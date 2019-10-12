《圖解青少年的難搞小劇場》：進入青春期的孩子彷彿鏡子，反映出我們自己的痛苦

文：安－克萊兒．克蘭迪恩

我們對某些問題的成見、信念，或者是模棱兩可，有時會讓我們做出蠢事。

我們對青春期的既有想法，和錯誤觀念

這裡有一些典型看法，它們都與事實不符，也都有可能扭曲我們的親子關係。

「青春期是個關卡，而且它不好過。」

面對轉變，我們往往想順其自然，等待騷動遠離，宛如對眼前這種情形，除了忍受，別無他法，也彷彿這段過渡時期，對孩子前途不會有任何影響。由於不了解青春期究竟是哪些因素影響孩子，也認為青少年應該要自己長大，所以我們會避免與孩子互動，也不讓孩子和我們有所互動，即使就短期、中期，或長遠來看，互動都對孩子有益。

「青春期是荷爾蒙衝動所致。」

的確，以青春期的生理變化來說，荷爾蒙是其中的關鍵因素。不過，在青春期發揮作用的力道，要讓人了解的話，不能完全以荷爾蒙來解釋，特別是在這本書裡的這個段落，如果只以「荷爾蒙變化」來說明孩子在青春期的轉變，或許會讓人認為：在這段蛻變過程，我們要陪伴孩子，除了等待荷爾蒙曲線再度下降，此外沒有其他方法。

然而，這段時期青少年會產生變化，還涉及其他變動，也就是孩子的腦部重塑，這個層面的變化更值得我們關心。要善加運用腦部重塑的變動，我們就必須要了解它，接下來我們會談到這一點。

「從『完全依賴』到『徹底獨立』的歷程，青春期絕對具有重大影響。」

這種看法非常極端，所以不僅青少年為此不安，為人父母的我們，也會因此異常焦慮。事實上，一個人能夠自主、而後能夠獨立，需要點滴造就，況且要能夠獨立自主，也需要很長時日，以致真正的獨立自主，其實是青少年離巢而去很久以後才會出現。如果大家都抱持這種想法，就會剝奪一個人持續練習獨立自主的可能。

「青少年週日早上睡覺，不應該叫醒他。」

或者以為：「無論如何，他在家裡從來都不會幫忙，所以沒必要再試一次」、「他在家裡唯一有興趣的地方，就是他的臥房，以至於大家都看不到他」、「他是懶鬼，什麼都不做，因此，以後也不會改變！」等等。

我們對孩子的很多看法，都以觀察到的事實作為基礎，並進一步成為我們相信的事。不過，這些看法，是我們對於孩子外在表現的個人詮釋，不是真實情形，但這些個人詮釋，會導致我們打消念頭，放棄用不一樣的態度，來為家裡的青少年培養生活能力，例如邏輯推論能力、自我努力的意識、對別人的關注、與人交談的稟賦，以及處理自己情緒、作出合適決定的本領，還有是否尊重自己、尊重他人，也尊重事情的整體狀況等等，縱然這些生活能力在我們看來，好像都是孩子不可或缺的能力。

我們的態度，和我們的矛盾之處

冒險和異常衝動，使大家認為青春期難以應付。那麼，為了要避免衝突，也為了讓家裡的青少年能避開困境，我們可以下定決心，為孩子排除所有障礙；或者反之，為了要保護孩子，也保護我們自己，我們決定要限制一切、禁止一切，也克制一切。

根據我們參考的教養方式，如果不是必須在命令孩子這方面表現得極為堅決，就是得在寬恕孩子這方面表現得極為和善，教養孩子才會產生實際功效，也才能使孩子循規蹈矩⋯⋯

然而，由此而生的問題，正是堅決與和善這兩種教養態度，應該要如何彼此搭配，才能使它們相輔相成。畢竟，堅決有引導作用，也足以妥善安排人事，和善卻對人關懷備至，也能使人相互連結。這裡談到堅決與和善這兩種教養態度，指的不是「二者擇一」，而是「二者兼具」。可是，我們太常從這兩種教養態度的其中一種，搖晃到另外一種，以至於不穩定的「二者擇一」，妨礙了這兩種教養態度「二者兼具」帶來的均勻平衡。

「青少年半大不小」這件事，我們不容易接受。

我們當前理解的，都是表面上看得見的部分，像是孩子的身體看起來已經開始接近成人，也會在需要時展現自我，思考方面則適合進入抽象層面，同時已經擁有推論能力，還可以和我們或其他成人脣槍舌戰等等。由於這些都是外在現象，它們都顯而易見，大家也都能立即理解。

所以當我們接受孩子此時表現出來的這些現象，如果沒有同時注意到「青少年這時候其實半大不小」，我們看待孩子，就會把他當作和他的外表看起來一樣大的成年人（況且在某種程度上，家裡的青少年現在也已經是大孩子了）。如此一來，要我們接納他退化成為孩童，並接納他的疑問、他的情緒波動，和他的脆弱，我們就會感到為難。

換言之，這種現象表示孩子本身也是這樣，不容易接受自己此刻半大不小的狀態，因為他目前還沒有完全懂得自我調整的方式。更糟的是，有時候我們會用孩子還不能掌握的標準來苛求他，以致孩子做不到我們的要求，而後我們面對孩子的神色，又反過來讓孩子看到自己能力不足。

儘管近期出現的神經科學論述，已經能清楚說明青少年腦袋裡發生的事，我們卻不知道有這些資料。

所幸有大量的解說素材足以協助我們，包括影片、圖文並茂的報告，和科普作品，它們提供的線索都具有教育意義，也能讓大家認識這些新知。而且透過這些解釋，青少年的器官運作和行為舉止之間，也有了關聯。於是，我們會有許多全新角度，像是神經元的連結、多巴胺的流動、可塑性、腦部的翻修重組⋯⋯讓我們今後能透過它們，來理解家裡的青少年。

孩子進入青春期的轉變彷彿鏡子，會反映出我們自己的痛苦，可是這些苦楚，我們自己不一定都意識得到：

我們在孩子身上，看出了自己的某些事。這種把戲如同鏡像，也猶如回音。對我們來說，藉由這種方式看到自己，未必使人感到安慰，反而令人覺得惱怒。 我們眼見孩子投注心力，親近某個或某些同儕團體，而且還無緣無故就離家外出，我們會感覺自己被孩子拋棄。 我們在為人父母的世界一路行進，走著走著，已經記不清自己的青春歲月（甚至已大幅遺忘），以至於我們對自己青春期曾有的體驗，感到懷念。 孩子沒有意識到我們的付出，甚至也看不出我們為此有所犧牲。面對他的忘恩負義，我們感到失望。 我們對孩子的前途感到悲觀，而且為此焦慮，再加上我們設想的悲慘局面，也導致我們感到焦慮。

我們的荒謬指令

即使我們不希望事情變成這樣，我們仍然會使孩子陷入窘境。

當我們對孩子說：「去探索世界吧，可是得在我們看得到的範圍裡。」此時我們表現出來的態度，就是法國教育心理學家布魯諾．胡貝克（Bruno Humbeeck）所說的「直升機父母」。

談到超級爸媽，也就是我們所謂的「直升機父母」，他們對孩子下的指令，總是自相矛盾。我們為了要遵循這類父母的荒謬原則，模仿他們命令孩子，於是就唆使家裡的青少年，投入3C產品的懷抱，讓孩子不用走出家門，就能徹底探索世界。然而，接著立刻對這件事感到懊惱的人，就是我們！

我們會對孩子說：「雖然學業的世界嚴酷無情，可是沒有人會送你禮物，讓你不勞而獲，畢竟人的一生就是得努力搏鬥，戰勝難題。」不過，即使我們對孩子這麼說，除了在學校之外，平常在生活中，要我們展現出最起碼的努力，與最少的負面情緒（像是哀傷、失意、沮喪），我們自己終究仍做不到。如此一來，我們的言行不一，會導致孩子想像出來的成年生活相當簡單粗略，而且孩子不覺得自己能應付他想像出來的那種日子，也不覺得自己置身其中會受到鼓舞。

青春期這段時間，正如毛毛蟲即將變成蝴蝶，孩子在奔向外面的世界之前，在家庭形成的蛹裡面，他那雙翅膀此刻若不是尚未開始拍動，就是拍動得不夠充分。於是接下來一段時日，某些青少年會太早太快，就破蛹而出，可是他們的雙翅，卻還不夠強壯。其他青少年則會繼續留在蛹裡，日後他們要破蛹而出，會非常辛苦，時間也會在青春期結束很久之後。

先不談高等教育的話，要獲得基礎知識，在學時間至少要15年，這件事我們通常都會同意。然而，生活能力（社會情緒能力）的學習過程，和每個人的成長發展階段有關，這些能力也需要一段時間的訓練，大家才能夠應用自如，這件事我們卻比較難以接受。

舉例來說。某位青少年14歲，因為曾與雙親一起搭長途飛機旅行，所以他已經學會這件事，也知道該如何搭長途飛機單獨旅行。不過，當這位青少年扣上行李箱，準備獨自動身上路，這時候為了要協助他，同時幫他確信自己沒遺漏任何事，藉此消除他對自己的疑慮，他仍需要父母其中一人在場陪伴。

同樣舉例說明。某位青少年16歲，他的烹飪能力，已經讓他快要可以遵照一份以他的年齡來說，顯得相對繁複的食譜做菜。可是，下廚之前的所有步驟，和結束之後的一切整理工作，他不一定都很清楚該怎麼做。

再舉一個例子。某位青少年17歲，即使在政治方面，他的見解已相當敏銳，然而，他與其他人討論時，如果他又受到情緒支配，就很容易激動易怒，而且要他在交流中仔細聽他人觀點，同時要別人仔細聽他的觀點，可能都很困難。

相關書摘 ►《圖解青少年的難搞小劇場》：父母老是喜歡「監視我」該怎麼辦？

書籍介紹

《圖解青少年的難搞小劇場：阿德勒正向教養，幫你STEP BY STEP化解青春期風暴，擺脫為人父母的焦慮與恐懼》，地平線文化出版

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作者：安－克萊兒．克蘭迪恩

譯者：陳文怡

孩子總是不在家，心也不知道跑到哪裡去了？挑釁、逃避、衝動、冒險、過於激動、缺乏活力、消沉沮喪、拖拖拉拉……青少年究竟是怎麼回事？我們擔憂孩子變成無法想像的模樣，然而孩子覺得我們處處礙著他、不了解他們。

家有青少年的父母處境都是相似的！父母都是在與孩子的相處之下逐漸學習，從錯誤中調整，改變自己對孩子的反應方式。本書是臨床心理師與插畫家合作，運用阿德勒正向心理學、正向教養、腦神經科學等知識，幫助父母面對日常生活中與孩子攻防的45個具體情境。

全書以清晰的步驟，搭配幽默插圖，解析青少年的行爲背後的機制，也讓父母檢視自己對青春期的既有觀念，和內心對教養的矛盾態度。作者提供具體的互動建議、對話腳本、和情緒釋放技巧，積極地支持父母不放棄理解與交流，讓親子關係在青春期這段棘手時間，得以維繫。

愈常接納，愈少強迫；愈常協調，愈少翻臉；愈常論證，愈少說服，我們的親子關係，就會愈好！

Photo Credit：地平線文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航