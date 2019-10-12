《寫給情人的詩詞》：一闋《江城子》，讀破蘇軾悼念亡妻的心

文：桑妮

江城子．乙卯正月二十日夜記夢 蘇軾（宋） 十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。 千里孤墳，無處話淒涼。 縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。 夜來幽夢忽還鄉。小軒窗，正梳妝。 相顧無言，唯有淚千行。 料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。

創作背景

蘇軾，北宋著名的文學家、政治家、藝術家。擅長詩、詞、賦和散文，亦善於書法和繪畫，是文學藝術史上的通才。與歐陽修合稱「歐蘇」，更與父親蘇洵、弟蘇轍合稱「三蘇」，父子三人同列唐宋八大家。相對於含蓄溫柔的婉約派，蘇軾首開詞壇的豪放派，振作了晚唐及五代以來較為穠豔綺靡的風格。

在王安石變法期間，曾被新黨爪牙李定以文字獄陷害，史稱「烏臺詩案」。後來又因反對「盡廢新法」，遭司馬光為首的舊黨斥退，終生當不了宰相，在新舊黨爭中兩邊不討好，導致仕途失意。

這闋詞作於宋神宗熙寧八年（西元一○七五年）。蘇軾的妻子王弗與他相伴十年便亡故，而當時的王弗只有二十七歲。這十年間，蘇軾從未提及她的隻字片語，卻在《江城子》中透露難以言盡的思念。

有人說，讀《江城子》，可以讀破蘇軾的心。

確實，這闋詞寫得動情深入人心，字字句句都是他淋漓的相思。

這是他悼念妻子王弗的一闋詞。

應是王弗離開他的第十個年頭，某一日，為王弗的忌日。魂牽夢縈裡，王弗入了他的夢，夢醒猶記起她小軒窗下梳妝的樣子，於是潸然寫下這一闋思念無盡的詞。

王弗敏慧，與他琴瑟相和，甘苦與共。只可惜天妒紅顏，王弗僅與他相伴短暫十年光陰，就亡故了。此後，她就活在他的心中。

相伴的十年，日日是細水長流的美好。獨留他一人的十年，卻是日日度日如年一般的煎熬。

這十年間，他輕易不寫片字關於她的任何，不是不想念，而是有著永不敢提及的怕，怕念及難自持傷悲。

而今曉夢她影，再難自禁。十年隔絕，一生一死，音訊渺渺，茫茫一片皆是傷痛。欲克制自己不去思念，卻難耐真心意，她一直都在心間，從未曾忘記過。最傷悲處，還是她的墳遠在千里之外，想要跟她訴說心中的淒涼悲傷都不能夠。

唯嘆息，天上人間的距離，早已將你我隔絕至陌生。即便能相逢，料想你也不會認識現在的我了。因，這經年我四處奔波，早已灰塵滿面，鬢髮如霜，不似原來的模樣。

可是，我依然記得你的模樣，是這樣的美好，永似那小窗對鏡梳妝的貌美舒心。

或許是思念心切，晚來忽然在隱約的夢裡，見到了梳妝的你，那是在故鄉，我們似過往一般兩兩相望，卻千言萬語無法訴，唯有淚落千行。

我知道，這之後的年年，你待著的地方就是我的斷腸處，曉月冷風的夜，你孤寂的一處，是我永遠的相思地。

這樣愛一個人，讓我們看到了愛的完滿。不是永在一起，日息相伴，而是，有一人，永遠活在心的那一處！

書籍介紹

本文摘錄自《寫給情人的詩詞：讀了詩詞、懂了愛情，為初相遇、將離別、甫分手、長相思的你》，大是文化出版

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作者：桑妮

蘇東坡、李商隱多情，理所當然，司馬光、歐陽修竟然也能浪漫？

古人多禮節、卻也最狂放，所以古詩詞中的風花雪月，

流傳至今就纏綿成一種千古絕唱。

中國古典暢銷作家桑妮，以愛為題，解讀40首曠古流傳的愛情詩詞，

讓大家走進千年之前的舊時光，

見證那些偉大的愛情，在亙古的歲月裡，第一次被說出口的驚心動魄。

現在的你，無論是初相遇、將離別、甫分手、還是未脫單、大齡女

長相思、單戀、犯了錯、沒人陪、甚至不倫戀、第三者……

你都可以讀詩、吟詞，不觸景也能生情。

在那些想念成災之夜

詩仙李白「早知如此絆人心，何如當初莫相識。」

身在孤寂異鄉的你，也有這樣的戀人嗎？

一見鍾情多美好，她也注意到我了嗎？

司馬光不只是史學家，還是寫情高手。「相見爭如不見，有情何似無情。」

這樣的曖昧，撩得人心蕩漾呀！

遠距戀愛很苦嗎？

「我住長江頭，君住長江尾，只願君心似我心。」

宋朝詞人李之儀，將一顆癡心呈現淋漓。告訴對方：我沒變心，你呢？

上班的時候好想你，想到連該做的事都忘了：

詩人張仲素「提籠忘采葉，昨夜夢漁陽。」

用一個空籠當譬喻，完整傳達心不在焉的情意！

我看的不是燈，是妳。

宋朝軍事專家辛棄疾，寫詞悲壯也柔情，曾經年少的你一定也抄過這句

「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」

少了妳，這世界怎麼會一樣呢？

「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。」

唐朝詩人元稹思念愛妻，簡單幾句就勝過一堆LINE簡訊。

不能明說的柔情。第三者，我，最懂。

晚唐女詩人魚玄機，愛上有婦之夫李億，只好躲進道觀修行，

「憶君心似西江水，日夜東流無歇時」，這是她的不甘心呀，元配千萬不要看。

覺得只說「我愛你」太膚淺？口耳相傳的詩詞最能表達愛意，

看看古人怎麼讀詩、念詞，懂愛情。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九