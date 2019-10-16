《刀爾登讀史 肆》：「通俗小說」就像一個收拾得井井有條、沒有雜物的房間

文：刀爾登

通俗小說

我曾是金庸忠實讀者。曾經以為，他的小說，特別是我喜歡的幾部，不管什麼時候，抓起來就看得下去。去年的某個時候，我忽然想起來，至少有好幾年沒讀過他的小說了，趕緊找出一部。不到半小時，我放下書。我讀不下去。

「好呀」，我欣慰地說，「我長出息了。」想了想，又有點沮喪：「也許我只是老了。」

過了幾天，我見到某位曾與我有同樣興趣的朋友。我大驚小怪地告訴他，我連金庸也讀不下去了。他說：「我早就不讀了。」我瞧瞧他，他頭髮已經半禿了，穿著件有條紋的運動衣，正懶洋洋地靠在椅子上，左手親親熱熱地守住自己皮帶上方的肚子，彷彿那是他的寶庫；他的眼神，只在掃過桌上的酒杯時，才偶爾熱情流露。我想：「也許第二個想法是對的⋯⋯」

之所以這麼想，是在我的印象中，對通俗小說的興趣，隨著年齡的增長而消減。這個說法可能沒什麼普遍意義，可能只出自部分的觀察，可能只是人生經驗的豐富，使我們的興趣分散了，可能只是我們懶得找新的小說看，而舊的小說又看膩了；再說，我確實知道有些年紀比我還大的人，對那些「玩意兒」一直興致很高呢。

我記得我第一次讀《水滸傳》時的興奮，第一次讀《西遊記》，第一次讀《基督山恩仇記》（The Count of Monte Cristo）⋯⋯第一次讀《三國演義》就沒那麼激動了，不是因為它更少「通俗」──在我看來，與《水滸傳》和《西遊記》相比，《三國演義》的「文學氣」更少，而「通俗氣」更濃，不過它是用半文言寫成的，沒有那麼多生動的細節，兩個大將軍打仗，三言兩語，就死掉一個，千千萬萬個小學生在抗議：怎麼能這麼寫呢？

長大以後，我們不怎麼提這類小說，似乎為它們著迷是件挺不好意思的事。

我們喜歡講的是自己閱讀《精神現象學》（Phenomenology of Spirit）的辛苦，或對《咆哮山莊》（Wuthering Heights）的深沉感情，不喜歡講一晚上看五本武俠小說的經歷；我們喜歡假裝不經意地提起自己點讀《漢書》，不喜歡回憶曾經手抄《綠色屍體》，被教師捉到，罰抄紅寶書。不過呀，有一次有個人一定是喝酒喝多了，講起小時候讀《說唐演義》的事，同席的好幾個人，異口同聲，不但都承認熱愛過那書，還把書中的好漢排名背了出來。要知道，在場的都是社會棟樑，有一個還隨身帶著鋼筆呢。

有個著名的問題：如果您幹了壞事，被放逐到孤島上，隨身只能帶三本書，您會選擇帶什麼呢？我曾想搜集對這個問題的回答，記了幾個，懶病一發，就罷手了。回答自然是五花八門，但我從（有限的觀察）中發現一個傾向：好多人的答案中，有一本書是他真正喜歡的，一本是他希望自己喜歡的，一本是他願意讓別人認為他喜歡的。

比如我吧，我會說，我要帶本⋯⋯呃⋯⋯棋譜，還有帶一本《約翰生傳》（The Life of Samuel Johnson），最後一本，我想是《儒林外史》。

這三本書裡，《儒林外史》是我喜歡的；棋譜是我希望能夠喜歡上的（準確地說，是希望能用它打發時間，我聽說有人住了幾年監獄，就變成一流棋手了）；《約翰生傳》是我願意讓別人相信我喜歡的。

很多人喜歡通俗小說，然而，在我搜集到的回答中，沒一本通俗小說有運氣登上孤島。

但如果問題換成，坐一天火車，打算帶什麼書，我相信，很多人就要提到通俗小說了。一比較我們立刻發現，通俗小說不經看。

是的，大多數通俗小說，只能讀一遍，因為它是情節驅動的，知道了情節，再讀未免無味。但也不都是這樣啊，《水滸傳》，還有金庸的《射雕英雄傳》，包括我在內的很多人就讀了好幾遍；反過來說，托爾斯泰的偉大作品《戰爭與和平》（War and Peace），包括我在內的很多人，沒有讀第二遍的打算。

「通俗小說」和「文學小說」有其界限，但無法分明。「情節推動」（與性格或命運推動相對）是界限之一，這界限當然也是漸近的。

在歐洲，現代小說的形式確立之前，幾乎所有小說，包括最偉大的一批作品，都是以情節為最主要推動力的。

近代小說中的那些經典作品，之所以逃過了「通俗小說」或「類型小說」的「惡名」，只因為作者是囉嗦鬼，不是簡簡單單地講出一個曲折的故事，而記下了對社會、對人生的大量觀察。

在現代小說中，有些作品也難於歸類。大仲馬的《基督山恩仇記》，靠的是（有點誇張的）莊嚴感，才勉強算作「文學小說」；史蒂文生（Robert Louis Stevenson）的《金銀島》（Treasure Island），如果沒有西爾弗和他的鸚鵡，能不能在文學史中占一席之地，也要大成問題了。

用現在的標準看中國的「四大名著」，《紅樓夢》肯定是「文學小說」，《三國演義》應該算通俗小說，《水滸傳》和《西遊記》就不那麼容易歸類了，這兩部小說雖然「俗」氣十足，但書中都有豐富的所謂「文學性」，讓我們不得不對它們另眼相看。

情節推動之外，還有一個因素是我看重的：如果一本小說常想著取悅讀者，它便是「通俗小說」。

我打算從正統的「文學小說」中找個例子。狄更斯的《塊肉餘生記》（David Copperfield），是許多讀者都熟悉也十分喜歡的。在小說快結尾時，男女主人公終成眷屬。這是所有讀者都一直使著勁希望的，也是裡面的其他幾個角色，特別是大衛的姨婆，一直在暗中希望的。在灑滿讀者快樂的淚水的一頁，我們讀到大衛和他的愛人把喜訊告訴姨婆時的可愛場面：

「我摟著愛格妮，走到我姨婆的椅子背後，我們兩個都俯身靠在她上面。我姨婆兩手一拍，從眼鏡裡看了一眼，立即發起歇斯底里來，我平生見到她發歇斯底里，這還是頭一次，而且是僅有的一次。」 「這陣歇斯底里一發作，把坡勾提叫上來了。我姨婆剛一緩和，就撲到坡勾提身上，管她叫蠢笨的老東西，用盡了全力抱坡勾提。抱完了坡勾提，又抱狄克先生（這一抱，他覺得無上榮光，但是也大為驚訝）；抱完了狄克先生，才告訴他們這是為什麼。隨後，我們大家都共同感到非常快活。」（張若谷譯文）

我可不是說嚴肅的作家，就得讓他筆下的角色大倒其楣，也不是說狄更斯先生在這裡只想著讀者的快樂，而非表達自己的快樂──他衷心喜歡這些角色，早在讀者之前，就為他們流過各種淚水了。

但是，從狄更斯的寫法上看，從他滿心想要創造的效果上看，我不得不說，《塊肉餘生記》是有點曲終奏「俗」的。當然，作為讀者，咱們歡迎作者在折磨咱們大半天後，哄上幾句。要是全書都是這樣的哄慰，那就是另一回事了。

取悅讀者，未必全在情節安排上，文學小說也經常善酬惡報，以大團圓為終局，但如果整本小說裡，對讀者的取悅，體現在無數細節上──主人公的手槍型號，完美地適合他的英雄氣概；他騎的馬，正是我們想配給他的；所有的對話，都意味深長，如同劇本裡的臺詞；每個人的相貌，都「符合」他的「性格」，妍媸有分；我們喜愛的角色，作者不會放過巧妙讚美的機會，我們憎厭的人，作者適時暗示他的無能；連天氣也恰到好處，每到情緒濃重時，就會下起大雨來好吧，我們得說，這就是通俗小說。

走進通俗小說，就像走進一個收拾得井井有條、沒有雜物的房間。我們不會像在閱讀其他小說時那樣磕磕絆絆，經常要納悶：「這是什麼意思？老天爺，他寫這個，到底是什麼意思呢？」每一個場景，每一句對話，每一個角色走出的每一步，都絲絲入扣，經過作者的精心設計，我們心中的各種活動，都是我們自己已經熟悉的，舒服的，安全的。通俗小說又叫消遣小說，不是沒有道理的。

是啊，多數人喜歡讀通俗小說，我也喜歡。我喜歡休息，我喜歡娛樂，我喜歡自己的感覺受重視，我喜歡自己的意志得到實現，哪怕是在別人的筆下、虛幻地、重複地實現。

實際上，那些經典的、正兒八經的作家，往往令人不快，在被杜斯妥也夫斯基折磨了個把鐘頭之後，誰不想換換心情？「來本愛葛莎．克利斯蒂吧，看看那個討人喜愛的小鬍子又出什麼花樣了。」我喜歡愛葛莎的噱頭，喜歡波洛一本正經地糾正別人說：「我是比利時人。」要不，再看一遍金庸吧：

「周伯通最愛熱鬧起哄，見眾禁軍衣甲鮮明，身材魁梧，更覺有趣，晃身就要上前放對。黃蓉叫道：『快走！』周伯通瞪眼道：『怕甚麼？憑這些娃娃，就能把老頑童吃了？』黃蓉急道：『靖哥哥，咱們自去玩耍。老頑童不聽話，以後別理他。』揚鞭趕著大車向西急馳，郭靖隨後跟去。周伯通怕他們撇下了他到什麼好地方去玩，當下也不理會禁軍，叫嚷著趕去。眾禁軍只道是些不識事的鄉人，住足不追，哈哈大笑。」

我想，我用手撫過家裡那只花貓的脊背，它有多舒服，閱讀這樣的文字，我就有多舒服，我簡直也想嗚嚕嗚嚕地叫幾聲。

我很難想像一個人總是在閱讀那些嚴肅得不得了的書籍，縱然，從一本高明的小說中，我們能夠瞭解豐富的人性，在我們熟悉或不熟悉的環境中，是如何同我們自己很不相同思想和行動的，我們被引入他人的內心，我們在黑暗中看見光亮，在光明中看見陰影──這些都很好，但也確實令人疲勞。讀書不是進學堂，再說，就算學堂還有課間的休息呢。

不過同時，我也有點後怕，假如我從小到大，對小說的閱讀，只限於那些討人喜愛的作品，我對世界的印象，又會多麼奇怪。

是的，我會用實際的經驗，來修正那些從書中得來的印象，但是要說一點兒也不受這類通俗小說的影響，不會傾向於將他人理解為動機簡單的，道德鮮明的，物件性的，固定反應的，傾向於將世界理解為背景性的，順從意志的，意義顯豁的，井然有序的，那可不見得。

相關書摘▶《刀爾登讀史 肆》：對渴望權力的野心家來說，文學是個狡猾的敵人

書籍介紹

本文摘錄自《刀爾登讀史 肆：亦搖亦點頭》，大寫出版

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作者：刀爾登

閱讀是什麼？它既是私有經驗、又是一粒粒不知會在心田中長出什麼的種子。幽默博學犀利的才子作家「刀爾登」系列作品最終回，一路檢查關於閱讀的自問自答。

他用前半生讀了萬卷書，現在用了一本書，探究讀書能幹嘛、又為何要讀。什麼樣閱讀觀讓他搖頭，什麼樣的書又讓他點頭？

「寫史」猶如一把鋒刃，「評古人」角度既冷又奇的刀爾登，在《亦搖亦點頭》中收斂了他的銳氣，以溫厚睿智的筆觸，回望自己半生接觸中外文學的歷程，笑談關於「讀書」的許多疑問與想法：像是讀書「有用」或「無用」？通俗與文學作品間的界限與糾結？什麼是「經典」？何謂閱讀的「品味」？我們還需要讀「古書」嗎？

PhotoCredit:大寫出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航