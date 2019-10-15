《你一定愛讀的極簡歐洲史》：蘇格拉底的問答、柏拉圖的譬喻、亞里斯多德的三段論

文：約翰．赫斯特（John Hirst）

古典情懷今猶在

文藝復興時代的學者和作家們認為，他們或許做得出能與古希臘羅馬匹敵的藝術、文學和學術，但絕不可能超越。他們因此稱之為古典，意思就是經典的、最優的。

古人與現代人的成就孰優孰劣，世人辯論長達200年之久，直到17世紀，希臘關於太陽、地球、星球和星宿的科學觀被證明是錯誤的，這場爭辯才告停息。自彼時起，大家對古典就減少了尊敬，轉而把更多希望放在現代人可能有的成就上。不過，就某些領域而言，我們的起點依然是希臘羅馬的書寫者。當我們注視著這些巨人，「古典情懷」還是可能油然而生。

希臘雅典的三大哲人：蘇格拉底（Scorates）、柏拉圖（Plato）、亞里斯多德（Aristotle），在哲學方面舉足輕重。有人說過，整個西方的思想傳統無非是柏拉圖的註腳。這三人之間關係密切，蘇格拉底藉由「思辨」宣揚哲學觀點，柏拉圖是他的弟子，將老師的思想與對話記錄下來，亞里斯多德則是柏拉圖的學生。

蘇格拉底的問答

蘇格拉底並沒有說他教的是真理，他只是奠定了邁向真理的方法，基本上就是質疑一切、任何事物不能只看表面，他認為一般人的意見並不具備理性基礎。他會問這種看似簡單的問題：什麼叫做好人？弟子回答後，他就告訴對方，這個答案哪裡有個大漏洞。對方或許會再次反駁，不過這次比較謹慎；接著是更多的詢問、更多的修正。蘇格拉底認為，如果你的心智清明而敏捷，終究會掌握到真理，不必上窮碧落下黃泉，或是做什麼研究。真理是存在的，但你必須耕耘你的心智，才能掌握它。

直到今天，這種方法依舊冠有他的大名：蘇格拉底問答法。照理說這應該是大學教師的教學指南——老師的角色不是制定規則，而是幫助學生清楚思考，從討論中得到豐碩的成果。因此，一段師生的對話可能類似這樣：

老師：艾曼達，什麼是革命？ 艾曼達：以武力推翻政府。 老師：如果這個國家本來由某個國王統治，結果國王的弟弟殺了他篡位為王，這算是革命嗎？ 艾曼達：噢，那不是。 老師：這麼說，並不是所有以武力推翻政府的情況都是革命？ 艾曼達：呃，對，不是所有這樣的情況都算是革命。 老師：那，除了武力推翻之外，還需要什麼條件才能造成革命呢？

這種問題是有陷阱的。頭腦靈光的人不必懂太多，就能對這一套得心應手。

蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德是公元前4至5世紀的人，住在當時奉行民主的雅典。他們都是民主制度的批判者，蘇格拉底因此得罪了雅典的統治者，以藐視神明和腐蝕年輕人道德的罪名被送上法庭接受審判。他的答辯是：他又沒有硬要什麼人接受他的想法，他只是提出質疑，好讓他們以理性為依據去相信自己的信念。由501位市民組成的陪審團判他有罪，不過正反兩方人數相當接近。

接下來，陪審團要決定該對他處以何種刑罰。檢察官要求判處死刑。這時候，大多數被告都會趕緊表達歉悔，甚至把妻兒都搬出來，懇求輕罰，但蘇格拉底卻拒絕屈膝求饒。

蘇格拉底提出疑問：對於一個鼓勵你追求心靈和道德進益的人，什麼是適當的刑罰？或許你該供養他一輩子才對！你們也許可以選擇流放我作為懲罰，可是把我逐出這個城市，我到其他城市還是會這樣做。他說：「不管我在哪裡，不提出質疑，我就活不下去，沒有省思的生活不值得活。你們也可以對我處以罰鍰，可是我什麼也拿不出來，我不是有錢人。」他的弟子對他的態度心急如焚，跳出來說願意替他繳交高額的罰金，不過，不令人意外的，陪審團判了他死刑。

在雅典，死刑通常都是立刻執行，這次卻往後推遲了，因為宗教慶典的關係。蘇格拉底大可趁機潛逃，說不定那些官員還暗自希望他逃之夭夭，但他卻拒絕逃跑。他問：「既然我不能永遠活著，那又何必苟且偷生？活著不是目的，好好活著才是。我曾在雅典的法治下過著很好的生活，如今我已準備好接受懲罰。」直到最後一刻，他還是充滿了哲學思辨。直到他的鐐銬被取下，他還在發表高論，說痛苦和享樂只是一線之隔。

他被判處服毒芹汁自絕，必須在一日將盡時服下毒藥，他的弟子求他晚點再喝，現在太陽還沒下山呢！蘇格拉底回覆道：「要是我這樣偷生，自己看了都覺得荒謬。」他平靜的接過毒藥一飲而盡，全無半點神傷，很快就藥效發作而亡。

柏拉圖的經典譬喻

我剛才敘述蘇格拉底的死亡經過，用的是同情這位哲學家的語氣。我可不可能換個方式述說這個故事，好讓你轉而同情檢方呢？那位檢察官的兒子曾經加入蘇格拉底的哲學論壇，結果成了酒鬼。檢察官因此說蘇格拉底是個危險人物，誰能說不是呢？對一切事物充滿質疑之際，人會迷失方向；我們不能光靠理性過日子，一定要靠風俗、習慣和宗教對個人指點迷津，才可能成就一個社會。

只是以上這個論點很難贏得認同。我們的文化多半偏袒蘇格拉底這邊，因為柏拉圖將這段死亡歷程記述並留存下來，結果把他捧成了最高典範。

直到今天，柏拉圖依然是一個哲學核心問題的起點：我們的感官經驗是不是真能引導我們走向真實？柏拉圖相信，我們在世間的所見所感，只是存在於另一個崇高靈魂界中完美形體的影子。世界上有普通的桌子，但有一張完美形體的桌子一直存在於某個別處。即使是個抽象的觀念，例如正義和良善，也是以完美的形體存在於某個他處。人類便是來自那個靈魂界，必須透過心智和精神的鍛鍊，才能重新發現這個完美。

柏拉圖是偉大的理想主義哲學家，他拒絕以物質觀點來解釋這個世界。柏拉圖知道，一般見識的人會排斥他的觀念，於是回以一個迄今依然生動有力的譬喻。

想像一群人，被囚禁於一個幽暗洞穴之中，而且全部被鎖鍊綁住手腳。他們背對高牆鎮日坐著，看不到背後，只能面對另一面的穴壁。洞穴外頭有一條路，路的盡頭有一個大火炬，路上若有其他人、動物和車輛經過，火炬就會將這些東西的影子投射在他們面對的穴壁上。這些穴居人看到的唯一事物就是這些影像；他們替陰影命名、品頭論足，針對它們推理辯論；他們相信，這些影子是世間真實的存在。 後來，其中一人意外被解開鎖鏈，從山洞走到露天處。一開始，強烈的光線照得他睜不開眼，等他看到陽光下五彩繽紛、美好的立體世界，不禁又驚又疑。可是，他說，在山洞裡，我們以為……。 沒錯，當你身在洞裡，你不可能看到真相。

亞里斯多德的三段論

亞里斯多德是柏拉圖的學生，將自然世界和宇宙——不只是地球，也包括天文領域——的知識做了極好的整理。認為地球是宇宙中心的宇宙觀即是他的學說，於17世紀的科學革命中被推翻，不過他關於清晰思考的理論迄今猶存。他提出三段論，也就是一個敘述分成三段，以兩個前提假設（一是概述，一是明確敘述）出發，最後導向結論的方法。舉個例子：

每一隻貓都有四條腿 米利根是一隻貓 所以：米利根有四條腿

這個結論正確嗎？三段論要得到正確結論，兩個前提假設必須真確，邏輯要站得住腳。在上例中，貓確實都有四條腿，而米利根，已經說過是一隻貓，因此，這兩個前提是真確的。而它的邏輯站得住腳嗎？答案是肯定的——如果米利根是一隻貓，而所有的貓都有四條腿，那米利根一定也有四條腿。

接著舉個站不住腳的論點：

每一隻貓都有四條腿 米利根有四條腿 所以：米利根是一隻貓

即使兩個前提皆為真確，但這個結論並不正確，因為米利根和貓之間並沒有連結（米利根也可能是狗）。而如果前提之一並不正確，那麼即使邏輯站得住腳，結論也可能不正確，例如：

所有的貓都是黑色的 米利根是一隻貓 所以：米利根是黑色的

這個邏輯站得住腳，但結論並不正確，因為第一個前提並不真確。

三段論可能導致各式各樣的錯誤推理，但只要按部就班遵循規則，都可以找出漏洞來。由此可知，為什麼大家會說是希臘人教會我們如何理性思考。

書籍介紹

本文摘錄自《你一定愛讀的極簡歐洲史（終極答案版）：為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深？》，大是文化出版

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作者：約翰．赫斯特（John Hirst）

譯者：席玉蘋、廖桓偉

經過二次大戰與希特勒納粹崛起的、偉大卻毀滅的力量後，

歐洲人民如何走「回」進步與繁榮之路？

歐洲最受推崇的歷史評論家約翰．赫斯特給了終極答案（增修第九、第十章）。

出版至今，連續10年，年年再版

景美女中、西松高中、臺北商業大學……最多高中和大學指定參考書，

彌補條列式資料陳述的不足，把過往強記死背的歷史來龍去脈，一次補齊！

你知道嗎？

理性思想源自法國，浪漫主義卻是德國首創。

科學，其實是希臘人憑直覺想出來的。

最早實施民主的一群人，是軍隊。

日耳曼蠻族不講法治、搞酷刑，一件文物出土之後才改變。

英國人的一本書，促成美國鬧獨立、法國大革命……

課本「斷簡殘篇」的編寫方式，讓你讀過還是摸不著頭緒？

厚厚幾本歐洲史，讓你望而生畏？

從希臘羅馬、文藝復興、啟蒙運動、宗教紛爭到光榮革命，乃至於歐洲各國語言的淵源……赫斯特教授講的歐洲史超精彩，前因後果妙趣橫生，讓你知道：

為什麼歐洲老是搶第一？

歐洲文明的起源，是由三大匪夷所思的元素組合而成：

古希臘和羅馬文化； 基督教教義（猶太教的一個奇特分支）； 侵略羅馬帝國的日耳曼蠻族之戰士文化。

諸多世紀以來，這個不穩定的組合造就出許多性格截然分明的人物——基督宗教的始祖耶穌、殘暴的維京人、好鬥的教宗、開啟共和體制怪物的布魯圖斯、希臘雅典哲人蘇格拉底、發現地心引力的牛頓、在法國大革命中崛起的拿破崙，為近代時期的歐洲歷史提供了十足動力，建構出一個工業化的都市社會，成為世上第一批享受到繁榮的人類。

不過工業革命展開之後，不只帶來進步，也帶來獨裁——希特勒的納粹思想擴及歐洲，靠的就是無線電廣播的力量……。

如果去找哲學、藝術、數學、文學、醫學與政治思想的源頭，所有這些智識都會把我們帶回歐洲。

談到數學，我們在學校做幾何，把它當作數學題目來做，但在希臘，幾何是引導人類認知宇宙本質的一個途徑。

說到醫學，每個進入醫學院的學生都要宣示遵守希波克拉提斯誓詞，就是以生於西元前五世紀的雅典市民希波克拉提斯（Hippocrates）為名。

提到法律，為各式各樣的人為交易，訂下公平公正的原則，源頭是來自西元第六世紀東羅馬帝國查士丁尼大帝下令彙編的《查士丁尼法典》。

藝術方面，文藝復興時代的米開朗基羅的大衛像，更是徹底展現人類的完美裸體比例與線條的典範。

世上第一波穩健的經濟發展就發生在歐洲，工業革命接踵而至。而其他代表現代的標記，如代議政體和人權觀念，也是發軔於歐洲。「歐洲，為什麼可以搶第一？」 澳洲最知名的歷史學家約翰．赫斯特一場引人入勝的探索，為我們梳理出歐洲這個改變了全世界文明的各種特質。

本書共分為十個章節，前面兩章勾勒出歐洲的完整歷史；接下來的六章，各取一個特定主題，包括政府的形態、語言、百姓生活等，不同主題各自敘述成一個完整而精采的故事；而新收錄的兩章，加入了更近代的歷史，包括工業革命和兩次世界大戰的過程。本書以清晰、幽默、發人深省的筆調，敘述了一個不同凡響的文明。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九