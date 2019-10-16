《刀爾登讀史 肆》：對渴望權力的野心家來說，文學是個狡猾的敵人

文：刀爾登

殘忍與同情

手頭有本劍橋大學西蒙．巴倫科恩（Simon Baron-Cohen）教授2011年的新著《惡的科學》（The Science of Evil），從它的副標題「論同情及人類殘忍的起源」（On Empathy and Origins of Cruelty），我們能大致猜出著作的主題。

在書的一開頭，科恩講了三個故事。第一件事，是在他七歲的時候，父親向他說起納粹用猶太人的皮製燈罩。「這是那種一旦聽到，就永遠從腦子裡抹不掉的話。」科恩回憶。人和燈罩，這兩件事怎麼能聯繫得起來呢？

他父親還談過自己早年的女友露絲．戈德布拉特（Ruth Goldblat）。科恩的父親第一次拜見露絲的母親（集中營的倖存者），發現她的手是「反」的。納粹科學家將她的手切斷，反著縫接回來。現在她掌心向下時，拇指在外側，小指在裡側。聽到這裡，年輕的科恩，朦朦朧朧地意識到，人類本性中有一種似乎與自己相反的性質，人可以不把人當人看。

第三件事，是科恩成年後，聽一位生理學教授說，人類對低溫的耐受極限，至今最可靠的資料，來自納粹科學家在達豪集中營（Dachau Concentration Camp）進行的「浸泡實驗」──沒必要介紹這可怕的實驗的詳情，且說科恩聽到後，腦子裡想的是，人，是怎樣「關閉」天性中的同情之心呢？

科恩有個一生揮之不去的問題：怎樣理解人的殘忍？通常，有人做了可怕的事，我們便說他是壞人，他是魔鬼，他邪惡。在科恩看來，這根本不是解釋。

這一點上，我贊同科恩。將人的一些行為歸之於品性「邪惡」，有點像希臘戲劇中的「機械降神」，對真正的思維是種破壞。我們用「邪惡」之類的概念來包裹人性的某些特質，至少有時，是因為我們假裝不理解邪惡，不願意承認自己有「邪惡」的能力。作為品質的「邪惡」，好像是某種外物，可以驅趕、教化或用手術刀拿掉一樣⋯⋯萬一是，也將像電影裡的異形，取掉它，我們就死了。科恩認為，所謂惡，就是將人視為非人的客體，是同情心的喪失。短暫的喪失（這是每人都經歷過的，因為仇恨、憤怒、報復心等），是同情心的臨時關閉，長期的喪失，叫「同情的磨蝕」。

這本書我並沒有讀完，原因之一，是我先入為主地不喜歡他提出的「零同情」概念。如果有人哪怕只有一個人能夠毫無同情心，不論是作為感覺的同情（sympathy），還是作為功能的同情（empathy），都沒有一絲一毫，那意味著，大衛．休謨（David Hume）所主張的同情心是自我與普遍道德之津梁，便不能成立了。

在人的精神王國，誰是國王？理性，情感，還是別的什麼，以及真的有國王嗎？道德的真正發動機，藏在哪裡？參加爭論的，在十七世紀、十八世紀，有了不起的笛卡兒（Descartes）、史賓諾沙（Spinoza），也有同樣了不起的休謨和亞當．斯密（Adam Smith），以及眾多的優秀頭腦。

其中一方認為情感是軟弱、混亂、低等的，離身體比離靈魂更近。另一方則有休謨的「理性是且應當是情感的奴隸」（這是他的一個極端表達，不代表他在這個問題上的全部態度）。而涉及到同情心，陣營變得不那麼清楚了。霍布斯說，對他人不幸的憐憫不過是恐懼自己遭受同樣的事；曼德維爾（Mandeville）說，我們悲憫朋友的不幸時，心中有一種「隱密的快樂」；而亞當．斯密生氣地說，沒有那回事，「我的悲傷完全是因為你，不是因為我」。這三位可都有經驗主義背景，而且有兩個半是英國人。

在哲學家爭論的時候，我們這些行外之士，一邊聆聽，一邊難免想些自己的粗淺心事。

我此刻在想的一件事，理性是經常受蒙蔽的，在這個時候，誰為它拭去塵土呢？我知道標準答案是，理性是最好的拂塵，包括對於其自身。但又想起休謨的結論，根本沒有不伴隨情感活動的理性，又想起理性暫時蒙塵的一些例子，想起湯瑪斯．阿奎納（Thomas Aquinas），不管他是多麼善辯，不管我們多麼敬仰他，一旦讀到他認為消滅（包括而且主要是指使用暴力，比如火刑）他人身上的「邪惡」是對那人做善事，這時，在我們對神學十分陌生而無力反駁時，是什麼能讓我們對阿奎納這樣的觀點皺起眉頭呢？

Photo Credit: Carlo Crivelli United States public domain 湯瑪斯・阿奎那，歐洲中世紀的哲學家和神學家。

「生動」誘發同情心

我小的時候，與那個時代的同齡人及父兄輩的人一樣，接受過「革命文學」的訓練。「革命文學」裡都有反角，幾乎都是單調的、概念的、物體一樣的人。這種描述，是精心設計的，為著避免讀者產生「不正確」的想法。這些反角，無不得到「應有的下場」。是啊，應有的下場。在書裡，在實際中，旁觀者歡呼。在書裡，也在實際中。

現在，如果重讀《閃閃的紅星》之類的作品，我會大搖其頭，因為我的「理性」便足夠讓我知道哪些是荒謬的，哪些是可怕的。但一個七八歲的、生活在謊言之網中的孩子呢？有個老兄，向我說起過一部叫《英雄虎膽》的電影。在他插隊時，為了裡邊的一個角色──王曉棠演的阿蘭，幾個知青吵了一架。我也看過那部電影，那時年齡還太小，但也覺得漂亮的阿蘭被一槍打死真是可惜。

這是因為她漂亮嗎？是，但不僅僅是。我還聽說過二十世紀五十年代的讀者為了《鋼鐵是怎樣煉成的》中的冬妮婭辯論。也是因為她漂亮嗎？是，也不僅僅是。伴隨著愛美之心的，還有美麗喚來的人之正常情感的覺醒，關閉的同情心，被活躍的想像打開了。閱讀中同情心的發生，有其他的、與漂亮無關的機會，比如，我相信許多讀者和我一樣，如果反角是個滑稽可笑的傢伙，就不希望他悲慘地死去。

要說其中的關鍵，我想起了一個休謨愛用的字眼，「生動」，是的，「生動」意味著我們離物件足夠近，「生動」意味著我們的想像力被激發，「生動」誘發同情心。休謨說，「同情的擴展在很大程度上依靠於我們對他的現狀所有的感覺，⋯⋯需要想像做很大的努力。」這裡的關鍵字是「對其現狀的感覺」，以及「想像的努力」。我們不能「感覺」一個抽象、完全概念化的角色，但只要這角色稍有「人味」，同情心就有可能──哪怕只是一點點可能──覺醒。

我們不能夠對我們完全沒有認知的感受發生同情。如果我們從來沒有疼痛過，我們怎能不笑嘻嘻地用棒子打別人的頭呢，如果我們從來不曾流血，也沒有聽說過、閱讀過對於流血的描述，我們怎能看到別人流血的手指而縮攏身體呢？是的，我們不曾死亡，但有誰不知道死亡的意義呢？擴大經驗範圍，似乎是發展同情心的必須經過的途徑。

對渴望用權力與教條統治人民的野心家來說，文學是個狡猾的敵人

文學，有擴展經驗的功能（儘管不是它最重要的功能）。一部文學作品，對讀者來說，充滿著他人的感受，他人的生活，他人的他人。甚至，一部壞的，很壞的小說，也不可能完全忽略人的感受，不可能完全抹掉生活的「生動」之處，它的讀者，每次只得到些碎片，但也許有一天，這些碎片會聚攏起來，成為活生生的「他人」的觀念。還記得當年的批判「資產階級人性論」嗎？無數在我們今天看來很不「人性」的作品，在極權的追求和維護者看來，仍是「迷魂湯」，亦可證文學之難以「純淨」。

我當然不是主張閱讀壞的文學，但是，在好的文學難以獲得之際（許多人有這種記憶），當強加與哄騙完美結合的時候，在爬出謊言泥淖的工具如此之少的時候，最壞的文學──我不敢相信我這麼說──也比殘酷的政治家最好的演說要有益人心。有這麼一句話，「利用小說反黨，是一大發明」，事實上，這是最古老的發明之一。文學，亦如瑣碎的日常生活和庸常的情感，天生擁有化解之力，對渴望用權力和教條統轄萬民頭腦（而不僅是身體）的野心家來說，文學是個狡猾的敵人。

在《惡的科學》書中，科恩討論了漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）「平凡的惡」的概念，很可能，他的研究曾受到鄂蘭「邪惡發端於同情心結束之處」這一主張的啟發。科恩請我們思考這樣一個鏈條：

甲：我只是將本區的猶太人列了個名單。

乙：我奉命去逮捕一些人，把他們押解到火車站。丙：我的工作只是打開火車車廂的門，僅此而已。

⋯⋯

癸：我的工作只是打開淋浴噴頭，毒氣從裡邊出來了。

我想到的是今天發生在我們身邊的無數例子。制度不是人這樣的道德主體，制度沒有道德責任，我們沒辦法懲罰制度，我們只能懲罰人。制度不會慚愧，人有可能。在任何制度下，所有被殺的人，都是被人殺的。

對權力和殘忍的關係，研究甚少，但我們知道，在人類殘忍行為展覽會的最顯要位置上，是那些手執權柄之人。我們自豪地擁有瘋狂的高洋（齊文宣帝）和卡利古拉（Caligula），有同為女性的呂雉和伊爾斯．科赫（Ilse Koch），有屠城的英雄項羽和阿提拉（Attila），這個名單長得無法形容，其中包括被人細密研究過無數次的藝術愛好者希特勒，以及若干我不便說出名字的大人物。

其中的一個類型，是「君子遠庖廚」。不再有「生動」的人，只有乾燥的數位和偉大的目標，只有成功和障礙。有幾個政治人物，會費力地想像會有多少人，因他的一道命令，痛苦，憂愁，被處死或在饑餓中死亡？

當物件沒有任何「生動性」時，沒有主動的、努力的想像，同情心的發生，能有多少機會呢？喬治．奧威爾（George Orwell）舉過一個例子，投彈的飛行員從一萬米高空看下去，房屋至多是個斑點，他按動開關，炸彈搖搖擺擺地下墜，他看到微弱的閃光，知道自己完成了任務。

我又想起不久前閱讀的《女巫之錘》（The Hammer of Witches，又一本我沒能讀完的書），一本禍害數百年、現在終於被公認為邪惡的著作。現在我想的是，那位主要作者，一名多明尼加派的修道士，在妄斷他人的內心時，可曾有一點同情之心？在寫下那些條分縷析的句子時，他是否意識到他在談論殺人？我想他當然知道，他不在乎。在殘酷的時代，殘忍的寫作才是合乎風尚的，回想小時候讀過的許多作品，我吃驚地發現，自己受過那麼多的殘忍教育。

科恩說同情心是人間最寶貴的資源。我十分同意，而且十分願意同意。但是，我想起伯納德．曼德維爾將憐憫看作是一種弱點（儘管，他說，是與美德最相近的弱點），是啊，我希望同情心是人性最後的堡壘，但這堡壘到底有多麼可靠呢？畢竟，同情心有可能只是美麗的花朵，來自我們尚不瞭解的根源；在相反一方，作為喪失同情心的邪惡，到底是腐敗本身，或只是某種腐敗的臭氣，而那腐敗之物，同樣還在更深之處？

相關書摘▶《刀爾登讀史 肆》：「通俗小說」就像一個收拾得井井有條、沒有雜物的房間

書籍介紹

本文摘錄自《刀爾登讀史 肆：亦搖亦點頭》，大寫出版

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作者：刀爾登

閱讀是什麼？它既是私有經驗、又是一粒粒不知會在心田中長出什麼的種子。幽默博學犀利的才子作家「刀爾登」系列作品最終回，一路檢查關於閱讀的自問自答。

他用前半生讀了萬卷書，現在用了一本書，探究讀書能幹嘛、又為何要讀。什麼樣閱讀觀讓他搖頭，什麼樣的書又讓他點頭？

「寫史」猶如一把鋒刃，「評古人」角度既冷又奇的刀爾登，在《亦搖亦點頭》中收斂了他的銳氣，以溫厚睿智的筆觸，回望自己半生接觸中外文學的歷程，笑談關於「讀書」的許多疑問與想法：像是讀書「有用」或「無用」？通俗與文學作品間的界限與糾結？什麼是「經典」？何謂閱讀的「品味」？我們還需要讀「古書」嗎？

PhotoCredit:大寫出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航