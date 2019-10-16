《燒腦老球迷的哲學勝利法》：為什麼跑者和打者不會得「運動失憶症」？

文：大衛・帕皮諾（David Papineau）

許許多多的心理陷阱都等著競賽選手身陷其中。通往運動成功的道路上，充滿著可能會分散注意力的事物，兩個最陰險狡詐的圈套就是「發揮失常」和「運動失憶症」。

「發揮失常」（choking），指的是運動員在面對比賽壓力時表現退化。通常當競賽選手表現得很好，也許幾乎要獲勝了的時候，卻會因為比賽的重要程度而分心，結果無法充分發揮自身的實力。（發揮失常的英文choking〔意為哽住或使人窒息〕和毫無善意的手勢有關，經常用來表示人在壓力之下崩潰：一手置於喉嚨上，再加上幾乎快發不出的哽咽咳嗽聲。）

「運動失憶症」（yips），則是對技巧展現出自我意識過於強烈的結果。對動作的擔心不安變得難以控制，將會不斷暗中打亂表現技能該有的水準。患有運動失憶症的人不是在思考比賽策略，而是會無法阻止自己去想手腕的角度或出手的速度，或是其他許多動作，而這些動作是應該要留給根深蒂固的習慣而不是交由意識控制。

如失憶症般對技巧擁有過多的自我意識，一點好處也沒有，這可是運動表現的大敵。當你讓心神遠離該採取的策略，轉向技能的構成要素，就會將自身的水準降至試著一步步按動作順序做的初學者程度。

「分析性癱瘓症狀」，莎恩．貝洛克是如此稱呼這種現象。你最終會拚命想將各個動作連接在一起，而不是展現經由長時間練習在體內培養而成的流暢技能動作。

運動失憶症可能會成為精神性強迫行為，也絕不是能輕易擺脫的症狀。失憶症就像運動界的癌症，無法完全治好，只能獲得緩解。就算運動員暫時重拾健康，危險仍舊存在。

臨場發揮失常和運動失憶症必須分開談。許多運動播報員提到時，好像兩者是差不多的東西，但他們可錯了。雖然兩種情形經常一起出現，但就像我們哲學家所說的，兩者也可以互相毫無關聯。你可能發揮失常，但沒有運動失憶症，或有運動失憶症，卻不會發揮失常。畢竟，就算發揮失常的人並不擔心技巧，還是會因為比賽壓力的其他面向而分心；有時，運動失憶症的人擔憂技巧的情況實在是病入膏肓，以至於根本不需要任何比賽壓力，就會出現症狀。

「失憶症」一詞源自高爾夫，原本是用來描述不自主的抽搐和抽動，連最一流高爾夫選手的推桿都能干擾。許多偉大的選手都深受其擾，有些人更改握桿方式，因而得以痊癒，但有些人則再也沒有從中恢復。名列因失憶症而結束職業生涯的選手相當多，也各個赫赫有名：湯米．阿默（Tommy Armour）、班．侯根（Ben Hogan）、山姆．史尼德（Sam Snead）、強尼．米勒（Johnny Miller）、大衛．杜瓦（David Duval）。

這可是很難搞的病症。將球從幾呎外打進洞中，並不需要像專業運動家一樣的身體素質，連你的奶奶都能做到。但一旦運動失憶症開始深植心中，推桿就會變成嚴峻的考驗。你不再能控制自己的手，而手會在最後一刻慢下來，猛然向前一拉，將桿面轉離洞口。史尼德晚期的推桿被認為是「難以卒睹」。

失憶症這個詞或許來自高爾夫，不過這種現象在其他運動中也相當普遍。在花式撞球（pool）和司諾克（snooker）中，這種病症被稱為撞球失憶症（cueitis），在飛鏢運動中則稱為射飛鏢失憶症（dartitis）。網球選手可能會在要發球時的拋球，被失憶症擊垮，籃球選手則會在罰球時，因失憶症而苦不堪言。棒球的野手和投手都可能患有失憶症，而在板球中，不敵失憶症的不幸投球手已經有一長串名單了。

Photo Credit: Reuters/達志影像 因投球失憶症而棄投從打的Rick Ankiel 。

儘管如此，失憶症的毒害並沒有延及所有運動種類。運動作家有時會將棒球或板球打者的糟糕狀態，歸因於「運動失憶症」，但這毫無道理。在這些運動中進行打擊，並不會出現失憶症，在踢足球或打烤盤足球（gridiron football，譯註：主要流行於北美地區的足球，通常用來統稱美式足球與加拿大式足球），或比公路自由車、或拳擊、跑馬拉松時，也都不會出現。

這是因為運動失憶症只限於特定種類的運動。失憶症只會影響由選手本身發起的動作，而不是對其他人動作所做出的反應。特別是當選手要開始進行某個運動的動作時，這個動作很可能會讓他們去思考必須執行的動作。當其他人掌控著朝你飛來的球的時機和方向時，或其他會引起你反應的動作，你無法開始去思考技巧──只能有所反應。

這就是為什麼打者不會得到失憶症。在板球和棒球運動中，球離手到打者完成反應的期間只有不到半秒鐘，因此沒有任何時間去思考正確的行動，甚至沒有時間思考任何事，只能倚賴反射的反應。運動進行的方式只要是必須對外部產生的刺激立即回應，以上的解釋同樣適用。

運動失憶症最單純的形態，大概就是「射飛鏢失憶症」了。飛鏢選手除了將飛鏢射向2.37公尺遠的飛鏢靶外，不用做任何其他事。不知為何奇怪的是，輪到的選手要花多久射出飛鏢，並沒有時間上的限制。比賽選手開始對自己該做什麼想太多時，射飛鏢失憶症就會出現，導致選手無法擲出飛鏢，或造成其他與投擲動作有關的問題。人稱「靈巧倫敦佬」（The Crafty Cockney）的艾瑞克．布里斯托（Eric Bristow）是五屆世界冠軍，但當他開始無法讓飛鏢離手後，職涯在1987年走下坡，並就此終結。

司諾克和花式撞球選手的病情可能會非常相似。優秀的愛爾蘭選手帕奇．費根（Patsy Fagan）是1977年的司諾克英國錦標賽冠軍，曾出現和架桿器有關的異常狀況。他會來回十幾次在架桿器上移動球桿，次數多到他變得無法好好擊球。「噢，天哪，他接下來這一球會需要用到架桿器了，」電視轉播員會如此輕聲低語，預料著費根即將出現的苦惱行徑。費根的病症最終讓他不得不提早從職業司諾克界退休。

棒球和板球的打者雖然不會患有失憶症，但投手或投球手卻可能為此所苦，尤其是當他們按自己的節奏來投球的時候。棒球投手尤其容易受到影響，因為他們站在投手丘上，可以自行選擇什麼時候要投。

史帝夫．布拉斯（Steve Blass）曾是美國匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates）的明星投手，在1960年代和1970年代早期累積了103勝投76敗投的記錄。1971年的世界大賽，他對上金鶯隊（Orioles）時拿下兩場勝投，在第七戰取得的勝利則讓海盜隊確實奪下冠軍，並於隔年獲選為國家聯盟明星隊的一員。不過，他最知名的一點並非他的成功，而是「布拉斯症」（Steve Blass Disease，也稱為投手或投球失憶症）。1973年，布拉斯投球時完全失控，每局都四壞保送打者，自責分率（ERA，earned run average）最終達到尷尬不已的9.85。在那之後，他很快就退休了。

Photo Credit：AP/ 達志影像 Steve Blass

對投手來說，過度思考投球的動作是職業危害。多年以來，很多投手都被失憶症搞垮了，而很少有人能痊癒。大聯盟的聖路易紅雀隊（St Louis Cardinals）的瑞克．安凱爾（Rick Ankiel）只有在轉換跑道為外野手後，才得以繼續打職棒。他曾被《運動新聞》雜誌（Sporting News）選為2000年的年度最佳新人投手，但在季後賽開始頻頻暴投，再也無法以大聯盟先發投手的身分出場。幸好，他在小聯盟待了漫長的七年後，重新以外野手的身分為紅雀隊出戰，也藉著打擊上的表現，享有過許多成功的賽季。

棒球投手投球時是處於站立的姿勢，板球投球手則是助跑後投球。因此，最有可能得到運動失憶症的會是慢速投球手。快速投球手讓球出手時是以全速助跑，所以投球的動作是自動化流程延伸的一部分，但慢速投球手並不會真的助跑，而只是在慢跑幾步後，將球擲出，因此對後者來說，失憶症並不罕見。

由於不知名的原因，這種病症出現在慢速左投球手身上的機會，遠比右投球手還要來得高。菲利普．艾德蒙斯（Phillipe Edmonds）代表英國出戰時，經歷一連串的艱困時期，而薩里郡板球俱樂部（Surrey County Cricket Club）的全能選手奇斯．麥德利考特（Keith Medlycott）不得不在26歲就退休，原因正是他在投球時無法讓球離手。更近一點的年代則有賽門．凱瑞根（Simon Kerrigan），他在2013年於橢圓體育場（Oval）生平首度參加對抗賽，便深陷惡夢，幾乎無法將球投出，好讓比賽得以進行，而他似乎也不太可能會再被選為英國代表隊的一員了。

一般而言，比較會動腦思考的運動員，似乎最有可能得到失憶症。依直覺行動的選手從來不會停下腳步，分析自己的技巧，這類選手都不需要害怕會得運動失憶症。最有可能患病的是懂得思考和不斷精進的人，這種類型的運動員都對技巧的本質非常感興趣。值得注意的是，湯米．阿默、帕奇．費根、奇斯．麥德利考特在失憶症的問題迫使他們不得不提早退休後，全都成為著名的教練。

相關書摘 ▶《燒腦老球迷的哲學勝利法》：為何板球與賽車的運動世家，遠多於其他運動？

書籍介紹

本文摘錄自《燒腦老球迷的哲學勝利法：熱血看球也要冷研究：現代運動比賽的怪邏輯、贏家策略與潛規則》，大寫出版

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作者：大衛・帕皮諾（David Papineau）

譯者：王婉卉

作者帕皮諾除了是位傑出的英國哲學家外，也是個興趣廣泛、且業餘競賽成績絕對平庸的運動迷與運動人士；因此，他擁有特別的資格得以探索一門叫「運動哲學」的領域。

在書中他利用了形上學、倫理學、心靈哲學的概念，得以讓讀者更容易理解「需要快速反應的運動技能」、「公平競爭的真正意義」、「團隊式運動取勝決策」、「國籍和運動資格的關係」等各種議題。

這位熱血的老球迷／老教授在本書試圖引用豐富的運動界史實與文獻說明：運動，就和人生的很多價值一樣，為某些足以暢想一生的哲學問題提供了絕佳演示素材。

一場攸關動腦思考與運動競賽間的知識辯證，即將在本書中觸發多種閱讀趣味！

Photo Credit: 大寫出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航