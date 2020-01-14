不要把責任都推到吳主席跟韓市長身上，國民黨真正的敗因只有一個：不誠實

文：林家興

要檢討、要改革，都對、都該做。

但可否請先檢討一件事情就好，甚至只需要檢討、改進這一件事就好：誠實。

為什麼大家明知道韓市長在各方面都不是一位「適任的總統候選人」（不代表他不會是一個好的市長或其他公職擔任者），面對不理智的浪潮與各種荒腔走板的言行舉止，卻不敢挺身指正、甘願淪為極端狂潮的附庸？

一個政黨應該負起人才甄補的政治責任，推出好的候選人給全民複決，而不應該是假託民主、卻將選擇候選人的政治責任推給選民。民主體制基本上是代議政治，需要代議士與專業的政治工作者來幫助選民做判斷，使政治能夠為大家創造更好的生活。

政治作為一門專業，政治工作者有責任把國家扛起來、去說服選民什麼是對錯，不是怯懦畏縮、推諉卸責。政治作為一種志業，政治工作者有義務鼓動風潮、造成時勢，有膽識去帶領大眾，不是因循苟且、得過且過。

國民黨本來是一個理性、菁英、穩重，讓人民可以信賴其治國、處理經濟與兩岸關係的政黨，我知道很多人對過往的領導人或風格作為有許多失望，所以某種程度上，轉而支持韓這樣的非典型候選人／領導人，其實還算是一種進取、一種典範轉移。

但完全摧毀掉自己的品牌定位、人設，病急亂投醫，真的會有效嗎？

選前敢於提建議、提醒，給出不同意見（即使是善意建議）的人，被打成菁英、自視甚高、驕傲、不接地氣、離庶民太遙遠。「知識藍」、「經濟藍」變成一種髒字。

您各位口口聲聲大言不慚說韓選情樂觀、馬路大於網路、熱呼呼民心勝於冷冰冰民調，竟還說韓是劉邦、治國只要選團隊就好，一堆當過部長、政務官、大學教授的人，為各種荒腔走板、背信棄義的言行舉止辯護，不斷超越大眾常識的認知下限。大家怎麼還會對今天這種結果感到意外呢？

蔣經國跟孫運璿看到今天國民黨這個樣子、推出這種候選人，請各位捫心自問他們會有什麼想法。

這段時間以來我對韓的態度以及韓有什麼問題，大家應該都很清楚，我就不特別提。說真的，韓不會是我感到最生氣、最該責怪的人，他的能力就到那裡、他的長才與短處有目共睹，大家罵他貪婪，但有沒有想過是誰令他的野心膨脹？誰硬推韓讓他覺得自己好像真的可以？除了某媒體集團，這個黨的很多人都不用負責嗎？

還在那邊怪習近平、怪蔡英文、怪香港，怎麼都不會先檢討自己？

還有當過國民黨經濟重要顧問的人今早連投票人數都搞不清楚，還在韓粉群組說蔡政府一定是作票？這種對基本事實的枉顧、對現實情況的離譜失智判斷，是對人類智商、台灣民主與公共事務工作專業的徹底侮辱。

各位大部長、大教授們，您們的理智與良知到底在哪裡？您們當年是這樣教育我們的嗎？

您們當年在為國家服務的時候，也是這樣文過飾非的嗎？

Photo Credit: 中央社

很多國民黨人過去私下告訴我，他們不敢得罪韓粉、以後選舉還要靠這些死忠支持者支撐，要為選後留下火種……云云。

國民黨的問題從來就是「形式主義」，做表面功夫，不敢得罪黨內這個人、那群人，因為下次選舉可能還要靠對方幫忙，要維護表面的「團結」，不要讓大家尷尬。

不敢對同志說真話，算什麼「同志」？不敢對自己的支持者與社會大眾說真話，算什麼政治工作者、算什麼能讓選民託付你公共利益的人？

選前口是心非、現在輸到幾乎什麼都沒有，被台灣社會與支持者狠狠打臉，請問各位現在尷不尷尬？

很多人會說，政治沒有那麼簡單，方方面面要顧慮，我們難道不懂？但精於算計、過於勾心鬥角的結果，不就是今天這般荒蕪的慘況嗎？

我知道很多人這段時間在位子上、有包袱，不願意說、也不敢說。好，選前我知道有些人忍辱負重夠久了，選後就拜託大家重新開始，不要再演了吧！

我們從2014年、2016年接連大敗到2020年，哪一次不是說要改革、要團結、要檢討？提出一堆方案，然後呢？中常會體制仍然沒改、黨主席跟領導結構永遠是那幾個人大風吹。支持者跟黨工都已經心灰意冷了，大家的情緒都已經麻木了，也沒人想要包圍什麼黨中央了，好像包圍了就會改一樣。

今天還有人敢在節目上說「我選前就知道會輸多少多少」，那請問你選前之夜在台上代表什麼知識藍、經濟藍講話？還敢在那邊公然欺騙選民與台灣社會？然後現在說要改革國民黨，你們到底要不要臉？

要檢討、要改革，都可以。請這些選前口口聲聲挺韓的政治工作者、媒體名嘴，先對黨的支持者與社會大眾交代：為什麼要說謊？

為什麼要自欺欺人？不要把敗選責任都推到吳主席跟韓市長身上，好像你們的鄉愿與默許都沒有責任。請先真誠悔過反省，國民黨才有資格談改革、談努力重新爭取人民信任。否則根本連談改革的資格都沒有。

還在那邊點朱立倫、點侯友宜、點江啟臣點蔣萬安，還在那邊合縱連橫、少康中興，好像換個黨主席這個黨就會親愛精誠起來一樣。

不敢講真話、因循苟且的風格不改，即便建豐同志復生，一樣會被這些欺上瞞下的人害死。

這種寫檢討文、連署、什麼改革團結的大戲，歷史重演發生第一次是悲劇，第二次是鬧劇，國民黨還要再演第三次？拜託，不要再來了！

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