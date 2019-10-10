韓江《白》書評：65則篇幅短小的冥思，書寫人生與死亡的蕭瑟氣息

她無以得知，與自己作對的這冰冷物質，到底是什麼？這個柔軟、瞬間就消散，同時美得令人窒息的物質，到底是什麼？─ ─韓江〈暴風雪〉

繼《素食者》、《少年來了》之後，韓江再闖國際曼布克文學獎決選的《白》終於在台灣出版，從未預期到這是一本極為特別的作品，甚至可以說是遠遠凌駕前作的境界，就我個人而言，以當代經典推崇也不為過。一則一則篇幅短小的冥想，文字之外容納更多有形思緒，曾形容此書為今日《道德經》，其實有好幾個原因，當然無法與《道德經》的博大精深劃上等號，但在許多方面都讓人看見道家哲學的影子。

作者談論「白」的概念，這個同時擁有美麗與殘酷兩種矛盾特色的物質，到底是什麼？書末權熙哲的評論文章中有非常精彩而詳盡的解說，他寫，任何顏色要能顯現，都必須以白色為底色，換言之，白色是複雜的，既不純粹也不潔淨，但任何污點在上面都難以忍受，白色的存在是為了讓其他顏色得以存在，白色是充滿可能性的沈默，也是開始前的無，誕生前的無。

「有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。」

出自《道德經》的第二十五章，如此輕易就被弄髒的顏色宛若道的存在，所謂無狀之狀，無象之象，而道生萬物，一如白色的根本層次。寒冬過後，翅膀不再是翅膀，蝴蝶不再是蝴蝶，透明的「我」變成了「那女人」，最終「那女人」與自身合而為一成為了「所有白」，在動筆之前先撰寫好目錄，這些名詞拉開了尖銳的心弦，一則一則篇幅短短的冥思，流淌出韓江面對生命的消長，面對姊姊的夭折，面對傷痛的縈繞，以白色意象書寫「人生和死亡的蕭瑟氣息」。

生命的起始與終點都來自於這個顏色，開始與結束連著同一個物質，那是強褓也是壽衣的顏色，是鹽巴也是方糖的光澤，是雪花也是海浪的閃爍，是白髮也是骨灰的寧靜，是殘破也是重建的城市，恰如道一般照耀今日的世間萬物；在黑暗與光芒之間，在淒涼與美麗之間，在溫暖與寒冷之間，在燃燒與痛苦之間，在追憶與悼念之間，在模糊與清晰之間，白色有好有壞，白色有喜有悲，白色無所不在，白色如影隨形。

為什麼在這陌生的城市裡總是想起久遠的記憶呢？ 走在街頭時，與我擦肩而過的人所說的話、經過的招牌上所寫的字，我幾乎都無法理解。當我像一座移動的堅固島嶼，穿越行人往前走時，偶爾會覺得自己的肉體就像某種監獄。我好像和人生中的全部記憶，以及無法和那些記憶分離的母語一起被孤立、封印了起來。當孤立變得越發堅實時，意料之外的記憶也變得越鮮明，沈重的彷彿要壓倒我那般。甚至讓我覺得，去年夏天逃離而至的那地方，其實並非地球另一頭的某個都市，而是我內在的某一處。

韓江的筆觸華麗多變，像是走入《愛情，不用翻譯》，所有看不清的事物包括自我都蒙上一層薄霧，白色的、模糊的，好比從高樓眺望的市容、新舊時代連結的紋路、文化及語言隔閡的人們、年少滿懷憧憬的落差、不再熟悉的遠方故鄉，看得見卻無法伸手觸摸，對自己的過去與未來毫無頭緒，對自己為何存在深感茫然，目光所及卻只有自己，在黑暗中白的發亮的城市，任何溫度都是蕭瑟的顏色。

Photo Credit: AP/達志影像 《白》一書作者韓江出席記者會照片

《哈利波特》最後一集《死神的聖物》彷彿中陰的夢境背景，鄧不利多與霍格華茲特快車從一片白茫茫中出現，不知從哪裡來、不知將前往何方，天人永隔之間壟罩著這一片伸手不見五指的白。《小丑》面容塗成的是沒有血色的白，於慘綠頭髮和血色朱唇的襯托下更顯詭異，有些白色不象徵純潔，在寒冷的城市深夜裡觸碰死亡。《大象席地而坐》一幕樓梯間的天花板漆成白色，點燃一枝火柴，定睛凝視稍縱即逝的火光，順手拋向上方穹頂，只見密密麻麻的斑駁黑點盡是靈魂的傷疤。《沒有煙硝的愛情》只見黑、灰與白的色階緩緩隨時間流動，白色就是光線灑落之處，那是歲月、是視線、是記憶，也是見風仍然是風的內在輪廓。

正因如此，白色也無法藏匿無法掩蓋也無法否認任何事情，反而彰顯悲傷背後永遠藏有悲傷，如月光，如銀河，亦如靈魂，擁抱了漆黑、端詳了痛苦、凝結了時間、見證了生死，隨著韓江思緒層次推進，最終望見無邊無際又源源不絕的白之空間遺世而獨立，彷彿自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。在那裡，生命和死亡並非對立，無緣相對而視的你與我同時存在，像曾經受戰火摧殘的凋零華沙，現在我因你重建而生，你也不因我而消失，就如歷史會不停重複與突變，猶如生命的輪迴。白色見證了一切，以道的姿態，生而不有，為而不恃，長而不宰，白色帶走了你，白色創造了我。

告別之聲音也看得見顏色，夢的光芒滲入虛空，在有日有夜的地方，循著有愛有恨的痕跡，無論或長或短的陽壽，竟無語凝噎，望向塵世千里煙波，白色浪花捲來親吻肌膚的美好觸感，白色浪花退去時也帶走了體內的某一部分，整個世界彷彿未曾出現過變化般自顧自持續運轉，洗淨雙眼，白以任何一種具體又抽象的形式存在。她說，活下去，活在彼此的身體裡，我們在消逝的時間裡停留，我們在黑色的瞳孔裡沉默。

藉著你的雙眸，會在白菜心最明亮的深處，看見最珍藏的嫩葉。 會看見在白天升起的寒冷弦月。 總有一天會看見冰河，會仰望那冰塊——它在每個彎曲的稜角，形成偌大的青色影子，因為從來就沒有生命，感覺反而更像神聖的生命。 會在樺樹林的沈默中看見你。會在冬天太陽升起的寂靜窗中看見你。會在光線射進傾斜的天花板，灰塵隨之晃動、散發光芒之處看見你。你會在那白色當中、在所有的白當中，深吸最後一口氣。

書籍介紹

《白》，漫遊者文化出版

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作者：韓江（한강）

譯者：張雅眉

國際曼布克文學獎得主 韓江 最新作品

再度入圍國際曼布克文學獎決選

英國《衛報》選為「今日之書」

白是嬰兒的臉，是還沒蒸過的半月糕，美得彷彿不存在於這世上。

白是遇害的幽靈將身軀投進白色燭芯的火焰。

白是某種費力想跟自己內在的某部分訣別的人。

白是老家夜晚一同傾瀉而下、映入眼簾的數千顆星星。

白是沉默凝結成最小且堅硬的物品。

白是舊的痛苦尚未完全癒合，新的痛苦尚未完全裂開。無法化為完全的光或完全的黑暗的一天天。

65篇對白色的冥想，65種關於白色的記憶。

這是韓江在白紙上費力寫下的小說，是描述一切白色事物的小說。

她以冷靜的筆調，精鍊的詩意文字，寫下蘊含炙熱能量的冰冷思緒。

白是一切的開始，也是結束。

我們不都是從「白」出來，又走進「白」裡的嗎？

〈半月糕〉

那瞬間我突然想到這嬰兒的死亡。我在這個故事中長大。幼小的動物中最軟弱的動物，像半月糕一樣白嫩又美麗的嬰兒。我在她死掉的地方出生，在那裡成長。

〈笑得很白〉

你笑得很白。

若人們這樣形容，就代表你是某種靜靜忍耐，費力想笑出來的人。

他笑得很白。

若人們這樣形容，就代表他（或許）是某種費力想跟自己內在的某部分訣別的人。

〈方糖〉

堆在白色紙張上的正六面體構造，完美得近乎端正，對女人而言，就像是什麼美得過份的事物。……有些記憶不會因時間的流逝而毀損，痛苦也是一樣。時間會影響並破壞所有一切的這句話，並非事實。

〈蕾絲窗簾〉

那女人走在結冰的路面上時，抬頭看向某棟建築物的二樓。鏤空的蕾絲窗簾擋住了視野。不知是否因為有某個不會變髒的白色事物在我們裡面翻滾蕩漾，所以每每面對那種整潔的事物時，內心才會覺得感動？

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航