褚士瑩《一個旅人，在西拉雅》：全亞洲排名第三的西拉雅咖啡，但是知道的人並不多

文：褚士瑩

生活美感表現在時令與自然植物之間

除了動物，西拉雅的生活美感，也表現在不同時令與自然植物之間共生的關係。

西拉雅有很多各式各樣的農人，東山也有許多座咖啡莊園，其中「大鋤花間」自己種植、烘焙的豆子，就得到全亞洲排名第三的殊榮，但是知道的人並不多。

「為什麼不讓大家知道呢？」我問農場主人。

「因為產量有限，很快就喝完了。如果大家知道了，卻喝不到，那不會很難過嗎？」

這是多麼西拉雅的回答！

Photo Credit: 大田出版提供

實際上，西拉雅有好多很棒的咖啡農，還有咖啡烘焙師，他們每個月都會趁休假日拉下店門，聚集在一起，交換品嘗彼此最新的咖啡，希望自己的咖啡，有一天能成為全世界最棒的。

但是就算那一天到來了，恐怕世界上還是不知道台灣的西拉雅，有這麼謙虛的好咖啡吧？因為他們都在店休日躲起來喝啊！

「這裡什麼都沒有，我們走吧！」觀光客看到「本日公休」的招牌，可能永遠不知道他們剛剛跟這輩子可能喝到最棒的咖啡，只隔了一道門的距離。

Photo Credit: 大田出版提供

穿梭在西拉雅表面上什麼都沒有的175號公路， 只要循著產業道路而上，淺山間其實藏著大片大片美麗的咖啡園。

大鋤花間的咖啡農場，兩代經營者都堅持無毒耕種，不噴灑農藥、不施作化學肥料，為了不要繼續用除草劑傷害土地，修復土地與人的連結，於是開始選擇植株低矮、分枝性低，以及非作物病蟲害寄主的植物。根據農場裡每一個區塊不同的日照程度、溫濕度差異，培植菁芳草、黃色與紫色酢漿草，以及闊鱗鱗毛蕨等，覆蓋咖啡樹下的土地，開始所謂的「草生栽培」，因為草是大地的保護層，可以調節溫度，也能為土壤保留水分。

提供各類微生物、昆蟲與動植物的棲息之地，藉由模擬大自然的法則，形成共生共榮的生態平衡。在這對父子的行動裡，我看到西拉雅。

郭柏辰是大鋤花間咖啡農場的第二代經營者，將路邊的青蛇輕輕繞在他的手臂上，耐心等候牠順利回到樹林裡，他的一言一行、一舉一動都傳達著對土地的友善，友善周遭的一切人、事、物。

從小成長在西拉雅的山林之間，他喜歡與每一株花草植物、每一隻昆蟲、動物相處，「只要生長在同一塊土地上，我們就有義務了解牠、尊重牠，如此就能和平相處。」 我在他的話語裡，聽到西拉雅的聲音。

我想起他的父親郭雅聰說話時，也有西拉雅的聲音。

他相信生態環境裡的每一個成員都是必要的一分子，所以時常把這句話掛在嘴上：「我們種的作物，都是讓蟲先吃、鳥來吃，接著土撥鼠和山豬來吃，最後有剩的話才輪我們吃 。」

「把你的心打開，挪出一些位置，大自然就會進來。」他們說人類不應該為了自己的方便和利益，如此輕率用化學藥劑來改變大自然的榮枯。

我想起雨季入夜以後，踏進咖啡農場裡漫天飛舞的螢火蟲，彷彿在默默感謝著西拉雅受到捍衛的土地。

「雖然咖啡樹不會講我們的語言，但還是可以用各種方式去認識、了解，慢慢地我就懂它們想要傳達的意思。」

郭柏辰像看待自己的孩子般，仔細巡視每一株咖啡樹，採下一顆布滿黑斑的果實，循著枝幹檢查，並指著枝節上的黑線，判斷這棵樹得了炭疽病，同時還缺鎂，所以葉脈露出來，葉片也泛黃。

Photo Credit: 大田出版提供

每到冬天結果的季節，咖啡樹就像懷孕的母親，需要耗費大量的精神與體力供給養分，樹體也會較為虛弱。

「就像我們人很虛弱的時候，就會生病、感冒；但強壯的時候，病毒就不容易侵襲，咖啡樹也一樣。」郭柏辰疼惜地說：「咖啡樹不僅僅是為了收成的農作物，而是生活在同一片土地的朋友。」

為了預防病情擴大，要先摘除受感染的果實、病株與病葉，再藉由施肥讓整棵樹強壯起來，大約一、兩個月後就會康復。

採收季節結束後，他還會幫咖啡樹「坐月子」，修剪枝葉、施肥，讓生產完的咖啡樹好好休息，等待明年春天冒出新葉，迎來春天的第一場雨。

他是從小生長在西拉雅，能跟咖啡樹對話的新一代西拉雅農人。

西拉雅的農家，有許多帶著同樣的西拉雅生活哲學，與大自然共存共榮，遵循著季節的規律，採集龍眼花蜜，採集龍眼花、桂花、咸豐草花、甚至咖啡花製茶，種植咖啡、龍眼，也種柑橘、芒果、梅子，就像他們的先祖一樣，不只守護家人，守護著這片土地，也守護土地上所有的生命。

就像我一起在西拉雅工作的夥伴許經緯說的，人類不該在土地上增加任何多餘的東西。

書籍介紹

本文摘錄自《一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感》，大田出版

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作者：褚士瑩

有人問我，西拉雅什麼都沒有，

為什麼那麼喜歡西拉雅？

我說：「你錯了。西拉雅其實什麼都有。」

實際上，台灣的美感，都在西拉雅裡了，

只是你還沒有看到而已。

台灣的生活美感是什麼？

我在西拉雅旅行，尋找到想要的答案。

西拉雅的生活美感，來自時令與自然植物之間的親密關係。

一年四季，咸豐草花、龍眼花、蓮花、桂花、咖啡花……依序綻放，這裡的人們專心採集花朵與果實，也將自然植物的美納入了他們的日常。

在西拉雅的人，都有自己的祕密基地。

我在西拉雅認識的人，都有自己的祕密基地，可以看日出，看夕陽，看城市的燈火，看星星，看螢火蟲，泡野泉……除非至親好友，否則不會知道。

在西拉雅的人，是節制的人。

這裡的人們在大自然採花，會留下足夠的花，讓蜜蜂採蜜，讓果樹結實。而採蜜時，也會留下足夠的蜂蜜，讓蜜蜂足以過冬，明年還會再來築巢。

在西拉雅的人，認真做自己喜愛的工作，更珍視生活。

不管是夏夜山裡翻焙龍眼的農人，或是市場裡的捏陶人，他們偶爾會勞動至夜深露重，但正是體驗過忘我的辛勤，更能體會舒適生活的真髓。

在西拉雅的人，不忘追尋自己的文化根源。

因為糖廠而一時繁華的東原老街，新化市場小巷裡的陶藝工作室，關子嶺溫泉街做著西拉雅族傳統美食的餐廳……保留傳統文化，過著有底蘊的生活，西拉雅在地人的心才那麼踏實從容。

在西拉雅，我發現了台灣原有的生活方式與精神，而我們或多或少繼承了西拉雅的在地生活美感，只是，我們似乎遺忘了那些美好，忘了身為「人」真正該有的生活樣貌。

走入西拉雅吧！那些台灣在地的生活美感，將一點一滴甦醒，重新成為生活中的溫暖象徵。

Photo Credit: 大田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航