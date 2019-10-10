《人體症狀自我診斷手冊》：常見的安眠藥有哪些副作用？

失眠、睡不著是困擾不少現代人的問題，情況嚴重的話甚至需要服用安眠藥。然而，只要是藥物都會有副作用存在，美國醫師克里斯多福凱利和馬克愛森柏格合著的《人體症狀自我診斷手冊》就提到，安眠藥物不是為了長期服用，建議可以先試著服用幾週，此外，也需要了解自己服用的安眠藥物有什麼副作用。

如果失眠的狀況無法透過改變生活型態而改善，你的醫師大概會建議你服用安眠藥物。請注意，這些藥物「不是」為了長期使用，可以試著服用幾週，讓它們幫助你建立比較好的睡眠習慣。服用安眠藥物也有一些風險，所以請在醫師的督導下服用它們，不要任意取用朋友藥櫃裡的安眠藥物。年紀較長者在服用安眠藥物時必須尤其小心，因為可能會出現意識混亂、平衡感變差和跌倒等狀況。

比較適合長期使用、效果較好，又沒有任何副作用的助眠療法則是認知行為療法（cognitive behavioral therapy，CBT）。心理師會在此療程中，訓練大腦卸除壓力、減少雜念並放鬆身心。你可以向醫師表達想要嘗試認知行為療法的意願，也許此療法能夠輔助或甚至取代安眠藥物。

幾種安眠藥的副作用

Benadryl、泰諾PM（Tylenol PM）、安舒疼PM（Advil PM）或Simply Sleep：

這些非處方安眠成藥的主成分都含有苯海拉明（diphenhydramine），該成分主要是過敏用藥，但會造成嗜睡。雖然苯海拉明類的藥物因取得方便，常被人拿來對抗失眠，但它的功效並不是很可靠，且可能產生許多副作用，例如口乾、視力模糊、尿貯積（排尿困難）和意識混亂（特別是年長者）等。部分研究還發現頻繁使用苯海拉明類藥物與早發性失智症有所關聯。

褪黑激素（Melatonin）：

褪黑激素是大腦生成的一種化學物質，可調節人體的睡眠與清醒週期。當以藥物的形式服用時，或許能幫助我們在跨時區之地重設生理時鐘，此時，應該在新時區就寢時間的前幾個小時服用。然而，褪黑激素在其他情況的失眠通常沒有什麼幫助。草本健康營養品的架上通常都找得到褪黑激素的商品，表示這類藥物的管理並沒有很嚴謹，產品內含的褪黑激素成分也不是很純。換句話說，你很可能只是花大錢買了一堆一無是處的藥丸。

苯二氮平類藥物（Benzodiazepines）：

這類藥物包括主成分為替馬西泮（temazepam）的Restoril、主成分為氯硝西泮（clonazepam）的Klonopin，以及主成分為蘿拉西泮（lorazepam）的安定文（Ativan）等。它們能幫助你入眠，並一覺到天明，而且安眠的時效也可分為長效（蘿拉西泮）與短效（氯硝西泮）。這些藥物同時還能降低焦慮感和壓力感，例如幽閉恐懼症的患者進行核磁共振造影前，常會讓他們服用這類藥物。遺憾的是，這些藥物會讓人體產生慣性，所以應在醫師的監督之下，於既定的期間短期服用。

非苯二氮平類安眠藥物（Nonbenzodiazepine Hypnotics）：

這類藥物包括主成分為艾司佐匹克隆（eszopiclone）的Lunesta、主成分為佐沛眠（zolpidem）的安必恩（Ambien），以及主成分為札來普隆（zaleplon）的贊你眠（Sonata）等。它們對緩解失眠非常有效，但就像苯二氮平類藥物，它們會讓人體產生慣性，所以必須在既定的期間短期服用。另外，曾有報告指出，服用這類藥物的患者會出現幻覺，或在睡眠期間做出異常舉止，例如吃東西、開車，甚至發生性行為。雖然這些副作用並不常見，但仍須謹慎使用。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《人體症狀自我診斷手冊：頭痛、嘔吐、便祕、抽筋……別驚慌？該掛號？去急診？》，日出出版

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作者：克里斯多福．凱利, 馬克．艾森柏格（Christopher Kelly M.D., Marc Eisenberg M.D.）

譯者：王念慈以下這些症狀你我可能都不太陌生：

每天戴隱形眼鏡，晚上眼睛總是又乾又紅，點藥水也無法改善。

頭痛吃了止痛藥怎麼都沒效果？是藥的問題還是我的問題？

身上有一顆變得越來越大或越來越黑的痣。

為何同事每天睡6小時精神就很好，我卻做不到？

轉頭時整個房子天旋地轉，是頭的問題還是……？

尿液混濁、有味道，而且排尿頻率比以前高。

48小時之內經歷了腹瀉和反胃。

全身多處肌肉和關節發疼，而且還出現發燒、畏寒、頭痛、咳嗽等症狀。

你知道嗎？其實90％的症狀都沒有立即危險，不會致命。

當發現身體出現新症狀時，你的反應是什麼？

「天啊，我是怎麼了？」

「以前都沒有，應該沒事，再過幾天看看吧！」

「我最近是做了什麼才這樣？太晚睡？壓力太大？還是年紀到了？」

大部分出現在身上的新症狀都不是什麼大問題。以鼻塞為例，絕大多數它都不會是得癌症的徵兆。不過，有時候頭痛卻不一定是個暫時的惱人問題，而可能是身體出現大狀況的預兆。沒有人可以忽略身上出現的任何問題，因為這些問題說不定就是侵吞健康的推手。

當身體出現病痛，首先，關掉你的谷歌搜尋網頁！雖然網路搜尋可以提供一大堆判讀症狀的資料，但這當中可能暗藏會誤導你判讀的錯誤訊息，甚至讓你更恐慌！因此，萬一發現身上出現了新症狀，請務必翻開本書，兩位執業醫師作者將以最專業、最全面且淺顯易懂的方式，陪你檢視讓你憂心的症狀。

Photo Credit: 日出出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航