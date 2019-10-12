2019/10/12, 教育

《圖解青少年的難搞小劇場》：父母老是喜歡「監視我」該怎麼辦？

《圖解青少年的難搞小劇場》：父母老是喜歡「監視我」該怎麼辦？
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我們想讓你知道的是

為什麼爸媽總是監視自己？父母的過度控制令你產生壓力，對於這一切，你可以做什麼？

唸給你聽
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文：安－克萊兒．克蘭迪恩

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相關書摘 ►《圖解青少年的難搞小劇場》：進入青春期的孩子彷彿鏡子，反映出我們自己的痛苦

書籍介紹

《圖解青少年的難搞小劇場：阿德勒正向教養，幫你STEP BY STEP化解青春期風暴，擺脫為人父母的焦慮與恐懼》，地平線文化出版
．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募

作者：安－克萊兒．克蘭迪恩
譯者：陳文怡

孩子總是不在家，心也不知道跑到哪裡去了？挑釁、逃避、衝動、冒險、過於激動、缺乏活力、消沉沮喪、拖拖拉拉……青少年究竟是怎麼回事？我們擔憂孩子變成無法想像的模樣，然而孩子覺得我們處處礙著他、不了解他們。

家有青少年的父母處境都是相似的！父母都是在與孩子的相處之下逐漸學習，從錯誤中調整，改變自己對孩子的反應方式。本書是臨床心理師與插畫家合作，運用阿德勒正向心理學、正向教養、腦神經科學等知識，幫助父母面對日常生活中與孩子攻防的45個具體情境。

全書以清晰的步驟，搭配幽默插圖，解析青少年的行爲背後的機制，也讓父母檢視自己對青春期的既有觀念，和內心對教養的矛盾態度。作者提供具體的互動建議、對話腳本、和情緒釋放技巧，積極地支持父母不放棄理解與交流，讓親子關係在青春期這段棘手時間，得以維繫。

愈常接納，愈少強迫；愈常協調，愈少翻臉；愈常論證，愈少說服，我們的親子關係，就會愈好！

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Photo Credit：地平線文化

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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