《擁抱刺蝟孩子》：五個步驟，陪伴孩子長出因應挫敗的本事

文：陳志恆

五個步驟，陪伴孩子長出因應挫敗的本事

雖說「人生不如意事十常八九」，但是「最好一件也別發生在我的孩子身上」。

有可能嗎？大概很難。我常遇到很多焦急的父母，向我分享孩子在學校裡遇到的困境，問我該怎麼辦？

「我該幫孩子去向學校老師溝通一下嗎？」

「我該幫孩子去跟欺負他的同學說一下嗎？」

「我該幫孩子安排去參加課後補強的課程嗎？」

「我是不是該勸我的孩子放棄這次機會好了？」

「如果讓孩子轉學是不是比較好？」

常常，家長們早已心有定見，只不過是想找人確認一下自己的做法而已。

比解決問題還重要的事情：因應問題

但是，我常會說，不要急著出手幫孩子解決問題。為什麼？

第一，你能確定你的解決方案是最好的嗎？有很多我們大人自以為能幫上孩子的方式，對孩子而言卻是越幫越忙。第二，當你在最短時間內，幫助孩子剷除當前的困境，也同時移走了孩子從困境中學習的機會。人遇到了困難會設法去解決，這是很自然的事情，但如果是解決不了的事情呢？我始終覺得，比起解決問題更重要的，是能「因應問題」。

所謂因應問題，就是知道當前的困境並非一時半刻能夠移除，但仍有勇氣去面對，並能與困境共處，最終從中學習與成長，甚至超越困境。換句話說，若能在不危害自己或他人生命安全的前提下，讓孩子在挫敗中學習與成長，這比起讓他一帆風順地長大，還要可貴。

讓孩子感受到力量的陪伴

關鍵就在「陪伴」這兩個字。允許孩子用自己的方式去面對難題，只給予情感上的支持和鼓勵，非必要不過度干涉，背後的信念是：「相信孩子自有面對困難的能耐。」舉個常見的例子，孩子回到家，板著一張臭臉，說：「班上同學不喜歡我！上課分組都不願意跟我同組……」聽到這裡，你會怎麼做？「孩子，別擔心，我會處理！」接著一通電話打去給導師說清楚、講明白。或者，第二天一早衝到學校去向同學興師問罪。你會這麼做嗎？小心，你可能正在幫倒忙，同時也剝奪了孩子自己面對困難與解決問題的機會。

如果你是靜下來，問問孩子：「怎麼啦？」「發生了什麼事？」「我想多了解一點」然後不帶評判，就只是聽聽孩子怎麼說，接著同理孩子的情緒：「我知道遇到這件事，你感到很難過、很委屈。」最後詢問孩子：「那麼，你覺得，怎麼辦才好呢？」聽聽孩子想要怎麼面對這個問題。那麼，這個過程本身，就已經發揮陪伴的最大功能—帶給孩子繼續面對問題的力量。

陪伴孩子因應挫敗的具體途徑

身為父母，請堅實地相信一件事：「孩子自有其面對問題的能耐。」因此，大人要做的就是繼續給出支持，讓孩子感受到更多力量。具體而言，當孩子遇到困境時，家長可以透過以下途徑陪伴孩子更有力量地因應問題。

1. 傾聽孩子的處境：「發生了什麼事？」

一個正在困境中奮力掙扎的人，是很希望被看到、被關心的。這時候，家長只要用溫和的口吻問道：「怎麼啦？」「發生什麼事了？」「可以多說一點嗎？」「我想要知道多一點，好嗎？」引導孩子把事情的來龍去脈說出來。但過程中就只是聽，不評價、不說道理。記得，孩子最不需要聽到的，就是一道又一道「你該怎麼做」的建議。收起這些想幫孩子解決問題的意圖，只要傾聽就好。

2. 回應孩子的情緒感受：「這一定很難受吧！」

聽了這麼多，當然不可能什麼都不回應。首先，也最迫切的，就是回應孩子在這個困境中的情緒感受，像是：「我知道，你一定很難受吧！」「心裡很委屈吧！你一定很希望同學能理解你。」「你已經很努力了，結果卻還是如此，一定充滿無力感吧！」「光是坐在座位上，就一定感覺很煎熬吧！」用同理的態度說出孩子的情緒感受，讓孩子感受到被充分理解，進而建立起關係連結。「知道有人懂我」這個念頭，本身就能產生力量。

3. 詢問孩子的解決方案：「那麼，你打算怎麼辦呢？」

接著，多問一句話：「那怎麼辦呢？」「接下來，你會怎麼做呢？」也就是，讓孩子自己說說他面對問題時的因應策略與想法。只是，許多大人在聽了孩子的解決方案後，便忍不住大肆批評：「這樣行不通啦！」「難怪你會一直被困住！」接著滔滔不絕地說起各種自以為高明的方法，往往令孩子更感挫敗。家長要做的，是理性地與孩子討論，他所提出的解決方案中的利弊得失，該如何落實，怎麼做會更好。有時候，在這樣的討論下，會迸出意想不到的火花。

4. 肯定孩子因應問題的過程：「你是怎麼做到的？」

當然，孩子也可能雙手一攤，告訴你：「我不知道！」或者回答：「問題不可能被解決的。」這時候，家長可別急著信心喊話。請帶著好奇詢問孩子：「你是怎麼撐下來的？」「即使壓力這麼大，你仍然願意去面對，你是怎麼做到？」我們開始將回應的焦點，放在孩子因應問題的「過程」中（有別於「結果」，也就是，問題是否被成功解決了？）那些「不簡單」與「難得」之處，目的是在讓孩子見證自己因應問題的能力，同時，也傳達出一份信任：「我相信，你是做得到的！」這是在陪伴孩子因應挫敗時，最強大也最不容易做到的回應方式。但家長若願意透過一再地練習，便會發現，總有辦法給出孩子一些肯定：

肯定孩子沒有放棄。

肯定孩子願意面對。

肯定孩子的求助行為。

肯定孩子的積極態度。

肯定孩子願意採取行動。

肯定孩子想要解決問題的企圖。

肯定孩子的體貼。

肯定孩子的投入心思。

5. 感謝孩子的信任：「謝謝你願意告訴我。」

「謝謝你願意告訴我」是句充滿魔力的話語。當孩子願意開口把心事告訴父母，正代表著對父母的信任，否則他大可以自己悶著頭去面對困難就好，何必對大人示弱。所以我們需要先感謝孩子對我們的信任，讓孩子知道我們感到被在乎，覺得自己是重要的。尤其是面對那些常講「不知道」「沒差」「還好」或拒絕溝通的孩子，要重啟連結與對話的途徑之一，就是當孩子願意多表達一點時（就算是說「不知道」也好），立刻回以「謝謝你願意告訴我」這句話，往往會讓孩子願意與我們分享更多。

「發生了什麼事？」「你一定很難受吧！」「那麼，你打算怎麼辦呢？」「你是怎麼做到的？」「謝謝你願意告訴我！」時常表達這五句話，便能在陪伴孩子因應困境的過程中，讓孩子感受到來自父母滿滿的愛與支持，即使害怕與無力，也願意堅持下去。你學起來了嗎？

心理師的悄悄話

比起解決問題更重要的，是能「因應問題」。所謂因應問題，就是知道當前的困境並非一時半刻能夠移除，但仍有勇氣去面對，並能與困境共處，最終從中學習與成長，甚至超越困境。

書籍介紹

本文摘錄自《擁抱刺蝟孩子：重啟連結、修復情感、給出力量的關鍵陪伴與對話》，圓神出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：陳志恆

曾經在懷裡親密撒嬌的孩子，什麼時候起，竟成了冷漠的背影？

親愛的孩子，我好想再像從前那樣，緊緊擁抱你……

每個孩子都有可能成為刺蝟孩子，只有正確的陪伴與溝通能軟化尖刺！

在造成受傷的孩子與成為壞掉的大人之前，我們還能做些什麼？

陪伴是親子關係最重要的關鍵字，但是否每每想與孩子好好談心，面對的卻是惜字如金，甚至面露不耐的回應？來自十年教育現場的深刻觀察，諮商心理師陳志恆結合實務經驗與專業背景，一一破解親子矛盾，讓你擺脫關係泥淖，與孩子重啟連結、修復情感，進而成為孩子人生路上前進的堅實後盾。

孩子，為什麼你不再願意和我說話？

你是否常常覺得……

為孩子付出了一切，孩子卻不懂得感恩與珍惜。

越想靠近孩子，孩子似乎躲得越遠。

孩子的情緒起伏不定、反覆無常，不知道如何適切安撫才好。

被孩子陰晴不定的情緒反應給激怒，理智線難以接回去。

每次讚美孩子，孩子都不領情，甚至情緒變得更糟，不知道自己說錯什麼了。

孩子的口中只剩下「不知道」「還好」「隨便」幾個字，真叫人抓狂。

孩子在課業、人際或生活上遇到困難了，卻不知道該怎麼幫助他才好。

孩子有著某些偏差、極端又怪誕的觀念，不知道該怎麼幫他矯正過來。

常冒出「如果這麼難教，乾脆不要管好了」類似「放棄教養」的念頭。

因為沒太多時間陪伴孩子而心生罪惡，認為自己不是個好家長。

總是不自覺地把怒氣發在孩子身上，事後又後悔不已。

整天忙於孩子的事情上，卻沒時間好好照顧自己的身體與心靈。

是否題題都令你心有戚戚焉？別擔心，這本書正是為了解決這樣的關係困境而生。

親與子是世界上最難割捨的關係，無疑相愛卻又很難無怨。不久前還圍在身邊撒嬌，沒完沒了地纏著說話，怎麼轉眼間，熟悉的孩子成了渾身帶刺的刺蝟，碰不得，講不得，一句話不對，隨時引發一場家庭風暴。

其實，他們的一字一句甚至每個動作，都在傳遞著訊息，都在等待著被理解。擁有專業背景與十年輔導現場經驗，最懂孩子心的心理諮商師陳志恆以36個真實情境切入，逐一剖析親子關係常見的風險，再分別提出解方，帶你讀懂話語背後代表的真正聲音。只要學會從中自我檢視，依循專業建議，就能達到有品質的關鍵陪伴與對話，也更能走入孩子內心，恢復過往無話不談的親密關係。

讓我們用愛軟化孩子的刺，拆去藩籬，重新擁抱。

本書特色

前作《受傷的孩子和壞掉的大人》出版後獲廣大迴響，備受家長與教育界肯定，講座不斷，並入選文化部2018年Books from Taiwan 亞洲專刊選書。

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九