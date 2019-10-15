多數團隊都把「給予回饋」當成「說壞話」，對話前最好先說清楚用意
我們想讓你知道的是
接下來的儀式，將幫助你與隊友改善傳達與接收回饋的方式。本儀式不必團隊全員到場。根據你分享的回饋類型，與特定隊友一對一討論或許更適合。
文：大衛・薛爾文（David Sherwin）、瑪莉・薛爾文（Mary Sherwin）
給人回饋前，先說清楚用意
團隊中的衝突，大都來自同事修正彼此的問題。為什麼我們一聽到負面回饋就這麼頭痛，起因於我們對這種回饋的反應，而這些反應可能導致我們與隊友的重大爭執。（附帶一提：我們遇到的團隊中，多數都把「給予回饋」當成「說壞話」。很少有團隊會釐清他們想怎麼接受正面回饋——這個凝聚團隊的機會經常被忽略掉。）
有些書，像是道格拉斯．史東（Douglas Stone）與希拉．海恩（Sheila Heen）合著的《謝謝回饋》（Thanks for the Feedback），專門教大家怎麼接收回饋。但這類書的建議，是需要團隊中的人討論出一個方法管道，每個人都以支持的態度、定期給予與接受回饋。
回饋是在講你或團隊以前創造的事物（工作成果），或是你以前做過的事（任務或行為），並不是在講你當下的情況。這一點很重要，因為當有人給我們回饋，我們就會下意識的解讀：這是在針對我。我們會把負面回饋與我們此時的身分聯想在一起，於是急著捍衛自己的身分、或解釋。
無論是鼓勵的回饋還是否定的回饋，重點都在於該怎麼接納對方對於過去的看法，並在未來運用。如果你收到的是正面回饋，就維持原本的做法。如果是負面回饋，就利用這個意見改變路線吧。
其次，假如我們聽到回饋之後、怎麼想都認為那是錯的意見，通常就不理睬它。但這個回饋也許是對的，而我的想法是錯的。我們對於他人回饋的理解程度，必須等同於對自己假設與信念的理解程度，這樣才能認清我們弄錯了什麼（我再次強調，理解回饋不代表你要同意對所說。）
第三，當我們收到回饋時，可能會鑽牛角尖的思考自己與對方（人或團體）的關係，而不是傾聽他們說的話。「喔，行銷部門本來就不太喜歡我們，所以他才會說我們有問題。」這句話前半段可能是真的，但行銷部門提出的工作問題，也可能是真的——畢竟你無法用他們的眼光看這些問題。
接下來的儀式，將幫助你與隊友改善傳達與接收回饋的方式。本儀式不必團隊全員到場。根據你分享的回饋類型，與特定隊友一對一討論或許更適合。
本儀式利用以下框架來區分回饋，它是由一位產品經理亞瑟．尼可羅斯（Arthur Nicholls）首創，再經過我們改編：
1. 強化型回饋
這種回饋是想維持團隊工作或行為的方向。人們通常都稱它為「正面」回饋，因為它能夠確認哪些地方有做好。對於這類回饋的合適答覆是：「謝謝，當我們向前努力時，會牢牢記住你的意見。」
2. 調整型回饋
這種回饋是想改變事情，跟你們團隊的作為有關。他不是要你們砍掉重練，也不是要你們別重複之前做過的事；他只是建議你們團隊的工作成果或行為，有哪些地方可以再調整的，事務大致上還是往正確的方向發展。當他人給你調整型回饋，你可以回：「經你這麼一說，我好像得調整網頁表單的字體大小，這樣會更好讀。」
3. 拒絕型回饋
這種回饋要求對方用另一種想法或行為，完全取代現有的做法。當同事或主管給你拒絕型回饋時，可能會出現幾個常見情境。對方可能要求你停止做某件事，卻沒建議接下來要幹嘛。你可能收到特定的想法，意圖取代你創造出的成果、或改變你未來的行為。此時你不必接受對方的建議，只要謝謝他們提供回饋，然後說你晚一點再回覆他們該怎麼改善。
如果你想表示意見時
一、告訴你的隊友，你想要提供回饋
用簡單的問題，告知對方你想提供回饋：「嗨，克里斯！可以耽誤你幾分鐘嗎？我想跟你討論一下。」此時不必談到細節，因為這會令對方擔心。至於談話的時間與地點，就讓對方決定。
二、對話之前先說清楚用意
解釋你為什麼要提供回饋，以及這樣對工作有什麼貢獻。在深入細節之前，務必讓他們知道你要討論什麼。例如：「我想了一下你分享給團隊的網頁表單設計。我有些想法想和你討論。」
三、回饋時講事實，別用形容詞
現在分享你的回饋。談到工作成果的時候，請講清楚你是在強化、調整，還是拒絕它的方向。千萬不要說：「我覺得這個網頁表單令人頭痛。」而是具體的表達問題：「我覺得這個網頁表單有兩個地方很難用手機填，現在多數人應該都是透過手機填寫表單。我們來檢查一下吧，我再跟你說什麼地方需要調整。」
關於隊友行為的回饋也可套用同樣的邏輯。從你的觀點，跟對方描述你觀察到什麼行為、這個行為的起因，以及繼續這麼做會產生什麼後果。講清楚你想看到什麼行為，尤其是在之前的儀式中團隊同意的行為。避免籠統或模糊的字眼，因為它們會掩蓋問題的細節。此外，除非你是經理，否則對於他人之間行為的回饋，還是別充當和事佬比較好。
四、傾聽對方的答覆並釐清
傾聽對方對於你回饋的答覆。為了釐清你的回饋，他可能會提出問題，而你要回答他、試著用他的觀點理解事情。他可能透過答覆提供回饋給你，因此若有必要，雙方必須輪流傾聽與釐清對方的說法。
五、總結接下來該怎麼做
根據你提供給對方的回饋，與他總結接下來該怎麼做比較好。雙方應該都要有後續行動。在某些回饋的討論過程中，可能只是總結接下來的步驟，這樣也行。我們合作過的團隊中，有些在回饋時間會利用速寫，來共同擬定解決方案，也有些只是把郵件總結起來作為產出。
慣例——請教專案利害關係人、決策者時，記住這個儀式
用以下資訊當開場白：「這些是專案目標，而我們的進度已經到……；此時您若能提供……（回饋），對我們來說是最有價值的。」接著就跟前述的流程一樣理解與釐清回饋，然後根據回饋的含意來開始分類，並總結回饋的影響。假如回饋很複雜或是矛盾，請使用下一個儀式。
回饋應該產生摩擦，而不是緊張
適量的衝突對大家來說都是好事，但衝突多就不好了。假如分享回饋令大家不安，而且他們無法或不願提出方法來減少不安，這場衝突就會變成緊張。
那你該怎麼克服這種局面？答案是從一開始就設定好談話的準則。你可以舉出符合準則與不符合準則的例子（例子必須包含書寫與口語溝通）。如果你覺得對方不符合共同的溝通準則，請立刻給他回饋。假如團隊無法按照你想要的方式溝通，那麼再怎麼努力都於事無補。
書籍介紹
本文摘錄自《領導不能講「公司規定……」，你得整理部屬的行為：常遲到、郵件已讀不回、教不聽、難配合……別再念罵罰，用這些工具讓他自主管理》，大是文化出版
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作者：大衛・薛爾文（David Sherwin）、瑪莉・薛爾文（Mary Sherwin）
譯者：廖桓偉
身為主管的你，一定遇過以下狀況：
- 員工上班老遲到，再怎麼要求與處罰，就是辦不到。怎麼辦？
- 開會時希望聽大家意見，臺下的人都沒吭聲，但會後一堆人沒照你的話辦。
- 你用LINE溝通，部屬不是沒看，就是已讀不回？甚至回：這時間不想被打擾。
- 你交付新任務，員工卻告訴你：這不是我的人生規畫，我不想這麼累。
「這還要教？」「講了幾遍還不會？」「別給我一堆資料，給我你的看法」
「為什麼你不照我教的步驟做？」
以前的主管只要講一句：「這是公司規定」，大家就會遵守，
為什麼現在這套方法不管用？團隊運作變得越來越困難？
那是因為多數主管都誤解了「團隊」的定義：
優秀團隊不是由「優秀的部屬」組合，你得「整理部屬的行為」：
只要用一疊便利貼、一張白板，就能讓所有人參與並打造自己想要的規則：
幾點上下班、幾點容許被打擾、想跟什麼樣的同事合作、善用哪種溝通工具……。
本書兩位作者薛爾文夫妻，專門協助組織發展跨部門合作，
客戶包括飛利浦口腔保健、領英、GoogleUX文化社群、聯合國兒童基金會等。
他們發現：「那種很快就達成一致協議的組織，外表看起來很好，其實病很重」
因為，組織裡的所有規定，包括成功和失敗，不應該由誰（老闆或是主管）說了算。
藉著「談論」來建立團隊準則，不能誰說了算
建立團隊的第一步，就是把那些沒有明說的潛規則（準則）搬上檯面一起討論，
例如，應該幾點上班？幾點算遲到？幾點下班？你希望同事怎麼稱呼你？
你喜歡一個人表現？還是跟同事合作？但準則只能6到8項。
創造對的衝突——很快一致同意的組織，病很重
大家都怕衝突，多數人都把給別人意見當成說人壞話，所以寧可閉嘴。
怎麼辦？用便利貼，把問題寫下來，然後貼在白板。別用形容詞，要寫事實，
更重要的是，批評完後得說明怎麼改進。寫出來，或在4分鐘之內，說出來。
做決定不再那麼難，可以簡單
你知道團隊共事時，哪件事情最難嗎？就是做決定。
為什麼要做這決定？這會影響什麼人？誰要負責這個後果？最晚何時要決定……
作者提供了「2×2評估圖表」、「信心投票」等工具來幫你，
就算部屬沒有得到想要的結果，也能理解主管為什麼會這樣決定。
本書還提供「情緒地震儀」，讓你了解部屬到底為了何事不爽、何時不爽？
如果專案成功了，大家想如何慶祝？又該如何定義失敗？
絕對比說：「這是公司的規定」更有效果。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九