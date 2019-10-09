贖罪日的代罪羔「雞」：該用動保觀念譴責猶太教儀式嗎？

2016年的贖罪日（Yom Kippur）前夕，以色列農業部推出了一個針對年輕觀眾的卡通廣告，背景設在一處養雞場，一隻公雞針對贖罪日屠雞的「kapparot」儀式，發表了一段高見，表示以錢幣來替代活生生的雞隻，不僅不用犧牲無辜的雞，還可以在儀式後將錢幣拿去救濟窮人，一舉兩得。這則看來逗趣的廣告，瞄準家中尊崇這項儀式的年輕人或孩童，希望他們可以勸戒父母或長輩，以錢幣代替活雞，來舉行這項被稱為「kapparot」的贖罪日傳統儀式（註1）。

影片解說：2016年的政府宣導廣告

「kapparot」是一些猶太教徒，在贖罪日降臨前夕，所進行的一項儀式。在使用雞隻的儀式中，人們會抓住一隻活雞，在頭上繞三圈，同時進行簡短的贖罪禱告，然後以符合猶太教飲食法規的方式，當場宰殺雞隻。

影片解說：kapparot儀式

利用活雞進行「kapparot」儀式引起的爭議，很大一部分是源自於雞隻被當場宰殺這個階段。不少動物權益團體會對這類活動進行抗議。今（2019）年7月，位於美國加州洛杉磯的一座猶太會堂，就因為連年在kapparot這項儀式中，漠視動保人士的抗議，持續使用活雞，被動保團體告上法庭。

這項根據記載，似乎行之有年的贖罪日儀式，是否因為動物保育意識的興起，而引發新的爭端？而環繞這些爭議的觀點，孰是孰非？在探討這些問題以前，我們可以先思想贖罪日的初衷。

贖罪日

猶太曆法第七個月（提斯利月，Tishrei）的第一日是猶太新年（Rosh Hashanah），9日後、也就是該月的第10日，就是贖罪日。今年的贖罪日落在西曆10月9日。贖罪日顧名思義是個必須思想自身罪孽、向神請求寬恕的日子。根據猶太教經典《妥拉》，贖罪日這天除了和一般的安息日一樣，禁止做任何工，還必須獻祭、禁食，以潔淨自己。

在以色列，不少平時不守教規的世俗猶太人，也會在贖罪日禁食。另外，所有店面與餐廳（包括24小時營業的店家）都會關門、機場與道路交通也暫停、甚至有些電視台也會停止播放節目。也就是說，從10月8日的日落到10月9日的日落這段期間，以色列全國（除阿拉伯人區域、或像是耶路撒冷舊城中的阿拉伯基督徒區等非常少數的區域），會因為人們不會飲水或攝取任何食物，少了安息日家庭聚餐的氣味，加上空蕩蕩的街道、有些「死寂」的商街，更添加一股肅穆的氣氛。

許多正統猶太教徒會參加比平常更久的猶太會堂聚會，聚會以贖罪的禱告為主。一些猶太教徒則會在贖罪日降臨的日落之前（註2），舉行kapparot儀式。

代罪羔「雞」

這項儀式究竟最早何時開始，難以確定，目前可以確定的是在第七、八世紀，就已有文字記錄顯示，一些猶太人如何實踐這項習俗。儀式的經文根據，一般認為是與猶太教經典《妥拉》的〈利未記〉第16章，指示如何以羊獻贖罪祭的這段經文有關；其中提到在獻祭時，應象徵性地將以色列人的罪孽歸咎在用來獻祭的羊身上，這段記載除了是「代罪羔羊」這個說法的起源，也很有可能是贖罪日屠雞儀式的根據（註3）。

至於為什麼使用雞而非其它牲畜或家禽，普遍合理的推測，是雞算是比較隨手可得的，在體型上也比較符合儀式的需求。

儘管這項儀式行之有年，幾位著名的米茲拉西（Mizrahi）拉比，包括邁蒙尼德（Maimonides或Rambam，Moses ben Maimon）與拉西巴（Rashba，Shlomo ben Avraham ibn Aderet）等，都從猶太教律法的觀點，公開反對這項儀式，抨擊其為異教徒（pagan）的行徑。

此外也有拉比針對執行上的細節，提出幾項問題，例如有些人可能會不擇手段地取得雞隻，或是沒有在儀式後，將雞捐給慈善機構，甚或是在儀式後，把雞的內臟丟棄在屋頂上（註4）。

出生在烏克蘭的作家、即短篇作品被改編為經典音樂劇與電影《屋頂上的提琴手》的沙勒姆・亞拉克姆（Sholem Aleichem，筆名Sholem Aleichem）就曾在自己的短篇故事中，寫過有關在kapparot儀式前夕，雞隻們發動罷工的橋段。

Photo Credit: AP/達志影像

當宗教傳統遇上現代「普世」價值

從上一段可以看出，有關贖罪日屠雞的爭議，並非新鮮事，歷史上幾位備受推崇的拉比，早就對這項習俗表達反對；不過，這些爭議至少是侷限在猶太教社群之中。現代對動物權益的逐漸重視，讓這項爭議擴及猶太教社群以外的團體與個人。

因此，撇開神學的議題，有關贖罪日屠雞這項傳統的爭議，其實也可以從傳統、習俗、宗教與現代社會之間的拉扯來探討。許多行之已久或一些人習以為常的宗教與日常習俗，從現代社會的價值觀與科學知識來看，可能是落伍、封建、違反「普世」價值與科學知識的。

問題就在於有些團體與個人還是基於不同的原因，希望能繼續執行一些習俗。當政府與制策者介入時，如果只單從現代價值與科學的角度，認定過去的習俗就是必須被消滅的陋習，而不先認清其中的價值衝突，就可能會招致強烈的反彈；特別是當社會中還有不少人，仍相信這些傳統習俗的價值。

比如說，以色列當前的法律禁止在屠宰場以外的地方宰殺雞鴨這樣的家禽。有鑒於一些猶太教徒尊崇這項贖罪日屠雞儀式，特別准許每年這段期間，可以因為執行此儀式而破例。

文章開頭提及的加州猶太會堂一案中，動保團體主張，這座會堂在執行贖罪日屠雞儀式後，往往會將雞隻丟棄不用，而沒有將雞肉拿去救濟貧困者；這樣的作法不僅違反該儀式中，一項很重要的精神，更因為不基於食用等其它合法目的，殘忍殺害動物，而違反加州法律。

但是該會堂的拉比卻認為，他們向來按照猶太教飲食律法的屠宰規定，進行屠雞這項過程。猶太教飲食律法對如何宰殺牲畜（註5）以供食用，有頗為詳盡的規範。以比較簡化的說法，這個被稱作「shechita」（註6）的宰殺過程，在實踐上必須以十分鋒利、特別訂做的長刀，快速地劃過動物的脖子，據信可以快速地讓動物死亡，感受不到痛苦。根據這樣的理論，便有人主張，符合猶太教飲食律法的屠宰方式，本身就可以算是所謂比較人道的屠宰法；在贖罪日屠雞的儀式中，差別只在於這是一個公開、會被大眾看到的過程。

影片解說：今年的政府宣導短片，同樣訴求以錢幣替代活雞

從支持保護動物權益的觀點來看，也許會有人主張，宗教應該在合理的範圍內，探討儀式與各種教義所衍伸的規矩，是否有與時俱進的可能性與必要性。現代人的富裕程度與過去無法比擬，那麼取得雞隻或吃雞、吃葷的機會，相對比較多，所以也許同樣的儀式，可以尋求其它像是錢幣這樣的替代物，而不一定要使用活雞；更甚者，錢幣在儀式後，可以捐給需要的機構做運用，更可以有效地助人。

不過，對仍然尊崇此儀式的人們來說，他們也許會覺得，如果不用最「原汁原味」的方式進行儀式，就失去了視覺上、感官上的衝擊，讓儀式不再正宗；再者，以世俗等與宗教有根本衝突的價值觀，來評價甚至規範宗教活動，例如以動物權益的觀點來反對贖罪日屠雞的儀式，是否冒著妨害宗教自由的風險；就好像不信教的人們與團體，也會排斥衛道、衛教人士將他們的觀點強加在世俗團體與社群的身上。

最後，回到贖罪日的初衷，也許人們也可以思考，在各種儀式底下，究竟我們真正要尋求的是什麼。不少猶太人在猶太新年到贖罪日結束的這段期間，會以儀式、禱告等方式，進行所謂贖罪或思想自己罪過的活動。其實除了罪孽冒犯神這個比較神學方面的問題，把贖罪日的精神放到人際互動中，也許最根本的問題，是人們彼此之間，如何彼此相待，避免互相冒犯，又或在冒犯發生之後，尋求諒解、彼此原諒。

註釋

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航