯靈頓警局的拘留室裡，七名黑人男子列隊站在珍妮佛面前，而她告訴警方，羅納德．卡頓就是強暴她的犯人。

同樣年僅22歲的羅納德．卡頓，雖不斷堅稱自己清白無辜，但充滿瑕疵的指認程序與蒐證過程，以及偏頗的司法審判制度，仍在物證極度薄弱的情況下將其定罪。羅納德在險惡的監獄環境中掙扎求生，尋找與案件相關的蛛絲馬跡，並積極尋求上訴機會。然而，二次審判不僅未能還他清白，更以兩個無期徒刑再加上54年的有期徒刑，將羅納德再度打入深淵。

1994年，辛普森案讓DNA鑑定技術聲名大噪，羅納德請求律師協助聲請DNA鑑定，藉此證明了他的清白。遭無辜關押將近十一年後，羅納德終於獲釋。

羅納德並非真兇的事實，令珍妮佛震驚不已，她被罪惡感與可能遭到報復的恐懼日夜折磨。在羅納德出獄兩年後，珍妮佛終於鼓起勇氣與羅納德相見……。

本書是由珍妮佛和羅納德的記憶發展而成，並輔以筆記、信件和其他個人文件等資料。珍妮佛和羅納德透過親筆文字抽絲剝繭，細膩呈現出他們所遭遇的悲劇，挑戰我們對「記憶」和「評斷」的理解，同時也展現出寬恕的力量。

Photo Credit: 游擊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航