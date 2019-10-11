高度近視比例增加，「早發性白內障」機率也大為提高

文：林郁敏（NOW健康）

數位科技與時俱進，現代人生活中幾乎離不開3C產品，也造成藍光對眼睛的傷害愈演愈烈。高度近視比例增加，引起早發性白內障的機率也大為提高。一名47歲的男性工程師，兩、三年前測量視力為1000度，突然某天感覺右眼視力模糊，檢測發現度數暴增到1400度，視力量表0.5以下，感覺容易頭暈，檢測也發現右眼水晶體的核性白內障程度嚴重，不得不提早動白內障手術。

收治該名病患的眼科醫師李孟昇表示，過去5、60歲以上退化性白內障最為常見，但隨著使用電腦時間過長，職場中4、50歲的中流砥柱，罹患高度近視引發核性白內障的案例也時有所聞，必須藉由手術治療才能重新恢復清晰視力。

白內障是指原本透明的水晶體因各種原因變得混濁，光線無法透過導致視力不清晰。李孟昇說明，白內障最直接的症狀是視力不斷衰退，通常不會伴隨疼痛，醫學上歸納老化和紫外線傷害為白內障主因。

白內障從一開始視力模糊，到逐漸影像重疊、眩光、畏光和光暈，夜間視線不清，或感到色覺偏暗或變黃等，需視病患對於視力不清晰影響生活品質的程度，來考慮是否需進行白內障手術改善。

截至目前尚無任何藥物被證實能有效治療白內障，不論透過針灸、按摩，或服用維他命、避免紫外線等，最多只有延緩的效果，若想視力明顯回升，只有透過手術是唯一有效的治癒方法。

李孟昇指出，現在的白內障手術多採用小切口的超音波乳化術，點麻藥之後切開約0.2公分的小切口，將變硬的白內障吸出後，再放入折疊式的人工水晶體，過程中藉由水壓循環將乳化後的水晶體雜質排出，手術約20分鐘內可結束。無痛且不打針免縫線，術後無須拆線、復原快速，且術後併發症的機率大幅降低。

至於人工水晶體該如何挑選？隨醫材科技不斷進步，從單焦點球面鏡片，非球面鏡片及抗紫外線鏡片，到散光片、雙焦點、三焦點及全焦段等多功能鏡片，水晶體的選擇種類相當多元化。其中，單焦點主要針對看遠或看近的視力清晰。而三焦點、全焦段等高階人工水晶體，能一次解決近視、遠視和老花等問題，遠中近皆清晰，對視力品質的提升有所幫助，但須自費。

李孟昇建議白內障手術前應與醫師諮詢討論，視個人看遠看近多寡的用眼習慣，選擇最符合自己需求的人工水晶體，以期達到最大使用效益。

李孟昇提醒，白內障手術後需留意清潔，按時點藥、回診，前三天切勿揉眼、留意眼睛勿進水，盡量避免易引起嗆咳的刺激辛辣食物，術後約一個月可游泳、三個月度數穩定後可配戴需要的眼鏡。當感覺日常生活視力不足，經醫師診斷水晶體已有熟度，可選擇適當時機動手術，若水晶體過熟（hypermature）變硬，往往需傳統手術開刀治療，復原速度慢，恐易增加術後感染機率。

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