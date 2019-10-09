【圖輯】「我也快撐不住了」，陪伴者如何協助憂鬱症親友並照顧自己？

文：OVER BLUE 跨越憂鬱｜圖：金在柚的筆記本

「我不知道該怎麼幫助他⋯⋯」 「我的壓力好大，我已經盡力了，為什麼他還是走不出來？」 「我好害怕他傷害自己⋯⋯」 「我不知道要怎麼和他相處⋯⋯」

這是憂鬱症陪伴者遭遇到的困境。面對憂鬱症的摯友、伴侶或家人時，我們其實不太知道如何跟他們相處，甚至因此感到壓力與挫敗。

透過這個懶人包，我們希望喚起更多人對憂鬱症陪伴者的問題意識；另一方面，我們也想要告訴陪伴者：你們需要適時地被接住。

無論如何，你不是一個人。

我是阿駿。我跟女友的生活曾經很甜蜜，但那都是曾經⋯⋯自從半年前她得了憂鬱症開始，整個世界都變了。

她開始會因為一些莫名其妙的小事跟我發脾氣，說我不關心她、沒有花時間陪她，可是我已經翹掉了超過一半的課在陪她，甚至直接被教授警告，再不來就要當掉我⋯⋯

剛剛上課前電話又響了，她說她很難過，需要我陪她，但我沒辦法走開。

她哭著問我：上課跟她到底哪一個重要？是不是她死了也不會有人在乎？

我真的受不了了，明明已經為了她放棄了我的生活、我的朋友，但為什麼她還是覺得我做得不夠？

我叫筱靜，跟我哥差兩歲，以前每當有心事或者難過的時候，他總是有辦法讓我開心起來。他是那個很少數能讓我感到溫暖的人。

我哥大二那年，他的女友自殺，哥也接著被確診罹患憂鬱症。

他變得沉默寡言，總是把自己鎖在房間裡，無論我說什麼鼓勵他的話、要他不要自暴自棄，他卻都無動於衷。

有一次，我怎麼勸哥他就是不吃飯，我一怒之下撂下狠話，說他以後就算是死了也不甘我的事。

後來我越想越愧疚，想去房間跟他道歉，一打開門卻發現他整個人倒臥在血泊裡，手腕的裂口還不停湧出鮮血。

那個畫面我永生難忘，甚至常常會在半夜夢到而驚醒大哭，我真的很害怕有天會真的失去他，我可以做些什麼？

其實，憂鬱症陪伴者承受的壓力並不亞於患者本身，甚至比起一般人有更高的機率罹患憂鬱症。

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本文經OVER BLUE 跨越憂鬱授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航