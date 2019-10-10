釋字749號解釋：計程車司機犯罪後吊銷執照，為什麼部分違憲？

大法官於2017年6月2日作出釋字749號解釋，針對道路交通管理處罰條例第37條第3項規定（下稱道交條例）中，計程車駕駛人於執業期間犯特定之罪者，廢止計程車司機執業登記，並吊銷其駕駛執照，三年內不得考照的規定，大法官認為此規定部分違憲。

而此次解釋放寬對計程車司機執業的限制，也使計程車行業者的工作權更加保障周全，釋字749到底放寬了哪些規定？什麼是工作權的保障？

為什麼要限制計程車司機的開車資格？

「工作權」為《憲法》所明文保障，依我國《憲法》第15條，明文規定：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。」而工作權保障的內涵包括人民選擇職業之自由。看到這裡，大家會不會有疑問？既然《憲法》中保障了人民選擇職業的自由，為什麼道路交通管理條例可以對更高位階的《憲法》加以限制呢？

這是因為當人民的職業選擇牽涉到公共利益時，國家就可在符合「必要的限度」內，以法律或法律明確授權之命令加以限制。因此，在這樣的狀況中，「計程車駕駛人於執業期間犯特定之罪者」的選擇工作之自由，就被限制了。

但是國家也不是可以想怎麼規定就怎麼規定，還是必須要符合比例原則，不可以出現「用大砲打小鳥」的狀況。另外，國家限制所使用的手段，也需要可以達到保護此公共利益的目的。這也是本次釋憲案提出的緣故：希望請大法官解釋道交條例的限制，是否符合以上所述的原則。

定期禁業「吊扣執業登記證」、「廢止執業登記」：「部分」違憲

而本次的大法官解釋可以分成兩個部分來看，一部分被認為「不當」，應予以修正；另一部分違憲立即失效。

大法官指出，道交條例以「經法院判決有期徒刑以上之刑」為要件，並未區分此犯行對乘客是否有實質的風險，有所不當。原因在於，道交條例雖然有將犯罪樣態限縮於「侵害財產法益之類型者」（竊盜、詐欺、贓物），「妨害自由之類型者」與「妨害風化之類型者」，但以類型區分，就會涵蓋到一些可能不會直接影響乘客安全的罪在裡面。例如：竊占不動產罪、由收費設備取得他人之物罪（如以偽幣投入販賣機取的物品）等。

基於這些理由，大法官命有關機關，應於解釋公布之日起兩年內，依解釋意旨修正，否則有關吊扣執業登記證、廢止執業登記「部分」失其效力。但為了確保法安定性，現在已經被廢止執業登記的人，在三年內還是不能再行辦理執業登記。

計程車駕駛人吊銷駕照：違憲

當計程車司機犯了上述犯行且有罪判決確定後，根據道交條例除廢止執業登記外，還會被吊銷駕照。大法官認為，雖然吊銷駕照的確可以達到禁止計程車司機繼續開車的目的，但已經超過必要程度。因為吊銷駕照還限制了計程車司機開自家用小客車趴趴走的「一般行動自由」，故依照本解釋，吊銷駕照的部分立即失效。

過去大法官在釋字第584號解釋中，也討論過「道交條例禁止曾犯特定罪者駕計程車規定違憲？」這兩號解釋，都肯認基於公益的考量，可以增加計程車司機的身分限制，但同時為了確保《憲法》所保障的工作權，此限制也不可以過當，需要實際去考量所犯之罪，在實質上是否真的會增加乘客搭計程車的風險。

有了584、749兩個釋字，我們也可以看到，針對職業選擇上的主觀條件，例如知識能力、體能、犯罪紀錄等，只有在追求「重要的公共利益」之下，立法者才能加以規範，且此規範需要能保護所追求的公共利益，才符合《憲法》比理原則的要求喔。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航