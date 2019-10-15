多數團隊都把「給予回饋」當成「說壞話」，對話前最好先說清楚用意

文：大衛・薛爾文（David Sherwin）、瑪莉・薛爾文（Mary Sherwin）

給人回饋前，先說清楚用意

團隊中的衝突，大都來自同事修正彼此的問題。為什麼我們一聽到負面回饋就這麼頭痛，起因於我們對這種回饋的反應，而這些反應可能導致我們與隊友的重大爭執。（附帶一提：我們遇到的團隊中，多數都把「給予回饋」當成「說壞話」。很少有團隊會釐清他們想怎麼接受正面回饋——這個凝聚團隊的機會經常被忽略掉。）

有些書，像是道格拉斯．史東（Douglas Stone）與希拉．海恩（Sheila Heen）合著的《謝謝回饋》（Thanks for the Feedback），專門教大家怎麼接收回饋。但這類書的建議，是需要團隊中的人討論出一個方法管道，每個人都以支持的態度、定期給予與接受回饋。

回饋是在講你或團隊以前創造的事物（工作成果），或是你以前做過的事（任務或行為），並不是在講你當下的情況。這一點很重要，因為當有人給我們回饋，我們就會下意識的解讀：這是在針對我。我們會把負面回饋與我們此時的身分聯想在一起，於是急著捍衛自己的身分、或解釋。

無論是鼓勵的回饋還是否定的回饋，重點都在於該怎麼接納對方對於過去的看法，並在未來運用。如果你收到的是正面回饋，就維持原本的做法。如果是負面回饋，就利用這個意見改變路線吧。

其次，假如我們聽到回饋之後、怎麼想都認為那是錯的意見，通常就不理睬它。但這個回饋也許是對的，而我的想法是錯的。我們對於他人回饋的理解程度，必須等同於對自己假設與信念的理解程度，這樣才能認清我們弄錯了什麼（我再次強調，理解回饋不代表你要同意對所說。）

第三，當我們收到回饋時，可能會鑽牛角尖的思考自己與對方（人或團體）的關係，而不是傾聽他們說的話。「喔，行銷部門本來就不太喜歡我們，所以他才會說我們有問題。」這句話前半段可能是真的，但行銷部門提出的工作問題，也可能是真的——畢竟你無法用他們的眼光看這些問題。

接下來的儀式，將幫助你與隊友改善傳達與接收回饋的方式。本儀式不必團隊全員到場。根據你分享的回饋類型，與特定隊友一對一討論或許更適合。

本儀式利用以下框架來區分回饋，它是由一位產品經理亞瑟．尼可羅斯（Arthur Nicholls）首創，再經過我們改編：

1. 強化型回饋

這種回饋是想維持團隊工作或行為的方向。人們通常都稱它為「正面」回饋，因為它能夠確認哪些地方有做好。對於這類回饋的合適答覆是：「謝謝，當我們向前努力時，會牢牢記住你的意見。」

2. 調整型回饋

這種回饋是想改變事情，跟你們團隊的作為有關。他不是要你們砍掉重練，也不是要你們別重複之前做過的事；他只是建議你們團隊的工作成果或行為，有哪些地方可以再調整的，事務大致上還是往正確的方向發展。當他人給你調整型回饋，你可以回：「經你這麼一說，我好像得調整網頁表單的字體大小，這樣會更好讀。」

3. 拒絕型回饋

這種回饋要求對方用另一種想法或行為，完全取代現有的做法。當同事或主管給你拒絕型回饋時，可能會出現幾個常見情境。對方可能要求你停止做某件事，卻沒建議接下來要幹嘛。你可能收到特定的想法，意圖取代你創造出的成果、或改變你未來的行為。此時你不必接受對方的建議，只要謝謝他們提供回饋，然後說你晚一點再回覆他們該怎麼改善。

如果你想表示意見時

一、告訴你的隊友，你想要提供回饋

用簡單的問題，告知對方你想提供回饋：「嗨，克里斯！可以耽誤你幾分鐘嗎？我想跟你討論一下。」此時不必談到細節，因為這會令對方擔心。至於談話的時間與地點，就讓對方決定。

二、對話之前先說清楚用意

解釋你為什麼要提供回饋，以及這樣對工作有什麼貢獻。在深入細節之前，務必讓他們知道你要討論什麼。例如：「我想了一下你分享給團隊的網頁表單設計。我有些想法想和你討論。」

三、回饋時講事實，別用形容詞

現在分享你的回饋。談到工作成果的時候，請講清楚你是在強化、調整，還是拒絕它的方向。千萬不要說：「我覺得這個網頁表單令人頭痛。」而是具體的表達問題：「我覺得這個網頁表單有兩個地方很難用手機填，現在多數人應該都是透過手機填寫表單。我們來檢查一下吧，我再跟你說什麼地方需要調整。」

關於隊友行為的回饋也可套用同樣的邏輯。從你的觀點，跟對方描述你觀察到什麼行為、這個行為的起因，以及繼續這麼做會產生什麼後果。講清楚你想看到什麼行為，尤其是在之前的儀式中團隊同意的行為。避免籠統或模糊的字眼，因為它們會掩蓋問題的細節。此外，除非你是經理，否則對於他人之間行為的回饋，還是別充當和事佬比較好。

四、傾聽對方的答覆並釐清

傾聽對方對於你回饋的答覆。為了釐清你的回饋，他可能會提出問題，而你要回答他、試著用他的觀點理解事情。他可能透過答覆提供回饋給你，因此若有必要，雙方必須輪流傾聽與釐清對方的說法。

五、總結接下來該怎麼做

根據你提供給對方的回饋，與他總結接下來該怎麼做比較好。雙方應該都要有後續行動。在某些回饋的討論過程中，可能只是總結接下來的步驟，這樣也行。我們合作過的團隊中，有些在回饋時間會利用速寫，來共同擬定解決方案，也有些只是把郵件總結起來作為產出。

慣例——請教專案利害關係人、決策者時，記住這個儀式 用以下資訊當開場白：「這些是專案目標，而我們的進度已經到……；此時您若能提供……（回饋），對我們來說是最有價值的。」接著就跟前述的流程一樣理解與釐清回饋，然後根據回饋的含意來開始分類，並總結回饋的影響。假如回饋很複雜或是矛盾，請使用下一個儀式。

回饋應該產生摩擦，而不是緊張

適量的衝突對大家來說都是好事，但衝突多就不好了。假如分享回饋令大家不安，而且他們無法或不願提出方法來減少不安，這場衝突就會變成緊張。

那你該怎麼克服這種局面？答案是從一開始就設定好談話的準則。你可以舉出符合準則與不符合準則的例子（例子必須包含書寫與口語溝通）。如果你覺得對方不符合共同的溝通準則，請立刻給他回饋。假如團隊無法按照你想要的方式溝通，那麼再怎麼努力都於事無補。

書籍介紹

本文摘錄自《領導不能講「公司規定……」，你得整理部屬的行為：常遲到、郵件已讀不回、教不聽、難配合……別再念罵罰，用這些工具讓他自主管理》，大是文化出版

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作者：大衛・薛爾文（David Sherwin）、瑪莉・薛爾文（Mary Sherwin）

譯者：廖桓偉

身為主管的你，一定遇過以下狀況：

員工上班老遲到，再怎麼要求與處罰，就是辦不到。怎麼辦？

開會時希望聽大家意見，臺下的人都沒吭聲，但會後一堆人沒照你的話辦。

你用LINE溝通，部屬不是沒看，就是已讀不回？甚至回：這時間不想被打擾。

你交付新任務，員工卻告訴你：這不是我的人生規畫，我不想這麼累。

「這還要教？」「講了幾遍還不會？」「別給我一堆資料，給我你的看法」

「為什麼你不照我教的步驟做？」

以前的主管只要講一句：「這是公司規定」，大家就會遵守，

為什麼現在這套方法不管用？團隊運作變得越來越困難？

那是因為多數主管都誤解了「團隊」的定義：

優秀團隊不是由「優秀的部屬」組合，你得「整理部屬的行為」：

只要用一疊便利貼、一張白板，就能讓所有人參與並打造自己想要的規則：

幾點上下班、幾點容許被打擾、想跟什麼樣的同事合作、善用哪種溝通工具……。

本書兩位作者薛爾文夫妻，專門協助組織發展跨部門合作，

客戶包括飛利浦口腔保健、領英、GoogleUX文化社群、聯合國兒童基金會等。

他們發現：「那種很快就達成一致協議的組織，外表看起來很好，其實病很重」

因為，組織裡的所有規定，包括成功和失敗，不應該由誰（老闆或是主管）說了算。

藉著「談論」來建立團隊準則，不能誰說了算

建立團隊的第一步，就是把那些沒有明說的潛規則（準則）搬上檯面一起討論，

例如，應該幾點上班？幾點算遲到？幾點下班？你希望同事怎麼稱呼你？

你喜歡一個人表現？還是跟同事合作？但準則只能6到8項。

創造對的衝突——很快一致同意的組織，病很重

大家都怕衝突，多數人都把給別人意見當成說人壞話，所以寧可閉嘴。

怎麼辦？用便利貼，把問題寫下來，然後貼在白板。別用形容詞，要寫事實，

更重要的是，批評完後得說明怎麼改進。寫出來，或在4分鐘之內，說出來。

做決定不再那麼難，可以簡單

你知道團隊共事時，哪件事情最難嗎？就是做決定。

為什麼要做這決定？這會影響什麼人？誰要負責這個後果？最晚何時要決定……

作者提供了「2×2評估圖表」、「信心投票」等工具來幫你，

就算部屬沒有得到想要的結果，也能理解主管為什麼會這樣決定。

本書還提供「情緒地震儀」，讓你了解部屬到底為了何事不爽、何時不爽？

如果專案成功了，大家想如何慶祝？又該如何定義失敗？

絕對比說：「這是公司的規定」更有效果。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九