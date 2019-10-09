贖罪日的代罪羔「雞」：該用動保觀念譴責猶太教儀式嗎？
我們想讓你知道的是
不少猶太人在猶太新年到贖罪日結束的這段期間，會以儀式、禱告等方式，進行所謂贖罪或思想自己罪過的活動。其實除了罪孽冒犯神這個比較神學方面的問題，把贖罪日的精神放到人際互動中，也許最根本的問題，是人們彼此之間，如何彼此相待，避免互相冒犯，又或在冒犯發生之後，尋求諒解、彼此原諒。
2016年的贖罪日（Yom Kippur）前夕，以色列農業部推出了一個針對年輕觀眾的卡通廣告，背景設在一處養雞場，一隻公雞針對贖罪日屠雞的「kapparot」儀式，發表了一段高見，表示以錢幣來替代活生生的雞隻，不僅不用犧牲無辜的雞，還可以在儀式後將錢幣拿去救濟窮人，一舉兩得。這則看來逗趣的廣告，瞄準家中尊崇這項儀式的年輕人或孩童，希望他們可以勸戒父母或長輩，以錢幣代替活雞，來舉行這項被稱為「kapparot」的贖罪日傳統儀式（註1）。
- 影片解說：2016年的政府宣導廣告
「kapparot」是一些猶太教徒，在贖罪日降臨前夕，所進行的一項儀式。在使用雞隻的儀式中，人們會抓住一隻活雞，在頭上繞三圈，同時進行簡短的贖罪禱告，然後以符合猶太教飲食法規的方式，當場宰殺雞隻。
- 影片解說：kapparot儀式
利用活雞進行「kapparot」儀式引起的爭議，很大一部分是源自於雞隻被當場宰殺這個階段。不少動物權益團體會對這類活動進行抗議。今（2019）年7月，位於美國加州洛杉磯的一座猶太會堂，就因為連年在kapparot這項儀式中，漠視動保人士的抗議，持續使用活雞，被動保團體告上法庭。
這項根據記載，似乎行之有年的贖罪日儀式，是否因為動物保育意識的興起，而引發新的爭端？而環繞這些爭議的觀點，孰是孰非？在探討這些問題以前，我們可以先思想贖罪日的初衷。
贖罪日
猶太曆法第七個月（提斯利月，Tishrei）的第一日是猶太新年（Rosh Hashanah），9日後、也就是該月的第10日，就是贖罪日。今年的贖罪日落在西曆10月9日。贖罪日顧名思義是個必須思想自身罪孽、向神請求寬恕的日子。根據猶太教經典《妥拉》，贖罪日這天除了和一般的安息日一樣，禁止做任何工，還必須獻祭、禁食，以潔淨自己。
在以色列，不少平時不守教規的世俗猶太人，也會在贖罪日禁食。另外，所有店面與餐廳（包括24小時營業的店家）都會關門、機場與道路交通也暫停、甚至有些電視台也會停止播放節目。也就是說，從10月8日的日落到10月9日的日落這段期間，以色列全國（除阿拉伯人區域、或像是耶路撒冷舊城中的阿拉伯基督徒區等非常少數的區域），會因為人們不會飲水或攝取任何食物，少了安息日家庭聚餐的氣味，加上空蕩蕩的街道、有些「死寂」的商街，更添加一股肅穆的氣氛。
許多正統猶太教徒會參加比平常更久的猶太會堂聚會，聚會以贖罪的禱告為主。一些猶太教徒則會在贖罪日降臨的日落之前（註2），舉行kapparot儀式。
代罪羔「雞」
這項儀式究竟最早何時開始，難以確定，目前可以確定的是在第七、八世紀，就已有文字記錄顯示，一些猶太人如何實踐這項習俗。儀式的經文根據，一般認為是與猶太教經典《妥拉》的〈利未記〉第16章，指示如何以羊獻贖罪祭的這段經文有關；其中提到在獻祭時，應象徵性地將以色列人的罪孽歸咎在用來獻祭的羊身上，這段記載除了是「代罪羔羊」這個說法的起源，也很有可能是贖罪日屠雞儀式的根據（註3）。
至於為什麼使用雞而非其它牲畜或家禽，普遍合理的推測，是雞算是比較隨手可得的，在體型上也比較符合儀式的需求。
儘管這項儀式行之有年，幾位著名的米茲拉西（Mizrahi）拉比，包括邁蒙尼德（Maimonides或Rambam，Moses ben Maimon）與拉西巴（Rashba，Shlomo ben Avraham ibn Aderet）等，都從猶太教律法的觀點，公開反對這項儀式，抨擊其為異教徒（pagan）的行徑。
此外也有拉比針對執行上的細節，提出幾項問題，例如有些人可能會不擇手段地取得雞隻，或是沒有在儀式後，將雞捐給慈善機構，甚或是在儀式後，把雞的內臟丟棄在屋頂上（註4）。
出生在烏克蘭的作家、即短篇作品被改編為經典音樂劇與電影《屋頂上的提琴手》的沙勒姆・亞拉克姆（Sholem Aleichem，筆名Sholem Aleichem）就曾在自己的短篇故事中，寫過有關在kapparot儀式前夕，雞隻們發動罷工的橋段。
當宗教傳統遇上現代「普世」價值
從上一段可以看出，有關贖罪日屠雞的爭議，並非新鮮事，歷史上幾位備受推崇的拉比，早就對這項習俗表達反對；不過，這些爭議至少是侷限在猶太教社群之中。現代對動物權益的逐漸重視，讓這項爭議擴及猶太教社群以外的團體與個人。
因此，撇開神學的議題，有關贖罪日屠雞這項傳統的爭議，其實也可以從傳統、習俗、宗教與現代社會之間的拉扯來探討。許多行之已久或一些人習以為常的宗教與日常習俗，從現代社會的價值觀與科學知識來看，可能是落伍、封建、違反「普世」價值與科學知識的。
問題就在於有些團體與個人還是基於不同的原因，希望能繼續執行一些習俗。當政府與制策者介入時，如果只單從現代價值與科學的角度，認定過去的習俗就是必須被消滅的陋習，而不先認清其中的價值衝突，就可能會招致強烈的反彈；特別是當社會中還有不少人，仍相信這些傳統習俗的價值。
比如說，以色列當前的法律禁止在屠宰場以外的地方宰殺雞鴨這樣的家禽。有鑒於一些猶太教徒尊崇這項贖罪日屠雞儀式，特別准許每年這段期間，可以因為執行此儀式而破例。
文章開頭提及的加州猶太會堂一案中，動保團體主張，這座會堂在執行贖罪日屠雞儀式後，往往會將雞隻丟棄不用，而沒有將雞肉拿去救濟貧困者；這樣的作法不僅違反該儀式中，一項很重要的精神，更因為不基於食用等其它合法目的，殘忍殺害動物，而違反加州法律。
但是該會堂的拉比卻認為，他們向來按照猶太教飲食律法的屠宰規定，進行屠雞這項過程。猶太教飲食律法對如何宰殺牲畜（註5）以供食用，有頗為詳盡的規範。以比較簡化的說法，這個被稱作「shechita」（註6）的宰殺過程，在實踐上必須以十分鋒利、特別訂做的長刀，快速地劃過動物的脖子，據信可以快速地讓動物死亡，感受不到痛苦。根據這樣的理論，便有人主張，符合猶太教飲食律法的屠宰方式，本身就可以算是所謂比較人道的屠宰法；在贖罪日屠雞的儀式中，差別只在於這是一個公開、會被大眾看到的過程。
- 影片解說：今年的政府宣導短片，同樣訴求以錢幣替代活雞
從支持保護動物權益的觀點來看，也許會有人主張，宗教應該在合理的範圍內，探討儀式與各種教義所衍伸的規矩，是否有與時俱進的可能性與必要性。現代人的富裕程度與過去無法比擬，那麼取得雞隻或吃雞、吃葷的機會，相對比較多，所以也許同樣的儀式，可以尋求其它像是錢幣這樣的替代物，而不一定要使用活雞；更甚者，錢幣在儀式後，可以捐給需要的機構做運用，更可以有效地助人。
不過，對仍然尊崇此儀式的人們來說，他們也許會覺得，如果不用最「原汁原味」的方式進行儀式，就失去了視覺上、感官上的衝擊，讓儀式不再正宗；再者，以世俗等與宗教有根本衝突的價值觀，來評價甚至規範宗教活動，例如以動物權益的觀點來反對贖罪日屠雞的儀式，是否冒著妨害宗教自由的風險；就好像不信教的人們與團體，也會排斥衛道、衛教人士將他們的觀點強加在世俗團體與社群的身上。
最後，回到贖罪日的初衷，也許人們也可以思考，在各種儀式底下，究竟我們真正要尋求的是什麼。不少猶太人在猶太新年到贖罪日結束的這段期間，會以儀式、禱告等方式，進行所謂贖罪或思想自己罪過的活動。其實除了罪孽冒犯神這個比較神學方面的問題，把贖罪日的精神放到人際互動中，也許最根本的問題，是人們彼此之間，如何彼此相待，避免互相冒犯，又或在冒犯發生之後，尋求諒解、彼此原諒。
註釋
- 註1：kapparot儀式的字源就是「贖罪」；參考資料：https://www.davar1.co.il/36125/。
- 註2：原則上，在猶太新年與贖罪日之間的這段期間（，都可以舉行kapparot，不過由於多數實行這項習俗的社群，習慣安排在贖罪日降臨的日落之前這段時間，一起舉行儀式，因此現在一般都是在這段時間；參考資料：https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/989585/jewish/Kaparot.htm。
- 註3：必須注意的是，有主流評論者認為，雞隻在這個儀式中，不可與祭品（offering）相提並論。
- 註4：可以想見，這些問題與對應的批評，都和過去特定的時代背景有關；參考資料：https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/989585/jewish/Kaparot.htm#q5。
- 註5：這裡僅指符合猶太教飲食律法、可供食用的牲畜，也就是說，以符合猶太教飲食律法的方式宰殺像是豬隻這類、猶太教飲食律法認定不潔淨的動物，並不會讓這些牠們變成可供食用的。
- 註6：「shechita」的字根就是屠宰。事實上，也有動保團體主張，shechita在執行上，並沒有真的確保快速、無痛的屠宰過程，大約十年前，就曾發生號稱遵行猶太教飲食律法的屠宰場，爆發屠宰過程讓牛隻受苦的新聞，事後以色列首席拉比就曾表示不會將這樣的屠宰場歸類為符合猶太教飲食律法；參考資料：https://www.jpost.com/Israel-News/Undercover-footage-reveals-abuse-at-South-American-slaughterhouses-that-exports-to-Israel-471503。
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航