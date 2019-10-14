左批論文、右罵陳菊，顯示柯文哲缺乏價值、「只爭朝夕」的無下限

此前筆者曾經寫過，小英總統的博士論文爭議，核心問題「不是」真假。

換言之，蔡總統當年在倫敦政經學院到底有否完成博士學業、通過博論口試，根本就不是這整件事重點。

我要說的當然不是蔡英文總統博士學位有假，而是這件事從頭到尾就是政治操作。管妳博士論文有無、管妳LSE公開正式的官方聲明，再又府方秀出博士學位證書……這些都不重要。挑起爭議的幾方人馬要的就是透過這樣質疑的過程，削弱小英總統聲勢、獲取自己政治能量。

從而，此前總統府記者會秀出博士論文原件，再又授權國家圖書館予大眾上網博論權限，這些雖然提供了大部分公民解答，但對於心懷憎恨的失業政論主持人、個性偏執的深宮怨婦政客，或是仍然徐圖影響大局假渭水而言，博士論文依舊容是殘存剩餘價值的政治操作標的。

從這個角度看，柯文哲陣營首席大將、市政顧問蔡壁如，10月6日傳出於柯營Line群組發出質疑蔡總統博士論文相關連結，此中操作邏輯就不難理解。質言之，粉專人數暴跌、聲勢明顯下滑的柯文哲近日種種劍指民進黨的發言和動作，誠可看出柯心中焦慮和運籌佈局方向。

依本文看，柯麾下首座企圖帶動風向、炒冷飯引動總統論文爭議；這在道理上，就和柯市長最近連續公開發言攻擊陳菊並無二致。怎麼說呢？因為柯文哲團隊顯然已經看出前陣子短期內暴減的柯粉們，很多人身上帶著綠色或台派血統，也就是說，著重統計科學分析的柯醫師，他很清楚這盤決勝關鍵、還有維持自家聲勢不墜的圭臬，就在補回這些失去的支持百分比，傾藍或傾綠柯粉不限，補回就好。

更仔細的說，不論選不選總統，柯文哲只要想在2020盤勢中發揮影響、成為戲台上一角兒，那他就要維持總投票數一定實力，以期在接下來可能兩黨不過半的立法院發揮關鍵力量。也就是說柯P的盤算不在他提名的這些區域立委勝敗、而乃是取得足夠政黨票於不分區饒有斬獲。順著這個目標來說，如果柯文哲實在擋不住日益流失的綠色柯粉，那他以假中立面貌痛批綠營以搏淺藍選民歡心，當可理解。

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當然政治人物或政黨做和不做一件事情，背後原因複雜、頗難單一。我們也可稍稍岔題，說說柯文哲痛批陳菊的原因還有他長久來痛恨新潮流系、仇女厭女，並且明明想攻擊但又不願正面對上蔡總統，故而挑上總統身邊首席幕僚長、新潮流大老陳菊下手。從而柯文哲被問到陳菊到底哪裡「為非作歹」始終說不出所以然，喃喃囈語亂罵一通。

職是本文以為這一切的一切，都還是要回歸到「政治操作」的視角觀察，換句話說，本文相信2014以降，諸多合縱與扞格造成柯市長對民進黨深層情緒怨懟，然柯文哲不久前一系列「陳菊是比較肥的韓國瑜」之類失言暴走，或當視為情緒發微與政治心機敗露的愚民操作。這在幾年來，一般咸認是操作高手的柯市長，或許正是下坡的開始。

再讓我們拉遠視野全盤以觀，60歲媽寶突遭郭董丟包，本來精心謀劃郭柯合局瞬間烏有，柯P打亂計畫卻也深有不甘、心態昭然。這從他在郭董棄選後接受媒體聯訪，幽幽丟下一句「民進黨要開香檳了」然後轉頭離開，可知心態。更明白地說，本想利用郭台銘勢稱雄、壯大一己立委席次、放眼2024的柯P，猛然變局雖未打破「郭柯合」基本態勢，但他內心不願民進黨強盛、精算自身政治利益的利己性格躍然紙上。蓋柯文哲根本不是什麼跨越藍綠的中道力量、不是「政治不難，找回良心而已」，他本質上就和國民兩黨、和所有政治勢力一樣企求發展，更且等而下之的沒有核心理念還自稱代表「公民覺醒」。

美國史上評價兩極、性格分明的總統尼克森（Richard Nixon）曾有名言：「我必須贏，那是你不懂的事。」這種馬基維利式的現實主義信仰，投射在尼克森也在柯文哲心中，他們沒有堅定不移的政治價值基底，聰明且好勝性格驅使這樣的政客在每場角力中求勝，手段與姿態不拘。

此前平台拙文曾經主張，柯文哲行走政壇兵法不外乎三項：「統計科學」、「順勢變形」，還有毛澤東式「一萬年太久，只爭朝夕。」今日看來柯P老招仍不脫此範疇，從上揭所言「統計科學」分析爭取台派選民；乃至他率領團隊突然轉向、戴上口罩挺香港等「順勢變形」，我們都可看出柯文哲缺乏價值、「只爭朝夕」的沒有下限，而這樣的政客和他的政黨應該要被台灣社會棄絕。

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