《中醫師教你排熱治病》：確實做到這五個飲食重點，減少不必要的熱毒來源

文：崔容瑄

改變飲食，就能解熱毒

產生熱毒的原因很多，我們的日常飲食和壓力是最主要的熱毒來源，但汙染也不容忽視。肺本來應該吸入新鮮涼爽的空氣來冷卻體內的熱氣，但空氣一旦遭受汙染，肺就無法發揮正常作用。近幾年來到處彌漫著汽車廢氣、夏天的冷氣、冬天的暖氣，這些熱氣使空氣變得又髒又濕。髒空氣進入肺中，別說是冷卻體內熱氣了，根本就是熱上加熱。

許多原因都可能產生熱毒，各個原因的比例也不同，而且比例又因人而異。相同的食物對不同的人來說，有些人吃了會轉換成熱量被消耗，有些人則只消耗一半，另一半熱量變成熱毒留在體內。壓力也是同樣的道理，同一件事對某些人來說是壓力，對某些人來說卻沒什麼大不了。有些人能很快排解壓力，有些人則會累積在心裡，讓壓力越來越大。

熱毒的三大來源：飲食、壓力、公共汙染

熱毒的原因難以概化而論，但所有原因中最具直接影響力的莫過於「飲食」了。就算生活在一個無公害的自然環境裡、不受任何壓力影響，只要暴飲暴食、飲食不節制，一樣會有熱毒。

這裡所說的飲食是指所有被吃下肚的食物，包括提供身體所需營養素的一般飲食，以及為了強身健體而吃的保健食品，它們都會在身體裡產生熱。你可能以為只要把熱消耗完就沒事了，但事情並沒有想像中容易。要消耗一碗飯（平均約三百大卡）的熱量，至少要快走一個小時；宵夜吃的炸雞（一塊約二百至二百五十大卡）則至少要快跑一個小時。

除了熱量多寡的問題之外，還有加工食品所含的化學添加物問題更大。化學添加物與毒素無異，它無法被人體分解，就算運動也不會透過汗水排出體外，因此能不吃就別吃。

光是從飲食方面降低一半的熱，就能預防熱毒累積，有助於清熱祛火。熱毒中有六成是從飲食而來，剩下的三成來自壓力、一成來自汙染，因此改變錯誤的飲食習慣並減少食物產生的熱，顯得至關重要。

勿貪多，吃一天所需的分量即可

熱就是能量，人需要熱來維持生命和活動，但我們卻常常吃超過一日所需的熱量，多餘的熱就留在身體裡變成了問題。首先，我們必須了解什麼是標準體重，才能算出自己一日所需的熱量。所謂的標準體重，就是為了維持健康最理想的體重，有很多方法能算出，最簡單的公式如下：

標準體重（kg） = 身高（cm） - 100

如果你的身高是一百六十公分，則標準體重就是六十公斤。最近有人主張算出來的數字應該再乘以零點九，變成五十四公斤，但其實不這麼做也無妨，因為只要維持上述的標準體重，幾乎不會有熱毒相關的疾病纏身。

知道自己的標準體重後，再將標準體重乘以每公斤所需熱量，就能算出一日所需的熱量了，如下：

一日所需熱量（kcal） = 標準體重（kg） × 每公斤所需的熱量（kcal）

體重每一公斤所需熱量是根據活動量調整的，內勤坐辦公室的人活動量低，只要乘以二十五至三十；業務員或經常出外勤的人活動量普通，則乘以三十至三十五；運動選手或勞動者的活動量大，則需要乘以三十五至四十大卡。舉例來說，標準體重五十五公斤的內勤人員，其一日所需熱量就是五十五乘以二十五至三十，也就是一千三百七十五至一千六百五十大卡。

此外，一日所需熱量也會根據年齡而不同，那是因為我們的基礎代謝率會隨著年齡增長而下降。基礎代謝率是指光呼吸而不做任何活動，身體為了維持生命所需要的最低熱量（編按：衛生福利部國民健康署依台灣人性別、年齡與生活活動強度，已訂出每日熱量需求，可參考下表）。

Photo Credit: 聯經出版提供

很少人清楚自己一天該攝取多少熱量，有些人以為自己吃得不多，但真正計算一天吃下的卡路里，恐怕會嚇一跳，原來在不知不覺間早已超過標準。

最近很多人愛吃便利商店的便當，量多價格又便宜，最受獨食者的歡迎。但你可能不知道便當的熱量驚人，將近八百至九百大卡。女性若一天吃兩個便利商店便當，當天就不可再吃任何東西，否則很容易超過一日熱量。

不僅如此，一般餐飲店的食物熱量也高到嚇人，炸醬麵一碗八百大卡，蛋包飯、蝦仁炒飯、泡菜炒飯也有七百至七百五十大卡，用來補身體的參雞湯更是超過九百大卡。當成點心吃的餅乾、麵包、冰淇淋的熱量也很高，通常一份的熱量都逼近五百大卡，更何況，人們還常正餐搭配點心享用。

不想熱量超標，平常就該養成確認食物卡路里的習慣。好在近年來熱量標示已經漸漸成為義務，不只是加工食品，許多餐廳、咖啡廳也紛紛標示熱量，只要有決心，計算卡路里並非難事。

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了解越多，你會注意到越多、改變越多。知道自己應該吃多少熱量之後，你自然會警惕自己，也更容易減少食量。當然，飲食習慣不是一兩天就能改變，有時候明知要改還是改不了，但想要減少不必要的熱毒來源，第一步就是先好好了解自己目前的狀態，並做到下列五點，包括：

飲食重點❶：食物要交替吃，並依體質來選擇

除了要了解食物大約的熱量之外，如果還能掌握食物的性質，便能更有效預防熱毒累積。陰陽調和、寒熱調和的重要性是不變的真理，食物吃太寒、太熱，都會讓身體出問題，因此老祖先吃寒涼性的食物時，會配上一些溫熱性的食物；相反地，吃溫熱性的食物就會配寒涼性的食物。

不過，當身體累積過多的熱毒時，最好避免再吃熱性食物。就算擁有相同營養成分，有些食物性寒涼，有些則性溫熱。如果體內充滿熱毒又吃了熱性的食物，身體失衡狀態就會更嚴重，此時應該改吃寒涼性食物。

飲食重點❷：肉類多是熱性食物，唯有豬肉較偏涼

雖然有些人主張肉類有害健康，其實問題在於脂肪，肉本身是很好的食品，可以提供身體所需的必要胺基酸。不過要注意的是，所有動物的體溫基本上都比人類高，包括牛在內的四肢動物平均體溫都超過三十八度，雞是四十度，鴨等禽類則超過四十二度。

由此可見，我們食用的肉類都是熱性的，只有豬肉算是偏涼。但是別以為豬肉偏涼就放心大膽地吃，豬肉只是肉類中相對涼性的食材，可別因此就毫不忌口地享用。

鴨肉因為富含不飽和脂肪酸，是眾所皆知的健康肉類，但其實鴨肉性質相當熱。禽類通常比四肢哺乳類動物的體溫還高，脂肪也比較多，當然也比較熱，因此氣虛且體寒的人可用其補身，但熱毒多的人則應該避免。

飲食重點❸：豆類偏涼，有助於清熱

豆類營養豐富、性涼，非常適合用來清熱祛火。豆類品種很多，雖然不能說所有豆類都是涼性，但大多是偏涼的。

用來做豆腐和味噌的黃豆就是涼性豆類，不但可當作替代肉類的蛋白質來源，還能達到清熱祛火之效。涼性的豆芽菜富含水分，非常適合降火；黑豆則能補充腎臟的津液，適合用來清除腎熱。

飲食重點❹：熱多的人吃大麥比吃白米好

穀類也分溫熱寒涼，我們吃的主食白米是溫熱性食物。這時候一定會有人問：「可否改吃糙米？」糙米其實只是精緻化的手續較少、營養成分較高，基本上性質跟白米相同。要說穀類中較涼的食物，那就是「大麥」了，所以老祖先才會在夏天時吃大麥飯來避暑。

除了大麥之外，燕麥也屬涼性。燕麥性涼且富含膳食纖維，所以不容易咀嚼和消化，因此以前的人並不愛吃，而現在卻被當成健康食品逐漸受到歡迎，吃燕麥的人越來越多。

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飲食重點❺：與其吃肉，不如多吃魚

魚類的熱比畜肉類少，因此對於有代謝問題的中老年人來說，比起攝取動物性脂肪較多的畜肉類，更適合食用脂肪少、富含優良蛋白質的魚類。背鰭藍色的魚類脂肪較多，內含的熱不亞於畜肉類，但大部分魚類的熱都比畜肉類低，其中又以明太魚最涼，自古以來都被當作解毒之藥，也因此民間偏方中，吸入煤炭而昏迷時會服用明太魚湯（編按：明太魚可在韓國食品商店購買）。

書籍介紹

本文摘錄自《中醫師教你排熱治病：簡單5招調整飲食、清熱解毒，改善三高、過敏、不孕及過動症等疾病，2週讓你煥然一新！（隨書附：體內熱毒檢測表）》，聯經出版

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作者：崔容瑄

譯者：袁育媗

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中醫認為，「風、寒、暑、濕、燥、火」是致病的六淫邪氣，而燥及火便是熱毒的來源。

韓國首屈一指的排熱專家崔容瑄院長認為，壓力、高熱量食物、汙染，是造成熱毒的三大主因。

★人為什麼會生病？吃太多又排不出，化為熱毒，造成疾病！

食物能提供身體所需能量、維持生命，但是攝取過量則會產生不必要的能量，留在體內變成「毒」，也就是我們所說的「熱毒」。

★這些難治疾病，都因「熱毒」所致！

【異位性皮膚炎】──肝熱、心熱、肺熱等多種熱聚積，最後散發於皮膚所致。

【不孕症】──肝同子宮，肝熱讓血液混濁，濁血流入子宮，當然生不出孩子。

【三高】──肥胖讓血糖過高，體內熱過多又攻擊主水的腎，代謝自然變差。

【過動症】──體內燥熱使體溫升高，使患者一刻都靜不下來，需靠活動散熱。

過多的熱會侵入五臟六腑，使五臟六腑燥熱而無法發揮正常功能，一旦熱氣鬱結，會阻礙氣血運行，導致身體無法正常運作、氣血凝滯。更可怕的是，人們盲目相信「提升體溫才健康」，熱毒旺盛的人還猛吃補品，正是現代人容易生病的主因。

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【3種排熱運動】哪一種運動適合排熱？分析各運動優缺點，幫助排出體內餘熱。

★只要開始排熱毒，你會發現自己：

變得好睡，不再容易失眠、口臭。

更年期症狀好轉，熱潮紅減緩。

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血壓開始正常，不再容易飆高。

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航