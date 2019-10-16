「磁力貼」的吹捧與現實：非凡的聲稱，但無證實的好處

讀者Andy在2019年8月21日在臉書上問我是否有磁鐵的研究？例如易X氣這類的商品。我跟他說，等很久，總算有人問了。

我之所以這樣說，是有3個原因：

十多年前我擔任中半島台灣合唱團指揮時，就有一位團員跟其他團員推銷所謂的磁鐵貼布。我雖不以為然，但為顧及團員間的和氣團結，並未予以制止。 今年4月間，一心出版社在籌備我的第二本書《餐桌上的偽科學2》時，總編輯蘇小姐建議我補寫一篇關於磁力貼的文章。但後來由於文章的篇數已經超過所需，所以就沒下筆。 我發表文章的主要動力是讀者提問，所以，有人問，我才會有動力寫。

在進入主題之前，我需要先說明，我這篇文章要討論的是「磁鐵治療」（例如，磁力貼），而非其他任何形式的「磁力治療」。

好，我們現在可以先來看一篇2006年發表的論文，它的標題是「Magnet therapy」（磁力治療）。在這篇論文裡，兩位教授審查了所有之前用磁鐵治療的臨床研究。他們的結論可以很容易地從這篇論文的開場白看得出來：

Extraordinary claims, but no proved benefits 非凡的聲稱，但無證實的好處。

開場白內容如下：聲稱具有治療作用的磁力裝置包括磁力手鐲、鞋墊、腕帶和膝蓋帶、背部和頸部支撐，甚至枕頭和床墊。 他們在美國的年銷售額估計為3億美元，全球銷售額超過10億美元。 它們被廣告宣傳為可以治癒各式各樣的疾病，特別是疼痛。

用谷歌搜索「磁力＋療癒」（省略「核磁共振」），會產生超過2萬頁，其中大多是吹捧療效。 請讀者在網上用「磁力療愈」做搜索，來評估這些五花八門的聲明。

我們再來看一篇2007年發表的論文，它的標題是「Static magnets for reducing pain: systematic review and meta-analysis of randomized trials」（用於減輕疼痛的靜態磁鐵：隨機試驗的系統評價和薈萃分析）。它的結論是：證據不支持使用靜磁力緩解疼痛，因此不建議將磁鐵作為有效的治療方法。

我們再來看美國國家健康研究院所提供的資訊。它的標題是「Magnets for Pain」（治療疼痛的磁力）。它的結論是：研究不支持使用靜電磁鐵治療任何形式的疼痛。它更提供3項警告：

磁鐵可能會干擾醫療設備，例如心律調節器和胰島素幫浦。 兒童可能吞嚥或意外吸入可能致命的小磁鐵。 不要使用無需處方即可購買的靜電磁鐵或電磁鐵，以推遲向醫療保健提供者諮詢疼痛或任何其他醫療問題。

美國FDA屬下的《器械與放射健康中心》（Center for Devices and Radiological Health，CDRH）曾發表如下的聲明 ：

迄今為止，FDA尚未批准銷售任何用於醫療用途的磁鐵。 由於這些設備沒有營銷許可，因此違反了法律規定，並受到監管行動。

美國FDA的檔案中也有一篇文章叫做「Magnet Promoted to Cure Cancer」（被促銷能治療癌症的磁鐵）。它說，有一家叫做Macrotech的公司用他們研發的「磁環裝置」來治療癌症病患，也聲稱此一裝置可以治療多發性硬化症、關節炎、肌肉萎縮症、阿茲海默症、肺氣腫、冠心病和愛滋病等等。經過FDA調查和控告，Macrotech公司的負責人James Gary Davidson被法院裁定需賠償受害人67萬5000美元，以及入監服刑7年又4個月。

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本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航